Résultat municipale 2026 à Cannes : retrouvez les résultats du premier tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cannes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Cannes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Cannes
17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Cannes
Le parti nationaliste restait loin du match lors des municipales à Cannes il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 24,44% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 47,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 16,71% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Cannes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 36,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 39,78% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 44,54% lors du vote définitif.
17:18 - Le taux de participation des Alpes-Maritimes à 17h s'élève à 41,39%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 41,39% dans les Alpes-Maritimes.
16:58 - À Cannes, 31,18 % de participation aux dernières municipales
En parallèle de cette élection municipale, le degré de la participation jouera lourdement sur les résultats de Cannes. Les archives de 2020 montrent que 15 294 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 31,18 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 70,49 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 29,51 %). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 42,03 % des électeurs, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 62,09 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 49,39 % des électeurs locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent une zone assez peu mobilisée par rapport au reste de la France.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Cannes
Les Européennes de 2024 à Cannes avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,20%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,33% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Cannes portaient leur choix sur Dorette Landerer (Rassemblement National) avec 39,78% au premier tour. C'est pourtant Alexandra Martin (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 55,46% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Cannes a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cannes
|Tête de listeListe
|
Lucas Mussio
Liste du Rassemblement National
CANNES, CROYONS EN NOUS !
|
|
Michel Hugues
Liste d'union à gauche
CANNES À VOUS ! 2026
|
|
David Lisnard
Liste divers droite
CANNES GAGNE AVEC DAVID LISNARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (49 élus) Cannes avance avec david lisnard
|13 107
|88,08%
|
|Olivier Baconnet Cannes 2020, le lien ecologique et solidaire
|628
|4,22%
|Dominique Henrot Cannes a vous
|614
|4,12%
|Catherine Dorten Rassemblement citoyen pour cannes
|307
|2,06%
|Nicolas Schissele Cannes ensemble
|224
|1,50%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|31,18%
|Taux d'abstention
|68,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|15 294
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard (40 élus) Une nouvelle energie pour cannes
|16 613
|58,97%
|
|Philippe Tabarot (6 élus) Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 348
|26,08%
|
|Catherine Dorten (3 élus) Cannes bleu marine
|4 209
|14,94%
|
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|55,41%
|Taux d'abstention
|44,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|29 224
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Lisnard Une nouvelle energie pour cannes
|14 458
|48,80%
|Philippe Tabarot Philippe tabarot "cannes c'est vous"
|7 918
|26,72%
|Catherine Dorten Cannes bleu marine
|4 377
|14,77%
|Anne Majri Vivre ensemble et autrement à cannes
|1 850
|6,24%
|Dominique Henrot L'humain d'abord a cannes
|1 022
|3,44%
|Participation au scrutin
|Cannes
|Taux de participation
|57,25%
|Taux d'abstention
|42,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|30 197
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