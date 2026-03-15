Résultat municipale 2026 à Calais : consultez la diffusion des résultats dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Calais [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Calais sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Calais
18:48 - Une estimation de la participation à 17h à Calais
Selon Ipsos/BVA, le taux de participation à 17 heures pour la ville de Calais lors de ce premier tour des élections municipales 2026 est de 57%. Une information relayée par France Info.
17:57 - Quel score pour le RN à Calais lors des dernières élections ?
Le RN avait obtenu 17,91% des suffrages lors des élections municipales à Calais il y a 6 ans. Il n'y aura aucun second tour, Natacha Bouchart étant reconduit immédiatement. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 39,65% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,66% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 31,73% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 48,88% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 50,73% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 49,33% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 53,68% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Marc de Fleurian.
17:48 - De fortes mobilisations électorales dans le Pas-de-Calais
À 17 heures, le Pas-de-Calais affiche une participation exceptionnelle de 58,42 % pour les élections municipales de 2026, un bond considérable par rapport à 2020. Le Nord connaît également une hausse avec 44,44 %, bien que moins élevée. Ces résultats laissent présager une forte implication des électeurs dans les enjeux locaux. Lire sur deltafm.fr
17:47 - Jean-Philippe Lannoy vote à Calais ce dimanche
À Calais, Jean-Philippe Lannoy, tête de liste "Calais à gauche toute", a voté lors des élections municipales de 2026. Malgré un faible taux de participation observé dans le quartier Saint-Pierre, les électeurs se sont mobilisés pour ce scrutin. Lannoy prévoit de suivre les résultats dès 20h à la mairie. Lire sur nordlittoral.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Calais
|Tête de listeListe
|
Lucille Nicolas
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Romain Debaisieux
Liste divers gauche
Réussir pour Calais!
|
|
Marion Lavigne
Liste d'union à gauche
Agissons pour Calais
|
|
Natacha Bouchart
Liste divers droite
Se battre pour Calais
|
|
Jean-Philippe Lannoy
Liste de La France insoumise
Calais à gauche toute - Union Populaire, Ecologique et Sociale
|
|
Marc de Fleurian
Liste du Rassemblement National
Unis pour Calais !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (39 élus) Se battre au quotidien pour chaque calaisien
|9 345
|50,24%
|
|Virginie Quenez (6 élus) Respirer calais 2020
|4 435
|23,84%
|
|Marc De Fleurian (4 élus) Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national
|3 332
|17,91%
|
|Laurent Roussel Rassemblement des citoyens calaisiens
|874
|4,69%
|Rudy Vercucque Ensemble, libérons calais
|419
|2,25%
|Françoise Millot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,04%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|37,74%
|Taux d'abstention
|62,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (38 élus) Calais se releve
|15 760
|52,11%
|
|Jacky Henin (9 élus) Ensemble pour calais
|11 891
|39,32%
|
|Françoise Vernalde (2 élus) Calais bleu marine
|2 589
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|59,91%
|Taux d'abstention
|40,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|31 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart Calais se releve
|11 050
|39,04%
|Jacky Henin Calais d'abord, encore et toujours ! liste de rassemblement a gauche
|6 397
|22,60%
|Yann Capet Ensemble pour reussir calais
|5 584
|19,72%
|Françoise Vernalde Calais bleu marine
|3 552
|12,54%
|Alexandre Van Kerkhove Calais passionnement
|1 111
|3,92%
|Françoise Millot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|610
|2,15%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|29 172
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