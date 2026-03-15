Résultat municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : premiers résultats révélés ce dimanche, toute l'actualité
- Election municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
- Résultat municipale 2020 Cherbourg-en-Cotentin
- Résultat municipale 2014 Cherbourg-en-Cotentin
- Bureaux de vote à Cherbourg-en-Cotentin
- Cherbourg-en-Cotentin (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Cherbourg-en-Cotentin ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
18:01 - Rappel : Qui sont les candidats à Cherbourg ?
À Cherbourg-en-Cotentin, les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 s'annoncent avec quatre candidats. Le maire sortant socialiste Benoît Arrivé se présente contre Quentin Briegel de La France insoumise, Camille Margueritte de la droite, et Jean-Marie Lejeune, un candidat indépendant. Chaque candidat propose des visions distinctes pour l'avenir de la ville. Lire sur francebleu.fr
10:00 - Panorama des municipales à Cherbourg
Les élections municipales de 2026 à Cherbourg approchent, et un panorama pratique est proposé aux électeurs par Maville.com. Ce tour d'horizon inclut des informations sur les bureaux de vote, les conditions d'inscription et la configuration des isoloirs. Il faut dire que Cherbourg se prépare pour un scrutin qui s'annonce important pour la ville. Lire sur cherbourg.maville.com
12/03/26 - 09:59 - Les candidats débattent à Cherbourg-en-Cotentin
À Cherbourg-en-Cotentin, quatre candidats aux élections municipales de 2026 ont débattu sur des enjeux clés tels que la revitalisation du centre-ville et le stationnement. Benoît Arrivé, maire sortant, défend ses projets tout en étant confronté à des critiques de Camille Margueritte, Quentin Briegel et Jean-Marie Lejeune. Le débat reflète des visions radicalement différentes pour l'avenir de la ville. Lire sur actu.fr
11/03/26 - 23:59 - Les candidats débattent pour Cherbourg-en-Cotentin
Le débat entre les quatre candidats à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, tenu quatre jours avant le premier tour des élections municipales de 2026, a abordé des sujets clés comme le logement, la santé et l'attractivité du centre-ville. Les candidats ont également proposé des solutions pour améliorer la propreté et la sécurité. Ce rassemblement vise à éclairer les électeurs sur les projets et les priorités des candidats. Lire sur francebleu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
|Tête de listeListe
|
Benoît Arrivé
Liste d'union à gauche
LA VILLE ENSEMBLE
|
|
Quentin Briegel
Liste de La France insoumise
CHERBOURG POPULAIRE! NOTRE VILLE EN COMMUN
|
|
Camille Margueritte
Liste divers droite
Une maire pour rassembler
|
|
Jean-Marie Lejeune
Liste Divers
Réussir Cherbourg 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé (41 élus) Passion commune
|7 324
|46,14%
|
|David Margueritte (9 élus) L'avenir en tête
|5 198
|32,74%
|
|Barzin Viel - Bonyadi (3 élus) La coopérative citoyenne
|1 967
|12,39%
|
|Sonia Krimi (2 élus) Pour vous !
|1 384
|8,71%
|
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|29,01%
|Taux d'abstention
|70,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|16 208
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Arrivé Passion commune
|7 698
|42,09%
|David Margueritte L'avenir en tête
|5 427
|29,67%
|Sonia Krimi Pour vous !
|2 607
|14,25%
|Barzin Viel - Bonyadi La coopérative citoyenne
|2 555
|13,97%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|33,69%
|Taux d'abstention
|66,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|18 807
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte (30 élus) Liste fusionnee ensemble pour demain et la gauche debout
|6 400
|51,80%
|
|David Margueritte (9 élus) Retrouver cherbourg-octeville
|5 954
|48,19%
|
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|55,25%
|Taux d'abstention
|44,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|12 831
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Houllegatte Ensemble pour demain
|4 578
|39,19%
|David Margueritte Retrouver cherbourg-octeville
|3 978
|34,06%
|Jean Levallois Ensemble, pour un nouvel elan
|1 818
|15,56%
|Ralph Lejamtel La gauche debout
|1 305
|11,17%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|52,28%
|Taux d'abstention
|47,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,81%
|Nombre de votants
|12 142
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