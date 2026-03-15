Résultat municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : premiers résultats révélés ce dimanche, toute l'actualité

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin

Tête de listeListe
Benoît Arrivé
Benoît Arrivé Liste d'union à gauche
LA VILLE ENSEMBLE
  • Benoît Arrivé
  • Valérie Varenne
  • Dominique Hébert
  • Anne Ambrois
  • Ralph Lejamtel
  • Claudine Sourisse
  • Emmanuel Vassal
  • Agnès Tavard
  • Sébastien Fagnen
  • Anna Pic
  • Arnaud Catherine
  • Catherine Gentile
  • Bertrand Lefranc
  • Estelle Hamel
  • Didier Perrier
  • Florence Amiot
  • Eliott Boulais-Rivière
  • Karine Duval
  • Jean-Karl Deschamps
  • Stéphanie Coupé
  • Patrice Martin
  • Lucie Morin
  • Vincent Hurel
  • Cloé Mariette
  • Quentin Lagallarde
  • Sophie Lemoigne
  • Marc Spagnol
  • Chantal Ronsin
  • Pierre-François Lejeune
  • Camille Avoyne
  • Nicolas Calluaud
  • Pauline Valognes
  • Bertrand Hulin
  • Colette Bosvy
  • Evan Bremond
  • Catherine Cadol
  • David Szlachta
  • Ingrid Fauvel
  • Bernard Berhault
  • Morgane Chevallier
  • Philippe Simonin
  • Mariama Abdou
  • Stéphane Ponthot
  • Sophie Caillot
  • Youssef Sbaïa
  • Marie Schiewe
  • Thierry Letouzé
  • Flavie Noël
  • Olivier Frimas
  • Andréa El Anssari
  • Dylan Brantonne
  • Elisabeth Duclos
  • Thierry Valton
  • Nadège Plaineau
  • Gilles Lelong
Quentin Briegel
Quentin Briegel Liste de La France insoumise
CHERBOURG POPULAIRE! NOTRE VILLE EN COMMUN
  • Quentin Briegel
  • Yvonne Pecoraro
  • Moindhoim Ali
  • Jessica Attanasio
  • Alexis Bodinier
  • Flora Bedel
  • Olivier Ruet
  • Sabrina Benzaouche
  • Crepin Moussavou
  • Chloé Briegel
  • Vincent Gourit
  • Anne-Laure Verien
  • Christophe Travert
  • Lila Lohier
  • Pierre Callewaert
  • Nelly Millet
  • Romain Marasse
  • Bénédicte Huvé
  • Benoît Launay
  • Lucie Vieillon
  • Damien Tanguy
  • Mariane Cadum
  • Clément Rabec
  • Barbara Vétier
  • Rémi Levalllois
  • Sancia de Cooman
  • Morgan Dorenge
  • Laurie Daouloudet
  • Lionel Montpied
  • Jokebed Adong
  • Ahmed Bouarour
  • Juliette Marpeau
  • Simon Fouillet
  • Charlotte Garel
  • Hamza Elbiad
  • Nadia Geneste
  • Stéphane Travert
  • Pauline Goupillot
  • Xavier Attanasio
  • Catherine Maurel
  • Yann Idoundou Moussirou
  • Violette Lohier
  • Jean More
  • Claudine Grammont
  • Serge Potigny
  • Marie-Claude Lemonnier
  • Frédéric Boudet
  • Juliette Orjollet
  • Alexandre Delecroix
  • Elisabeth Fernagu
  • Théo Coatrieux
  • Aliette Leroux
  • Franck Houlgatte
  • Catherine Roger
  • Damien Rouch
  • Océane Duwelz
  • Bruno Millet
Camille Margueritte
Camille Margueritte Liste divers droite
Une maire pour rassembler
  • Camille Margueritte
  • Axel Fortin Larivière
  • Florence Mahé
  • Yann Lepetit
  • Sandrine Tarin
  • Frederik Lequilbec
  • Nathalie Madec
  • Bruno Françoise
  • Marie-Charlotte Saget-Sanson
  • Pascal Roussel
  • Lydie Maneaux
  • Benjamin Maillard
  • Sandrine Vildier
  • Ludovic Fraize
  • Karine Poineuf-Séguin
  • Aurélien Folliot
  • Isabelle Bihet
  • Antoine Jean
  • Virginie Zeboulon
  • Philippe Augeard
  • Brigitte Saussard
  • Xavier Bary
  • Claire Marion
  • Ludovic Marie
  • Céline Komisarek
  • Vincent Ferrieux
  • Aude Galpin
  • Antoine Noël
  • Sandrine Couëpel
  • Jean Bourdariat
  • Cécile Matthéos
  • Jean-Christophe Clerc
  • Monique Danzian
  • Michel Kemmel
  • Isabelle Desplains
  • Stéphane Renaud
  • Sophie Hery
  • Christian Chapon
  • Anaïs Sohier
  • Bernard Fontaine
  • Anne Stéphanie Grandin
  • Sébastien Dincuff
  • Linda Bedel
  • Ludovic Lorrain
  • Amandine Richard
  • Michel Barbier
  • Marie-Laure Gouhier
  • Jean-Michel Maghe
  • Sylvie Collin
  • Hervé Feuilly
  • Véronique Heurtevent
  • Alain Lemaître
  • Angélique Esline
  • Guy Broquaire
  • Jacqueline Lemoux
  • Gaëtan Roussin
  • Catherine Huet
Jean-Marie Lejeune
Jean-Marie Lejeune Liste Divers
Réussir Cherbourg 2026
  • Jean-Marie Lejeune
  • Christina Romero
  • Michel Ladroue
  • Sylvie Hélye
  • Hubert Leblondel
  • Martine Mallet
  • David Châtel
  • Souhila Gouali
  • Alexandre Amchin
  • Isabelle Hay
  • Côme Guillotte
  • Patricia Jeanne
  • Jean Vianney Habar
  • Françoise Dupont
  • Ludovic Morvan
  • Eliane Sfaïhi
  • Jimmy Madeleine
  • Flavy Gibert
  • Xavier Schanen
  • Sandrine Wimetz
  • Bertrand Padovani
  • Sarah Bindusa
  • Jean-Luc Bocquet
  • Muriel Margrin
  • Joäne Stephan
  • Suzanne Provost
  • Xavier Amchin
  • Michèle Pieragnoli
  • Ludovic Makong Hell Nkatack
  • Thérèse Olivieri
  • Bruno Doisy
  • Delphine Cosnefroy
  • Michel Hue
  • Régine Lecler
  • Thierry Prunier
  • Marie-Thérèse Kilichowski
  • Stéphane Colombani
  • Alima Toure
  • Gérard Destrais
  • Yveline Morvan
  • Richard Pasquier
  • Chantal Lecler
  • Fethullah Altun
  • Micheline Morin
  • Serge Delétang
  • Séverine Morez
  • Eddy Omont
  • Nathalie Feron
  • Roger Syffert
  • Sylvie Mahier
  • Michel Liparelli
  • Chantal Chevallier
  • Paul Tirel
  • Brigitte Lignon
  • Frédérick Robert
  • Marie-Anne Rouil

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Arrivé
Benoît Arrivé (41 élus) Passion commune 		7 324 46,14%
  • Benoît Arrivé
  • Valérie Varenne
  • Dominique Hébert
  • Anne Ambrois
  • Gilbert Lepoittevin
  • Agnès Tavard
  • Sébastien Fagnen
  • Claudine Sourisse
  • Ralph Lejamtel
  • Odile Lefaix-Véron
  • Maurice Rouelle
  • Anna Pic
  • Bertrand Hulin
  • Catherine Gentile
  • Pierre-François Lejeune
  • Martine Grunewald
  • Emmanuel Vassal
  • Karine Duval
  • Arnaud Catherine
  • Nathalie Renard
  • Philippe Simonin
  • Lydie Le Poittevin
  • Noureddine Bousselmame
  • Muriel Jozeau-Marigné
  • Bernard Berhault
  • Nadège Plaineau
  • Gilles Lelong
  • Karine Hurel
  • Patrice Martin
  • Sylvie Lainé
  • Didier Perrier
  • Sophie Lemoigne
  • Philippe Baudin
  • Chantal Ronsin
  • Bertrand Lefranc
  • Florence Amiot
  • Daniel Morin
  • Stéphanie Coupé
  • Christian Bernard
  • Estelle Hamel
  • Marc Spagnol
David Margueritte
David Margueritte (9 élus) L'avenir en tête 		5 198 32,74%
  • David Margueritte
  • Karine Hébert
  • Eddy Saget
  • Sandrine Tarin
  • Guy Broquaire
  • Camille Margueritte
  • Frédérik Lequilbec
  • Laurence Bohec
  • Hervé Feuilly
Barzin Viel - Bonyadi
Barzin Viel - Bonyadi (3 élus) La coopérative citoyenne 		1 967 12,39%
  • Barzin Viel - Bonyadi
  • Anne-Marie Hamelin
  • Gérard Dufils
Sonia Krimi
Sonia Krimi (2 élus) Pour vous ! 		1 384 8,71%
  • Sonia Krimi
  • Jean-Michel Maghe
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 29,01%
Taux d'abstention 70,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 16 208

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Arrivé
Benoît Arrivé Passion commune 		7 698 42,09%
David Margueritte
David Margueritte L'avenir en tête 		5 427 29,67%
Sonia Krimi
Sonia Krimi Pour vous ! 		2 607 14,25%
Barzin Viel - Bonyadi
Barzin Viel - Bonyadi La coopérative citoyenne 		2 555 13,97%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 33,69%
Taux d'abstention 66,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 18 807

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Houllegatte
Jean-Michel Houllegatte (30 élus) Liste fusionnee ensemble pour demain et la gauche debout 		6 400 51,80%
  • Jean-Michel Houllegatte
  • Geneviève Gosselin-Fleury
  • Ralph Lejamtel
  • Lydia Thieulent
  • Benoit Arrive
  • Florence Le Monnyer
  • Michel Louiset
  • Valérie Varenne
  • Nicolas Vivier
  • Claudie Launoy
  • Christian Catherine
  • Guylaine Godin
  • Hugo Poidevin
  • Muriel Jozeau-Marigne
  • Jean Lagarde
  • Marie-Françoise Lebonnois
  • Daniel Lereculey
  • Sophie Corpel
  • Frédéric Bastian
  • Catherine Gentile
  • Sébastien Fagnen
  • Anna Pic
  • Sylvain Chemin
  • Dominique Vayer
  • Franck Tison
  • Kristelle Joly
  • Christian Bernard
  • Maryline Hairon
  • Barzin Bonyadi
  • Aline Lebarbenchon
David Margueritte
David Margueritte (9 élus) Retrouver cherbourg-octeville 		5 954 48,19%
  • David Margueritte
  • Catherine Huet
  • Cyril Bourdon
  • Françoise Hamon
  • Fabrice Huet
  • Emmanuelle Duclos
  • Pierre Soetaert
  • Sophie Héry
  • Daniel Cuny
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 12 831

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Houllegatte
Jean-Michel Houllegatte Ensemble pour demain 		4 578 39,19%
David Margueritte
David Margueritte Retrouver cherbourg-octeville 		3 978 34,06%
Jean Levallois
Jean Levallois Ensemble, pour un nouvel elan 		1 818 15,56%
Ralph Lejamtel
Ralph Lejamtel La gauche debout 		1 305 11,17%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 52,28%
Taux d'abstention 47,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,81%
Nombre de votants 12 142

Villes voisines de Cherbourg-en-Cotentin

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