Résultat municipale 2026 à Bourges : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourges

Tête de listeListe
Marion Recher
Marion Recher Liste de La France insoumise
BOURGES EN COMMUN
  • Marion Recher
  • Grégoire Messeri
  • Jessica Régondeau
  • Boualem Bouakkaz
  • Claude Henry
  • Axel Bouchaud
  • Anissa Sadar
  • Grégory Maillet
  • Gaëlle Massot
  • Étienne Meignant
  • Hélène Ramdani-Solomonidis
  • Nourdine Mahmoudi
  • Marianne Merdrignac
  • Larbi Chema
  • Agnès Goualin
  • Jean Marc Riffet
  • Rachel Frammery
  • Loïc Barbado
  • Maryvonne Goudinoux
  • Guillaume Mecheriki
  • Charline Duwiquet
  • François Bidault
  • Nathalie Saillard
  • Christophe Lemerle
  • Jocelyne Pochard
  • Julien Esperon
  • Maïssane Fartassi
  • Sébastien Duchet
  • Lily Poncet Maillet
  • Arnaud Cassan
  • Mathilde Bily
  • Niels Lopez
  • Pascale Rignault
  • Aurelien Guitard
  • Cassandra Delpy
  • Awrandé Agneaba
  • Fatiha Khelil
  • Yanis Lourdin
  • Coline Roussel
  • Achille Houel
  • Caroline Delaporte
  • Jean-François Brassé
  • Pia Riffet
  • Florent Perreau
  • Patricia Dalenson
  • Florian Lecesve
  • Amelle Bouakkaz
  • Emile Rabache
  • Juliette Balu
  • Stéphane Berton
  • Julie Lanoix
Colette Cordat
Colette Cordat Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Colette Cordat
  • Lionel Dao
  • Sylvie Cerveau
  • Christian Côte
  • Elizabeth Tessiau
  • Patrice Mignon
  • Marie Andrée Besse
  • Daniel Mouillet
  • Barbara Kowal
  • Hervé Colas
  • Sophie Niderkorn
  • Olivier Jarret
  • Laurence Chambenois
  • Philippe Taillat
  • Ghenima Nait Ahmed
  • Erwann Hueber
  • Sophie Colas
  • Pierre Guiock
  • Rabia Malki
  • Damien Collin
  • Suzanne Martin
  • El Hocine Naït Saïdi
  • Colette Jacquet
  • Jean-Mickaël Surgent
  • Rosalie Pera
  • Patrice Cocquebert
  • Liliane Faure
  • Jacques Nicolas
  • Anaïs Ponsart
  • Miguel Fernandez Rodriguez
  • Michelle Rignault
  • Mokhtar Rebika
  • Mélodie Dochez
  • Mohammad Taj
  • Amandine Jourdren
  • Jean-Michel Zorzi
  • Cherazade Samri
  • Manuel Domingues Fresco
  • Sylvia Tourraine
  • Patrick Tatin
  • Brillante Mbotinirimpanomezana
  • Ibraima Queta
  • Sabrina Paviot
  • Alain Leclerc
  • Camille Lescure
  • Nabil Awad
  • Fernande Berger
  • Laurent Maupetit
  • Valérie Picot
Ugo Iannuzzi
Ugo Iannuzzi Liste du Rassemblement National
Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
  • Ugo Iannuzzi
  • Christelle Blanc
  • Hugo Morel
  • Ghislaine Lautrec
  • Christian Malardé
  • Jennifer Geuens
  • Rémi Vignais
  • Lydie Houdry
  • Jean-Jacques Gobin
  • Isabelle Corbeau
  • Thierry Llouberes
  • Gwenaëlle Aboubacar
  • Lyamin Goin
  • Marie-Joëlle Thenevot
  • Maxence Lehoux
  • Eva Corbeau Alligné
  • Cédric Legros
  • Alhem Noui
  • Julien Dubois
  • Nathalie Pauchez
  • Joël Mathiou
  • Marie-France Guerin
  • Larizza Emmanuele
  • Jennyfer Leger
  • Louis-David Da Cunha
  • Zoé Binet
  • Fabien Algeri
  • Marie-Claire Storzek
  • Clément Pizon
  • Jeanne Du Peyroux
  • Florian Foucaud
  • Jeannine Charriere
  • Jeson Millet
  • Jeannine Roirand
  • Bernard Muther
  • Marie-José Millet
  • Christophe Callies
  • Marie Gouveia
  • Fabien Guere
  • Nadia Millet
  • France Bourset
  • Lise Lagneau
  • Stéphane Leger
  • Annabelle Millet
  • Victor Llouberes
  • Chantal Eraly
  • Joël Wirtz
  • Michèle Goudet
  • Jean Razat
Yann Galut
Yann Galut Liste d'union à gauche
Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
  • Yann Galut
  • Irène Félix
  • Hugo Lefelle
  • Nora Viviani
  • Joël Allain
  • Magali Bessard
  • Yannick Bedin
  • Catherine Menguy
  • Olivier Michel
  • Céline Madrolles
  • Renaud Mettre
  • Julie Ferron
  • Philippe Martin
  • Nadia Nezlioui
  • Jean-Michel Guérineau
  • Catherine Pallot
  • Guillaume Crepin
  • France Labro
  • Mustapha Mousalli
  • Magalie Guichard
  • Alex Charpentier
  • Constance Bonduelle
  • Tanguy Trouve
  • Mélissa Gagneux
  • Mathieu Chamignon
  • Christine Cheze-Dho
  • Antoine Lorieux
  • Hafida Abidar
  • Olivier Cabrera
  • Sika Lawson-Gaïzer
  • Régis Mautré
  • Émilie Rondeau
  • Arnaud Drurie
  • Dominique Clavier
  • Pierre Dedet
  • Agnès Zoppe
  • Saïd Aïdoud
  • Frédérique Soulat
  • Alexis Luberne
  • Kezban Dalda
  • Thierry Multeau
  • Adriana Monsavane
  • Denis Assoune
  • Fatima Laassabi
  • Boris Viven
  • Jeanne Robin
  • Guillaume Herrero
  • Sophie Boukhabza
  • Valentin Bouquin
  • Lina Lopez
  • Jonathan Barbier
Philippe Mercier
Philippe Mercier Liste divers droite
UNIS, CHANGEONS DE CAP
  • Philippe Mercier
  • Brigitte Siffert
  • Samir Rhimini
  • Emmanuelle Gau
  • Philippe Dolivet
  • Pauline Speter-Lejeune
  • Driss Khouda
  • Justine Singeot Guillot
  • Eric Meseguer
  • Sophie Verdier
  • Martial Rebeyrol
  • Corine Malroux
  • Corentin Bekkouche
  • Wafa Lavillaine
  • Yves Le Goff
  • Sara Hmimina
  • Lylian Lasnier
  • Véronique Dunoyer
  • Patrick Ponchon
  • Anita Feuillet
  • Guillaume Liron
  • Linda Rohac
  • Christophe Souris
  • Magalie Coste
  • Vincent Thizeau
  • Catherine Royer
  • Philippe Leforestier
  • Séverine de Meyer
  • Gérard Guillemin
  • Louise Terrier
  • Lionel Daudu
  • Gaëlle Bedin
  • Francis Franques
  • Fatiha Khouhli
  • Christophe Magnani
  • Nohra Litim
  • Sébastien Tardif
  • Marie Fevre
  • Sébastien Chollet
  • Nathalie Bonnefoy
  • Florent Chemain
  • Annie Mordant
  • Philippe Maillet
  • Isabelle Audebert
  • Jean-Davy Dias
  • Séverine Robinet
  • David Doriol
  • Sasha Lyon
  • Didier Garcia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Galut
Yann Galut (38 élus) Bourges pour toutes et tous 		8 469 54,95%
  • Yann Galut
  • Irène Felix
  • Olivier Cabrera
  • Constance Bonduelle
  • Pierre-Henri Jeannin
  • Magali Bessard
  • Yannick Bedin
  • Céline Madrolles-Bezoui
  • Hugo Lefelle
  • Catherine Menguy
  • Renaud Mettre
  • Nadia Nezlioui
  • Alex Charpentier
  • Frédérique Soulat
  • Alain Bouquin
  • Catherine Pallot
  • Marc Stoquert
  • Corinne Trussardi
  • Jean-Pierre Pierron
  • Sakina Robinson
  • Mustapha Mousalli
  • France Labro
  • Joël Allain
  • Christine Cheze-Dho
  • Régis Mautré
  • Marie-Hélène Biguier
  • Jean-Marc Bardi
  • Sylvie Chollet-Mouchoux
  • Jean-Michel Guérineau
  • Zehira Ben-Ahmed
  • Philippe Martin
  • Marie Vienne
  • Alexis Luberne
  • Magalie Guichard
  • Joël Crotté
  • Sylviane Moraisin
  • Pierre Dedet
  • Fatima Touak
Philippe Mousny
Philippe Mousny (11 élus) Un pacte pour bourges 		6 943 45,04%
  • Philippe Mousny
  • Aurélie Mathieu
  • Philippe Mercier
  • Alexia Franques
  • Jacques Laffitte
  • Justine Singeot
  • Ludwig Speter-Lejeune
  • Elisabeth Pol
  • Martial Rebeyrol
  • Marcella Michel
  • Jean-Luc Etienne
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 36,99%
Taux d'abstention 63,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 174

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Galut
Yann Galut Bourges pour toutes et tous 		4 570 32,42%
Philippe Mousny
Philippe Mousny Un pacte pour bourges 		3 418 24,24%
Pascal Blanc
Pascal Blanc Passionnement bourges 		3 418 24,24%
Irène Felix
Irène Felix Avec irène félix, notre parti c'est bourges 		2 443 17,33%
Colette Cordat
Colette Cordat Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		246 1,74%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 33,35%
Taux d'abstention 66,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 589

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Blanc
Pascal Blanc (38 élus) Bourges passion 		12 251 53,64%
  • Pascal Blanc
  • Véronique Fenoll
  • Philippe Mercier
  • Nathalie Bonnefoy
  • Alain Tanton
  • Marcella Michel
  • Philippe Mousny
  • Marie-Odile Svabek
  • Pierre Antoine Guinot
  • Catherine Pellerin
  • Martial Rebeyrol
  • Danielle Serre
  • Sébastien Cartier
  • Bénédicte Bergerault
  • Wladimir D'ormesson
  • Annie Mordant
  • Frédéric Charpagne
  • Christelle Prenois
  • Eric Messeguer
  • Audrey Di Prima
  • Benoit Chalon
  • Jennifer Da Silva
  • Kevin Gueguen
  • Sophie Vannieuwenhuyze
  • Lylian Lasnier
  • Virginie Martin
  • Pascal Tinat
  • Véronique Borghi
  • Hervé Lantoine
  • Ghislaine Lautrec
  • Franck Ciup
  • Murielle Trouillot
  • Thierry Serizier
  • Valérie Legouhy
  • Yann Archimbaud
  • Nathalie Magot
  • David Epinette
  • Mathilde Lievre-Guinot
Irène Felix
Irène Felix (11 élus) Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment 		10 587 46,35%
  • Irène Felix
  • Jean-Michel Guerineau
  • Marie-Helene Biguier
  • Gérald Fragnier
  • Agnes Sinsoulier
  • Yannick Bedin
  • Celine Bezoui
  • Hugo Lefelle
  • Magali Bessard
  • Joël Crotte
  • Annabelle Langer
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 53,75%
Taux d'abstention 46,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,04%
Nombre de votants 24 306

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Irène Felix
Irène Felix Avec irene felix bourges autrement bourges vraiment 		5 358 24,35%
Pascal Blanc
Pascal Blanc Bourges passion 		5 320 24,17%
Véronique Fenoll
Véronique Fenoll Bourges a coeur 		4 763 21,64%
Jean-Michel Guerineau
Jean-Michel Guerineau Bourges ensemble 		3 870 17,58%
Franck Thomas Richard
Franck Thomas Richard Bourges avant tout - franck thomas richard 		1 344 6,10%
Frederic Terrier
Frederic Terrier Bourges en transition 		959 4,35%
Colette Cordat
Colette Cordat Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		388 1,76%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 51,47%
Taux d'abstention 48,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,48%
Nombre de votants 23 278

Villes voisines de Bourges

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