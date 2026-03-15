Résultat municipale 2026 à Chartres : le vote en direct, les dernières informations
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chartres [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Chartres ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Chartres
14/03/26 - 12:21 - La gauche s'unit pour mettre fin au mandat du maire de Chartres
Les élections municipales de 2026 à Chartres s'annoncent compétitives avec cinq candidats en lice, dont le maire sortant Jean-Pierre Gorges et Vincent Chevrollier de Lutte ouvrière. Cette fois, la gauche se présente unie et la dynamique est plus sereine par rapport à 2020, marquée par le contexte pandémique. Chaque candidat tentera de séduire les 25.000 inscrits à Chartres. Lire sur lechorepublicain.fr
14/03/26 - 09:21 - Solidaires 28 a manifesté contre le racisme à Chartres
À Chartres, Solidaires 28 a organisé le 14 mars 2026 une manifestation pacifique contre le racisme, malgré l'interdiction de la préfecture. Le rassemblement s'est tenu devant le monument Jean Moulin, surveillé par une quinzaine de policiers. Les participants ont dénoncé les violences d'État et réclamé plus de solidarité. Lire sur lechorepublicain.fr
13/03/26 - 18:49 - Les propositions des candidats pour améliorer le stationnement à Chartres
Les candidats aux élections municipales de 2026 à Chartres présentent diverses propositions pour améliorer le stationnement, un enjeu majeur pour la ville. Vincent Chevrollier prône la gratuité des transports publics et une réduction des tarifs de stationnement, tandis que Ladislas Vergne propose une heure de stationnement gratuite pour favoriser le commerce. Le maire sortant, Jean-Pierre Gorges, inclut cette problématique dans sa vision d'une ville apaisée. Lire sur lechorepublicain.fr
13/03/26 - 17:26 - Les quartiers de Chartres au cœur des projets des candidats
Les élections municipales de 2026 à Chartres suscitent de nombreuses propositions autour des quartiers. Les candidats souhaitent améliorer les services publics, la mobilité, et l'accès au logement abordable. Les enjeux principaux incluent la justice sociale, la création de lieux d'accès aux droits et l'embellissement des espaces publics. Lire sur lechorepublicain.fr
13/03/26 - 15:50 - Les candidats parlent sport à Chartres
À Chartres, les candidatures des élections municipales de 2026 mettent en avant le sport comme enjeu crucial. Les candidats proposent divers projets, allant de la rénovation d'infrastructures à l'accessibilité des équipements sportifs pour tous. Les débats s'articulent autour du soutien au haut niveau versus la pratique pour tous. Lire sur lechorepublicain.fr
12/03/26 - 18:16 - Les candidats abordent la question du handicap à Chartres
À Chartres, à l'approche des élections municipales de 2026, l'association APF France handicap a interrogé les candidats sur les priorités pour l'inclusion des personnes handicapées. Les propositions incluent l'amélioration des infrastructures, comme la gare et les trottoirs, ainsi que la mise en place d'une charte du handicap. Les enjeux sont cruciaux pour améliorer l'accessibilité et la qualité de vie des chartrains. Lire sur lechorepublicain.fr
12/03/26 - 08:01 - Chartres prépare les élections municipales avec Bridet
Jean-François Bridet, candidat de la gauche unie à Chartres pour les élections municipales de mars 2026, promet une gouvernance centrée sur l'écologie et la concertation. Impliqué localement, il compte maintenir son rôle de vice-président au conseil régional pour travailler sur la biodiversité. Sa campagne se veut participative, encourageant le dialogue entre citoyens. Lire sur lechorepublicain.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chartres
|Tête de listeListe
|
Vincent Chevrollier
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Ladislas Vergne
Liste divers droite
CHARTRES DEMAIN
|
|
Jean-Pierre Gorges
Liste divers droite
Chartres C'Vous !
|
|
Jean-François Bridet
Liste d'union à gauche
CHARTRES EN COMMUN
|
|
Mathieu Brétillard
Liste d'extrême droite
"A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (30 élus) Chartres c'vous
|4 321
|50,32%
|
|Chantal Vinet (4 élus) Chartres ecologie solidaires responsables créatifs
|1 907
|22,20%
|
|Gaël Garreau (3 élus) Avec vous, osons chartres autrement !
|1 367
|15,91%
|
|Jacqueline Marre (2 élus) Chartres a gauche
|793
|9,23%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|199
|2,31%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|35,41%
|Taux d'abstention
|64,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 974
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Gorges (31 élus) Chartres votre ville 2014
|7 264
|53,49%
|
|Catherine Maunoury (6 élus) Réunir chartres
|4 274
|31,47%
|
|Thibaut Briere-Saunier (1 élu) Rassemblement bleu marine pour chartres
|1 088
|8,01%
|
|Denis Barbe (1 élu) Chartres l'humain d'abord
|702
|5,16%
|
|Vincent Chevrollier Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs
|252
|1,85%
|Participation au scrutin
|Chartres
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|14 006
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