Résultat municipale 2026 à Cergy : premiers résultats révélés ce dimanche, toute l'actu

Programme de Armand Payet à Cergy (CERGY UNIE)

Élections municipales

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour l'avenir de la ville de Cergy. Il représente une opportunité pour les citoyens de choisir un nouveau cap pour leur commune.

Problèmes locaux

La ville de Cergy fait face à plusieurs défis, notamment la dégradation du cadre de vie et l'augmentation de l'insécurité. Les quartiers, en particulier autour des gares, sont en difficulté et nécessitent une attention urgente. De plus, l'absence de médecins généralistes et le manque de moyens pour les écoles aggravent la situation.

Engagement citoyen

Le mouvement CERGY UNIE se veut une réponse à ces enjeux, rassemblant des citoyens engagés pour le changement. Avec Armand Payet à sa tête, cette liste aspire à redonner voix et pouvoir aux habitants. L'engagement et l'envie d'agir sont les moteurs de cette initiative collective.

Vision pour l'avenir

La vision proposée par CERGY UNIE est celle d'une ville dynamique et inclusive. Le projet met l'accent sur le développement durable et la revitalisation des espaces publics. L'objectif est de construire un avenir meilleur pour toutes les générations de Cergy.