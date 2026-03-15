Résultat municipale 2026 à Calais : les infos à ne pas rater sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Calais [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Calais ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Calais
14/03/26 - 20:09 - Pas d'union de la gauche pour les municipales 2026 selon Marion Lavigne
À Calais, la liste « Agissons pour Calais » portée par Marion Lavigne (PCF/PS/Génération.s) a confirmé qu'il n'y aura pas d'union de la gauche aux élections municipales de 2026, tant au premier qu'au second tour. Ce constat reflète une séparation déjà connue dans le paysage politique local. Les tensions persistantes entre les partis de gauche compliquent la coordination électorale. Lire sur nordlittoral.fr
14/03/26 - 18:57 - Aucun candidat n'a proposé de mesures concrètes pour la culture
À Calais, les élections municipales de 2026 mettent l'accent sur des priorités telles que la sécurité, le logement et l'emploi, tandis que la culture semble négligée. Les six candidats à la mairie n'ont pas proposé de projets culturels significatifs, se concentrant plutôt sur des enjeux plus pressants. Lire sur nordlittoral.fr
14/03/26 - 17:09 - Un faux candidat à la mairie de Calais ?
À Calais, les élections municipales de 2026 s'annoncent originales avec l'apparition d'un faux candidat humoristique, Jean-Luc Lefebvre, conçu par une intelligence artificielle. Son programme loufoque, visant à faire rire, a suscité un large intérêt sur les réseaux sociaux, attirant près de 3000 followers. Cette initiative amusante vient égayer la compétition électorale, déjà animée par plusieurs candidats sérieux. Lire sur actu.fr
14/03/26 - 15:52 - L'adjoint de Natacha Bouchard s'explique sur son absence médiatique
Philippe Mignonet, fidèle adjoint de Natacha Bouchart à Calais, figure sur la liste « Se battre pour Calais », mais son absence durant la campagne suscite des interrogations. Il explique les raisons de son éloignement aux colistiers et opposants. Ces élections municipales de 2026 sont cruciales pour la réélection de Bouchart. Lire sur lavoixdunord.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Calais
|Tête de listeListe
|
Lucille Nicolas
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Romain Debaisieux
Liste divers gauche
Réussir pour Calais!
|
|
Marion Lavigne
Liste d'union à gauche
Agissons pour Calais
|
|
Natacha Bouchart
Liste divers droite
Se battre pour Calais
|
|
Jean-Philippe Lannoy
Liste de La France insoumise
Calais à gauche toute - Union Populaire, Ecologique et Sociale
|
|
Marc de Fleurian
Liste du Rassemblement National
Unis pour Calais !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (39 élus) Se battre au quotidien pour chaque calaisien
|9 345
|50,24%
|
|Virginie Quenez (6 élus) Respirer calais 2020
|4 435
|23,84%
|
|Marc De Fleurian (4 élus) Calais pour vous, liste soutenue par le rassemblement national
|3 332
|17,91%
|
|Laurent Roussel Rassemblement des citoyens calaisiens
|874
|4,69%
|Rudy Vercucque Ensemble, libérons calais
|419
|2,25%
|Françoise Millot Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|194
|1,04%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|37,74%
|Taux d'abstention
|62,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 278
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart (38 élus) Calais se releve
|15 760
|52,11%
|
|Jacky Henin (9 élus) Ensemble pour calais
|11 891
|39,32%
|
|Françoise Vernalde (2 élus) Calais bleu marine
|2 589
|8,56%
|
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|59,91%
|Taux d'abstention
|40,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Nombre de votants
|31 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Natacha Bouchart Calais se releve
|11 050
|39,04%
|Jacky Henin Calais d'abord, encore et toujours ! liste de rassemblement a gauche
|6 397
|22,60%
|Yann Capet Ensemble pour reussir calais
|5 584
|19,72%
|Françoise Vernalde Calais bleu marine
|3 552
|12,54%
|Alexandre Van Kerkhove Calais passionnement
|1 111
|3,92%
|Françoise Millot Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|610
|2,15%
|Participation au scrutin
|Calais
|Taux de participation
|56,09%
|Taux d'abstention
|43,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|29 172
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