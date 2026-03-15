Résultat municipale 2026 à Charleville-Mézières : publication des résultats, découvrez le verdict du 1er tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Charleville-Mézières sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Charleville-Mézières
17:57 - Rassemblement national à Charleville-Mézières : les chiffres récents
Le RN ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Charleville-Mézières il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,79% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 43,86% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,25% aux candidats RN lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au deuxième round, le RN obtenait 37,29% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 33,99% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 30,10% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Charleville-Mézières.--------------Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 38,70% le dimanche suivant.
17:20 - Le taux de participation des Ardennes à 17h s'élève à 47,18%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 47,18% dans les Ardennes.
16:58 - Aux dernières municipales, 68,26 % d'abstention à Charleville-Mézières
L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 68,26 % à Charleville-Mézières pour le premier tour des municipales de 2020, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que le coronavirus bousculait l'événement. Avec la présidentielle, les municipales sont pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre élevé à 29,46 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,32 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 39,38 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 54,76 %. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France. Au soir de cette municipale de 2026, cette contingence pèsera en conséquence fortement sur les résultats de Charleville-Mézières.
15:59 - Charleville-Mézières classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Charleville-Mézières avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,99%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,61% des suffrages. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution avaient ensuite offert une pole position au mouvement 'Union de la gauche' (30,23%), devant les marinistes (30,10%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux associées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, les marinistes culminant à 38,70% des suffrages exprimés localement. .
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières
|Tête de listeListe
|
Damien Lerouge
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE : UNE AUTRE VILLE
|
|
Patrick Benyoucef
Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie
|
|
Mink Takawe
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
|
|
Boris Ravignon
Liste divers droite
CHARLEVILLE-MEZIERES, PLUS FORTE POUR VOUS!
|
|
Romain Petitfils
Liste d'union à l'extrême-droite
CHARLEVILLE-MEZIERES EN ORDRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (40 élus) Charleville-mezieres avance avec vous
|6 992
|77,61%
|
|Sylvain Dalla Rosa (2 élus) Une ville pour tous
|1 103
|12,24%
|
|Christophe Dumont (1 élu) Charleville-mezieres ecologiste et citoyenne
|691
|7,67%
|
|Mink Takawe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|222
|2,46%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|31,74%
|Taux d'abstention
|68,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 267
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon (34 élus) Charleville-mezieres en action
|9 178
|54,93%
|
|Philippe Pailla (7 élus) Batir notre ville ensemble
|5 660
|33,88%
|
|Guillaume Luczka (2 élus) Charleville-mezieres fait front
|1 868
|11,18%
|
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|58,16%
|Taux d'abstention
|41,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|17 157
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Boris Ravignon Charleville-mezieres en action
|6 962
|46,71%
|Philippe Pailla Batir notre ville ensemble
|4 533
|30,41%
|Guillaume Luczka Charleville-mezieres fait front
|2 365
|15,87%
|Mink Takawe Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|455
|3,05%
|Stéphane Lenoble Charleville-mézières dynamique
|334
|2,24%
|Hamid Mohand-Kaci Liste citoyenne "le pouvoir d'agir avec tous les carolomaceriens"
|253
|1,69%
|Participation au scrutin
|Charleville-Mézières
|Taux de participation
|52,11%
|Taux d'abstention
|47,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|15 371
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