Résultat municipale 2026 à Champigny-sur-Marne : les résultats dévoilés, découvrez tous les scores en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Champigny-sur-Marne sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Champigny-sur-Marne
17:57 - Quels scores du RN à Champigny-sur-Marne avant les élections de 2026 ?
Le parti nationaliste ne pesait que marginalement lors des municipales à Champigny-sur-Marne il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 12,86% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 28,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 11,24% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop limité, à Champigny-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,32% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 19,11% pour le parti à la flamme sur l'ensemble des circonscriptions de Champigny-sur-Marne. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 17,41% lors du vote définitif.
17:23 - Le taux de participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.
16:58 - Une abstention de 66,31 % à Champigny-sur-Marne aux dernières municipales
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 14 756 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Champigny-sur-Marne, ce qui donnait un taux de participation de 33,69 %, en deçà de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait du Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs se mobilisent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 70,17 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 40,73 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 61,11 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient mobilisé 43,86 % des électeurs (soit environ 19 183 votants). Zoomer sur ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Champigny-sur-Marne comme une localité où la participation peine à décoller. Pour cette élection municipale, cette donnée à Champigny-sur-Marne sera en définitive déterminante dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Champigny-sur-Marne en 2024
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Manon Aubry (28,78%). Les législatives à Champigny-sur-Marne provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avaient ensuite offert une victoire à la nuance 'Union de la gauche' (51,69%), devant la nuance Majorité présidentielle (20,45%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux rattachées à la ville. Le second round n'a pas changé grand chose, la gauche réunie culminant à 55,98% des voix sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Samir Rekab
Liste Divers
CHAMPIGNY CITOYENS VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
|
|
Fily Keita Gassama
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE INSOUMISE ET CITOYENNE
|
|
Julien Léger
Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY AVEC JULIEN LÉGER
|
|
Laurent Jeanne
Liste d'union à droite
POUR CHAMPIGNY, AVEC LAURENT JEANNE
|
|
Bruno Chiche
Liste d'extrême-gauche
Résister et regagner nos droits
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne (38 élus) Champigny alternance
|9 126
|54,03%
|
|Christian Fautre (11 élus) Ensemble pour champigny, ville ecologique et solidaire
|7 762
|45,96%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|39,41%
|Taux d'abstention
|60,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 319
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|5 582
|39,76%
|Christian Fautre Ensemble pour champigny - ville ecologique et solidaire
|4 902
|34,91%
|Mamadou Sy Champigny en mieux
|1 459
|10,39%
|Jean-Michel Schmitt Pour champigny
|1 176
|8,37%
|Marie Nguyen-Dinh Champigny pour tous
|769
|5,47%
|Bruno Chiche Liste d'unite ouvriere
|150
|1,06%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 756
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot (36 élus) Rassemblement des forces de gauche et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|10 825
|47,73%
|
|Laurent Jeanne (11 élus) Champigny alternance
|10 012
|44,15%
|
|Jean-Marie Rougier (2 élus) Reprenons notre ville
|1 839
|8,10%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|23 278
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot Rassemblement des forces de gauches et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|9 121
|43,47%
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|7 790
|37,13%
|Jean-Marie Rougier Reprenons notre ville
|2 613
|12,45%
|Yves Fuchs Entente citoyenne pour la democratie participative et l'ecologie
|1 456
|6,93%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|50,22%
|Taux d'abstention
|49,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|21 619
Villes voisines de Champigny-sur-Marne
- Champigny-sur-Marne (94500)
- Ecole primaire à Champigny-sur-Marne
- Maternités à Champigny-sur-Marne
- Crèches et garderies à Champigny-sur-Marne
- Classement des collèges à Champigny-sur-Marne
- Salaires à Champigny-sur-Marne
- Impôts à Champigny-sur-Marne
- Dette et budget de Champigny-sur-Marne
- Climat et historique météo de Champigny-sur-Marne
- Accidents à Champigny-sur-Marne
- Délinquance à Champigny-sur-Marne
- Inondations à Champigny-sur-Marne
- Nombre de médecins à Champigny-sur-Marne
- Pollution à Champigny-sur-Marne
- Entreprises à Champigny-sur-Marne
- Prix immobilier à Champigny-sur-Marne