Résultat municipale 2026 à Châteauroux : suivez l'annonce des résultats du 1er tour sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Châteauroux [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Châteauroux sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Châteauroux
18:59 - Châteauroux : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Dans la commune de Châteauroux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 1687 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 15,60%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 143 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 18041 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,51% et d'une population étrangère de 8,62% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Châteauroux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,51% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Les données clés du vote RN à Châteauroux
Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Châteauroux en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,80% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 37,60% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 16,85% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Châteauroux comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,07% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 31,92% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 35,54% lors du vote final.
17:50 - Le taux de participation aux municipales 2026 dans l'Indre à 17h communiqué
Le taux de participation aux municipales 2026 dans l'Indre à 17h est de 57,70% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (61,17%).
16:58 - Quelle participation attendre à Châteauroux aux municipales ?
Pour rappel, l'abstention atteignait 60,88 % à Châteauroux lors de la dernière élection du conseil municipal, un niveau conforme aux 55,3 % du pays, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été définie par une abstention à 31,78 % dans la ville (participation de 68,22 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 55,73 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 38,84 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,90 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone assez abstentionniste face aux moyennes nationales. En ce jour d'élections municipales à Châteauroux, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Châteauroux
|Tête de listeListe
|
Mylène Wunsch
Liste du Rassemblement National
L'ALTERNANCE AVEC VOUS
|
|
Eric Domenge-Abeau
Liste divers gauche
CHÂTEAUROUX HUMANISTE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
|
Gil Avérous
Liste divers droite
L'AUDACE D'AGIR
|
|
Anthony Felder
Liste divers droite
LE RENOUVEAU POUR CHÂTEAUROUX
|
|
Véronique Gélinaud
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Avérous (39 élus) Châteauroux toujours
|7 995
|70,06%
|
|Maxime Gourru (2 élus) Châteauroux demain écologique, sociale, citoyenne, solidaire
|1 165
|10,20%
|
|Delphine Chambonneau (1 élu) Châteauroux écologique et sociale
|619
|5,42%
|
|Mylène Wunsch (1 élu) Rassemblement pour châteauroux
|580
|5,08%
|
|Antoine Bonneville Châteauroux c'est vous
|526
|4,60%
|Antoine Léaument Châteauroux citoyen - commune du peuple
|410
|3,59%
|Véronique Gelinaud Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs
|116
|1,01%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|39,12%
|Taux d'abstention
|60,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 761
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous (33 élus) Une nouvelle ambition pour chateauroux
|8 636
|48,97%
|
|Mark Bottemine (5 élus) Rassemblement pour servir chateauroux
|4 645
|26,34%
|
|Eric Bellet (3 élus) Chateauroux autrement l'humain d'abord
|2 363
|13,40%
|
|Matthieu Colombier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|1 989
|11,27%
|
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|59,75%
|Taux d'abstention
|40,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,86%
|Nombre de votants
|18 533
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gil Averous Une nouvelle ambition pour chateauroux
|5 989
|33,91%
|Mark Bottemine Chateauroux une ville qui vous rassemble
|3 067
|17,36%
|Régis Tellier Vivre chateauroux
|3 051
|17,27%
|Matthieu Colombier Rassemblement bleu marine pour chateauroux
|2 055
|11,63%
|Eric Bellet Chateauroux autrement l'humain d'abord
|1 916
|10,84%
|Arnaud Clement Chateauroux ensemble
|1 291
|7,31%
|Elisabeth Milon Lutte ouvriere : faire entendre le camp des travailleurs
|291
|1,64%
|Participation au scrutin
|Châteauroux
|Taux de participation
|58,90%
|Taux d'abstention
|41,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|18 267
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