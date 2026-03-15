Résultat municipale 2026 à Charleville-Mézières : la journée d'élection en direct

Damien Lerouge Liste d'union à gauche

ENSEMBLE : UNE AUTRE VILLE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Damien Lerouge Problèmes de la ville La ville de Charleville-Mézières fait face à de nombreux défis, notamment une perte de population et une augmentation de l'insécurité. Les commerces ferment et certains quartiers se sentent négligés, ce qui contribue à un sentiment de lassitude parmi les habitants. Les difficultés de circulation, comme les embouteillages, ajoutent à la complexité de la situation quotidienne des Carolomacériens. Propositions concrètes Le projet présenté vise à créer un centre municipal de santé et à renforcer les services publics pour améliorer la qualité de vie. D'autres mesures incluent la mise en place de médiateurs municipaux en lien avec la police et la révision du plan de circulation. Ces initiatives sont conçues pour redynamiser la ville et retisser les liens entre les habitants et les institutions. Engagement citoyen Une grande consultation citoyenne a été organisée pour construire le projet en collaboration avec les habitants. Cette démarche vise à garantir que les choix politiques reflètent les besoins et les attentes des Carolomacériens. L'objectif est de créer une ville où chacun se sent écouté et impliqué dans le processus décisionnel. Équipe engagée Le projet est soutenu par une équipe diversifiée et engagée, composée de personnes aux compétences variées. Chaque membre de l'équipe apporte une perspective unique pour répondre aux enjeux de la ville. Ensemble, ils aspirent à bâtir une Charleville-Mézières plus juste, solidaire et proche de ses habitants.

Damien Lerouge

Irène Perrin Toinin

Daniel Masson

Muriel Laval

Amar Boudemdam

Emeline Joigny

Manuel Ramalhete

Anne Papier

Patrick Lattuada

Nathalie Nadaud

Mohamed Ayadi

Séverine Thoue Franot

Alain Tourneux

Rachida Djebel

Mahmut Kara

Mezhoura Nait Abdelaziz

François Laval

Christine Caruzzi

Guillaume Massello

Françoise Domine

Patrick Regnault

Mélanie Martinet

Arnaud Becker

Corine Postal

Gérard Lempereur

Sonia Mired

Mustapha Chibane

Agnès Fenaux

Moussa Diaoula

Michèle Leflon

Philippe Paquis

Nora Khoudi

Arthur Bordet

Zoubida Broque

Baptiste Gautron

Karine Haas

Eric Belkhirat

Muriel Martin

Aymeric Baran

Maria Mereu

Pascal Lattuada

Isabelle Dazy

Sylvain Dalla-Rosa

Patrick Benyoucef Liste d'extrême-gauche

Liste ouvrière pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Patrick Benyoucef Mesures d'austérité Le texte dénonce les mesures d'austérité imposées par le gouvernement, qui affectent directement les services publics. Il souligne que ces coupes budgétaires ont des conséquences graves sur la vie des citoyens, notamment à Charleville-Mézières. Les élus municipaux doivent s'opposer à ces politiques et défendre les intérêts de la population. Engagement pour la population La liste pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie se positionne comme un rempart contre les privatisations et les suppressions d'emplois. Elle propose de maintenir tous les emplois municipaux et de rétablir les services publics essentiels. L'objectif est de garantir un soutien réel aux travailleurs et aux habitants de la commune. Amélioration des services publics Le programme inclut des propositions concrètes pour améliorer les services publics, comme l'ouverture de crèches et le développement de parcs pour la jeunesse. Il insiste également sur la nécessité de gérer directement les transports publics et le ramassage des déchets. Ces mesures visent à répondre aux besoins des citoyens et à renforcer la cohésion sociale. Mobilisation citoyenne Le texte appelle à une mobilisation de la population pour défendre les écoles et les services publics menacés. Il encourage les citoyens à s'informer et à participer activement à la vie politique locale. La liste se veut représentative des préoccupations des travailleurs, des jeunes et des retraités de Charleville-Mézières.

Patrick Benyoucef

Sylvie Ponsard

Alan Lebrun

Claude Perpete

André Demangeclaude

Lydia Sacré

André Bouquet

Murielle Maillot

Thierry Lemoine

Annie Petit

Victor Rahola

Sophie Moglia

Yvan Raulet

Claire Rigaux

Francis Renolet

Laetitia Gimé

Claude Dolbeau

Murielle Ramos

Jocelyn Fritzinger

Morgane Christophe

Karim Taibi

Aurélie Tomson

Frédéric Forget

Frédérique Blain

Aurélien Sonet

Lina Aïdoud

José Harang

Sylvie Benyoucef

Michel Doucet

Dominique Loits

Jérémy Teixeira

Priscilla Renaux

Charlie Bouquet

Annick Vannet

Joël Reihle

Sandrine Renaux

René-Claude Virapin

Claudine Boulanger

Jacques Lobjoie

Lisa-Marie Renaux

Ruben Bouquet

Maryse Salence

Bernard Delattre

Mink Takawe Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Mink Takawe

Joël Nouet

Nesida Pommier

Youri Hannou

Dalida Mzala

Olivier Pion

Serena Dubois d'Enghien

Nicolas Houpert

Michèle Hautecoeur

Pierre-Olivier Meunier

Zahra Gross

Imade Moussaoui

Francine Titeux

Valérian Colombe

Alexandra Lasfar

Joseph Pranio

Djamila Zekrouf

Alexis Jably

Sylvette Didier

Farid Labarre

Camille Pezé

Gilbert Lagrange

Déborah Dervin

Dominique Schonseck

Lucia Barbosa Da Silva

Malik Bentafat

Karine Satola

Jean-Pierre Wilmin

Sabine Carré

Come Henry

Dounia Djehiche

Valentin Kwiecien

Annabelle Cara

Julien Bortolussi

Dorine Oury

Pierre Brioudes

Josiane Papiau

Roland Hendrickx

Ophélie Bossu

Fabien Bertrand

Claudine Barek

Bruno Debail

Josette Hulot

Boris Ravignon Liste divers droite

CHARLEVILLE-MEZIERES, PLUS FORTE POUR VOUS! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Boris Ravignon Engagements pour la ville Le programme de l'équipe de Boris RAVIGNON se concentre sur dix engagements principaux. Parmi eux, la baisse de 10 % de la fiscalité locale et la création d'une salle de spectacle modulable au parc des expositions sont des priorités. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des Carolomacériens et à dynamiser l'économie locale. Équipe municipale L'équipe de campagne est composée de 45 colistiers aux profils variés, allant de retraités à des chefs d'entreprise. Boris RAVIGNON, actuel maire, est entouré de professionnels de différents secteurs, ce qui renforce la diversité des compétences. Cette pluralité est essentielle pour répondre aux besoins variés de la population de Charleville-Mézières. Amélioration de la sécurité La sécurité des citoyens est une priorité pour l'équipe de Boris RAVIGNON. Des mesures telles que l'augmentation des effectifs de police municipale et l'installation de caméras de surveillance sont prévues. Ces initiatives visent à renforcer la tranquillité et la sécurité des habitants de Charleville-Mézières. Développement économique Le développement économique est au cœur des préoccupations de l'équipe municipale. La reconquête des friches et le développement du Campus pour l'enseignement supérieur sont des projets clés. Ces actions visent à attirer de nouvelles entreprises et à offrir des opportunités aux jeunes de la ville.

Boris Ravignon

Armelle Lequeux

Quentin Clarin

Nathalie Robcis

Guillaume Marechal

Amel Bouderra

Patrick Fostier

Virginie Ait Madi

Alain Barthelemy

Pauline Marchal

Salah Chaouchi

Marie-Christine Sutter

Aziz Mebarki

Sandrine Millet

Frédéric Jolion

Véronique Corme

Yacoub Ould Hmeida

Cendrina Brisse

David Cornet

Odile Glacet

Christophe Fievez

Catherine Degembe

Eddy Czarny

Céline Roynette

Michaël Duflox

Nassima Itouchene

Antonino Mecca

Fatiha Mendili-Banouh

Yannick Langrenez

Carole Galtier

Thomas Donna

Eva Attina

Fatih Caliskan

Armelle Grosjean

Maël Cothenet

Cyrielle Guillemain

Ludovic Cunin

Christine Parmentier

Abdellah Maher

Murielle Tombois

Hermès Paris

Khadija M'Khirit

Jean-François Brignon

Christelle Dubois

Pascal Coppée

Romain Petitfils Liste d'union à l'extrême-droite

CHARLEVILLE-MEZIERES EN ORDRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Romain Petitfils Sécurité La sécurité est une priorité pour Charleville-Mézières, avec un plan de recrutement visant à atteindre 60 policiers municipaux d'ici 2028. Des mesures telles que le déploiement de caméras de surveillance et la création d'une brigade anti-incivilités sont mises en place pour renforcer la sécurité dans tous les quartiers. La mairie s'engage à une tolérance zéro face à la délinquance, garantissant une réponse systématique à chaque infraction. Logement Le logement est au cœur des préoccupations, avec 50 % des logements sociaux réservés aux Carolomacériens. Des aides sont également mises en place pour faciliter l'accès au logement des jeunes et des étudiants, avec un objectif de 500 aides par an. Un plan de réhabilitation vise à réduire le nombre de logements vacants, tout en respectant des critères sociaux pour les propriétaires. Dynamisation du centre-ville La dynamisation du centre-ville passe par la création d'un pôle d'apprentissage et l'adoption d'une charte ville commerçante pour soutenir les artisans et restaurateurs locaux. Un plan anti-friches sera mis en œuvre pour revitaliser les locaux commerciaux vacants, accompagné d'événements pour animer le centre-ville. La municipalité s'engage à garantir la sécurité et l'accessibilité pour tous les citoyens. Mobilités et stationnement Des améliorations en matière de mobilités et de stationnement sont prévues, notamment la création de giratoires pour fluidifier la circulation. La réintroduction d'un stationnement gratuit de 12h à 14h et des parkings dédiés aux commerçants visent à faciliter l'accès au centre-ville. La piétonisation de la Place Ducale sera également envisagée, en tenant compte des souhaits des Carolomacériens.