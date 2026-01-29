Résultat municipale 2026 à Chartres : l'ensemble des résultats en temps réel avec les scores de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Chartres sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Chartres
18:59 - Chartres et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Chartres apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 37 990 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 272 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (36,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 3 724 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 12,05%, Chartres se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 32,42% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3631,78 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Chartres contribue à édifier l'avenir de la France.
17:57 - Les votants de Chartres de plus en plus attirés par le RN
Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Chartres en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,78% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 11,68% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 2,60% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 22,00% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,87% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Chartres. Il terminera avec 30,33% lors du vote final.
17:41 - Le taux de participation dans l'Eure-et-Loire à 17h s'élève à 49,50%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 49,50% dans l'Eure-et-Loir.
16:58 - Chartres classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
La participation des électeurs de Chartres sera, à la fin de la journée, une clé pour ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 35,41 % lors du premier round, un taux inférieur aux 44,7 % du pays, en pleine crise sanitaire à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 69,50 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 47,40 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 63,33 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 48,92 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une localité où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chartres
|Tête de listeListe
|
Vincent Chevrollier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Ladislas Vergne
Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
|
|
Jean-Pierre Gorges
Liste divers droite
Chartres C'Vous !
|
|
Jean-François Bridet
Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
|
|
Mathieu Brétillard
Liste d'extrême droite
"A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (30 élus) Chartres c'vous
|4 321
|50,32%
|
|Chantal Vinet (4 élus) Chartres ecologie solidaires responsables créatifs
|1 907
|22,20%
|
|Gaël Garreau (3 élus) Avec vous, osons chartres autrement !
|1 367
|15,91%
|
|Jacqueline Marre (2 élus) Chartres a gauche
|793
|9,23%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|199
|2,31%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|35,41%
|Taux d'abstention
|64,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 974
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (31 élus) Chartres votre ville 2014
|7 264
|53,49%
|
|Catherine Maunoury (6 élus) Réunir chartres
|4 274
|31,47%
|
|Thibaut Briere-Saunier (1 élu) Rassemblement bleu marine pour chartres
|1 088
|8,01%
|
|Denis Barbe (1 élu) Chartres l'humain d'abord
|702
|5,16%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs
|252
|1,85%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|14 006
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