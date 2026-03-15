Résultat municipale 2026 à Cergy : premiers résultats révélés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Cergy ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Cergy
10:27 - La "bataille" de Cergy pour les municipales 2026
À Cergy, les élections municipales de 2026 s'annoncent serrées, une "bataille" avec trois listes principales : la gauche emmenée par le maire sortant Jean-Paul Jeandon, la France insoumise représentée par Daisy Yaïch, et une union de droite sous la conduite d'Armand Payet. Ce scrutin pourrait être déterminant pour la Capitale administrative du Val-d'Oise, dominée par le PS depuis 1989. La stratégie d'union de la gauche et la montée de LFI mettent en évidence la dynamique locale conflictuelle en vue d'un second tour triangulaire. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 18:07 - Hervé Florczak mise sur Jean-Paul Jeandon à Cergy-Pontoise
Les élections municipales de 2026 à Cergy-Pontoise sont marquées par les ambitions d'Hervé Florczak, maire de Jouy-le-Moutier, qui souhaite se présenter à la présidence de l'agglomération. Il espère que le socialiste Jean-Paul Jeandon sera réélu à Cergy pour pouvoir défier son leadership. La question de gouvernance et d'équité entre communes est au cœur des débats. Lire sur actu.fr
12/03/26 - 15:07 - Une union inédite de la droite et du centre à Cergy
Les élections municipales de 2026 à Cergy, ville de 70 000 habitants tenue par des maires socialistes depuis 1989, voient une union inédite de la droite et du centre face à la France insoumise. Les candidats font de la sécurité et de l'urbanisation leurs priorités, chacun proposant des solutions pour répondre aux inquiétudes des habitants. Jean-Paul Jeandon, le maire actuel, et ses adversaires cherchent à convaincre avec des projets variés, réglant les problèmes d'un avenir urbain durable. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cergy
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Jeandon
Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
|
|
Armand Payet
Liste divers droite
CERGY UNIE
|
|
Éric Cassan
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
François Lefebvre Des Noëttes
Liste d'extrême-gauche
100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
|
Daisy Yaïch
Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (36 élus) Ensemble pour cergy
|4 156
|46,28%
|
|Armand Payet (10 élus) Unis pour que cergy protege, respire, eleve
|3 741
|41,66%
|
|Cécile Escobar (3 élus) Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 082
|12,05%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|29,00%
|Taux d'abstention
|71,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 216
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Ensemble pour cergy
|3 399
|33,78%
|Armand Payet Pour que cergy protege, respire, eleve
|1 967
|19,55%
|Alexandre Pueyo Unis pour cergy
|1 170
|11,63%
|Cécile Escobar Cergy avec vous ! liste de gauche, citoyenne et ecologiste
|1 101
|10,94%
|Gwenola Ferran-Rocchi Decidons cergy
|681
|6,76%
|Sanaa Saitouli Cergy demain
|579
|5,75%
|Bley Mokono Cergy la relève
|483
|4,80%
|Mathieu Bouda Le choix de l'avenir
|456
|4,53%
|Eric Cassan Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|119
|1,18%
|François Lefebvre Des Noettes 100% public
|105
|1,04%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|32,54%
|Taux d'abstention
|67,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 303
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon (34 élus) Cergy rassemblée
|7 689
|51,28%
|
|Thierry Sibieude (11 élus) Pour cergy, c'est le moment
|7 305
|48,71%
|
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|49,44%
|Taux d'abstention
|50,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,44%
|Nombre de votants
|15 528
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Jeandon Cergy rassemblee
|5 815
|43,24%
|Thierry Sibieude Pour cergy, c'est le moment
|5 643
|41,96%
|Françoise Courtin Ensemble réinventons cergy
|1 025
|7,62%
|Laurent Carius A cergy avec vous et pour vous
|503
|3,74%
|Eric Cassan Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|283
|2,10%
|Martine Quenton Liste d'unite et de resistance soutenue par le parti ouvrier independant
|177
|1,31%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|44,65%
|Taux d'abstention
|55,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,13%
|Nombre de votants
|14 025
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