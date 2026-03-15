Résultat municipale 2026 à Bourges : l'ensemble des résultats en temps réel avec le score de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Bourges sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourges
17:57 - Quel score pour le RN à Bourges aux municipales ?
Le RN ne comptait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Bourges en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 17,67% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 33,71% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,74% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 3 circonscriptions liées à la municipalité. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 14,96% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 25,12% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,77% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Bourges. Il achèvera sa course avec 32,30% lors du vote définitif.
17:32 - Le taux de participation dans le Cher à 17h s'élève à 49,18%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 49,18% dans le Cher.
17:05 - Un taux de participation en baisse lors des élections à Cher
Le premier tour des élections municipales dans le Cher a débuté ce dimanche, avec une participation de 20,81 % à midi, en baisse par rapport aux précédentes élections de 2020. Les électeurs renouvellent leur conseil municipal, ce qui déterminera indirectement l'élection du maire. À l'échelle nationale, le taux de participation est de 19,37 %. Lire sur leberry.fr
17:05 - Une permanence assurée pour les litiges électoraux
À Bourges, le tribunal judiciaire assure une permanence durant les élections municipales de 2026 pour gérer les litiges électoraux. Les électeurs confrontés à des problèmes tels que des omissions sur les listes ou des erreurs de radiation peuvent se tourner vers une greffière et une magistrate présentes. Bien qu'aucun cas n'ait été signalé ce jour-là, le service restera actif pour le second tour. Lire sur leberry.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourges
|Tête de listeListe
|
Marion Recher
Liste de La France insoumise
BOURGES EN COMMUN
|
|
Colette Cordat
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Ugo Iannuzzi
Liste du Rassemblement National
Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
|
|
Yann Galut
Liste d'union à gauche
Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
|
|
Philippe Mercier
Liste divers droite
UNIS, CHANGEONS DE CAP
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut (38 élus) Bourges pour toutes et tous
|8 469
|54,95%
|
|Philippe Mousny (11 élus) Un pacte pour bourges
|6 943
|45,04%
|
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|36,99%
|Taux d'abstention
|63,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut Bourges pour toutes et tous
|4 570
|32,42%
|Philippe Mousny Un pacte pour bourges
|3 418
|24,24%
|Pascal Blanc Passionnement bourges
|3 418
|24,24%
|Irène Felix Avec irène félix, notre parti c'est bourges
|2 443
|17,33%
|Colette Cordat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|246
|1,74%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|33,35%
|Taux d'abstention
|66,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 589
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Blanc (38 élus) Bourges passion
|12 251
|53,64%
|
|Irène Felix (11 élus) Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|10 587
|46,35%
|
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,04%
|Nombre de votants
|24 306
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Irène Felix Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|5 358
|24,35%
|Pascal Blanc Bourges passion
|5 320
|24,17%
|Véronique Fenoll Bourges a coeur
|4 763
|21,64%
|Jean-Michel Guerineau Bourges ensemble
|3 870
|17,58%
|Franck Thomas Richard Bourges avant tout - franck thomas richard
|1 344
|6,10%
|Frederic Terrier Bourges en transition
|959
|4,35%
|Colette Cordat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|388
|1,76%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|51,47%
|Taux d'abstention
|48,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,48%
|Nombre de votants
|23 278
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