Résultat municipale 2026 à Bourges : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Bourges ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourges
16:32 - Dernier meeting pour Marion Récher, candidate LFI aux municipales de Bourges
Marion Récher, candidate de La France Insoumise, a tenu son dernier meeting à Bourges avant le premier tour des élections municipales du 15 mars. Elle a abordé des thèmes cruciaux comme la culture, le sport et la lutte contre les discriminations, tout en critiquant l'absence de consultation sur la piétonisation du centre-ville. Ses colistiers ont souligné l'importance d'écouter les habitants et proposé des solutions pour une ville plus inclusive. Lire sur leberry.fr
11:21 - A Bourges, controverse autour d'un candidat de la liste du RN
À Bourges, un candidat du Rassemblement national, Fabien Guere, a suscité une controverse en raison de ses publications racistes et violentes sur TikTok. Ugo Iannuzzi, tête de liste, a déclaré ne pas avoir eu connaissance de ces propos avant la constitution de sa liste et a promis de prendre des mesures. Lire sur leberry.fr
13/03/26 - 17:06 - Les candidats testent l'accessibilité de Bourges pour les personnes en situation de handicap
À Bourges, un collectif citoyen a organisé des ateliers pour sensibiliser les candidats à la mairie aux enjeux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ces expériences pratiques visent à intégrer ces problématiques dans le futur mandat municipal. Les candidats ont ainsi pu ressentir les défis quotidiens de la mobilité réduite dans la ville. Lire sur leberry.fr
13/03/26 - 16:36 - Ugo Iannuzzi affiche son ambition pour Bourges
Ugo Iannuzzi, candidat du RN aux élections municipales de Bourges, affiche son ambition et propose un "programme de rupture" contre les deux adversaires principaux, Yann Galut et Philippe Mercier. Malgré les doutes sur son équipe, il croit fermement en sa capacité à remporter le premier tour, soulignant des problèmes comme l'insécurité et la désindustrialisation de la ville. Lire sur leberry.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourges
|Tête de listeListe
|
Marion Recher
Liste de La France insoumise
BOURGES EN COMMUN
|
|
Colette Cordat
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Ugo Iannuzzi
Liste du Rassemblement National
Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
|
|
Yann Galut
Liste d'union à gauche
Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
|
|
Philippe Mercier
Liste divers droite
UNIS, CHANGEONS DE CAP
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut (38 élus) Bourges pour toutes et tous
|8 469
|54,95%
|
|Philippe Mousny (11 élus) Un pacte pour bourges
|6 943
|45,04%
|
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|36,99%
|Taux d'abstention
|63,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 174
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Galut Bourges pour toutes et tous
|4 570
|32,42%
|Philippe Mousny Un pacte pour bourges
|3 418
|24,24%
|Pascal Blanc Passionnement bourges
|3 418
|24,24%
|Irène Felix Avec irène félix, notre parti c'est bourges
|2 443
|17,33%
|Colette Cordat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|246
|1,74%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|33,35%
|Taux d'abstention
|66,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 589
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Blanc (38 élus) Bourges passion
|12 251
|53,64%
|
|Irène Felix (11 élus) Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|10 587
|46,35%
|
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|53,75%
|Taux d'abstention
|46,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,04%
|Nombre de votants
|24 306
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Irène Felix Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment
|5 358
|24,35%
|Pascal Blanc Bourges passion
|5 320
|24,17%
|Véronique Fenoll Bourges a coeur
|4 763
|21,64%
|Jean-Michel Guerineau Bourges ensemble
|3 870
|17,58%
|Franck Thomas Richard Bourges avant tout - franck thomas richard
|1 344
|6,10%
|Frederic Terrier Bourges en transition
|959
|4,35%
|Colette Cordat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|388
|1,76%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|51,47%
|Taux d'abstention
|48,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,48%
|Nombre de votants
|23 278
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