Résultat municipale 2026 à Chambéry : la journée de vote heure par heure

Marie Bénévise Liste divers gauche

CHAMBÉRY EST À VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie Bénévise Programme de Marie Bénévise à Chambéry (CHAMBÉRY EST À VOUS) Démocratie participative Le projet met l'accent sur une approche démocratique en impliquant les citoyen·nes dans le processus décisionnel. Une assemblée de citoyen·nes tiré·es au sort sera mise en place pour choisir les priorités d'investissement. Cette démarche vise à renforcer la cohésion sociale et à favoriser le dialogue entre les habitant·es et leurs élus. Inclusion et diversité Le projet s'engage à combattre toutes les discriminations et à promouvoir l'inclusion de tous les groupes sociaux. Des actions spécifiques seront mises en œuvre pour soutenir la création d'un centre LGBTQIA+ en Savoie et pour améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La lutte contre les violences, notamment envers les femmes et les enfants, est également une priorité essentielle. Alimentation et santé Une attention particulière est portée à l'alimentation saine et à la santé des habitant·es. La création d'une nouvelle cuisine centrale et de jardins potagers urbains vise à promouvoir le fait-maison et les produits locaux. Des initiatives pour accompagner la parentalité et lutter contre l'isolement des séniors sont également prévues. Mobilité durable Le projet propose une combinaison apaisée des modes de transport pour favoriser la mobilité douce. Des infrastructures comme des pistes pédestres sécurisées et un réseau de transports collectifs adaptés seront développées. L'urbanisme sera négocié avec les habitant·es pour garantir un cadre de vie harmonieux et accessible.

Marie Bénévise

Martin Noblecourt

Natacha Gaujoux

Martin Lesage

Danièle Somveille

Loïc Blouin

Sara Clémentine Bayock

Alexandre Maillet

Lise Andurand

Marc Pascal

Sophie Bourgade

Clément Coral Dit Granell

Elsa Sidawy

Baptiste Bourdeau

Lucile Galtie

Paul Clauss

Laetitia Roux

Charles Moszkowicz

Jacqueline Varret

Yohan Reversat

Béatrice Dumas

Maxime Pirot

Claire Plateaux

Alexandre Lomba

Pauline Darde

Maxime Defilippi

Johanne Maillet Lhomme

Philippe Vuillermet

Micheline Myard-Dalmais

Christophe Amblard

Flora Guignard

Maxime Rivoire

Maya Peureux

Pierre-Antoine Tichadou

Maguelone Girardot

Jean Ruez

Hannah Dufonteny

Benoît Leclair

Elise Bret

Olivier Servan

Elisabeth Grandjacquet

Elie Conti

Cécile Perrau

Brice Pruvost

Françoise Rahard

Jean-Pierre Beguin

Françoise Declippeleir

Gaël Desreumaux Liste de La France insoumise

AVENIR POPULAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gaël Desreumaux Programme de Gaël Desreumaux à Chambéry (AVENIR POPULAIRE) Démocratie Le projet vise à rendre le pouvoir aux citoyens en instaurant des outils de démocratie directe tels que des votations citoyennes et des référendums d’initiative citoyenne. Les élus doivent rendre des comptes et être révocables par les citoyens en cas de trahison de leurs promesses. L'objectif est de construire une démocratie locale vivante et exigeante à Chambéry. Service public La gestion des services publics doit être reprise en main par la municipalité pour garantir des services essentiels accessibles à tous. Un service public funéraire à tarification sociale sera créé pour éviter des coûts excessifs pour les familles en deuil. De plus, l'accès numérique doit être garanti dans les lieux publics pour inclure tous les citoyens dans la dématérialisation des démarches. Sécurité Le renforcement du budget de la sécurité est essentiel pour créer une police de proximité axée sur la prévention et la tranquillité des habitants. Les agents de sécurité doivent être formés pour gérer efficacement les violences conjugales et les discriminations. La priorité doit être donnée aux moyens humains plutôt qu'à l'équipement létal, afin d'assurer la sécurité réelle des citoyens. Logement Une offensive contre l'habitat indigne sera lancée pour éradiquer les logements insalubres et transformer les friches urbaines en lieux de vie dignes. Il est également crucial de construire davantage de logements sociaux et solidaires pour les ménages modestes. Un organisme de foncier solidaire sera créé pour aider les familles à devenir propriétaires sans être écrasées par les prix du marché.

Gaël Desreumaux

Soraya Benamar

Mohamed Daïf

Tiphaine Chomaz

Pierre Laufenberg

Safia Bendjama Ahmed-Yettou

Noureddine Mahiouz

Myriam Ben Hamou (dondenne)

Franck Angelino-Catella

Séverine Fravalo

Florian Hisselli

Fatima Boulhoujat

Grégory Lambert

Ines Regragui

Wahid Sakri

Fabiola Bardeur

Maxime Pereira

Esma Bendjama

Salim Ghani

Louna Angelino-Catella

Adnane Boulhoujat

Myriam Boudjama

Robin Cordella-Génin

Aïcha Mounir

Thomas Bonnesoeur

Élodie Guerrero

Sami Tartarat-Chapitre

Hasna Serghini

Farid Djehiche

Raphaell Vially

François Chabert

Claudine Denier

Salah Messaoud-Djebara

Raphaëlle Hoc

Bertrand Denechaud

Roberte Canlay

Tarek Mastour

Nicole Renevier

Michel Leblanc

Clarisse Rieth

Julien Isnard

Clara Leynaud-Mastour

Thibaut Vandekerckhove

Madeleine Trillard

Eric Gabriel Tartarat-Chapitre

Laman Tartarat-Chapitre

Jérémie Jannot

Brice Bernard Liste du Rassemblement National

RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Brice Bernard Programme de Brice Bernard à Chambéry (RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !) Engagement local Le conseiller régional Brice Bernard met en avant son engagement concret sur le terrain, en se rendant dans chaque quartier pour écouter les citoyens. Il souligne l'importance de la politique comme un service à la collectivité, loin des aventures personnelles. Son approche est axée sur le bon sens et la prise en compte des besoins réels des habitants. Sécurité et attractivité La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale, avec des propositions pour moderniser le système de vidéo-surveillance. Brice Bernard souhaite également améliorer l'éclairage public pour rendre la ville plus sûre. En parallèle, il vise à rendre Chambéry plus attractive en soutenant les commerces et en créant des opportunités pour les jeunes. Développement économique Le candidat met l'accent sur la valorisation des acteurs économiques locaux et de l'agriculture, en lien avec les entreprises de Chambéry. Il prévoit de renforcer l'offre de places en crèches pour soutenir les familles et favoriser l'emploi. La création de manifestations populaires et festives est également envisagée pour dynamiser le cœur de la ville. Accessibilité et écoute Brice Bernard s'engage à être un maire accessible, à temps complet, et à l'écoute des attentes de la population. Il insiste sur l'importance de la concertation avec les habitants et les commerçants pour repenser le plan de circulation et de stationnement. Son approche vise à renforcer le lien entre la municipalité et les citoyens.

Brice Bernard

Brigitte Wéber

Christian Morgione

Carole Cuccolo

Vincent Dijon

Frédérique Schreiber

Cédric Dantony-Biez

Ludivine Bertolutti

Didier Pescher

Anne-Marie Voltz

Louis Becquey

Marlène Junet

Vincent Biays

Véronique Henry

Maxime Rudaz

Françoise Boucher

Patrice Jourdan

Marie-Elisabeth Flach

Franck Malaptias

Marion Peyaud

Nicolas Liberda

Marguerite Rey

Yann Galerne

Tatiana Trouchkina

Jérôme Filippi

Isabelle Badia

Michaël Duvey

Stéphanie Droguet

William Breuillard

Jie Fu

Léon Thery

Tatiana Shvyreva

Tony Cressent

Stéphanie Brun

Serge Rey

Martine Humel

Jean-Marc Geenen

Elisabeth Asenci

Rémy Mestrallet

Carole Bigarré

Yves Cinquin

Patricia Gielen

Raphaël Claudel

Karine Buinier

André Bauer

Marie Ducruet Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Marie Ducruet

Edgar Barraclough Fernandez

Stéphanie Chabaud

Gilles Loret

Florène Famataura

Étienne Perrillat-Bottonet

Magalie Duval

Christophe Vuaille

Saïda Belouzdad

Laurent Lutrin

Yasmina Zibouche

Ibrahim Vural

Roxane Goineau

Rachid Kharboui

Marie-Françoise Sonego

Henri Rélifox

Monia Bartouli

Hocine Belouzdad

Verginiya Borisova

Hacène Baabaa

Sylvie Chapotot

Ahamada Idi

Jessica Bergerot

Abdelaziz Bireche

Michèle Mcguinness

Daoud Blassouar

Ibtissem Benzaït

Jean Patrice Rakotoniaina

Marie-Christine Ducruet

Thierry Nesme

Méissa Mahious

Abdelhak Leshaf

Cresciense Lécaudé

Rhaled Meniker

Marie-Thérèse Sanchez

Hocine Guettir

Gilberte Bussiere

Pierre Rastello

Christine Voisin

Elie Benkessas

Christine Nicollet

Samuel Langlois

Chantal Vural

Jean Pascal Leboeuf

Colette Compas

Christelle Favetta Liste divers centre

CHAMBÉRY POUR DE VRAI ! Voir la liste des candidats

Christelle Favetta

Jean-Christophe Masseron

Annelise Fondary

Christian Saint-Andre

Claudine Bonilla

Irwin Roussel

Sarra Ben Fredj

Thierry Culoma

Raphaële Mouric

Abdullah Günes

Marianne Bourou

Damien Fachler

Guénaïs Bechikhi

Guy-Noël Rela

Gaëlle Gentil

Emmanuel Guyet

Caroline Pillet

Melek Djebbar

Edwige Plassiard

Pierrick Langue

Gwenaëlle Le Duff

Nathan Barthélémy

Victoire Dubois

Michel Burgat

Annie Favario

Gérard Desnoyers

Laurence Clerc-Renaud

Abdourahamane Diallo

Karine Berger

Stéphane Bestenti

Corinne Moltchanoff

Abdakha Chahba

Rabia Meghouche

Mourad Rameche

Barbara Morawiec

Raffaele Romanelli

Stéphanie Leclercq

Thomas Policastro

Maïwen Gaydi

Jean-Pierre Moiroud

Irène Claret

Valério Zorzan

Françoise Jaumain

Eric Vallaeys

Berivan Hosgören

Gérard Mosnier

Laurence Marron

Sarah Hamoudi-Wilkowsky Liste d'extrême-gauche

Chambé vraiment à gauche ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sarah Hamoudi-Wilkowsky Programme de Sarah Hamoudi-Wilkowsky à Chambéry (Chambé vraiment à gauche !) Politique municipale à Chambéry La politique actuelle menée par Thierry Repentin est critiquée pour son autoritarisme et son éloignement des préoccupations des classes populaires. Les décisions prises sans consultation des citoyens ont conduit à une démobilisation de ces derniers, favorisant l'abstention. Le projet proposé vise à redonner le pouvoir aux habitants et à répondre à leurs besoins immédiats. Priorités pour Chambéry Les priorités incluent la création de démocratie directe, le droit à un logement décent, et le développement des services publics. Un accent particulier est mis sur la gratuité des transports et des services essentiels, afin de garantir l'accès à tous. La réhabilitation des logements sociaux et l'amélioration des conditions de vie sont également au cœur des préoccupations. Engagement pour l'écologie La transition écologique est présentée comme une nécessité, avec des investissements dans l'isolation thermique et la protection des terres agricoles. La lutte contre la bétonisation est également une priorité, visant à préserver l'environnement. Ce programme se veut en faveur d'une agriculture paysanne et d'une alimentation saine pour tous. Culture et solidarité L'accès à la culture est considéré comme essentiel pour les classes populaires, avec des initiatives pour élargir l'accès aux offres artistiques. La ville se veut solidaire, tant au niveau local qu'international, en augmentant les budgets sociaux et en soutenant les causes humanitaires. Des espaces de vie participatifs sont également envisagés pour favoriser l'engagement citoyen.

Sarah Hamoudi-Wilkowsky

Laurent Ripart

Marlène Tasset

Guy Fajeau

Asma Hadouga

Philip Deline

Nabila Touli-Naalamene

Jean-Marc Constantin

Eloïse Isik

Max Cuaz

Naouelle Sarah Kaismoune

Régis Moulard

Claudine Wilkowsky

Christian Poisson

Evgeniya Maron

Serge Avril

Halima Hathat

Mohamed Hamoudi

Daoulati Ahamada

François Létoffé

Mounya Jelti-Mokhtari

Slimen Dehil

Hanumsha Etemi-Boughaba

Ali Naalamene

Florence Pluche

Jean-Noël Charles

Maryline Puissant

Paul Messager

Hélène Salomon

Philippe Barbereau

Angélique Marcilly

François Maréchal

Dorella Resenterra

Kamal Benmohammed

Hélène Borsa

Xavier Brugirard

Mona Chkir

Mohammed Boutlane

Marie-Françoise Duisit-Thievenaz

Rachid Aflalaye

Patricia Moutard

Sébastien Bourgeois

Anne Ternon

Patrick Ninot

Sylvette Brun-Petit

Christophe Villiers

Jacqueline Chappel

Vincent Patey Liste divers droite

LE PACTE Voir la liste des candidats

Vincent Patey

Cécile Meriguet

Jean-Claude Gin

Magalie Martin

Aloïs Chassot

Emilie Pessel

Hocine Talbi

Oriane Brusson

Denis Marin

Lucie Borgeot

Philippe Cordier

Nathalie Colin-Cocchi

Ismael Belarouci

Clodrey Battistella

Benoit Perrotton

Charlotte Mey

Michel Dantin

Hélène Jacquot

Raoul Bacquelin

Dominique Bonfanti

Abdalah Faye

Christine Toussaint

Bernard Léger

Florence Darracq

Philippe Noël

Anne Bernom

Christophe Boidé

Cathy Légiot

Sami Yakoubi

Dominique Villeneuve

Joris Peres

Julianne Baïutti

Maxime Villeminey

Sandrine Garcin

Pierre Perez

Anne-Marie Bincaz

Mario Scuteri

Amandine Grosjean

Anthony Favre

Martine Lambert

Kamel Hamlat

Cécile Moueza

Michel Bonfils

Justine Janion

Serge Leprovost

Françoise Bovier-Lapierre

Bruno Bret

Thierry Repentin Liste d'union à gauche

Chambéry avance avec Thierry Repentin Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Thierry Repentin Programme de Thierry Repentin à Chambéry (Chambéry avance avec Thierry Repentin) Services publics essentiels La mairie joue un rôle crucial en garantissant des services publics adaptés aux besoins des citoyens. Cela inclut des infrastructures comme des écoles, des crèches et des EHPAD, ainsi que des services de sécurité et d'aide sociale. Assurer la qualité de ces services est fondamental pour le bien-être de la communauté. Engagement pour la transition écologique La ville de Chambéry s'engage résolument dans la transition écologique pour préserver l'environnement. Cela se traduit par des initiatives telles que la végétalisation des espaces publics et le développement d'énergies renouvelables. L'objectif est de créer un cadre de vie durable et agréable pour tous les habitants. Renforcement du lien social La commune vise à renforcer le lien humain à travers la culture, le sport et la participation citoyenne. Des actions comme la gratuité des bibliothèques et des musées sont mises en place pour favoriser l'accès à la culture. Cela contribue à une vie associative dynamique et à un vivre-ensemble harmonieux. Préparation de l'avenir Préparer l'avenir implique d'investir dès maintenant pour répondre aux défis futurs. Cela inclut des projets d'infrastructures vertes et de soutien à l'économie locale. L'accent est mis sur la création d'emplois et l'amélioration des transports pour une ville plus connectée et durable.