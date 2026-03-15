Résultat municipale 2026 à Chartres : le vote en direct, les dernières informations

Vincent Chevrollier Liste d'extrême-gauche

LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS Voir la liste des candidats

Vincent Chevrollier

Marie-José Aubert

Franck Guerrier

Mireille Benyahia

Luc Viry

Sonia Lacroix

Thierry Lucas

Caroline Wavelet

Eric Oger

Kamir Dragh

Franck Macan

Roseline Césaire-Gédéon

Jean-Claude Bivard

Sonia Peszynski

Boubacar Diabaté

Dominique Bachelet

Olivier Blouin

Angelina Soares

Rémy Delépine

Céline Sultana

Bounna Camara

Fanta Diawara Sakho

Anthony Juino

Safia Belhanafi

Christian Barre

Catherine Mille

Cheikh Mekaidiche

Isabelle Izel

Denis Vosgien

Sarah Belhanafi

Guy Broyard

Martine Della Bella

Emilien Lees Ranceze

Fanny Berthelot Etchenda

Adam Kaddouri

Virginie Schutz

Julien Della Bella

Annie Piras

Marin Villard

Sylvie Pasturel

Ladislas Vergne Liste divers droite

CHARTRES DEMAIN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Ladislas Vergne Programme de Ladislas Vergne à Chartres (CHARTRES DEMAIN) Candidature de Ladislas Vergne Ladislas Vergne se présente comme candidat pour devenir le maire de Chartres. Fort d'une expérience dans la gestion publique, il a travaillé au ministère de l'Intérieur et à l'Assemblée nationale. Sa connaissance intime de la ville et son engagement envers ses habitants sont au cœur de sa campagne. Priorités pour Chartres Les priorités de la campagne incluent l'attraction de médecins salariés pour améliorer l'accès aux soins. Vergne propose également des mesures pour revitaliser le commerce local, comme une heure de stationnement gratuite. La réduction de la construction de nouveaux immeubles et la préservation des espaces verts sont également des enjeux majeurs. Aménagement urbain et sécurité Le projet de Vergne vise à transformer Chartres en une ville plus verte avec des espaces naturels et moins de béton. Il prévoit également d'améliorer la sécurité en doublant les effectifs de la police municipale et en rouvrant des antennes de police. La circulation sera facilitée par le développement de transports en commun et de pistes cyclables sécurisées. Engagement social et culturel La campagne met l'accent sur la solidarité, notamment avec des initiatives pour les aînés et la création d'une mutuelle communale. La culture et le sport seront accessibles à tous, avec des projets de rénovation d'infrastructures culturelles et sportives. Vergne s'engage à désendetter la ville tout en préservant le pouvoir d'achat des citoyens.

Ladislas Vergne

Sophie Toudy-Clement

Alexandre Djavadian

Véronique Domagalski

Frédéric Conord

Nadia Leger

Patrick Petit

Stéphanie Gautrin

Kévin Poulin

Sandra Renda

Jean-Baptiste Seff

Ingrid Barthe

Frédéric Guincetre

Sandrine Potier

Süleyman Mumcu

Nathalie Mardelet

Jean-François Grimaud

Léa Buté

Hervé Coulaud

Bélinda Bernard

Cyril Bouthellier

Louise Véron

Cyril Robinson

Malika Vilain

Gildas Lahalle

Claudine Tour

Francis Buisson

Hélène Michau

Gérard Vinois

Astou Sakho

Emilien Corbe

Akram Drissi

François Demasi

Nathalie Vayer

Noël Andreucci

Marie-José Fabbro

Thierry Charles

Aurélie Marty

Maurice Leduc

Sophie Bray

Jean-Pierre Gladieux

Jean-Pierre Gorges Liste divers droite

Chartres C'Vous ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Pierre Gorges Programme de Jean-Pierre Gorges à Chartres (Chartres C'Vous !) Transformation de Chartres Depuis vingt-cinq ans, la ville de Chartres a connu une transformation significative, passant d'une ville en retard à une ville moderne et dynamique. Cette évolution a été réalisée grâce à une méthode réfléchie, visant à allier sécurité, liberté, nature et développement. Les efforts se sont concentrés sur la reconstruction de quartiers et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Engagement pour l'avenir Un projet ambitieux pour les dix prochaines années a été élaboré, avec plus de 100 pages de détails disponibles pour les citoyens. Ce projet se distingue des initiatives concurrentes, qui manquent de propositions concrètes et se contentent de s'opposer sans vision. L'accent est mis sur le progrès maîtrisé et l'importance d'une ville qui attire les talents et les entreprises. Mobilisation des citoyens La participation des citoyens est cruciale pour l'avenir de Chartres, surtout avec les élections municipales à venir. Un appel est lancé pour que les habitants se déplacent et expriment leur choix, afin d'éviter que d'autres décident à leur place. L'abstention est perçue comme une menace pour la majorité silencieuse et pour la continuité des projets engagés. Équipe représentative La liste présentée pour les élections est décrite comme diverse et engagée, reflétant la richesse de la population de Chartres. Elle comprend des femmes et des hommes de terrain, des entrepreneurs, des salariés et des parents, tous unis par la volonté de défendre la qualité de vie et les projets pour la ville. La confiance renouvelée des citoyens depuis 2001 témoigne de l'engagement de cette équipe.

Jean-Pierre Gorges

Elisabeth Fromont

Franck Masselus

Karine Dorange

Richard Lizurey

Isabelle Mesnard

Laurent Lhuillery

Sophie Goret

Guillaume Bonnet

Maria Jebli-Chedeville

Fabien Standaert

Isabelle Vincent

Christophe Caplain

Lucie M'Faddel

Hervé Paraut

Agnès Ventura

Benoît Laval

Martine Mokhtar

Philippe Charpentier

Sophie Ammeux-Tudryn

Philippe Praud

Barbara Gombert

Claude Bourseguin

Andréa Parent

Pape Barry

Emmanuelle Ferrand

Patrick Geroudet

Bibiane Mayinda Zobela - Serena

Hugues d'Alès

Dominique Dutartre

Antoine Crochon

Stella Devred

Joël Le Gall

Margaux Page

Sasa Mitrovic

Laure Hammouche

Thomas Boureau

Brigitte Guégan

Isaam Metrouh

Laurence Joly

Jean-François Bridet Liste d'union à gauche

CHARTRES EN COMMUN Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-François Bridet Programme de Jean-François Bridet à Chartres (CHARTRES EN COMMUN) Engagements Démocratiques Le maire se positionne comme un coordinateur entre les élus et les citoyens, favorisant le dialogue et la créativité. L'initiative "Chartres en Commun" a été créée pour rassembler les forces de gauche et écologiques, illustrant l'importance de l'union dans le processus démocratique. Ce projet vise à instaurer une participation citoyenne active dans la prise de décisions locales. Révolution Démocratique Un programme a été élaboré grâce à des ateliers citoyens, permettant aux Chartrain·es de s'exprimer sur leurs attentes et préoccupations. Cette méthode d'intelligence collective est au cœur d'une nouvelle approche de gouvernance, visant à transformer la ville en un espace d'émancipation. Les quatre piliers du projet sont la démocratie, la justice sociale, l'écologie et la lutte contre les discriminations. Propositions pour la Ville Un ensemble de neuf propositions a été formulé pour améliorer la vie des citoyens, incluant la création de centres de santé et de logements sociaux. La sécurité est également une priorité, avec un accent sur la prévention et la formation contre les violences. D'autres initiatives visent à renforcer la culture et l'accès aux services publics, tout en préservant l'environnement. Initiatives pour l'Agglomération Des propositions ont été mises en avant pour l'agglomération, comme la gratuité des transports en commun pour les jeunes et les seniors. Le développement d'emplois d'avenir dans des secteurs durables est également prévu, ainsi qu'un plan vélo pour améliorer la mobilité. Enfin, des mesures pour une gestion responsable de l'eau et des cultures biologiques sont envisagées.

Jean-François Bridet

Sylvie Torre

Fernand Carre

Barbaras Ngassa

Frédéric Serval

Aïssata Gadjio

Alexis Gouhier

Sabine Guitel

Allan Meule

Léa Tourret

Olivier Maupu

Céline Gauthier

Thomas Périer

Emma Lauro

François Roumet

Norah Henriques

Baptiste Pain

Sylvie Kessler

Eric Wolff

Fouzia Laarif

Vincent Adjibi

Johanne Brierre

Nasser Al Awad

Muriel Mottin

Nathan Beaudout

Véronique Chartrain

Jérôme Leray

Anne Loubeau

Gérard Leray

Marion Boulay

Christophe Doublier

Nabila Lakehal

Mhamed Behillil

Sophie Sinatti

Victor Latru

Isabelle Vilespy

Patrick Chenevrel

Michelle Izel

Yves Terrades

Jacqueline Marre

Mathieu Brétillard Liste d'extrême droite

"A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !" Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mathieu Brétillard Programme de Mathieu Brétillard à Chartres ("A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !") Sécurité La sécurité est une priorité essentielle pour la ville de Chartres. Il est proposé d'installer un poste avancé de la police municipale à la Madeleine et de doubler ses effectifs d'ici 2033. De plus, la brigade cynophile sera renforcée pour lutter contre le trafic de drogues croissant. Santé La santé des citoyens est au cœur des préoccupations avec plusieurs initiatives. Il est prévu d'interdire les aliments du Mercosur dans les cantines scolaires et de créer un Village Seniors sur le site de l'ancien lycée Marceau. Les lignes de bus menant à l'Hôpital Louis-Pasteur seront également gratuites pour les familles et les salariés. Jeunes Les jeunes de Chartres bénéficieront d'un espace dédié à la réhabilitation numérique. L'ancienne Maison d'Arrêt rue des Lisses sera transformée en une arène E-Sport, favorisant l'inclusion intergénérationnelle. Ce lieu vise à aider les jeunes à se détourner des écrans et à se réinsérer dans la société. Culture La culture sera dynamisée par des projets ambitieux dans la ville. Un auditorium et un centre d'interprétation seront développés autour du parvis de la cathédrale. De plus, un ascenseur dissimulé reliera la crypte de la cathédrale au musée des Beaux-Arts, offrant une expérience immersive unique.