Résultat municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : découvrez les résultats du 1er tour
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Cherbourg-en-Cotentin sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
17:57 - Élections de 2026 : vers une montée du RN à Cherbourg-en-Cotentin ?
Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Cherbourg-en-Cotentin il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 20,74% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 37,01% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 14,95% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Cherbourg-en-Cotentin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,00% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 36,42% lors du vote définitif.
17:45 - Le taux de participation aux municipales 2026 dans le Cotentin à 17h dévoilé
Le taux de participation aux municipales 2026 dans le Cotentin à 17h est de 47,11% selon les données du ministère de l'Intérieur. C'est en baisse par rapport aux élections législatives de 2024 dans le département au même moment, à 17h, 58,01% des inscrits s'étaient déplacés.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Cherbourg-en-Cotentin aux dernières élections ?
Lors des municipales de 2020, la participation à Cherbourg-en-Cotentin avait plafonné à 33,69 % lors du premier round (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus affectait le pays. Soulignons que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se mobilisent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi suscité un fort engouement, avec 70,13 % de participation dans la ville (contre 29,87 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 50,26 % des électeurs (soit environ 27 693 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,10 %, bien au-delà des 45,79 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en retrait des urnes. Dans le cadre de l'élection municipale à Cherbourg-en-Cotentin, cette particularité jouera en conséquence un rôle clé sur les résultats.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Cherbourg-en-Cotentin
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Cherbourg-en-Cotentin avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,00% des votes. Anna Pic (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à Cherbourg-en-Cotentin une vingtaine de jours plus tard avec 38,25%. Nicolas Conquer (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 27,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Anna Pic culminant à 63,58% des voix localement.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
|Tête de listeListe
|
Benoît Arrivé
Liste d'union à gauche
LA VILLE ENSEMBLE
|
|
Quentin Briegel
Liste de La France insoumise
CHERBOURG POPULAIRE! NOTRE VILLE EN COMMUN
|
|
Camille Margueritte
Liste divers droite
Une maire pour rassembler
|
|
Jean-Marie Lejeune
Liste Divers
Réussir Cherbourg 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé (41 élus) Passion commune
|7 324
|46,14%
|
|David Margueritte (9 élus) L'avenir en tête
|5 198
|32,74%
|
|Barzin Viel - Bonyadi (3 élus) La coopérative citoyenne
|1 967
|12,39%
|
|Sonia Krimi (2 élus) Pour vous !
|1 384
|8,71%
|
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|29,01%
|Taux d'abstention
|70,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 208
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé Passion commune
|7 698
|42,09%
|David Margueritte L'avenir en tête
|5 427
|29,67%
|Sonia Krimi Pour vous !
|2 607
|14,25%
|Barzin Viel - Bonyadi La coopérative citoyenne
|2 555
|13,97%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 807
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte (30 élus) Liste fusionnee ensemble pour demain et la gauche debout
|6 400
|51,80%
|
|David Margueritte (9 élus) Retrouver cherbourg-octeville
|5 954
|48,19%
|
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|55,25%
|Taux d'abstention
|44,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|12 831
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte Ensemble pour demain
|4 578
|39,19%
|David Margueritte Retrouver cherbourg-octeville
|3 978
|34,06%
|Jean Levallois Ensemble, pour un nouvel elan
|1 818
|15,56%
|Ralph Lejamtel La gauche debout
|1 305
|11,17%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|52,28%
|Taux d'abstention
|47,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|12 142
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