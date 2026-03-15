Résultat municipale 2026 à Châteauroux : les actualités et les résultats en temps réel

Mylène Wunsch Liste du Rassemblement National

L'ALTERNANCE AVEC VOUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mylène Wunsch Programme de Mylène Wunsch à Châteauroux (L'ALTERNANCE AVEC VOUS) Sécurité et Protection La sécurité est présentée comme la priorité numéro un, avec un engagement à augmenter le nombre de policiers municipaux et de caméras de surveillance. Cette initiative vise à assurer un cadre de vie plus sûr pour tous les habitants de Châteauroux. La protection des citoyens est essentielle pour favoriser un environnement familial et bienveillant. Gestion des Finances Un audit indépendant des finances de la commune sera lancé dès l'arrivée au pouvoir pour garantir une gestion rigoureuse des deniers publics. L'objectif est de réduire la pression fiscale sur les habitants tout en maintenant une transparence totale dans les dépenses. Cette approche vise à instaurer une confiance durable entre les élus et les citoyens. Participation Citoyenne Le projet inclut des consultations des habitants pour l'élaboration des grands projets, renforçant ainsi la démocratie participative. En repensant le plan de circulation en concertation avec les habitants et les commerçants, l'objectif est d'assurer que les décisions reflètent les besoins réels de la communauté. Cette démarche vise à combattre le clientélisme et à garantir que tous les habitants soient représentés. Développement Économique Le soutien aux commerces et aux entreprises locales est un axe central du projet, avec la création d'une foncière commerciale pour revitaliser le centre-ville. Cette initiative vise à dynamiser l'économie locale et à créer des emplois pour les habitants de Châteauroux. En soutenant les associations qui répondent aux besoins de la population, la ville aspire à renforcer le tissu social et économique.

Mylène Wunsch

Adrien Hochart

Coralie Chambon

Arthur Laporte

Jeanne-Marie Bressan

Jacky Frady

Naïma Dhoui

Fabien Thirion

Sophie Bara

Bruno Polfliet

Lydie Martin

Michel Huchet

Marina Cardona

Patrick Decool

Kheira Ech-Chergui

Nathan Gauthier

Martine Storni

Mattéo Lagautrière

Alzire Marcou

Reza Akrad Beheshti

Jeanne Talbot

Sullyman Abdoullattive

Michèle Breuille

Didier Cissé

Corinne Clavé

Laurent Petit

Laugane Smagghe

Jean-Luc Lagautriere

Lydia Yvernault

Didier Fallet

Marie Caumon

Yves Rubens

Marie-Josée Despres

Bruno Groulet

Marie-Louise Rafougilet

Stanislas Fantinet

Sylviane Baujean

Antoine Plessis

Fabienne Laroa

Jacques Péré

Angelique Hochart

Alain Chaussé

Elisa Fantinet

Jacques Commarmond

Nicole Moreau

Eric Domenge-Abeau Liste divers gauche

CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Domenge-Abeau Programme de Eric Domenge-Abeau à Châteauroux (CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE) Collectif citoyen Le collectif est constitué de citoyennes et citoyens ainsi que de forces de gauche. Il vise à proposer une alternative humaniste, écologique et sociale pour la ville de Châteauroux. Ce groupe s'oppose aux politiques libérales et à la montée de l'extrême droite, promouvant des valeurs de solidarité et de démocratie participative. Santé et environnement Le collectif propose la création d'une Maison Médicale Municipale avec des médecins salariés de la ville. Il s'oppose également au détournement des moyens de l'hôpital public au profit de groupes privés. De plus, il souhaite développer la production locale de fruits et légumes bios pour améliorer la qualité de l'eau potable et de l'alimentation. Économie et emploi Une recyclerie ressourcière sera mise en place pour encourager la réparation et le réemploi. Le collectif prône un développement économique durable en collaboration avec les acteurs locaux. Il souhaite également désenclaver le bassin castelroussin en soutenant la réouverture de la liaison ferroviaire Châteauroux-Tours. Logement et solidarité Le collectif s'engage à arrêter la réduction du logement social et à créer des logements à loyers modérés. Il prévoit également la création d'un statut pour les familles monoparentales et d'une Maison des Femmes pour soutenir les victimes de violences. Enfin, il souhaite renforcer la présence de la police municipale pour améliorer la sécurité dans les quartiers.

Eric Domenge-Abeau

Delphine Chambonneau

Loïc Anfray

Anne Perret

Raphaël Tillie

Dominique Fleurat

David Navarro

Aurore Segura-Penot

Dominique Boué

Brigitte Nicolas

Jean-Bernard Etiève

Sophie Cortes

Antony Lalo

Claudine Moreau

Dylan Paillet

Mathilde Fouilllat

François Claude

Jeanne Desbois

Guillaume Desdouits

Valérie Bertrand

Martin Pambour

Charline Laurent

Laurent Moulin

Léa Perdriau

Yann Camail

Fabienne Lambryczak

Antoine Rabottin

Florence Lebbed

Adrien Guittard

Audrey Alphonse Denis

Pierre Morin

Rosalie Boistard

Baptiste Picault

Dominique Vilain

Philippe François

Lucie Moreau

Marc Jourdain

Adeline Blanchard

Matthieu Prudhomme

Anne Nouvel

Alain Bouthier

Muriel Beffara

Maxime Gourru

Leslie Pantigny

Michel Martin

Gil Avérous Liste divers droite

L'AUDACE D'AGIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gil Avérous Programme de Gil Avérous à Châteauroux (L'AUDACE D'AGIR) Audace de la santé La santé est une priorité pour la municipalité de Châteauroux. Des initiatives telles que la création de maisons de santé et d'un campus santé à Balsan témoignent de cet engagement. L'objectif est d'assurer un médecin pour chaque Castelroussin, en mettant l'accent sur la santé mentale. Audace de la sécurité La sécurité est considérée comme un droit fondamental à Châteauroux. Avec l'augmentation du nombre de policiers municipaux et le renforcement de la vidéoprotection, la ville vise à garantir la tranquillité de ses habitants. Une politique de tolérance zéro pour les violences intrafamiliales est également mise en place. Audace du commerce Le dynamisme du centre-ville est essentiel pour contrer la concurrence du e-commerce. La municipalité met en œuvre des aides à l'installation et des rénovations de locaux vacants pour revitaliser le commerce local. De plus, le budget consacré aux animations du centre-ville a été triplé pour attirer davantage de visiteurs. Audace de l'emploi La création d'emplois est au cœur des préoccupations de la municipalité. Après avoir maintenu 1 400 emplois, Châteauroux se tourne vers la réindustrialisation avec un objectif de 2 500 nouveaux emplois. Des projets majeurs, comme celui de Google, sont également soutenus pour dynamiser l'économie locale.

Gil Avérous

Camille Roy

Brice Tayon

Stéphanie Galoppin

Pierre-Olivier Lombarteix

Imane Jbara-Sounni

Philippe Simonet

Florence Petipez

Boris Grabowski

Brigitte Dion

Nicolas Quatresous

Géraldine Rouah

Michel Georjon

Sophie Demoget

Denis Mérigot

Nolween Leroy

Olivier Larrouyat

Liliane Mauchien

Dominique Tourres

Cécile Cacciatori

Stéphane Zecchi

Catherine Dupont

Tony Imbert

Nathalie Galland

Philippe Lonati

Douchka Volaric

Eric Chalmain

Joëlle Mayaud

Michaël Pointière

Annick Mabon

Romain Grange

Christelle Bailliet

Richard Lindé

Peggy Auclerc

Rolland Broc

Sonia Roux

Charly Pirot

Odile Rousseau

Laurent Buthon

Laurence Demaumont

Jean-Michel Hombert

Isabelle Bougnoux

Damien Noël

Bénédicte Mohamed-Guillon

Christian Fenioux

Anthony Felder Liste divers droite

LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anthony Felder Programme de Anthony Felder à Châteauroux (LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX) Renouveau pour Châteauroux Le projet de renouveau pour Châteauroux vise à instaurer une nouvelle dynamique politique, éloignée des pratiques traditionnelles. Anthony FELDER souhaite mobiliser les forces vives locales pour répondre aux enjeux actuels de la ville. L'objectif est de construire un avenir meilleur en s'appuyant sur des valeurs simples et cohérentes. Ville plus sûre Pour garantir la sécurité des citoyens, le projet prévoit de doubler les effectifs de la police municipale, qui se concentrera sur la protection des personnes et des biens. Châteauroux deviendra un modèle en matière de prévention et de répression, en collaboration avec l'État. De plus, des bornes SOS seront développées pour renforcer la sécurité sur le territoire. Ville plus innovante Une société foncière sera créée pour gérer et valoriser le patrimoine immobilier de Châteauroux, générant des recettes réinvesties dans des projets publics. Le projet inclut également la transformation du Centre Racine pour en faire un lieu d'attractivité. Une politique d'incubation de start-ups sera mise en place pour dynamiser l'économie locale. Ville plus humaine Le projet met l'accent sur la santé et le bien-être des citoyens, avec des initiatives pour attirer et retenir les professionnels de santé. Un lieu dédié à la jeunesse sera créé pour soutenir les jeunes et favoriser leur intégration. Enfin, des actions pour le bien-être des seniors et la protection animale seront également prioritaires, renforçant ainsi le lien social dans la ville.

Anthony Felder

Florence Pignol

Jacky Jarrigeon

Georgette Adjomo Ondo

Pierre Mouzou

Nathalie Cheneau

Thierry Blanchard

Tiffany Proteau

Sébastien Szczerbiak

Corinne Couteau

Nicolas Delbary

Laurie Bensaïd

Patrick Manguet

Aurore Girault

Mickaël Petit

Angélique Malassenet

Quentin Guillon

Kimberley Petit

Valentin Lavillonnière

Cathy Coclin

Quentin Rouzier

Marie Fillonneau

Bernard Maurice

Nadège Rabate

Djibrine Tatala

Sandra Munch

Jean-Pierre Frottier

Valérie Gredat

José Pinto Carneiro

Alexandra Pois

Christian Bégat

Meiggie Blanchard

Pascal Freslon

Isabelle Rouzeau

Mario Martin

Marlène Pion

Cédric Blanchard

Agnès Lhopitault

Dimitri Blanchard

Marie Grondin

Claude Denibeau

Julie Roussel

Jean-Jacques Blanchard

Michèle Doriac

Véronique Gélinaud Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats