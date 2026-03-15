Résultat municipale 2026 à Chambéry : la journée de vote heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Chambéry ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambéry
17:56 - Huit candidats en lice pour la mairie de Chambéry
À Chambéry, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec huit candidats en lice, chacun affichant une couleur politique différente. Les enjeux tels que la sécurité, l'écologie, le commerce et le sport sont au cœur des programmes proposés. Lire sur ledauphine.com
11/03/26 - 03:41 - Chambéry se prépare aux élections municipales de 2026
À Chambéry, pour les municipales de 2026, trois listes se déclarent écologistes : celle du maire sortant Thierry Repentin, la liste citoyenne de Marie Bénévise et la liste LFI de Gaël Desreumaux. Des tensions existent entre les membres des Écologistes sur leur alliance avec Repentin. Les candidats de Bénévise prônent une écologie avancée tandis que LFI souhaite une écologie de rupture. Lire sur francebleu.fr
11/03/26 - 02:41 - Les Chambériens attendent des améliorations pour 2026
En vue des élections municipales de 2026, les Chambériens expriment leurs attentes concernant l'amélioration des services publics, notamment avec davantage de places en crèches et une réduction du nombre d'élèves par classe. Lors d'une rencontre sur le marché, des habitants ont souligné la richesse des équipements culturels. Le contexte des élections met en avant les enjeux sociaux et éducatifs pour la ville. Lire sur ledauphine.com
09/03/26 - 16:32 - Brice Bernard a lancé sa liste pour Chambéry
Le candidat Brice Bernard a présenté la liste "Rassemblement pour Chambéry !" en vue des élections municipales de 2026. Cela marque une étape importante dans la préparation des élections à Chambéry, où des enjeux locaux majeurs seront abordés. La dynamique politique de la ville se renforce avec cette nouvelle formation. Lire sur ledauphine.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chambéry
|Tête de listeListe
|
Marie Bénévise
Liste divers gauche
CHAMBÉRY EST À VOUS
|
|
Gaël Desreumaux
Liste de La France insoumise
AVENIR POPULAIRE
|
|
Brice Bernard
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
|
|
Marie Ducruet
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christelle Favetta
Liste divers centre
CHAMBÉRY POUR DE VRAI !
|
|
Sarah Hamoudi-Wilkowsky
Liste d'extrême-gauche
Chambé vraiment à gauche !
|
|
Vincent Patey
Liste divers droite
LE PACTE
|
|
Thierry Repentin
Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Repentin (35 élus) Demain chambéry
|6 559
|52,75%
|
|Michel Dantin (10 élus) Aimer chambery c'est agir avec vous
|5 875
|47,24%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|39,27%
|Taux d'abstention
|60,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 739
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery c'est agir avec vous
|4 619
|37,38%
|Thierry Repentin Chambery en commun
|2 797
|22,63%
|Aurélie Le Meur Chambé citoyenne, pour une ville écologique et solidaire
|2 775
|22,46%
|Sarah Hamoudi-Wilkowsky Chambery sociale & ecologiste ! solidarites - justice sociale - democratie
|1 032
|8,35%
|Christian Saint-André Chambery ensemble
|748
|6,05%
|Laurent Ripart Chambé poing levé
|245
|1,98%
|Marie Ducruet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|139
|1,12%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|38,95%
|Taux d'abstention
|61,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 610
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin (35 élus) Aimer chambery, c'est agir pour vous
|10 297
|54,74%
|
|Bernadette Laclais (10 élus) Chambéry au coeur
|8 513
|45,25%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|59,19%
|Taux d'abstention
|40,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,78%
|Nombre de votants
|19 549
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery, c'est agir pour vous
|8 573
|49,66%
|Bernadette Laclais Chambery au coeur
|6 213
|35,99%
|Guy Fajeau Chambéry cap à gauche
|1 238
|7,17%
|Laurent Ripart Tout changer, rien lacher ! place au peuple a chambe !
|1 238
|7,17%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|54,34%
|Taux d'abstention
|45,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|17 948
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