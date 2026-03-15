Résultat municipale 2026 à Cergy : les résultats dévoilés, découvrez tous les scores dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Cergy sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Cergy
17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Cergy
Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Cergy il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 10,36% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 23,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 9,14% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop faible, à Cergy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 15,33% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 15,33% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Cergy. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 20,06% le dimanche suivant.
17:27 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val d'Oise avec 39,79% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,77%, contre 42,51% en 2014.
16:58 - À Cergy, l'abstention s'annonce forte aux municipales
L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Cergy constituera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 67,46 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 32,54 %) alors que le Covid-19 perturbait la compétition. Les municipales sont pourtant, avec l'élection présidentielle, un moment où les Français se mobilisent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs fixé à 30,06 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des échéances locales, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 61,98 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 37,27 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 56,40 % d'abstention. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une localité distancée du processus électoral par rapport aux tendances françaises.
15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Cergy
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Cergy demeurait à l'époque une terre résolument de gauche. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Cergy avaient en effet poussé en tête la liste menée par Manon Aubry avec 35,01% des bulletins. Concernant le scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Cergy donnaient la prime au mouvement 'Union de la gauche' (55,69%), devant la nuance Ensemble ! (17,51%). Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, l'Union de la gauche culminant à 79,94% des votes dans la commune.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cergy
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Jeandon
Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
|
|
Armand Payet
Liste divers droite
CERGY UNIE
|
|
Éric Cassan
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
François Lefebvre Des Noëttes
Liste d'extrême-gauche
100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Daisy Yaïch
Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (36 élus) Ensemble pour cergy
|4 156
|46,28%
|
|Armand Payet (10 élus) Unis pour que cergy protege, respire, eleve
|3 741
|41,66%
|
|Cécile Escobar (3 élus) Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 082
|12,05%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|29,00%
|Taux d'abstention
|71,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 216
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Ensemble pour cergy
|3 399
|33,78%
|Armand Payet Pour que cergy protege, respire, eleve
|1 967
|19,55%
|Alexandre Pueyo Unis pour cergy
|1 170
|11,63%
|Cécile Escobar Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 101
|10,94%
|Gwenola Ferran-Rocchi Decidons cergy
|681
|6,76%
|Sanaa Saitouli Cergy demain
|579
|5,75%
|Bley Mokono Cergy la relève
|483
|4,80%
|Mathieu Bouda Le choix de l'avenir
|456
|4,53%
|Eric Cassan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|119
|1,18%
|François Lefebvre Des Noettes 100% public
|105
|1,04%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|32,54%
|Taux d'abstention
|67,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 303
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (34 élus) Cergy rassemblée
|7 689
|51,28%
|
|Thierry Sibieude (11 élus) Pour cergy, c'est le moment
|7 305
|48,71%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|49,44%
|Taux d'abstention
|50,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|15 528
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Cergy rassemblee
|5 815
|43,24%
|Thierry Sibieude Pour cergy, c'est le moment
|5 643
|41,96%
|Françoise Courtin Ensemble réinventons cergy
|1 025
|7,62%
|Laurent Carius A cergy avec vous et pour vous
|503
|3,74%
|Eric Cassan Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|283
|2,10%
|Martine Quenton Liste d'unite et de resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|177
|1,31%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|44,65%
|Taux d'abstention
|55,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,13%
|Nombre de votants
|14 025
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