Résultat municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : découvrez les résultats du 1er tour

Programme de Benoît Arrivé à Cherbourg-en-Cotentin (LA VILLE ENSEMBLE)

Une ville pour vivre mieux

La ville se veut un espace de proximité et de solidarité, répondant aux besoins des plus de 65 ans. Un projet de résidence autonome publique sur le quai Collins illustre cette volonté de mixité intergénérationnelle. L'accès aux soins sera facilité par l'agrandissement du centre de santé Brès-Croizat et la création de logements pour les internes hospitaliers.

Logement et accessibilité

La construction de 2 500 logements diversifiés est une priorité pour le mandat, visant à rendre le logement accessible à tous. Un outil public de maîtrise foncière sera mis en place pour lutter contre la spéculation immobilière. Un quartier inclusif sera également réalisé à Beauregard pour favoriser l'intégration de tous les habitants.

Culture et jeunesse

Le soutien aux musiques actuelles et la construction d'un nouveau conservatoire sont des éléments clés pour dynamiser la culture vivante. Un plan d'action pour les familles et un revenu d'avenir pour les jeunes seront mis en place pour préparer l'avenir des nouvelles générations. La modernisation des écoles et l'augmentation de l'approvisionnement en produits locaux dans les cantines sont également prévues.

Transition écologique

La ville s'engage à accélérer la transition écologique avec des initiatives comme le déploiement de l'éclairage LED et la modernisation des systèmes de chauffage. L'électrification des véhicules municipaux et l'extension du réseau de chaleur sont également au programme. Des aménagements pour favoriser les modes de déplacement doux seront réalisés, notamment avec l'extension du réseau cyclable.