Résultat municipale 2026 à Caen : résultats du premier tour ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Caen ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Caen
00:00 - Qui s'installera à l'Abbaye-aux-Hommes ? Neuf candidats pour la mairie de Caen
Les élections municipales de mars 2026 à Caen mettront en compétition neuf listes pour prendre la tête de l'hôtel de ville, situé à l'Abbaye-aux-Hommes, l'une des plus belles mairies de France. Ce lieu, fondé par Guillaume le Conquérant, a connu une histoire riche, ayant été déplacé plusieurs fois avant de s'y installer de manière définitive en 1965. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 09:25 - La situation du Stade Malherbe est-elle un enjeu pour les municipales à Caen ?
Les élections municipales de 2026 à Caen se dessinent dans un contexte où le Stade Malherbe, dirigé par Gaël Clichy, lutte en National. Malgré les inquiétudes de certains joueurs concernant la situation du club, Clichy refuse de parler d'urgence, adoptant une approche positive axée sur le progrès. Alors que l'équipe est en difficulté, il pense que des victoires pourraient changer la perception des efforts fournis. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 08:21 - A Caen, un bureau déplacé ce dimanche en raison de travaux
À Caen, les élections municipales de 2026 vont débuter ce 15 mars, avec 60 703 électeurs inscrits et neuf listes candidates. Les bureaux de vote, au nombre de 57, ouvriront à 8 h et fermeront à 19 h, avec une relocation d'un bureau en raison de travaux. Chaque électeur devra justifier son identité, mais la carte d'électeur n'est pas obligatoire. Lire sur ouest-france.fr
13/03/26 - 14:00 - Le débat sur l'extension du tramway s'intensifie et les candidats se divisent
À Caen, l'extension du tramway, déclarée d'utilité publique, suscite des controverses au cœur des élections municipales de 2026. Des candidats le qualifient de "surdimensionné", soulignant des prévisions de fréquentation très discutées. Les débats s'intensifient alors que le projet continue de diviser la population et les élus. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caen
|Tête de listeListe
|
Thomas Chevalier
Liste divers centre
CAEN DYNAMIQUE!
|
|
Aristide Olivier
Liste divers droite
CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
|
|
Xavier Le Coutour
Liste divers gauche
CITOYENS A CAEN
|
|
Rudy L'Orphelin
Liste d'union à gauche
CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
|
|
Bérangère Lareynie
Liste d'extrême-gauche
NPA-REVOLUTIONNAIRE-CAEN OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|
|
Aurélien Guidi
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR CAEN !
|
|
Chantal Henry
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLONS CAEN
|
|
Antoine Casini
Liste divers gauche
LE CAEN DE L'ENGAGEMENT
|
|
Pierre Casevitz
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Continuons caen ensemble ! avec joël bruneau
|10 541
|50,79%
|
|Rudy L'orphelin (8 élus) Caen ecologiste et citoyenne
|5 306
|25,56%
|
|Gilles Deterville (2 élus) Caen au coeur
|1 929
|9,29%
|
|Aurélien Guidi (1 élu) Caen en commun
|1 098
|5,29%
|
|Isabelle Gilbert (1 élu) Rassemblement pour caen
|1 095
|5,27%
|
|Philippe Velten À caen, décidons nous-mêmes !
|550
|2,65%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière - faire entendre les travailleurs
|233
|1,12%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|38,29%
|Taux d'abstention
|61,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 250
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau (43 élus) Avec joël bruneau et sonia de la provôté, unis pour réussir caen vraiment !
|19 458
|57,03%
|
|Philippe Duron (12 élus) Le caen de l'avenir
|14 657
|42,96%
|
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|61,46%
|Taux d'abstention
|38,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,50%
|Nombre de votants
|35 721
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bruneau Avec joël bruneau, réussir caen, vraiment !
|10 186
|30,79%
|Philippe Duron Le caen de l'avenir
|8 670
|26,21%
|Sonia De La Provôté Caen vous appartient
|5 958
|18,01%
|Rudy L'orphelin Caen ecologiste et citoyenne
|3 383
|10,22%
|Philippe Chapron Caen fait front
|2 421
|7,31%
|Etienne Adam L'alternative à gauche
|1 922
|5,81%
|Pierre Casevitz Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|537
|1,62%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|58,57%
|Taux d'abstention
|41,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|34 037
Villes voisines de Caen
- Caen (14000)
- Ecole primaire à Caen
- Maternités à Caen
- Crèches et garderies à Caen
- Classement des collèges à Caen
- Salaires à Caen
- Impôts à Caen
- Dette et budget de Caen
- Climat et historique météo de Caen
- Accidents à Caen
- Délinquance à Caen
- Inondations à Caen
- Nombre de médecins à Caen
- Pollution à Caen
- Entreprises à Caen
- Prix immobilier à Caen