Résultat municipale 2026 à Champigny-sur-Marne : suivez la journée électorale en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Champigny-sur-Marne ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Champigny-sur-Marne
10:33 - L'inauguration du rond-point Linda de Suza fait polémique à Champigny
À Champigny-sur-Marne, la campagne des élections municipales de mars 2026 est marquée par une polémique autour de l'inauguration du rond-point Linda de Suza. Le maire Laurent Jeanne est accusé par son rival Julien Léger de faire de la surenchère communicationnelle à l'approche du scrutin. Cette tension illustre les enjeux actuels dans la ville. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Champigny-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Samir Rekab
Liste Divers
CHAMPIGNY CITOYENS VOTRE VOIX NOTRE ENGAGEMENT
|
|
Fily Keita Gassama
Liste de La France insoumise
UNION POPULAIRE INSOUMISE ET CITOYENNE
|
|
Julien Léger
Liste d'union à gauche
AGIR ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY AVEC JULIEN LÉGER
|
|
Laurent Jeanne
Liste d'union à droite
POUR CHAMPIGNY, AVEC LAURENT JEANNE
|
|
Bruno Chiche
Liste d'extrême-gauche
Résister et regagner nos droits
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne (38 élus) Champigny alternance
|9 126
|54,03%
|
|Christian Fautre (11 élus) Ensemble pour champigny, ville ecologique et solidaire
|7 762
|45,96%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|39,41%
|Taux d'abstention
|60,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 319
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|5 582
|39,76%
|Christian Fautre Ensemble pour champigny - ville ecologique et solidaire
|4 902
|34,91%
|Mamadou Sy Champigny en mieux
|1 459
|10,39%
|Jean-Michel Schmitt Pour champigny
|1 176
|8,37%
|Marie Nguyen-Dinh Champigny pour tous
|769
|5,47%
|Bruno Chiche Liste d'unite ouvriere
|150
|1,06%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 756
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot (36 élus) Rassemblement des forces de gauche et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|10 825
|47,73%
|
|Laurent Jeanne (11 élus) Champigny alternance
|10 012
|44,15%
|
|Jean-Marie Rougier (2 élus) Reprenons notre ville
|1 839
|8,10%
|
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|54,07%
|Taux d'abstention
|45,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|23 278
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique Adenot Rassemblement des forces de gauches et écologiques. en avant champigny ville humaine et solidaire
|9 121
|43,47%
|Laurent Jeanne Champigny alternance
|7 790
|37,13%
|Jean-Marie Rougier Reprenons notre ville
|2 613
|12,45%
|Yves Fuchs Entente citoyenne pour la democratie participative et l'ecologie
|1 456
|6,93%
|Participation au scrutin
|Champigny-sur-Marne
|Taux de participation
|50,22%
|Taux d'abstention
|49,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,96%
|Nombre de votants
|21 619
Villes voisines de Champigny-sur-Marne
- Champigny-sur-Marne (94500)
- Ecole primaire à Champigny-sur-Marne
- Maternités à Champigny-sur-Marne
- Crèches et garderies à Champigny-sur-Marne
- Classement des collèges à Champigny-sur-Marne
- Salaires à Champigny-sur-Marne
- Impôts à Champigny-sur-Marne
- Dette et budget de Champigny-sur-Marne
- Climat et historique météo de Champigny-sur-Marne
- Accidents à Champigny-sur-Marne
- Délinquance à Champigny-sur-Marne
- Inondations à Champigny-sur-Marne
- Nombre de médecins à Champigny-sur-Marne
- Pollution à Champigny-sur-Marne
- Entreprises à Champigny-sur-Marne
- Prix immobilier à Champigny-sur-Marne