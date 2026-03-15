Résultat municipale 2026 à Caen : les résultats dévoilés, suivez le verdict dans notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Caen sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Caen
17:57 - Que pèse le RN à Caen aux municipales ?
Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Caen en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 11,87% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 23,26% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 7,96% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Caen comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,42% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 15,46% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Caen. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 5,88% le dimanche suivant.
17:28 - Le taux de participation dans le Calvados à 17h s'élève à 49,36%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 49,36% dans le Calvados.
16:58 - Caen : 38,29 % de votants aux dernières municipales
Les archives d'il y a six ans montrent que 21 250 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Caen, ce qui donnait un taux de participation de 38,29 %, une mobilisation modeste, en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 76,15 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 57,42 % des électeurs (soit environ 33 633 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,21 %, bien au-delà des 52,53 % enregistrés en 2022. Avec du recul, la ville s'affiche comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Caen sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Comment a voté Caen en 2024 ?
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Caen avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Raphaël Glucksmann avec 21,79% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Caen avaient ensuite propulsé aux avants-postes la gauche réunie (41,80%), devant la tendance Divers droite (37,32%) selon les résultats additionnés sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, l'Union de la gauche culminant à 52,72% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de Caen a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caen
|Tête de listeListe
|
Thomas Chevalier
Liste divers centre
CAEN DYNAMIQUE!
|
|
Aristide Olivier
Liste divers droite
CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
|
|
Xavier Le Coutour
Liste divers gauche
CITOYENS A CAEN
|
|
Rudy L'Orphelin
Liste d'union à gauche
CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
|
|
Bérangère Lareynie
Liste d'extrême-gauche
NPA-REVOLUTIONNAIRE-CAEN OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
|
Aurélien Guidi
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR CAEN !
|
|
Chantal Henry
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS CAEN
|
|
Antoine Casini
Liste divers gauche
LE CAEN DE L'ENGAGEMENT
|
|
Pierre Casevitz
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Continuons caen ensemble ! avec joël bruneau
|10 541
|50,79%
|
|Rudy L'orphelin (8 élus) Caen ecologiste et citoyenne
|5 306
|25,56%
|
|Gilles Deterville (2 élus) Caen au coeur
|1 929
|9,29%
|
|Aurélien Guidi (1 élu) Caen en commun
|1 098
|5,29%
|
|Isabelle Gilbert (1 élu) Rassemblement pour caen
|1 095
|5,27%
|
|Philippe Velten À caen, décidons nous-mêmes !
|550
|2,65%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière - faire entendre les travailleurs
|233
|1,12%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|38,29%
|Taux d'abstention
|61,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 250
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Avec joël bruneau et sonia de la provôté, unis pour réussir caen vraiment !
|19 458
|57,03%
|
|Philippe Duron (12 élus) Le caen de l'avenir
|14 657
|42,96%
|
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|61,46%
|Taux d'abstention
|38,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,50%
|Nombre de votants
|35 721
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau Avec joël bruneau, réussir caen, vraiment !
|10 186
|30,79%
|Philippe Duron Le caen de l'avenir
|8 670
|26,21%
|Sonia De La Provôté Caen vous appartient
|5 958
|18,01%
|Rudy L'orphelin Caen ecologiste et citoyenne
|3 383
|10,22%
|Philippe Chapron Caen fait front
|2 421
|7,31%
|Etienne Adam L'alternative à gauche
|1 922
|5,81%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|537
|1,62%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|58,57%
|Taux d'abstention
|41,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|34 037
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