Résultat municipale 2026 à Champigny-sur-Marne : suivez la journée électorale en temps réel

Programme de Julien Léger à Champigny-sur-Marne (AGIR ENSEMBLE POUR CHAMPIGNY AVEC JULIEN LÉGER)

Engagements pour Champigny

La liste Agir ensemble pour Champigny présente dix engagements prioritaires pour la première année du mandat. Ces engagements visent à améliorer le quotidien des habitants en se concentrant sur des services essentiels comme la création d'une navette municipale gratuite pour les personnes âgées. D'autres initiatives incluent la refonte des tarifs de stationnement et la gratuité de l'accueil périscolaire, afin de répondre aux besoins des familles.

Éthique et transparence

Le programme met l'accent sur la nécessité de placer l'éthique au cœur de l'action municipale. Il s'agit de tourner la page sur les politiques précédentes jugées autoritaires et de rétablir la confiance avec les citoyens. La transparence dans la prise de décision et la concertation avec les habitants sont des priorités pour garantir un gouvernement local responsable.

Solidarité et écologie

Un des axes majeurs du programme est de promouvoir la solidarité et l'écologie au sein de la commune. Cela inclut des actions concrètes pour lutter contre l'insécurité et la spéculation immobilière, tout en préservant l'environnement. La liste s'engage à créer des espaces verts et à diversifier l'habitat pour favoriser une ville plus inclusive.

Éducation et jeunesse

Le programme accorde une grande importance à l'éducation et aux politiques en faveur de la jeunesse. Des états généraux de l'éducation seront organisés pour impliquer tous les acteurs concernés, y compris les enseignants et les parents. L'objectif est de garantir un environnement éducatif de qualité et de répondre aux besoins des jeunes et des aînés de la ville.