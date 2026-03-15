Résultat municipale 2026 à Calais : consultez la diffusion des résultats dans la commune

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Calais

Tête de listeListe
Lucille Nicolas
Lucille Nicolas Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Lucille Nicolas
  • Olivier Carraud
  • Ludivine Creton
  • Didier Letren
  • Hawa Diallo
  • Zyad Mahtab
  • Muriel Dhieux
  • David Lapierre
  • Delphine Richard
  • Lionel Trouiller
  • Jacqueline Lefèvre
  • Sébastien Leblond
  • Annie Duquenoy
  • Philippe Finot
  • Marie-Angèle Dubois
  • Sébastien Flament
  • Patricia Gest
  • Franck Inghels
  • Renée Hamy
  • Hervé Coornaert
  • Kelly Dupuis
  • Frédéric Fossette
  • Mandy Gest
  • Heinrick Pruvost
  • Peggy Baillet
  • William Hamy
  • Valérie Coornaert
  • El Madani Aït Ahmid
  • Michelle Larue
  • Florent Meats
  • Claudine Havart
  • Rodrigue Gest
  • Marina Joyeux
  • Kevin Helle
  • Nadège Caron
  • Aurélien Danel
  • Emilie Duweltz
  • Youssef Hadj-Arab
  • Tatiana Hurtrel
  • Thierry Hennequart
  • Mylène Bigot
  • Marius Segers
  • Nathalie Jacquemin
  • Eric Conangle
  • Année Hamy
  • Sullyvan Pruvot
  • Anita Barras
  • Stéphane Vanderlinden
  • Martine Lévêque
Romain Debaisieux
Romain Debaisieux Liste divers gauche
Réussir pour Calais!
  • Romain Debaisieux
  • Chrystele Seys
  • Valentin Laidez
  • Fatima Mamen
  • Mathieu Ferand
  • Virginie Culnard
  • Maurade Flahaut
  • Florence Finot
  • Eric Hamain
  • Martine Himpe
  • Fabrice Piantoni
  • Yamina Bouras
  • Frédéric Delys
  • Célia N'Gaka
  • Francis Duquenoy
  • Adeline Milon
  • Christian Cocquet
  • Émilie Pihen
  • Jerome Hanquez
  • Jennifer Kelle
  • Jean-Marie Buy
  • Emilie Darre
  • Hervé Fay
  • Emeline Robbe
  • Lucas Cadet
  • Kathleen Vanderkelen
  • Benjamin Valette
  • Tiphany Valentin
  • Thierry Devienne
  • Alicia Cogez
  • Ludovic Landry
  • Virginie Delrue
  • Patrick Quentin
  • Elodie Carpentier
  • Guy Delplanque
  • Cindy Vanpee
  • Maxym Duquenoy
  • Julie Culnard
  • Zakary Kustermans
  • Aurélia Fontyn
  • Théo Robbe
  • Juliette Buy
  • Lucas Gaudet
  • Céline Dhieux
  • Matthew Deplanque
  • Laura Cirot
  • Philippe Seys
  • Virginie Vanderkoornhuyse
  • Brandon Joly
Marion Lavigne
Marion Lavigne Liste d'union à gauche
Agissons pour Calais
  • Marion Lavigne
  • Nicolas Vernalde
  • Maurine Quehen
  • Teddy Lauby
  • Linda Krawczyk
  • Maxime Deram
  • Nathalie Lacoste
  • Jean-Marc Ben
  • Nadine Renier
  • Anthime Legrand
  • Cora Tiavouane
  • Philippe Catez
  • Valérie Lefebvre
  • Rudy Spy
  • Catherine Tall
  • Philippe Lux
  • Louise Fournier
  • Joël Rocq
  • Catherine Goliot
  • Romain Engrand
  • Gisèle Cocquerelle
  • Raynald Loonis
  • Christine Renier
  • Emmanuel Lefebvre
  • Elodie Matte
  • Christophe Mille
  • Emmanuelle Perioche
  • Jean-Claude Pichon
  • Maryse Dhieux
  • Eric Lhirondelle
  • Michèle Landry
  • Jean-Marie Bacquet
  • Margaux Masset
  • Sébastien Cote
  • Anne-Lise Artois
  • Mattéo Demarque
  • Peggy Rivelon
  • Denis Godefroy
  • Françoise Fourny
  • Dominique Toulotte
  • Sylvie Gillot
  • Gautier de Gezelle
  • Charlotte Vernalde
  • Antonio Vives Servera
  • Christelle Lhirondelle-Charles
  • Michel Obert
  • Lauryne Leroy
  • Marcel Levaillant
  • Josette Wattebled
  • Olivier Degardin
  • Patricia Hochart
Natacha Bouchart
Natacha Bouchart Liste divers droite
Se battre pour Calais
  • Natacha Bouchart
  • Frédéric Henot
  • Faustine Maliar
  • Eric Baheux
  • Caroline Matrat
  • Pascal Pestre
  • Nora Errazi
  • Ezedine Kara
  • Stéphanie Rigaux
  • Dominique Finot
  • Christine Gardin
  • Ladislas Lozano
  • Janique Fontaine
  • Julien Cordenos
  • Aline Lannoy
  • Philippe Mignonet
  • Frédérique Van Rooy
  • Laurent Lenoir
  • Josiane Ducorroy
  • Denis Domain
  • Sylvie Devin
  • Willy Buttez
  • Malika Bouazzi
  • Sylvain Lapotre
  • Delphine Ledoux
  • François Pille
  • Dorothée Lachevre
  • Théo Leveleux
  • Isabelle Delanghe
  • Sylvain Jore
  • Muriel Stankowiak
  • Dominique Darré
  • Josiane Mouchon
  • Cyril Pollet
  • Françoise Boyaval
  • Jean-Marc Leroy
  • Guilaine Mouchon
  • Jean-Jacques Mansard
  • Céline Couliou
  • Erwann Ryckmann
  • Christine Alexandre
  • Jacques Langlet
  • Ouiza Souibes
  • Bernard Geneau
  • Anaïs Lemaitre
  • Sylvain Lemaitre
  • Karine Taylor
  • Pierre Lecler
  • Isabelle Leleu
Jean-Philippe Lannoy
Jean-Philippe Lannoy Liste de La France insoumise
Calais à gauche toute - Union Populaire, Ecologique et Sociale
  • Jean-Philippe Lannoy
  • Juliette Delaplace
  • Jean-Pierre Moussally
  • Jade Lamalchi
  • Romain Merlen
  • Sema Civelek
  • Jérémy Ollivier
  • Marine Deseille
  • Christian Louchez
  • Gaëlle Pavie
  • Florian Daniere
  • Caroline Ndiaye
  • Ugo Cavel
  • Daisy Agez
  • Grégory Lefebvre
  • Martine Devries
  • Olivier Maillard
  • Aurélie Meriaux
  • Didier Marechal
  • Louise Druelle
  • Patrick Roland
  • Nathalie Mathorez
  • Pierrick Gerace
  • Lolita Dubois
  • Alain Carlu
  • Virginie Marion
  • Basile Dubuc-Pleros
  • Agathe Husson
  • Christian Bown
  • Alice Poulain
  • Yann Lizé
  • Fanny Hermel
  • Laurent Bourhis
  • Corinne Labre
  • Ali Khalfet
  • Chloé Magnan
  • Kamel Jendoubi
  • Soline Hochart
  • Freddy Georges
  • Marie-France Szymkowiak
  • Benjamin Danon
  • Juliette Cappe
  • Philippe Saussol
  • Céline Hermel
  • Roland Troude
  • Anne Dekeister
  • Adam Bouazzi
  • Céline Roger
  • Arthur Boucher
  • Sandrine Laures
  • Jean-Yves Lenfant-Dotte
Marc de Fleurian
Marc de Fleurian Liste du Rassemblement National
Unis pour Calais !
  • Marc de Fleurian
  • Edwige Leblond
  • Francis Lebon
  • Sandrine Demaret
  • Philippe Lyoen
  • Marie-Laurence Macquaert
  • Pascal Louis
  • Véronique Defeyer
  • Damien Vanhaecke
  • Marie-Lucie Barte
  • Johan Tchalabi
  • Sophie Barron
  • Patrick Lasvignes
  • Catherine Guilbert
  • Jean-Marc Alloy
  • Mélissa Demaret
  • Jean-Claude Baudemont
  • Christelle Wascat
  • Philippe Lombard
  • Eloane Desmarest
  • Mathieu Ardaen
  • Anne-Lise Gourdin
  • Gilles Lebas
  • Karine Lherbier
  • Nicolas Verhaeghe
  • Muriel Cotrez
  • Alain Cadot
  • Joëlle Duclay
  • Sébastien Bourdon
  • Marina Brabant
  • Lionel Bertout
  • Allison Moreau
  • Malko Hibon
  • Cindy Fossette
  • Bernard Cugny
  • Jennifer Cirot
  • Claude Letren
  • Catherine Lebas
  • Gérard Billet
  • Mounira Saindou
  • Reynald Cadet
  • Sylvie Duquenoy
  • Stéphane Deleye
  • Véronique Corion
  • Jessy Marichez
  • Françoise Siejak
  • Arnaud Fontier
  • Nadine Lefebvre
  • Stéphane Legrand
  • Aurélie Fossette
  • Jean-Jacques Potdevin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart
Natacha Bouchart (39 élus) Se battre au quotidien pour chaque calaisien 		9 345 50,24%
  • Natacha Bouchart
  • Ezedine Kara
  • Delphine Ledoux
  • Pascal Pestre
  • Frédérique Van Rooy
  • Daniel Boulogne
  • Janique Fontaine
  • Emmanuel Agius
  • Michèle Ducloy
  • Henri Waroczyk
  • Maïté Mulot-Friscourt
  • Ladislas Lozano
  • Nicole Heux
  • Gérard Grenat
  • Stéphanie Guiselain
  • Patrice Cambraye
  • Patricia Basset
  • Philippe Mignonet
  • Anaïs Lemaitre
  • Jean-Marc Leroy
  • Edwige Leblond
  • Dominique Darre
  • Malika Bouazzi
  • Laurent Lenoir
  • Françoise Boyaval
  • Hugo Marcotte-Ruffin
  • Jacqueline Dewet
  • Frédéric Henot
  • Amandine Leblanc
  • Julien Cordenos
  • Christine Alexandre
  • Pierre Lecler
  • Joëlle Lannoy
  • Pierre Caron
  • Sylviane Petit
  • Francis Devin
  • Claudia Martin
  • Alexandre Nowosad
  • Josiane Mouchon
Virginie Quenez
Virginie Quenez (6 élus) Respirer calais 2020 		4 435 23,84%
  • Virginie Quenez
  • Christophe Duffy
  • Linda Krawczyk
  • Jean-Pierre Moussally
  • Yolande Battel
  • Jean-Philippe Lannoy
Marc De Fleurian
Marc De Fleurian (4 élus) Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national 		3 332 17,91%
  • Marc De Fleurian
  • Martine Boucher
  • Jean-Claude André
  • Christine Engrand
Laurent Roussel
Laurent Roussel Rassemblement des citoyens calaisiens 		874 4,69%
Rudy Vercucque
Rudy Vercucque Ensemble, libérons calais 		419 2,25%
Françoise Millot
Françoise Millot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		194 1,04%
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 37,74%
Taux d'abstention 62,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 19 278

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart
Natacha Bouchart (38 élus) Calais se releve 		15 760 52,11%
  • Natacha Bouchart
  • Philippe Blet
  • Michèle Ducloy
  • Henri Waroczyk
  • Nicole Heux
  • Philippe Martinod
  • Maïté Friscourt
  • Dominique Darre
  • Paula Marcq
  • Emmanuel Agius
  • Malika Bouazzi
  • Gérard Grenat
  • Muriel Wulveryck
  • Jean-Marc Leroy
  • Joëlle Lannoy
  • Philippe Mignonet
  • Sylviane Petit
  • Patrice Cambraye
  • Jacqueline Dewet
  • Bernard Lelievre
  • Patricia Basset
  • Pascal Pestre
  • Thérèse-Marie Petit
  • Gérard Clais
  • Eliane Huleux
  • Jean-Pierre Dumont
  • Edwige Leblond
  • Patrick Dusautoir
  • Arlette Deverdenne
  • Jean-Paul Bue
  • Lydie Barton
  • Laurent Lenoir
  • Stéphanie Guiselain
  • Francis Devin
  • Valentine Acroute
  • Olivier Seiller
  • Carole Decroix
  • Hervé Morcrette
Jacky Henin
Jacky Henin (9 élus) Ensemble pour calais 		11 891 39,32%
  • Jacky Henin
  • Caroline Matrat
  • Yann Capet
  • Virginie Quenez
  • Laurent Roussel
  • Nicole Lheureux-Gaubert
  • Christophe Duffy
  • Marion Lavigne
  • Pascal Marie
Françoise Vernalde
Françoise Vernalde (2 élus) Calais bleu marine 		2 589 8,56%
  • Françoise Vernalde
  • Roger Demassieux
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 59,91%
Taux d'abstention 40,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Nombre de votants 31 157

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Natacha Bouchart
Natacha Bouchart Calais se releve 		11 050 39,04%
Jacky Henin
Jacky Henin Calais d'abord, encore et toujours ! liste de rassemblement a gauche 		6 397 22,60%
Yann Capet
Yann Capet Ensemble pour reussir calais 		5 584 19,72%
Françoise Vernalde
Françoise Vernalde Calais bleu marine 		3 552 12,54%
Alexandre Van Kerkhove
Alexandre Van Kerkhove Calais passionnement 		1 111 3,92%
Françoise Millot
Françoise Millot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		610 2,15%
Participation au scrutin Calais
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 29 172

Villes voisines de Calais

En savoir plus sur Calais