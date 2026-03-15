Résultat municipale 2026 à Châteauroux : les actualités et les résultats en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauroux [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Châteauroux ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauroux
07:48 - Les municipales à Châteauroux ont lieu aujourd'hui
Les 31 bureaux de vote de la ville de Châteauroux sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté en juin. Ci-dessous, il est possible de consulter la liste des prétendants à Châteauroux. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
13/03/26 - 18:46 - Mylène Wunsch mène la liste RN à Châteauroux
Mylène Wunsch, déléguée départementale du Rassemblement national, se présente aux élections municipales de 2026 à Châteauroux avec la liste 'L'Alternance avec vous'. Elle met en avant des thèmes comme la sécurité, le pouvoir d'achat et les services de proximité face à l'équipe municipale actuelle. Quatre autres candidats seront également en compétition. Lire sur echoduberry.fr
12/03/26 - 16:56 - Gil Avérous, maire de Châteauroux, présente son projet pour les municipales
Gil Avérous, maire de Châteauroux depuis 2014, se représente aux élections municipales de 2026 pour continuer ses projets. À la tête de la liste 'L'Audace d'agir', il met en avant son bilan et son engagement pour le développement de la ville. Cinq candidats sont en lice dans la compétition électorale. Lire sur echoduberry.fr
12/03/26 - 08:16 - Un débat pour les municipales à Châteauroux
À Châteauroux, un débat a eu lieu avant le premier tour des élections municipales prévu le 15 mars 2026. Les principaux candidats, dont le maire sortant Gil Avérous, ont présenté leurs projets et répondu aux questions des journalistes. Ce débat a été organisé par France 3 et ICI Berry pour informer les citoyens sur les enjeux locaux. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteauroux
|Tête de listeListe
|
Mylène Wunsch
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE AVEC VOUS
|
|
Eric Domenge-Abeau
Liste divers gauche
CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Gil Avérous
Liste divers droite
L'AUDACE D'AGIR
|
|
Anthony Felder
Liste divers droite
LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX
|
|
Véronique Gélinaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Avérous (39 élus) Châteauroux toujours
|7 995
|70,06%
|
|Maxime Gourru (2 élus) Châteauroux demain écologique, sociale, citoyenne, solidaire
|1 165
|10,20%
|
|Delphine Chambonneau (1 élu) Châteauroux écologique et sociale
|619
|5,42%
|
|Mylène Wunsch (1 élu) Rassemblement pour châteauroux
|580
|5,08%
|
|Antoine Bonneville Châteauroux c'est vous
|526
|4,60%
|Antoine Léaument Châteauroux citoyen - commune du peuple
|410
|3,59%
|Véronique Gelinaud Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,01%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|39,12%
|Taux d'abstention
|60,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 761
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous (33 élus) Une nouvelle ambition pour chateauroux
|8 636
|48,97%
|
|Mark Bottemine (5 élus) Rassemblement pour servir chateauroux
|4 645
|26,34%
|
|Eric Bellet (3 élus) Chateauroux autrement l'humain d'abord
|2 363
|13,40%
|
|Matthieu Colombier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|1 989
|11,27%
|
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|59,75%
|Taux d'abstention
|40,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,86%
|Nombre de votants
|18 533
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous Une nouvelle ambition pour chateauroux
|5 989
|33,91%
|Mark Bottemine Chateauroux une ville qui vous rassemble
|3 067
|17,36%
|Régis Tellier Vivre chateauroux
|3 051
|17,27%
|Matthieu Colombier Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|2 055
|11,63%
|Eric Bellet Chateauroux autrement l'humain d'abord
|1 916
|10,84%
|Arnaud Clement Chateauroux ensemble
|1 291
|7,31%
|Elisabeth Milon Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs
|291
|1,64%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|58,90%
|Taux d'abstention
|41,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|18 267
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