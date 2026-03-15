Résultat municipale 2026 à Carcassonne : les premiers résultats, découvrez tous les chiffres en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Carcassonne sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Carcassonne
17:57 - Le RN en position de force à Carcassonne pour la municipale 2026
Le RN avait totalisé 16,52% des suffrages lors des élections municipales à Carcassonne en 2020. Le mouvement atteignait au deuxième tour 15,38% des suffrages. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,03% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,46% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 27,45% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 51,13% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 37,07% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,49% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Carcassonne.--------------C'est lui qui s'imposera avec 52,83% lors du vote final.
17:24 - Le taux de participation dans l'Aude à 17h s'élève à 62,23%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 62,23% dans l'Aude.
16:58 - La commune de Carcassonne plutôt abstentionniste lors des élections
Pour ces élections municipales 2026, l'envie d'aller voter à Carcassonne sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 40,46 % lors des municipales de 2020 (dans la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 avait fait fuir beaucoup de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 74,10 %. La mobilisation atteignait de son côté 51,66 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,45 %, contre seulement 46,08 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée.
16:16 - Carcassonne fait face à des élections municipales disputées
Les élections municipales de 2026 à Carcassonne s'annoncent très disputées, avec un scrutin où le taux de participation sera crucial. Le maire sortant Gérard Larrat se présente face à plusieurs oppositions, avec des enjeux centrés sur le tourisme et l'économie. Les résultats pourront révéler un basculement politique selon la mobilisation des électeurs. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Carcassonne
|Tête de listeListe
|
Christophe Barthès
Liste du Rassemblement National
Demain Carcassonne
|
|
Gérard Larrat
Liste divers droite
CARCASSONNE AVANT TOUT
|
|
Alix Soler-Alcaraz
Liste d'union à gauche
CARCASSONNE UNIE !
|
|
Jihed Tayebi
Liste d'extrême-gauche
Carcassonne unité populaire
|
|
François Mourad
Liste divers droite
PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (32 élus) Pour carcassonne avec gerard larrat
|5 843
|47,20%
|
|Tamara Rivel (8 élus) "l'energie citoyenne pour carcassonne !"
|4 632
|37,41%
|
|Edgar Montagné (3 élus) Rassemblons carcassonne
|1 904
|15,38%
|
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|43,21%
|Taux d'abstention
|56,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 865
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat Pour carcassonne avec gerard larrat
|3 775
|32,80%
|Tamara Rivel Tamararivel2020 "une energie nouvelle pour carcassonne !"
|2 100
|18,25%
|Edgar Montagné Rassemblons carcassonne
|1 901
|16,52%
|Xavier Bigot Carcassonne citoyenne ecologique et sociale
|1 375
|11,95%
|Jean-Noël Crouzet Priorité carcassonne
|938
|8,15%
|Marie-Hélène Regnier Unis pour carcassonne
|902
|7,83%
|Christine Pujol Christine pujol l'autre choix
|515
|4,47%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|40,46%
|Taux d'abstention
|59,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 032
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Larrat (31 élus) Notre parti c'est carcassonne
|8 121
|40,41%
|
|Jean-Claude Perez (8 élus) Tous pour carcassonne
|7 885
|39,24%
|
|Robert Morio (4 élus) Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 086
|20,33%
|
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|69,33%
|Taux d'abstention
|30,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,36%
|Nombre de votants
|21 007
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Perez Tous pour carcassonne
|5 245
|28,17%
|Robert Morio Carcassonne rassemblement bleu marine
|4 072
|21,87%
|Gérard Larrat Bien vivre a carcassonne
|3 518
|18,89%
|Isabelle Chesa Ambition carcassonne
|3 366
|18,08%
|Amandine Carrazoni Carcassonne la citoyenne
|1 561
|8,38%
|Hervé Boissonade Agir pour carcassonne
|458
|2,46%
|Jean-François Daraud Fiers d'être carcassonnais
|397
|2,13%
|Participation au scrutin
|Carcassonne
|Taux de participation
|63,92%
|Taux d'abstention
|36,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Nombre de votants
|19 378
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