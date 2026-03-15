Résultat municipale 2026 à Carcassonne : les premiers résultats, découvrez tous les chiffres en temps réel

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carcassonne

Tête de listeListe
Christophe Barthès
Christophe Barthès Liste du Rassemblement National
Demain Carcassonne
  • Christophe Barthès
  • Marlène Arcizet
  • Edouard Jordan
  • Annie Doutres
  • Florent Ghisi
  • Nathalie Flamant
  • Alexandre Dumont
  • Céline Duta
  • Patrick Martinet
  • Barbara Orta
  • Arthur Roumenov
  • Martine Clergue
  • Dominique Escriva
  • Virginie Thomas
  • Frédéric Rogerat
  • Virginie Kowalczyk
  • Pierre-Yves Castel
  • Patricia Blaise
  • Frédéric Vavdin
  • Stéphanie Chapus
  • Florencio Navarro
  • Marie-Christine Bernard
  • Jean-Pierre Lecina
  • Chantal Posocco
  • Philippe Marty
  • Maryse Castres
  • Denis Kozlowsky
  • Béatrice Guilhem
  • Jean-Marc Sarraute
  • Céline Alberido
  • Jean-Marie Brezet
  • Claudette Feron
  • Akli Mouhoubi
  • Hélène Seidenbinder
  • Julien Hillat
  • Pascaline Deville
  • Didier Rusque
  • Patricia Galera
  • Alric Nazon
  • Sylvie Lévêque
  • Gwenaël Bouquet
  • Michèle Lassort
  • Henri Aribaud
  • Céline Bresson
  • Joseph Chiffre
Gérard Larrat
Gérard Larrat Liste divers droite
CARCASSONNE AVANT TOUT
  • Gérard Larrat
  • Valérie Fortet Jeannard
  • Gilles Icher
  • Marie-Aude Montussac
  • Yazid Laredj
  • Heidi Van Den Akker
  • Philippe Thene
  • Nadia Gleizes
  • Hadrien Pujol
  • Marie-Annick Consola
  • Lucien Flamant
  • Florence Azeau
  • Julien Sénégas
  • Lydia Akrour
  • Franck Alberti
  • Jenny Fraisse
  • Olivier Attali
  • Emilie Triay
  • Wilfrid Estève
  • Delphine Giovannetti
  • Claude Zorzetto
  • Any Barthés
  • Thierry Deniau
  • Marie-Christine Mignot
  • Alexandre Foissey
  • Camille Maurette
  • Bogdan Badescu
  • Clélia Porte
  • Philippe Phi
  • Myriam Bellabiod
  • Jérome Guiraud
  • Flora Ferrari
  • Philippe Desseilles
  • Johanna Cuenca
  • Stéphane Guilleray
  • Syndi Serres
  • François San Miguel
  • Magella Hémery
  • Francis Gelin
  • Marie-José Ferreira
  • Jean-Pierre Olivier
  • Silvia Alves
  • Michel Fernandez
Alix Soler-Alcaraz
Alix Soler-Alcaraz Liste d'union à gauche
CARCASSONNE UNIE !
  • Alix Soler-Alcaraz
  • Marion Forato
  • Eric Ciappara
  • Maria Conquet
  • Daniel Iche
  • Tamara Rivel
  • Claude Vo Dinh
  • Nahima Boutaleb
  • Youcef Touil
  • Christine Pintus
  • Philippe Satge
  • Morgane Larroux
  • Alain Coste
  • Frédérique Galbez
  • Benamar Boudjelal
  • Régine Diaz de Tuesta
  • Bernard Dauphiné
  • Marine Toro
  • Vincent Génie
  • Bouchra El Haidaoui
  • Alain Rouch
  • Gaëlle Nondedeo
  • Daniel Dedies
  • Joëlle Darmagnac
  • Jérôme Bauzon
  • Nathalie Rouzaud
  • Jean-Claude Belmas
  • Claire Valbon
  • Mustapha Ghilassene
  • Aurélia Danillon
  • Bernard Pages
  • Annie Llanas
  • Julien Marty
  • Kheira Mahammedi
  • Jean Heritier
  • Jeanne Morer
  • Fredi Forato
  • Cathia Hernandez
  • Chadi Sabra
  • Agnès Ben Rouba
  • Jérôme Perrot
  • Hélène Champrigaud
  • César Meynard
  • Monique Joseph
  • Patrick Lapena
Jihed Tayebi
Jihed Tayebi Liste d'extrême-gauche
Carcassonne unité populaire
  • Jihed Tayebi
  • Maryse Thomas
  • Olivier Cauquil
  • Christelle Laurent
  • Younès Karzouti
  • Marion Torres
  • Rachid Imamouime
  • Louisa Chapelle-Liottet
  • Louis Salcedo
  • Blandine Liottet
  • Rémi Le Brouster
  • Anna Philippe
  • Robert Haumont
  • Myriam Boulbes
  • Alain Waldman
  • Yousra Didaoui
  • Yanis Ben Youssef
  • Esperance Vouvou
  • Charles Burgaudeau
  • Magali Carriere
  • Abel Bourgais
  • Marie-Line Coutarel
  • Salim Houna
  • Maimouna Niambele
  • Sylvain Struve
  • Marie Fleuchard
  • Stephane Delprat
  • Neida Didaoui
  • Ali Mkhantar
  • Brigitte Pastor
  • Romain Pecal
  • Karen Pierre-Justin
  • Pierre Farlotti
  • Aissata Diallo
  • Moncef Ben Youssef
  • Christine Bistuer
  • Max Gorguos
  • Laurence Pivot
  • Alain Vielmas
  • Jocelyne Kergosien
  • Jacky Priou
  • Valérie Maury
  • Quentin Balcerek
François Mourad
François Mourad Liste divers droite
PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
  • François Mourad
  • Magali Bardou
  • Jean-Noël Crouzet
  • Marie Barthe
  • Christian Belondrade
  • Marie-Hélène Regnier
  • Didier Cambon
  • Janna Rivalain
  • David Bustos
  • Anne-Marie Perreaux
  • Farouk Ait Ouaret
  • Marie-Ange Fontaine
  • Yannick Raynaud
  • Danièle Dasi
  • Jean-Bernard Audier
  • Nellie Pedrero Maia
  • Alain Rind
  • Marie Faro
  • Christian Favaretto
  • Berengère Sire
  • François Manzanares
  • Catherine Flamenc
  • Denis Aguera
  • Delphine Galinier
  • Jean-Michel Boulegue
  • Lydie Manzanares
  • Éric Felten
  • Florence David
  • Grégoire Henry Esteve
  • Yannick Macchion
  • Christophe Buscail
  • Colomba Gallo
  • Jean-Luc Raynaud
  • Chantal Escande-Clerc
  • Fabien Eychenne
  • Fabienne Florence Alins
  • Théo Jelic
  • Esther Galvez
  • Thierry Maurice Tiberghien
  • Mélanie Marsal
  • Jean-Michel Carreras
  • Marie-Therese Noel
  • Inaya Rivalain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat
Gérard Larrat (32 élus) Pour carcassonne avec gerard larrat 		5 843 47,20%
  • Gérard Larrat
  • Isabelle Chesa
  • Yazid Laredj
  • Monique Denux
  • Lélis Blasquez
  • Magali Bardou
  • Laurent Perez
  • Annie Doutres
  • Jean-Louis Bès
  • Liliane Godefroy
  • Arnaud Albarel
  • Emilie Triay
  • Lucien Flamant
  • Marie-Aude Montussac
  • Didier Cambon
  • Laurence Gasc
  • David Bustos
  • Marie-Christine Mignot-Samitier
  • Robert Leuba
  • Geneviève Pichard
  • Jean-Bernard Audier
  • Delphine Giovannetti
  • Placide Arias
  • Any Barthès
  • Jean-Pierre Lecina
  • Elodie Letao
  • Julien Ouddane
  • Anne Quintilla-Mendegris
  • Edouard Jordan
  • Marie-Christine Bernard
  • Claude Zorzetto
  • Florence Blanc
Tamara Rivel
Tamara Rivel (8 élus) "l'energie citoyenne pour carcassonne !" 		4 632 37,41%
  • Tamara Rivel
  • Xavier Bigot
  • Nahima Boutaleb
  • Michel Molherat
  • Ingrid Julien
  • Daniel Iché
  • Morgane Larroux
  • Jean-Claude Belmas
Edgar Montagné
Edgar Montagné (3 élus) Rassemblons carcassonne 		1 904 15,38%
  • Edgar Montagné
  • Dominique Kerrinckx
  • Jean-Luc Duthu
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 43,21%
Taux d'abstention 56,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 865

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat
Gérard Larrat Pour carcassonne avec gerard larrat 		3 775 32,80%
Tamara Rivel
Tamara Rivel Tamararivel2020 "une energie nouvelle pour carcassonne !" 		2 100 18,25%
Edgar Montagné
Edgar Montagné Rassemblons carcassonne 		1 901 16,52%
Xavier Bigot
Xavier Bigot Carcassonne citoyenne ecologique et sociale 		1 375 11,95%
Jean-Noël Crouzet
Jean-Noël Crouzet Priorité carcassonne 		938 8,15%
Marie-Hélène Regnier
Marie-Hélène Regnier Unis pour carcassonne 		902 7,83%
Christine Pujol
Christine Pujol Christine pujol l'autre choix 		515 4,47%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 40,46%
Taux d'abstention 59,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 032

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Larrat
Gérard Larrat (31 élus) Notre parti c'est carcassonne 		8 121 40,41%
  • Gérard Larrat
  • Isabelle Chesa
  • Yazid Laredj
  • Monique Denux
  • Jean-Louis Bès
  • Danièle Herin
  • Lélis Blasquez
  • Magali Bardou
  • Arnaud Albarel
  • Martine Maurette
  • Lucien Flamant
  • Yamina Mamou Oulahcene
  • Paul Escourrou
  • Laurence Gasc
  • Jean-Luc Roux
  • Jeannette Driss
  • Michel Sampietro
  • Florence Blanc
  • Jean-Bernard Audier
  • Marie-Christine Bernard
  • Placide Arias
  • Geneviève Pichard
  • Jean-François De Miailhe De Saint Martin
  • Nasihra Souadki
  • Jean Ocana
  • Anne Quintilla-Mendegris
  • David Bustos
  • Audrey Duton
  • Edouard Jordan
  • Any Barthes
  • Jean-Pierre Lecina
Jean-Claude Perez
Jean-Claude Perez (8 élus) Tous pour carcassonne 		7 885 39,24%
  • Jean-Claude Perez
  • Maryline Martinez
  • Dominique Bellion
  • Tamara Rivel
  • Alain Tarlier
  • Laury Saint-Martin
  • Daniel Iche
  • Anne Jeanson
Robert Morio
Robert Morio (4 élus) Carcassonne rassemblement bleu marine 		4 086 20,33%
  • Robert Morio
  • Angélique Le Corre
  • Jean-Luc Duthu
  • Nicole Monbon
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,36%
Nombre de votants 21 007

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Perez
Jean-Claude Perez Tous pour carcassonne 		5 245 28,17%
Robert Morio
Robert Morio Carcassonne rassemblement bleu marine 		4 072 21,87%
Gérard Larrat
Gérard Larrat Bien vivre a carcassonne 		3 518 18,89%
Isabelle Chesa
Isabelle Chesa Ambition carcassonne 		3 366 18,08%
Amandine Carrazoni
Amandine Carrazoni Carcassonne la citoyenne 		1 561 8,38%
Hervé Boissonade
Hervé Boissonade Agir pour carcassonne 		458 2,46%
Jean-François Daraud
Jean-François Daraud Fiers d'être carcassonnais 		397 2,13%
Participation au scrutin Carcassonne
Taux de participation 63,92%
Taux d'abstention 36,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Nombre de votants 19 378

Villes voisines de Carcassonne

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