Résultat municipale 2026 à Cannes : les infos à ne pas manquer sur l'élection
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cannes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Cannes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Cannes
09:41 - David Lisnard présente ses mesures pour la cause animale
À Cannes, David Lisnard, le maire sortant, a présenté des mesures en faveur des animaux à l'approche des élections municipales de 2026. Parmi ses propositions, la création d'un grand parc canin et l'amélioration de l'accès des animaux aux plages figurent en bonne place. Lisnard souhaite également renforcer la lutte contre la souffrance animale et promouvoir leur intégration urbaine. Lire sur cannes-actus.com
12/03/26 - 08:56 - Mussio promet de "lutter contre l'insécurité" à Cannes
À Cannes, Lucas Mussio, candidat du Rassemblement national, a tenu son premier meeting de campagne pour les élections municipales de 2026, mettant l'accent sur la sécurité des habitants. Face à une affluence modeste, il a critiqué le maire sortant David Lisnard et affirmé la nécessité d'une nouvelle opposition. Mussio a promis de lutter contre l'insécurité et d'écouter la voix des Cannois. Lire sur cannes-actus.com
11/03/26 - 08:41 - Cannes soutient David Lisnard pour les municipales 2026
David Lisnard, maire sortant de Cannes, a tenu une réunion publique mobilisant plus de 800 personnes pour sa réélection aux municipales de 2026. Lors de cet événement, il a présenté son bilan et ses projets, tout en appelant à la mobilisation face à ses adversaires. Le contexte de son précédent mandat, marqué par plusieurs crises, a également été souligné. Lire sur nicematin.com
10/03/26 - 11:11 - Noré Mezouar salué par un candidat à Cannes
À Cannes, Noré Mezouar a reçu la médaille de la Jeunesse et des Sports pour son engagement associatif et sa contribution au civisme et à la culture. David Lisnard, candidat à la mairie, a salué ses efforts pour le sport et la sécurité, notamment en tant que pompier volontaire. Mezouar se déclare fier de servir sa communauté et continue d'œuvrer pour les autres. Lire sur nicematin.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cannes
|Tête de listeListe
|
Lucas Mussio
Liste du Rassemblement National
CANNES, CROYONS EN NOUS !
|
|
Michel Hugues
Liste d'union à gauche
CANNES À VOUS ! 2026
|
|
David Lisnard
Liste divers droite
CANNES GAGNE AVEC DAVID LISNARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (49 élus) Cannes avance avec david lisnard
|13 107
|88,08%
|
|Olivier Baconnet Cannes 2020, le lien ecologique et solidaire
|628
|4,22%
|Dominique Henrot Cannes a vous
|614
|4,12%
|Catherine Dorten Rassemblement citoyen pour cannes
|307
|2,06%
|Nicolas Schissele Cannes ensemble
|224
|1,50%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|31,18%
|Taux d'abstention
|68,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 294
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (40 élus) Une nouvelle energie pour cannes
|16 613
|58,97%
|
|Philippe Tabarot (6 élus) Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 348
|26,08%
|
|Catherine Dorten (3 élus) Cannes bleu marine
|4 209
|14,94%
|
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|55,41%
|Taux d'abstention
|44,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|29 224
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard Une nouvelle energie pour cannes
|14 458
|48,80%
|Philippe Tabarot Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 918
|26,72%
|Catherine Dorten Cannes bleu marine
|4 377
|14,77%
|Anne Majri Vivre ensemble et autrement à cannes
|1 850
|6,24%
|Dominique Henrot L'humain d'abord a cannes
|1 022
|3,44%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|57,25%
|Taux d'abstention
|42,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|30 197
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