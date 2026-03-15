Résultat municipale 2026 à Carcassonne : l'élection en direct, les dernières informations

Christophe Barthès Liste du Rassemblement National

Demain Carcassonne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christophe Barthès Programme de Christophe Barthès à Carcassonne (Demain Carcassonne) Sécurité et ordre public Le projet inclut le déploiement d'une présence policière 24h/24 et 7j/7 pour renforcer la sécurité des habitants. Cela vise à établir un climat de confiance et à réduire la criminalité dans la ville. La sécurité est perçue comme une priorité essentielle pour le bien-être des Carcassonnais. Gestion des finances Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe. Cela permettra d'assurer une gestion rigoureuse des deniers publics et de garantir la transparence. L'objectif est de redonner confiance aux citoyens dans l'administration locale. Amélioration du cadre de vie Le projet prévoit des actions pour améliorer le cadre de vie, notamment en salarier des médecins et en renforçant l'accès aux soins. Un plan pluriannuel de rénovation des voies sera également élaboré pour moderniser les infrastructures. Ces initiatives visent à rendre la ville plus agréable et accessible pour tous. Support aux commerçants La revitalisation du centre-ville est une priorité, avec un soutien accru aux commerçants locaux. Valoriser les Halles et créer un pôle de proximité dans chaque hameau sont des mesures envisagées. Cela contribuera à dynamiser l'économie locale et à renforcer le lien social entre les habitants.

Christophe Barthès

Marlène Arcizet

Edouard Jordan

Annie Doutres

Florent Ghisi

Nathalie Flamant

Alexandre Dumont

Céline Duta

Patrick Martinet

Barbara Orta

Arthur Roumenov

Martine Clergue

Dominique Escriva

Virginie Thomas

Frédéric Rogerat

Virginie Kowalczyk

Pierre-Yves Castel

Patricia Blaise

Frédéric Vavdin

Stéphanie Chapus

Florencio Navarro

Marie-Christine Bernard

Jean-Pierre Lecina

Chantal Posocco

Philippe Marty

Maryse Castres

Denis Kozlowsky

Béatrice Guilhem

Jean-Marc Sarraute

Céline Alberido

Jean-Marie Brezet

Claudette Feron

Akli Mouhoubi

Hélène Seidenbinder

Julien Hillat

Pascaline Deville

Didier Rusque

Patricia Galera

Alric Nazon

Sylvie Lévêque

Gwenaël Bouquet

Michèle Lassort

Henri Aribaud

Céline Bresson

Joseph Chiffre

Gérard Larrat Liste divers droite

CARCASSONNE AVANT TOUT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gérard Larrat Programme de Gérard Larrat à Carcassonne (CARCASSONNE AVANT TOUT) Améliorations de Carcassonne Depuis 2014, des efforts considérables ont été réalisés pour améliorer la ville de Carcassonne. Des projets ont été mis en place pour transformer la vie quotidienne des habitants, notamment en matière de voirie et de trottoirs. L'objectif est de faire de Carcassonne une des premières villes d'importance moyenne de l'Occitanie d'ici 2030. Engagement écologique La politique environnementale de Carcassonne a été saluée, la ville ayant été classée « 1re ville de France en matière d'écologie ». Des investissements ont été réalisés pour garantir un cadre de vie agréable tout en respectant l'environnement. Cela a contribué à améliorer le classement de Carcassonne parmi les villes où il fait bon vivre. Responsabilité et transparence La gestion publique est présentée comme une responsabilité qui nécessite de dire et de faire. Le candidat Gérard Larrat insiste sur l'importance de respecter les engagements pris envers les citoyens. Il souligne que 90% des actions proposées dans le passé ont été réalisées, renforçant ainsi la crédibilité de son équipe. Équipe renouvelée La liste Carcassonne Avant Tout se compose de candidats largement renouvelés, représentant la relève de demain. Chaque membre de l'équipe apporte une expertise variée, allant de l'enseignement à la gestion d'entreprise. Cette diversité vise à répondre aux besoins de la population et à garantir une gestion efficace de la ville.

Gérard Larrat

Valérie Fortet Jeannard

Gilles Icher

Marie-Aude Montussac

Yazid Laredj

Heidi Van Den Akker

Philippe Thene

Nadia Gleizes

Hadrien Pujol

Marie-Annick Consola

Lucien Flamant

Florence Azeau

Julien Sénégas

Lydia Akrour

Franck Alberti

Jenny Fraisse

Olivier Attali

Emilie Triay

Wilfrid Estève

Delphine Giovannetti

Claude Zorzetto

Any Barthés

Thierry Deniau

Marie-Christine Mignot

Alexandre Foissey

Camille Maurette

Bogdan Badescu

Clélia Porte

Philippe Phi

Myriam Bellabiod

Jérome Guiraud

Flora Ferrari

Philippe Desseilles

Johanna Cuenca

Stéphane Guilleray

Syndi Serres

François San Miguel

Magella Hémery

Francis Gelin

Marie-José Ferreira

Jean-Pierre Olivier

Silvia Alves

Michel Fernandez

Alix Soler-Alcaraz Liste d'union à gauche

CARCASSONNE UNIE ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Alix Soler-Alcaraz Programme de Alix Soler-Alcaraz à Carcassonne (CARCASSONNE UNIE !) Nouvelle Équipe Municipale La liste Carcassonne Unie ! se compose de femmes et d’hommes compétents issus de l’union de la gauche et de la société civile. Le candidat, âgé de 34 ans, aspire à devenir le prochain maire de Carcassonne en proposant un projet basé sur le respect et le dialogue. Cette nouvelle équipe vise à apporter un changement significatif à la ville. Projets de Cohésion Trois grands projets ont été présentés pour renforcer la cohésion au sein de la ville. La création d'un centre de santé municipal permettra de mieux répondre aux besoins de santé des habitants. De plus, la modernisation des Halles transformera cet espace en une vitrine du patrimoine culinaire et viticole de la région. Amélioration du Quotidien Le projet municipal met l'accent sur l'amélioration du quotidien des Carcassonnais. Des priorités telles que l'accès aux soins, la propreté des rues et la rénovation des écoles sont au cœur des préoccupations. L'objectif est de donner une nouvelle impulsion à la ville tout en répondant aux attentes des citoyens. Culture et Éducation Un des axes majeurs du projet est l'émancipation des jeunes par les pratiques culturelles et sportives. La candidature de Carcassonne comme capitale européenne de la culture vise à fédérer les artistes et les associations locales. Ce projet culturel est essentiel pour dynamiser la ville et renforcer son attractivité.

Alix Soler-Alcaraz

Marion Forato

Eric Ciappara

Maria Conquet

Daniel Iche

Tamara Rivel

Claude Vo Dinh

Nahima Boutaleb

Youcef Touil

Christine Pintus

Philippe Satge

Morgane Larroux

Alain Coste

Frédérique Galbez

Benamar Boudjelal

Régine Diaz de Tuesta

Bernard Dauphiné

Marine Toro

Vincent Génie

Bouchra El Haidaoui

Alain Rouch

Gaëlle Nondedeo

Daniel Dedies

Joëlle Darmagnac

Jérôme Bauzon

Nathalie Rouzaud

Jean-Claude Belmas

Claire Valbon

Mustapha Ghilassene

Aurélia Danillon

Bernard Pages

Annie Llanas

Julien Marty

Kheira Mahammedi

Jean Heritier

Jeanne Morer

Fredi Forato

Cathia Hernandez

Chadi Sabra

Agnès Ben Rouba

Jérôme Perrot

Hélène Champrigaud

César Meynard

Monique Joseph

Patrick Lapena

Jihed Tayebi Liste d'extrême-gauche

Carcassonne unité populaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jihed Tayebi Programme de Jihed Tayebi à Carcassonne (Carcassonne unité populaire) Engagement citoyen Le projet de Carcassonne Unité Populaire est porté par des citoyens mobilisés pour la justice sociale et la solidarité. Cette équipe diversifiée souhaite améliorer le quotidien des habitants de Carcassonne à travers des actions concrètes. Leur objectif est de créer un environnement où chaque voix compte et où la participation citoyenne est encouragée. Politique de proximité La liste propose de mettre en place des équipes municipales de proximité, telles que des éducateurs de rue et des médiateurs. Ces équipes auront pour mission de rester en contact direct avec les habitants et de remonter les problématiques locales. Cette approche vise à prévenir les tensions et à renforcer le lien social dans la ville. Urgence climatique La liste met l'accent sur la nécessité d'agir face à l'urgence climatique en protégeant le vivant. Des initiatives telles que la création d'arbres et d'îlots de fraîcheur sont proposées pour améliorer l'environnement urbain. La rénovation énergétique des écoles et la réhabilitation des friches sont également des priorités pour un développement durable. Accessibilité et mobilité La mobilité et l'accessibilité sont considérées comme des droits fondamentaux par Carcassonne Unité Populaire. La proposition inclut la gratuité des transports en commun et l'amélioration des infrastructures pour les cyclistes. L'objectif est de rendre la ville plus accessible et de favoriser les déplacements durables pour tous les habitants.

Jihed Tayebi

Maryse Thomas

Olivier Cauquil

Christelle Laurent

Younès Karzouti

Marion Torres

Rachid Imamouime

Louisa Chapelle-Liottet

Louis Salcedo

Blandine Liottet

Rémi Le Brouster

Anna Philippe

Robert Haumont

Myriam Boulbes

Alain Waldman

Yousra Didaoui

Yanis Ben Youssef

Esperance Vouvou

Charles Burgaudeau

Magali Carriere

Abel Bourgais

Marie-Line Coutarel

Salim Houna

Maimouna Niambele

Sylvain Struve

Marie Fleuchard

Stephane Delprat

Neida Didaoui

Ali Mkhantar

Brigitte Pastor

Romain Pecal

Karen Pierre-Justin

Pierre Farlotti

Aissata Diallo

Moncef Ben Youssef

Christine Bistuer

Max Gorguos

Laurence Pivot

Alain Vielmas

Jocelyne Kergosien

Jacky Priou

Valérie Maury

Quentin Balcerek

François Mourad Liste divers droite

PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Mourad Programme de François Mourad à Carcassonne (PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU) Élections municipales Les élections municipales de Carcassonne se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats de présenter leurs projets pour améliorer la vie quotidienne des habitants. L'engagement des candidats repose sur une proximité avec la population et une volonté de renouveau pour la ville. Santé Un projet ambitieux a été élaboré pour renforcer l'accès aux soins à Carcassonne, avec la participation de médecins retraités et en activité. L'objectif est d'ouvrir un centre communal sécurisé qui proposera jusqu'à 20 000 consultations par an. Des actions de prévention et des ateliers santé seront également mis en place pour améliorer le bien-être des habitants. Éducation La sécurité et la santé mentale des élèves seront des priorités dans le projet éducatif. Des mesures seront prises pour lutter contre le harcèlement et l'absentéisme, tout en renforçant le sentiment d'appartenance des jeunes à leur ville. Des initiatives telles que la création d'un passeport citoyen et des assises de la jeunesse visent à impliquer davantage les jeunes dans la vie de la commune. Économie et finances Pour financer les projets de la municipalité, un gel des embauches et un non-renouvellement des départs à la retraite seront mis en place sur une période de 36 mois. Ces mesures permettront de réaliser des économies sur la masse salariale, facilitant ainsi le financement d'infrastructures essentielles comme le centre médical. Une baisse progressive de l'impôt foncier est également envisagée pour alléger la charge des contribuables.