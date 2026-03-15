Résultat municipale 2026 à Charleville-Mézières : la journée d'élection en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Charleville-Mézières ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Charleville-Mézières
13:11 - Les candidats font des propositions sur le stationnement à Charleville-Mézières
À Charleville-Mézières, les candidats aux élections municipales de 2026 se penchent sur la question du stationnement. Patrick Benyoucef prône le stationnement gratuit, tandis que Damien Lerouge propose un pass pour commerçants et la gratuité de midi à 14 heures. Boris Ravignon, le maire sortant, souhaite créer un nouveau parking gratuit de 150 places. Lire sur lardennais.fr
09/03/26 - 12:41 - La liste menée par Romain Petitfils dévoile ses colistiers
Romain Petitfils, en tête de la liste « Charleville-Mézières en ordre ! » pour les élections municipales de 2026, présente ses colistiers avec Amandine Palumbo comme binôme et potentielle mairesse. Ils prévoient des attributions spécifiques en cas d'élection, notamment la sécurité publique pour Palumbo. Les élections se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Lire sur lardennais.fr
09/03/26 - 11:01 - Romain Petitfils dévoile sa liste pour Charleville-Mézières
Pour les élections municipales de mars 2026 à Charleville-Mézières, Romain Petitfils dévoile la liste "Charleville-Mézières en ordre !". En position interchangeable avec Amandine Palumbo, ils visent la mairie tout en définissant les attributions des futures délégations. La sécurité, l'économie, l'enfance et les mobilités sont des priorités pour leur équipe. Lire sur lunion.fr
07/03/26 - 16:11 - Le maire sortant, Boris Ravignon présente son programme pour Charleville-Mézières
Les élections municipales de mars 2026 à Charleville-Mézières verront s'affronter cinq listes, y compris celle du maire sortant Boris Ravignon. Son programme met l'accent sur la sécurité, la santé et l'attractivité de la ville, visant à moderniser les infrastructures et renforcer les services publics. Les enjeux écologiques, tels que la création d'espaces verts, sont également au cœur de ses propositions. Lire sur lasemainedesardennes.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières
|Tête de listeListe
|
Damien Lerouge
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE : UNE AUTRE VILLE
|
|
Patrick Benyoucef
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie
|
|
Mink Takawe
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Boris Ravignon
Liste divers droite
CHARLEVILLE-MEZIERES, PLUS FORTE POUR VOUS!
|
|
Romain Petitfils
Liste d'union à l'extrême-droite
CHARLEVILLE-MEZIERES EN ORDRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (40 élus) Charleville-mezieres avance avec vous
|6 992
|77,61%
|
|Sylvain Dalla Rosa (2 élus) Une ville pour tous
|1 103
|12,24%
|
|Christophe Dumont (1 élu) Charleville-mezieres ecologiste et citoyenne
|691
|7,67%
|
|Mink Takawe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|222
|2,46%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|31,74%
|Taux d'abstention
|68,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 267
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (34 élus) Charleville-mezieres en action
|9 178
|54,93%
|
|Philippe Pailla (7 élus) Batir notre ville ensemble
|5 660
|33,88%
|
|Guillaume Luczka (2 élus) Charleville-mezieres fait front
|1 868
|11,18%
|
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|17 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon Charleville-mezieres en action
|6 962
|46,71%
|Philippe Pailla Batir notre ville ensemble
|4 533
|30,41%
|Guillaume Luczka Charleville-mezieres fait front
|2 365
|15,87%
|Mink Takawe Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|455
|3,05%
|Stéphane Lenoble Charleville-mézières dynamique
|334
|2,24%
|Hamid Mohand-Kaci Liste citoyenne "le pouvoir d'agir avec tous les carolomaceriens"
|253
|1,69%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|52,11%
|Taux d'abstention
|47,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|15 371
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