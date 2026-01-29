Résultat municipale 2026 à Chambéry : les résultats annoncés, retrouvez notre direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Chambéry sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Chambéry
18:59 - Chambéry : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Quelle influence la population de Chambéry exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 16,96% des résidents sont des enfants, et 25,89% de 60 ans et plus. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (64,81%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 23697 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,18% et d'une population étrangère de 13,39% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 8,63% à Chambéry, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.
17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Chambéry
Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Chambéry en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 14,07% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,36% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 12,10% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Chambéry comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 18,82% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,13% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 32,24% le dimanche suivant.
17:32 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Savoie avec 48,55% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 43,27%, contre 52,13% en 2014.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 38,95 % de participation
La fuite des électeurs se montait à 61,05 % à Chambéry pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant arrêté à 24,53 %. Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,55 % en 2022 à seulement 31,97 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 44,88 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue. Pour cette élection municipale, cette variable à Chambéry sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chambéry
|Tête de listeListe
|
Marie Bénévise
Liste divers gauche
CHAMBÉRY EST À VOUS
|
|
Gaël Desreumaux
Liste de La France insoumise
AVENIR POPULAIRE
|
|
Brice Bernard
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR CHAMBERY !
|
|
Marie Ducruet
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE-LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christelle Favetta
Liste divers centre
CHAMBÉRY POUR DE VRAI !
|
|
Sarah Hamoudi-Wilkowsky
Liste d'extrême-gauche
Chambé vraiment à gauche !
|
|
Vincent Patey
Liste divers droite
LE PACTE
|
|
Thierry Repentin
Liste d'union à gauche
Chambéry avance avec Thierry Repentin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Repentin (35 élus) Demain chambéry
|6 559
|52,75%
|
|Michel Dantin (10 élus) Aimer chambery c'est agir avec vous
|5 875
|47,24%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|39,27%
|Taux d'abstention
|60,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 739
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery c'est agir avec vous
|4 619
|37,38%
|Thierry Repentin Chambery en commun
|2 797
|22,63%
|Aurélie Le Meur Chambé citoyenne, pour une ville écologique et solidaire
|2 775
|22,46%
|Sarah Hamoudi-Wilkowsky Chambery sociale & ecologiste ! solidarites - justice sociale - democratie
|1 032
|8,35%
|Christian Saint-André Chambery ensemble
|748
|6,05%
|Laurent Ripart Chambé poing levé
|245
|1,98%
|Marie Ducruet Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|139
|1,12%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|38,95%
|Taux d'abstention
|61,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 610
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin (35 élus) Aimer chambery, c'est agir pour vous
|10 297
|54,74%
|
|Bernadette Laclais (10 élus) Chambéry au coeur
|8 513
|45,25%
|
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|59,19%
|Taux d'abstention
|40,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,78%
|Nombre de votants
|19 549
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Dantin Aimer chambery, c'est agir pour vous
|8 573
|49,66%
|Bernadette Laclais Chambery au coeur
|6 213
|35,99%
|Guy Fajeau Chambéry cap à gauche
|1 238
|7,17%
|Laurent Ripart Tout changer, rien lacher ! place au peuple a chambe !
|1 238
|7,17%
|Participation au scrutin
|Chambéry
|Taux de participation
|54,34%
|Taux d'abstention
|45,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|17 948
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