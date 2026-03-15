Résultat municipale 2026 à Carcassonne : l'élection en direct, les dernières informations
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Carcassonne ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Carcassonne
21:12 - La liste Carcassonne Unité Populaire dévoile son programme
Les élections municipales de 2026 à Carcassonne sont marquées par la campagne de la liste Carcassonne Unité Populaire, dirigée par Olivier Cauquil. L'équipe souhaite mettre fin au clientélisme et instaurer une démocratie transparente en promettant un audit et le référendum d'initiative citoyenne. Parmi les priorités figurent la création de cantines bio gratuites, la gestion de l'eau en régie publique et le développement de l'emploi par une régie de chanvre industriel. Lire sur ladepeche.fr
20:12 - Gérard Larrat appelle à la mobilisation pour les municipales
Gérard Larrat, maire sortant de Carcassonne, a organisé un meeting avant le premier tour des municipales le 15 mars 2026. Lors de cet événement, il a présenté ses réalisations et appelé les habitants à se mobiliser pour son équipe, en affirmant que ses mandats avaient apporté un développement significatif à la ville. Son discours a également mis en lumière l'importance de préparer la relève politique. Lire sur ladepeche.fr
19:30 - Jihed Tayebi, le candidat qui veut renforcer le lien solcial
À Carcassonne, Jihed Tayebi est tête de liste du collectif Carcassonne Unité Populaire pour les élections municipales de 2026. Soutenu par la France Insoumise et le NPA, il propose un programme axé sur l'écoute des citoyens et des initiatives pour renforcer le lien social. Sa candidature s'inscrit dans un engagement fort pour les questions sociales et économiques. Lire sur ladepeche.fr
19:11 - Magali Bardou et François Mourad présentent leurs mesures pour redynamiser le centre-ville
Les élections municipales de 2026 à Carcassonne soulèvent la question de la revitalisation du centre-ville. La liste 'Prendre soin de vous', menée par Magali Bardou et François Mourad, propose plusieurs mesures, dont la réduction du secteur sauvegardé pour rénover 250 logements. Ils envisagent aussi des initiatives commerciales innovantes dans les halles centrales pour attirer de nouveaux habitants et dynamiser le commerce local. Lire sur ladepeche.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carcassonne
|Tête de listeListe
|
Christophe Barthès
Liste du Rassemblement National
Demain Carcassonne
|
|
Gérard Larrat
Liste divers droite
CARCASSONNE AVANT TOUT
|
|
Alix Soler-Alcaraz
Liste d'union à gauche
CARCASSONNE UNIE !
|
|
Jihed Tayebi
Liste d'extrême-gauche
Carcassonne unité populaire
|
|
François Mourad
Liste divers droite
PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (32 élus) Pour carcassonne avec gerard larrat
|5 843
|47,20%
|
|Tamara Rivel (8 élus) "l'energie citoyenne pour carcassonne !"
|4 632
|37,41%
|
|Edgar Montagné (3 élus) Rassemblons carcassonne
|1 904
|15,38%
|
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|43,21%
|Taux d'abstention
|56,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 865
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat Pour carcassonne avec gerard larrat
|3 775
|32,80%
|Tamara Rivel Tamararivel2020 "une energie nouvelle pour carcassonne !"
|2 100
|18,25%
|Edgar Montagné Rassemblons carcassonne
|1 901
|16,52%
|Xavier Bigot Carcassonne citoyenne ecologique et sociale
|1 375
|11,95%
|Jean-Noël Crouzet Priorité carcassonne
|938
|8,15%
|Marie-Hélène Regnier Unis pour carcassonne
|902
|7,83%
|Christine Pujol Christine pujol l'autre choix
|515
|4,47%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|40,46%
|Taux d'abstention
|59,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 032
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (31 élus) Notre parti c'est carcassonne
|8 121
|40,41%
|
|Jean-Claude Perez (8 élus) Tous pour carcassonne
|7 885
|39,24%
|
|Robert Morio (4 élus) Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 086
|20,33%
|
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|69,33%
|Taux d'abstention
|30,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|21 007
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Perez Tous pour carcassonne
|5 245
|28,17%
|Robert Morio Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 072
|21,87%
|Gérard Larrat Bien vivre a carcassonne
|3 518
|18,89%
|Isabelle Chesa Ambition carcassonne
|3 366
|18,08%
|Amandine Carrazoni Carcassonne la citoyenne
|1 561
|8,38%
|Hervé Boissonade Agir pour carcassonne
|458
|2,46%
|Jean-François Daraud Fiers d'être carcassonnais
|397
|2,13%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|63,92%
|Taux d'abstention
|36,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|19 378
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