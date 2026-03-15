Résultat municipale 2026 à Charleville-Mézières : publication des résultats, découvrez le verdict du 1er tour

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Charleville-Mézières

Tête de listeListe
Damien Lerouge
Damien Lerouge Liste d'union à gauche
ENSEMBLE : UNE AUTRE VILLE
  • Damien Lerouge
  • Irène Perrin Toinin
  • Daniel Masson
  • Muriel Laval
  • Amar Boudemdam
  • Emeline Joigny
  • Manuel Ramalhete
  • Anne Papier
  • Patrick Lattuada
  • Nathalie Nadaud
  • Mohamed Ayadi
  • Séverine Thoue Franot
  • Alain Tourneux
  • Rachida Djebel
  • Mahmut Kara
  • Mezhoura Nait Abdelaziz
  • François Laval
  • Christine Caruzzi
  • Guillaume Massello
  • Françoise Domine
  • Patrick Regnault
  • Mélanie Martinet
  • Arnaud Becker
  • Corine Postal
  • Gérard Lempereur
  • Sonia Mired
  • Mustapha Chibane
  • Agnès Fenaux
  • Moussa Diaoula
  • Michèle Leflon
  • Philippe Paquis
  • Nora Khoudi
  • Arthur Bordet
  • Zoubida Broque
  • Baptiste Gautron
  • Karine Haas
  • Eric Belkhirat
  • Muriel Martin
  • Aymeric Baran
  • Maria Mereu
  • Pascal Lattuada
  • Isabelle Dazy
  • Sylvain Dalla-Rosa
Patrick Benyoucef
Patrick Benyoucef Liste d'extrême-gauche
Liste ouvrière pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie
  • Patrick Benyoucef
  • Sylvie Ponsard
  • Alan Lebrun
  • Claude Perpete
  • André Demangeclaude
  • Lydia Sacré
  • André Bouquet
  • Murielle Maillot
  • Thierry Lemoine
  • Annie Petit
  • Victor Rahola
  • Sophie Moglia
  • Yvan Raulet
  • Claire Rigaux
  • Francis Renolet
  • Laetitia Gimé
  • Claude Dolbeau
  • Murielle Ramos
  • Jocelyn Fritzinger
  • Morgane Christophe
  • Karim Taibi
  • Aurélie Tomson
  • Frédéric Forget
  • Frédérique Blain
  • Aurélien Sonet
  • Lina Aïdoud
  • José Harang
  • Sylvie Benyoucef
  • Michel Doucet
  • Dominique Loits
  • Jérémy Teixeira
  • Priscilla Renaux
  • Charlie Bouquet
  • Annick Vannet
  • Joël Reihle
  • Sandrine Renaux
  • René-Claude Virapin
  • Claudine Boulanger
  • Jacques Lobjoie
  • Lisa-Marie Renaux
  • Ruben Bouquet
  • Maryse Salence
  • Bernard Delattre
Mink Takawe
Mink Takawe Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS
  • Mink Takawe
  • Joël Nouet
  • Nesida Pommier
  • Youri Hannou
  • Dalida Mzala
  • Olivier Pion
  • Serena Dubois d'Enghien
  • Nicolas Houpert
  • Michèle Hautecoeur
  • Pierre-Olivier Meunier
  • Zahra Gross
  • Imade Moussaoui
  • Francine Titeux
  • Valérian Colombe
  • Alexandra Lasfar
  • Joseph Pranio
  • Djamila Zekrouf
  • Alexis Jably
  • Sylvette Didier
  • Farid Labarre
  • Camille Pezé
  • Gilbert Lagrange
  • Déborah Dervin
  • Dominique Schonseck
  • Lucia Barbosa Da Silva
  • Malik Bentafat
  • Karine Satola
  • Jean-Pierre Wilmin
  • Sabine Carré
  • Come Henry
  • Dounia Djehiche
  • Valentin Kwiecien
  • Annabelle Cara
  • Julien Bortolussi
  • Dorine Oury
  • Pierre Brioudes
  • Josiane Papiau
  • Roland Hendrickx
  • Ophélie Bossu
  • Fabien Bertrand
  • Claudine Barek
  • Bruno Debail
  • Josette Hulot
Boris Ravignon
Boris Ravignon Liste divers droite
CHARLEVILLE-MEZIERES, PLUS FORTE POUR VOUS!
  • Boris Ravignon
  • Armelle Lequeux
  • Quentin Clarin
  • Nathalie Robcis
  • Guillaume Marechal
  • Amel Bouderra
  • Patrick Fostier
  • Virginie Ait Madi
  • Alain Barthelemy
  • Pauline Marchal
  • Salah Chaouchi
  • Marie-Christine Sutter
  • Aziz Mebarki
  • Sandrine Millet
  • Frédéric Jolion
  • Véronique Corme
  • Yacoub Ould Hmeida
  • Cendrina Brisse
  • David Cornet
  • Odile Glacet
  • Christophe Fievez
  • Catherine Degembe
  • Eddy Czarny
  • Céline Roynette
  • Michaël Duflox
  • Nassima Itouchene
  • Antonino Mecca
  • Fatiha Mendili-Banouh
  • Yannick Langrenez
  • Carole Galtier
  • Thomas Donna
  • Eva Attina
  • Fatih Caliskan
  • Armelle Grosjean
  • Maël Cothenet
  • Cyrielle Guillemain
  • Ludovic Cunin
  • Christine Parmentier
  • Abdellah Maher
  • Murielle Tombois
  • Hermès Paris
  • Khadija M'Khirit
  • Jean-François Brignon
  • Christelle Dubois
  • Pascal Coppée
Romain Petitfils
Romain Petitfils Liste d'union à l'extrême-droite
CHARLEVILLE-MEZIERES EN ORDRE
  • Romain Petitfils
  • Amandine Palumbo
  • Olivier Fostier
  • Sylviane Watier
  • Fabien Lefebvre
  • Séverine Gauvain
  • Marcel Roger
  • Marie-Pierre Berjot
  • Christophe Dal Maso
  • Florence Spilmont
  • Roman Philippe
  • Sylvie Bouvy
  • Sébastien Avril
  • Nadège Petitfils
  • Lucas Ascas
  • Ketty Dupont
  • Florent Lebrun
  • Rose-Noëlle Burton
  • Richard Paté
  • Céline Cros
  • Patrick Bouche
  • Maylis Lazzerini
  • Stéphane Arnould
  • Naomi Monnois
  • Jean-Marc Ory
  • Sophie Baron
  • Tom Gauge
  • Mélanie Mater
  • Luc Bailly
  • Lydie Colinot
  • Stéphane Goury
  • Patricia Hayetine
  • Léandro Palumbo
  • Élodie Damour
  • Sylvain Docquin
  • Jany Simonnet
  • Laurent Doche
  • Elise Lebrun
  • Marc Labergri
  • Leonor Thivet
  • Claude Berjot
  • Jocelyne Sohier
  • Davy Lacaille

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon
Boris Ravignon (40 élus) Charleville-mezieres avance avec vous 		6 992 77,61%
  • Boris Ravignon
  • Armelle Lequeux-Laménie
  • Patrick Fostier
  • Else Joseph
  • Darkaoui Darkaoui Allaoui
  • Nathalie Robcis
  • Alain Barthelemy
  • Fatiha Mendili
  • Guillaume Marechal
  • Véronique Corme
  • Yves Huart
  • Odile Glacet
  • Salah Chaouchi
  • Yacine Sene
  • François Auboin
  • Catherine Degembe
  • Arnaud Wuatelet
  • Sandrine Millet
  • Quentin Clarin
  • Virginie Ait Madi
  • Dimitri Petitqueux
  • Simone Lejeune
  • Eric Moine
  • Cendrina Brisse
  • Frédéric Jolion
  • Marie Disant
  • Michaël Duflox
  • Françoise Govi
  • Hervé Beckrich
  • Anaïs Lepage
  • Antonino Mecca
  • Cyrielle Guillemain
  • David Cornet
  • Céline Roynette
  • Jérôme Mebarki
  • Carole Galtier
  • Bekir Sarikaya
  • Nassima Itouchene
  • Nicolas Riquet
  • Marie-Christine Sutter
Sylvain Dalla Rosa
Sylvain Dalla Rosa (2 élus) Une ville pour tous 		1 103 12,24%
  • Sylvain Dalla Rosa
  • Anne Papier
Christophe Dumont
Christophe Dumont (1 élu) Charleville-mezieres ecologiste et citoyenne 		691 7,67%
  • Christophe Dumont
Mink Takawe
Mink Takawe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		222 2,46%
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 31,74%
Taux d'abstention 68,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 267

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon
Boris Ravignon (34 élus) Charleville-mezieres en action 		9 178 54,93%
  • Boris Ravignon
  • Armelle Lequeux
  • Robert Chauderlot
  • Else Joseph
  • Darkaoui Darkaoui Allaoui
  • Marie-José Moser
  • Alain Caizergues
  • Fatiha Banouh
  • Yves Huart
  • Françoise Hannotin
  • Ahmet Nardal
  • Audrey Bihin
  • André Marquet
  • Véronique Corme
  • Alain Barthelemy
  • Simone Lejeune-Cornut
  • Arnaud Wuatelet
  • Sandrine Millet
  • Guilllaume Marechal
  • Virginie Ait Madi
  • Salah Chaouchi
  • Marie Disant
  • Patrick Fostier
  • Cendrina Duval
  • Michael Duflox
  • Lorie Fazio
  • Eric Moine
  • Odile Glacet
  • Hervé Beckrich
  • Chantal Zeller
  • Dimitri Petitqueux
  • Catherine Degembe
  • Antonino Mecca
  • Alexandra Manil
Philippe Pailla
Philippe Pailla (7 élus) Batir notre ville ensemble 		5 660 33,88%
  • Philippe Pailla
  • Annie Capron
  • Sylvain Dalla Rosa
  • Maryse Flores
  • Christophe Dumont
  • Mélanie Pigeaud
  • André Cornez
Guillaume Luczka
Guillaume Luczka (2 élus) Charleville-mezieres fait front 		1 868 11,18%
  • Guillaume Luczka
  • Françoise Renerte
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 58,16%
Taux d'abstention 41,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 17 157

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Boris Ravignon
Boris Ravignon Charleville-mezieres en action 		6 962 46,71%
Philippe Pailla
Philippe Pailla Batir notre ville ensemble 		4 533 30,41%
Guillaume Luczka
Guillaume Luczka Charleville-mezieres fait front 		2 365 15,87%
Mink Takawe
Mink Takawe Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		455 3,05%
Stéphane Lenoble
Stéphane Lenoble Charleville-mézières dynamique 		334 2,24%
Hamid Mohand-Kaci
Hamid Mohand-Kaci Liste citoyenne "le pouvoir d'agir avec tous les carolomaceriens" 		253 1,69%
Participation au scrutin Charleville-Mézières
Taux de participation 52,11%
Taux d'abstention 47,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 15 371

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