Résultat municipale 2026 à Cannes : retrouvez les résultats du premier tour dans la ville

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cannes

Tête de listeListe
Lucas Mussio
Lucas Mussio Liste du Rassemblement National
CANNES, CROYONS EN NOUS !
  • Lucas Mussio
  • Marie-Laure Belmonte
  • Hervé Flament
  • Lucette Auchapt
  • Nicolas Llaser
  • Marie-France Beriard
  • Pierrick Palanque
  • Gaëlle Maugan
  • Frédéric Gillet
  • Jacqueline Lê-Thi-Kim
  • Christophe Gervais
  • Catherine Dorten
  • Eric Decour
  • Nadia Deroubaix
  • David Dalmasso
  • Olga Andrades
  • Patrice Dizerbo
  • Arlette Vuillaume
  • Ludovic Cuesta
  • Gratianne Coranotte
  • Erick Elbaz
  • Catherine Remy
  • Franck Roiatti
  • Virginie Vincent
  • Roland Faraut
  • Sophie Menard
  • Evan Vernagut
  • Nadia Flament
  • Maurice Cano
  • Martine Garcia
  • Stéphane Jourd'Heuil
  • Leslie Coustenoble
  • Igor Marchal
  • Aurore Dos Santos
  • Christophe Rippol
  • Camille Ginja
  • Daniel Auchapt
  • Françoise Marchand
  • Carmine Siculo
  • Catherine Detante
  • Albert Mikulaska
  • Maryse Gibault
  • Luigi Mandato
  • Joëlle Siculo
  • Michel Fermaud
  • Annick Kessler
  • Alain Chouraqui
  • Sylviane Marchand
  • Simon Goldblatt
  • Rose Visocchi
  • Jean-Claude Wagner
Michel Hugues
Michel Hugues Liste d'union à gauche
CANNES À VOUS ! 2026
  • Michel Hugues
  • Naïma Boughlaf
  • Dominique Henrot
  • Catherina Mbala
  • Olivier Baconnet
  • Corinne Russo
  • Florent Ringenbach
  • Emilie Montourcy
  • Hikem Kolai
  • Laurence Gilleron
  • Didier Bouscarat
  • Marianne Pin
  • Olivier Harland
  • Marine Teyssou Mathieu
  • Claude Meyffret
  • Flore Hugues
  • Raymond Zerathe
  • Sandrine Correia
  • Michel Dubuisson
  • Fabienne Dalmasso
  • Jean-Marie Lagoureau
  • Fadoua Pardoux
  • Serge Gouaty
  • Houria Delimi
  • Olivier Gebührer
  • Maria Baconnet
  • Eric Ghougassian
  • Anne-Valérie Rotaru
  • Dominique Paix
  • Nadia Garde-Gastouli
  • Joao Paula Da Fonseca
  • Mireille Fraire
  • Pierre Guerras
  • Corinne Harland
  • Jonas Levy
  • Bernadette Docteur
  • René Marie Dit Asse
  • Gisèle Martinez
  • Daniel Rolly
  • Sylvie Rolly
  • François Martinez
  • Josette Bourdouleix
  • Eric Viola
  • Michelle Mermet
  • Patrick Ostenga
  • Michèle Pastorelli
  • François Mermet
  • Valérie Astier
  • Stéphane Bonnot
  • Roberte Guirard
  • Guy Brouillet
David Lisnard
David Lisnard Liste divers droite
CANNES GAGNE AVEC DAVID LISNARD
  • David Lisnard
  • Odile Gouny-Dozol
  • Christophe Fiorentino
  • Françoise Bruneteaux
  • Gilles Cima
  • Ghislaine Ellena
  • Nicolas Gorjux
  • Joëlle Arini
  • Jean-Michel Arnaud
  • Véronique Piel
  • Gregori Bonetto
  • Emma Veran
  • Frank Chikli
  • Emmanuelle Andre
  • Jean Pierre Pansier
  • Clara Guivarch
  • Marc Giuliano
  • Anne Leroy
  • Thomas de Pariente
  • Laurence Peirano
  • Jean-Michel Sauvage
  • Sandrine Bergere Morant
  • Antoine Babu
  • Charlotte Cluet
  • Jean-Marc Chiappini
  • Marie-Christine Lassalle
  • Haroutioun Ainejian
  • Nicole Lacombe
  • Gilbert Dubbiosi
  • Karine Ascheri
  • Eric Catanese
  • Emmanuelle Bezzi
  • Patrick Jeudy
  • Claudia Solimando
  • Jérôme Combet
  • Nicole Tredez
  • Albert Barbaro
  • Ana-Paula Martins de Oliveira
  • Xavier Lalaux
  • Sophie Maman
  • Alexis Deveaux
  • Maryline Frey
  • Patrick Robert
  • Julie Chatel
  • Karl Guiffray
  • Ornella Ongaro
  • Rafi Tavitian
  • Marie Pourreyron-Remoiville
  • Pierre Chevallet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard
David Lisnard (49 élus) Cannes avance avec david lisnard 		13 107 88,08%
  • David Lisnard
  • Odile Gouny-Dozol
  • Jean-Michel Arnaud
  • Françoise Bruneteaux
  • Gilles Cima
  • Joëlle Arini
  • Nicolas Gorjux
  • Emma Veran
  • Frank Chikli
  • Charlotte Cluet
  • Grégori Bonetto
  • Noura Chaabouni Penther
  • Christophe Fiorentino
  • Véronique Piel
  • Thomas De Pariente
  • Marie Pourreyron
  • Jacques Gauthier
  • Béatrice Gibelin
  • Jean Pierre Pansier
  • Sophie Ingallinera
  • André Frizzi
  • Mireille Boissy
  • Jean-Marc Chiappini
  • Anna-Paula Martins De Oliveira
  • Christian Taricco
  • Apoline Crapiz
  • Eric Catanese
  • Magali Chelpi-Den Hamer
  • Haroutioun Ainejian
  • Noémie Dewavrin
  • Jean-Michel Sauvage
  • Sandrine Bergere Morant
  • Antoine Babu
  • Laurence Peirano
  • Bernard Boyron
  • Sophie Maman-Benichou
  • Hubert Lasserre
  • Claire-Anne Reix
  • Alain Ramy
  • Nicole Lacombe
  • Patrick Jeudy
  • Emmanuelle Andre
  • Gilles Blondet
  • Emmanuelle Bezzi
  • Jérôme Combet
  • Marie-Christine Lassalle
  • Pierre Chevallet
  • Suzanne Bonnet
  • Gilbert Dubbiosi
Olivier Baconnet
Olivier Baconnet Cannes 2020, le lien ecologique et solidaire 		628 4,22%
Dominique Henrot
Dominique Henrot Cannes a vous 		614 4,12%
Catherine Dorten
Catherine Dorten Rassemblement citoyen pour cannes 		307 2,06%
Nicolas Schissele
Nicolas Schissele Cannes ensemble 		224 1,50%
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 31,18%
Taux d'abstention 68,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 15 294

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard
David Lisnard (40 élus) Une nouvelle energie pour cannes 		16 613 58,97%
  • David Lisnard
  • Josiane Attuel
  • Frank Chikli
  • Marie Pourreyron
  • Alain Ramy
  • Claire-Anne Reix
  • Max Artuso
  • Odile Gouny-Dozol
  • Gilles Cima
  • Françoise Bruneteaux
  • Christophe Fiorentino
  • Joëlle Arini
  • Jean-Marc Chiappini
  • Pascale Vaillant
  • Thomas De Pariente
  • Noémie Dewavrin
  • Bernard Brochand
  • Marie-Christine Repetto-Lemaitre
  • Eric Catanese
  • Chantal Azemar-Morandini
  • André Frizzi
  • Charlotte Siguier
  • Jean Mellac
  • Julie Benichou
  • Jean-Pierre Jardry
  • Olivia Gordon-Bourcart
  • Nicolas Gorjux
  • Catherine Vouillon
  • Stéphane Shazad
  • Mireille Boissy
  • Christian Taricco
  • Sophie Ingallinera
  • André Mayet
  • Evelyne Brun
  • Jean-Yves Milcendeau
  • Claude Secondy
  • Jean-Denis Bernard
  • Pascale Mineur-Pastorelli
  • Nicolas Pelissier
  • Béatrice Gibelin
Philippe Tabarot
Philippe Tabarot (6 élus) Philippe tabarot "cannes c'est vous" 		7 348 26,08%
  • Philippe Tabarot
  • Annick Lacour
  • Olivier Vasserot
  • Annie Peron
  • Paul Simonet
  • Josy-Danielle Olini
Catherine Dorten
Catherine Dorten (3 élus) Cannes bleu marine 		4 209 14,94%
  • Catherine Dorten
  • Adrien Grosjean
  • Sylviane Marchand
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 55,41%
Taux d'abstention 44,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 29 224

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Lisnard
David Lisnard Une nouvelle energie pour cannes 		14 458 48,80%
Philippe Tabarot
Philippe Tabarot Philippe tabarot "cannes c'est vous" 		7 918 26,72%
Catherine Dorten
Catherine Dorten Cannes bleu marine 		4 377 14,77%
Anne Majri
Anne Majri Vivre ensemble et autrement à cannes 		1 850 6,24%
Dominique Henrot
Dominique Henrot L'humain d'abord a cannes 		1 022 3,44%
Participation au scrutin Cannes
Taux de participation 57,25%
Taux d'abstention 42,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 30 197

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