Résultat municipale 2026 à Caen : résultats du premier tour ce dimanche, toute l'actu

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caen

Tête de listeListe
Thomas Chevalier
Thomas Chevalier Liste divers centre
CAEN DYNAMIQUE!
  • Thomas Chevalier
  • Maëlle Blot
  • Arthur Deschamps
  • Virginie Raffin-Peyloz
  • Alexis Remande
  • Cassandra Parquet
  • Samuel Lerebours
  • Clothilde Bertin
  • Mathieu Paille
  • Morgane Bouet-Favini
  • Alban Martin
  • Sabine Boulain
  • Gaëtan Wiart
  • Nathalie Monnier
  • Gildas Folliot
  • Pascale Gerin
  • Gabriel Sebert
  • Jasmine Noris
  • Yoann Ducret
  • Martine Lepetit
  • Romain Gires
  • Catherine Lesne
  • Jean-Emile Le Beschu de Champsavin
  • Alicia Mahé
  • Clément Jegou
  • Marylène Szymanski
  • Erwann Le Bots
  • Ourida Boukortt
  • Etienne Henry
  • Eugénie Gérin
  • Damien Barea
  • Véronique Dubarle
  • Jean-Christophe Sevelin
  • Céline Cablant
  • Gérard Wiart
  • Laure Hébert
  • Pierre Bazin
  • Sonia Le Guen
  • Thomain Duconseille
  • Patricia Vienne
  • Jean-Baptiste Verny
  • Marie Dupont
  • Didier Clément
  • Mireille Couralet
  • Jacques Guillet
  • Martine Flak
  • Tristan Bonnargent
  • Anne-Marie Adam
  • Jacques Gracien
  • Martine Gripari
  • Théo Richard
  • Caroline Sudre
  • Olivier Munoz Rodriguez
  • Valérie Touzan
  • Vincent Holley
Aristide Olivier
Aristide Olivier Liste divers droite
CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
  • Aristide Olivier
  • Amandine Goguillon
  • Nicolas Joyau
  • Sophie Simonnet
  • Ludwig Willaume
  • Nathalie Bourhis
  • Rudy Niewiadomski
  • Cécile Cottenceau
  • Nicolas Escach
  • Camille Vernet
  • Sébastien Duval Rocher
  • Sonia de la Provôté
  • Joël Bruneau
  • Stéphanie Guillou
  • Gérard Hurelle
  • Clémentine Manca
  • Marc Millet
  • Virginie Cronier
  • Patrick Nicolle
  • Azilis Ladjadj
  • Michel Le Lan
  • Véronique Debelle
  • Emmanuel Renard
  • Katarina Collas
  • Benjamin Campos
  • Aline Lebret
  • Bruno Coutanceau
  • Virginie Avice
  • Dominique Duval
  • Brigitte Barillon
  • Pascal Pimont
  • Corinne Villechalane
  • Morgan Taillebosq
  • Aude Lhermenier
  • Jean-Claude Varin
  • Olga Boubet-Furaha
  • Fabien Achard de Leluardière
  • Émilie Rochefort
  • Jérôme Quéré
  • Claire Peltier
  • Théophile Kanza Mia Diyeka
  • Béatrice Guigues
  • Tiziano Tamion
  • Nathalie Doyonnard
  • Grégory Berkovicz
  • Fanny Davy
  • Tristan Dubost
  • Alice Omer
  • Florian Mette
  • Laure Rebuffé
  • Pierre Marole
  • Fanny Guyomard-Zuchowicki
  • Raphaël Letourmy-Girault
  • Ginette Bernière
  • Jean-Pierre Marie
Xavier Le Coutour
Xavier Le Coutour Liste divers gauche
CITOYENS A CAEN
  • Xavier Le Coutour
  • Ariane Savary
  • Jean-Marie Vinclair
  • Laurence Maunoury
  • Eric Fourez
  • Caroline Veltcheff
  • Jean-Paul Ollivier
  • Claudine Maguet
  • Jean-Luc Condamine
  • Kelly Monthe-Sagan
  • Nicolas Legree
  • Angeline Bailleul
  • Christophe Grandin
  • Myriam Gevers
  • Arnaud Poincon de la Blanchardiere
  • Michèle Bernard
  • Quentin Tizon
  • Nelly Anne
  • Thierry Savary
  • Ane-Marie Bouldouyre
  • John Ritchie
  • Colette Richard
  • Sylvain Cochepain
  • Elodie Frago
  • Benoît Veron
  • Sabine Moreno
  • René Ferey
  • Sylvie Benoist
  • Philémon Bailleul-Benard
  • Hélène Grenonville
  • Léo Vannier
  • Annie Ben Haim
  • Christian Maguet
  • Isabelle Hagbarth
  • Christian Enouf
  • Annick Charbonnier
  • Stéphane Mesnil
  • Isabelle Loubat
  • Yves-Antoine Leroy
  • Corinne Rigaud
  • Ludovic Loge
  • Anne Monier
  • Olivier Lehoux
  • Isabelle Henry
  • Romain Neveu
  • Nathalie Lamendour
  • Michel Lacroix-Desmazes
  • Hélène-Marie Foulquier
  • Pascal Cazin
  • Béatrice Hovnanian
  • Joël Leloutre
  • Alexandra Becue
  • Fabien Roger
  • Agnès Meriat
  • Erwan Recourse
  • Véronique Beausillon
Rudy L'Orphelin
Rudy L'Orphelin Liste d'union à gauche
CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
  • Rudy L'Orphelin
  • Martine Denis
  • Arthur Delaporte
  • Alexandra Beldjoudi
  • Allan Bertu
  • Marie Bachet
  • Grégory Pinsard
  • Christine Leconte
  • Sylvain Girodon
  • Ophélie Minot
  • Etienne Marie-Orleach
  • Lola Quitard
  • Mahamat Ali Kaskanaye
  • Christelle Perrette
  • Gilles Déterville
  • Clara Monnier
  • Jeff Soubien
  • Céline Pain
  • Francis Joly
  • Sophie Lebon
  • Ludovic Dalibon
  • Maud Rothmann
  • Jean-Marc Mandonnet
  • Adélaïde Le Moan
  • Matthieu Leboul
  • Camille Azaïs
  • Théo Plancher
  • Chantal Tanter
  • Sofiène Sadallah
  • Françoise Le Gall
  • Clément Silliau
  • Angélika Osmane
  • Thomas Escande
  • Sandrine Cat Van
  • Corentin Lemaire
  • Natacha Czornyj-Béhal
  • Jérémy Queruel
  • Léa Le Cam
  • Adrien Chaise
  • Graciane Dégez
  • Anthony Bourdais
  • Nickie Berneaud
  • Jean-Damien Bouvier
  • Sylvie Skaza
  • Christophe Driesbach
  • Caroline Amiel
  • Igor Garncarzyk
  • Marie-Joëlle Redor
  • Sylvain Loiseau
  • Laure Rivoallan
  • Bastien Recher
  • Christine Lucas
  • Georges Dold
  • Pascale Cauchy
  • Michel Langris
Bérangère Lareynie
Bérangère Lareynie Liste d'extrême-gauche
NPA-REVOLUTIONNAIRE-CAEN OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
  • Bérangère Lareynie
  • Nicolas Vabre
  • Marie-Claire Birette
  • Arthur Fermal
  • Alice Roux
  • Alexandre Martin
  • Juliette Rousseau
  • Clément Calvino
  • Stéphanie Le Canu
  • Marin Bonaparte
  • Djidda Kichou
  • Eliot Boudin Ferreira
  • Alice Fermal
  • Isaac Delauney
  • Marine Guillaume
  • Théo Gendre
  • Aurore Fauvel
  • Simon Balonnier
  • Angèle Grimaux
  • Silvano Oropeza
  • Julie Karcher
  • Benjamin Rocton
  • Lilas Loulou
  • Adrien Vaudorne
  • Lola Pelini
  • Léo Michel
  • Isabelle Thoumine
  • Corentin Renault
  • Finna Treol
  • Martin Ducloux
  • Elisa Lemoine
  • Pierre Bernard
  • Gwenaëlle Clairel
  • Simon Lepleux
  • Anaëlle Malheuvre
  • Abderrazak Mounis
  • Jessika Euvrie
  • Loïc Ratcliff
  • Lina Oueslati
  • Patrick Treol
  • Henriette Deshayes
  • Thibault Laforge
  • Pénélope Van Den Driessche
  • Timéo Letissier
  • Gabrielle Segretier
  • Gabriel Prado
  • Coralie Patenotte
  • Gautier Wichegrod
  • Leslie Dan
  • Jean-Daniel Nebout
  • Charlotte Barrillon
  • Simon Leberrurier
  • Ida Fontaine-Rebiere
  • Léo Tardif
  • Camille Bernard
Aurélien Guidi
Aurélien Guidi Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR CAEN !
  • Aurélien Guidi
  • Emma Fourreau
  • Maxime Benatouil
  • Claire Paumier
  • François Boutin
  • Justine Garnier
  • Victor Lambert
  • Agathe Caron
  • Serge Lemonnier
  • Zehour Zizi
  • Arnaud Jusiewicz
  • Marine Pinabel
  • Romuald Duval
  • Louna Viel
  • Abdelhadi Mochtari
  • Nadia Abou Medienne
  • Grégory Pariente
  • Eléna Gaillard
  • Jean-François Cartery
  • Magali Gourdou
  • Clément Cottard
  • Amandine Hue
  • Aurelio Waldman
  • Laura Lehoux--Bosquet
  • Tobias Kohlhauer
  • Martine Pasquier
  • Luc Biétry
  • Béatrice Dupont
  • Ismaël Gourret
  • Christel Gilberton
  • Frédéric Gai
  • Candice Landais
  • Valentin Ducreux
  • Isabelle Vimond
  • Pierre Latour
  • Viviane Thorel
  • Thomas Targat
  • Régine Scaps
  • Mathieu Homes
  • Christine Barbey
  • Rodolphe Fleury
  • Edda Paolozzi
  • Sébastien Plaisance
  • Anna Rosati
  • Bertrand Féret
  • Martine de Pierrepont
  • Serge Marguerie
  • Andrée Jascenski
  • Clément Alapetite
  • Stéphanie Vivier
  • Bruno Boisrame
  • Catherine Lesaulnier
  • Arnaud Mignot
  • Christine Dupont
  • Philippe Provost
  • Elsa Smela
  • Michel Charnaud
Chantal Henry
Chantal Henry Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS CAEN
  • Chantal Henry
  • Franck Hermann
  • Isabelle Pérotin
  • André Henry
  • Catherine Thévenot
  • Dominique Dupont
  • Céline Le Forestier
  • Michel Trohel
  • Marie Onfroy
  • Serge Garnier
  • Mendy Dodeman
  • René Roncier-Lemée
  • Corinne Cimier
  • Maxence Guilbert
  • Eden Ledroit
  • Kevin Bontemps Blaizot
  • Michelle Barbet
  • Corentin Le Seac'h
  • Marie Olczyk--Doyle
  • Benjamin Carpy
  • Christel Firmin
  • Jean-Baptiste Chaloupe
  • Blandine Bocquillon Liger-Belair
  • Hrachya Khachatryan
  • Brigitte Guyon
  • Steeve Lenoir
  • Corinne Le Gall
  • Nolann Parcheminer
  • Fanny Duchet
  • Yohan Lechevalier
  • Séverine Tasset
  • Florian Cerati
  • Anaïs Magnier
  • Kevin Guyon
  • Catherine Guillin
  • Hervé Bosquet
  • Thérèse Breuilly
  • Stephan Blot
  • Josette Talmont
  • Eugène Baron
  • Jocelyne Lecot
  • Alexis Dubus
  • Marie-Josèphe Michel
  • Dylan Poirier
  • Corinne Boussion
  • Jean-François Lechevalier
  • Sophie Justine
  • Yanis Laquelle
  • Jennifer Pereira de Souza
  • Guy Bousrez
  • Marielle Legrand
  • Clément Abraham
  • Carine Renault
  • Rémi Guittard
  • Diana Dutu
Antoine Casini
Antoine Casini Liste divers gauche
LE CAEN DE L'ENGAGEMENT
  • Antoine Casini
  • Salyha Achouchi
  • Gaël Balavoine
  • Sylvie Mouchenotte
  • Philippe Foussier
  • Marietta Musikas
  • Mathéo Paris
  • Claire Martin
  • Jean Notari
  • Victoria Leloup
  • Jean Pierre Beaudouin
  • Bénédicte Kindula
  • Nordinne Zouaoui
  • Emilie Merieult
  • Alexandre Angers
  • Sophie Paris
  • Jean-Pierre Viaud
  • Estelle Lecouvreur
  • Ethan Le Neindre
  • Nadira Chebout
  • Patrice Millox
  • Corinne Morcamp
  • Lucas Lenoel
  • Florence Hartemann
  • Benoit Saussey
  • Claudia Brianchon
  • Alain Acher
  • Chéérazade Mehrazi
  • Cédric Elmahjoub
  • Sonia Mohamed
  • Pascal Blanchetier
  • Selli Zouaoui
  • Xavier Comby
  • Julie Perin
  • Issam Le Gressus
  • Nadine Le Masle
  • Sabri Mlayah
  • Manon Morsli
  • Benoît Guillard
  • Lobna Darragi
  • Stan Adekunle
  • Alice Lalande
  • Roland Petit
  • Caroline Dubois
  • Eudes Rondin
  • Dominique Jacqueline
  • Abikrin Poutas
  • Morgane Jouan
  • Raymond Chaussin
  • Magalie Stalin
  • André Larmé
  • Monique Pele
  • Philippe Lamothe
  • Yvette Levavasseur
  • Jacques Garat
  • Sandrine Caron
  • Jean-Pierre Cordier
Pierre Casevitz
Pierre Casevitz Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Pierre Casevitz
  • Isabelle Peltre
  • Alexandre Plessis
  • Marianne Lasnel
  • Pascal Herrou
  • Brigitte Seguin
  • Bruno Carré
  • Elise Venara
  • Dominique Isabel
  • Sylvie Cavelier
  • Michel Paunet
  • Marylène Lepenant
  • Saoubane Hassani
  • Aglaé Cahierre
  • Karim Gueye
  • Dominique Allart
  • Alicia Leray
  • Ginette Quenault
  • Léo Pamart
  • Myriam Huet
  • Patrick Poirot-Bourdain
  • Jocelyne Caron
  • Patrick Le Marchand
  • Colette Deseille
  • Hicham Jemmouli
  • Frédérique Marie
  • Sébastien Bernery
  • Emmanuelle Rivière
  • Philippe Ark
  • Eliane Hebert
  • Gabriel Autier
  • Mandy Birgel
  • Johann Levillain
  • Hélène Santucci
  • Foad Abdlhamid Mohamed
  • Dorothée Bidaut
  • Xavier Morin
  • Samia Guenfoud
  • Marceau Ringuedé
  • Tillie Saint Pierre
  • Killian Gérard
  • Christine Ledron
  • Kamal El Moussaoui
  • Augustine Genevois
  • Victor Lefortier
  • Patricia Gilbert
  • Gilles Aze
  • Lydia Fijalkowski
  • Jean-Pierre Carnet
  • Adama Douba Alifa
  • Christian Bernard
  • Millaray Morille - - Leal
  • Yussef Driouache
  • Camille Jean
  • Antoine Magnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau
Joël Bruneau (43 élus) Continuons caen ensemble ! avec joël bruneau 		10 541 50,79%
  • Joël Bruneau
  • Amandine Francois - Goguillon
  • Aristide Olivier
  • Sophie Simonnet
  • Nicolas Joyau
  • Julie Calberg - Ellen
  • Ludwig Willaume
  • Sonia De La Provôté
  • Gérard Hurelle
  • Emmanuelle Dormoy
  • Nicolas Escach
  • Nathalie Bourhis
  • Marc Millet
  • Catherine Pradal-Chazarenc
  • Patrick Jeannenez
  • Cécile Cottenceau
  • Dominique Duval
  • Emilie Rochefort
  • Gabin Maugard
  • Véronique Debelle
  • Dominique Goutte
  • Agnes Marreteux
  • Rudy Niewiadomski
  • Brigitte Barillon
  • Theophile Kanza Mia Diyeka
  • Stéphanie Guillou
  • Michel Le Lan
  • Ginette Bernière
  • Emmanuel Renard
  • Beatrice Guigues
  • Pascal Pimont
  • Corinne Villechalane
  • Bruno Coutanceau
  • Virginie Cronier
  • Morgan Taillebosq
  • Lynda Lahalle
  • Patrick Nicolle
  • Jacqueline Martin
  • Christian Nelle
  • Virginie Avice
  • Richard Lecaplain
  • Anne-Laure Boileau
  • Florian Barré
Rudy L'orphelin
Rudy L'orphelin (8 élus) Caen ecologiste et citoyenne 		5 306 25,56%
  • Rudy L'orphelin
  • Alexandra Beldjoudi
  • Francis Joly
  • Béatrice Hovnanian
  • Xavier Le Coutour
  • Celine Pain
  • Lilian Bellet
  • Laurence Manoury
Gilles Deterville
Gilles Deterville (2 élus) Caen au coeur 		1 929 9,29%
  • Gilles Deterville
  • Annie Anne
Aurélien Guidi
Aurélien Guidi (1 élu) Caen en commun 		1 098 5,29%
  • Aurélien Guidi
Isabelle Gilbert
Isabelle Gilbert (1 élu) Rassemblement pour caen 		1 095 5,27%
  • Isabelle Gilbert
Philippe Velten
Philippe Velten À caen, décidons nous-mêmes ! 		550 2,65%
Pierre Casevitz
Pierre Casevitz Lutte ouvrière - faire entendre les travailleurs 		233 1,12%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 38,29%
Taux d'abstention 61,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 250

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau
Joël Bruneau (43 élus) Avec joël bruneau et sonia de la provôté, unis pour réussir caen vraiment ! 		19 458 57,03%
  • Joël Bruneau
  • Sonia De La Provôté
  • Dominique Goutte
  • Catherine Pradal-Chazarenc
  • Philippe Laillier
  • Sophie Simonnet
  • Patrick Jeannenez
  • Véronique Debelle
  • Aristide Olivier
  • Nathalie Bourhis
  • Patrice Michard
  • Amandine Francois
  • Ludwig Willaume
  • Sylvie Morin-Mouchenotte
  • Gérard Hurelle
  • Emmanuelle Dormoy
  • Grégory Berkovicz
  • Mireille Noël
  • Antoine Aoun
  • Joëlle Lebreuilly
  • Michel Le Lan
  • Brigitte Barillon
  • Richard Lecaplain
  • Catherine Girault
  • Bruno Durand
  • Martine Vincent
  • Christophe Alleaume
  • Emilie Rochefort
  • Nicolas Joyau
  • Anne Raffin
  • Gille Grollier
  • Emilie Freymuth
  • Rudy Niewiadomski
  • Véronique Bouté
  • Marc Millet
  • Patricia Zaragoza-Nodet
  • Dominique Duval
  • Astrid Le Petit-Froidure
  • Morgan Taillebosq
  • Corinne Villechalane
  • Patrick Nicolle
  • Stéphanie Guillou
  • Pascal Pimont
Philippe Duron
Philippe Duron (12 élus) Le caen de l'avenir 		14 657 42,96%
  • Philippe Duron
  • Corinne Feret
  • Rudy L'orphelin
  • Marie-Jeanne Gobert
  • Xavier Le Coutour
  • Josette Travert
  • Eric Vève
  • Samia Chehab
  • Gilles Deterville
  • Julie Rousinaud
  • Pascal Blanchetier
  • Claudine Maguet
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 61,46%
Taux d'abstention 38,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,50%
Nombre de votants 35 721

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bruneau
Joël Bruneau Avec joël bruneau, réussir caen, vraiment ! 		10 186 30,79%
Philippe Duron
Philippe Duron Le caen de l'avenir 		8 670 26,21%
Sonia De La Provôté
Sonia De La Provôté Caen vous appartient 		5 958 18,01%
Rudy L'orphelin
Rudy L'orphelin Caen ecologiste et citoyenne 		3 383 10,22%
Philippe Chapron
Philippe Chapron Caen fait front 		2 421 7,31%
Etienne Adam
Etienne Adam L'alternative à gauche 		1 922 5,81%
Pierre Casevitz
Pierre Casevitz Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		537 1,62%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 34 037

Villes voisines de Caen

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