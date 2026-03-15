Résultat municipale 2026 à Clermont-Ferrand : suivez la publication des résultats en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Clermont-Ferrand sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Clermont-Ferrand
17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Clermont-Ferrand ?
Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Clermont-Ferrand il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 14,20% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 28,32% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 11,19% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Un score insuffisant, à Clermont-Ferrand comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 19,96% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 22,11% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Clermont-Ferrand. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 24,12% lors du vote définitif.
17:37 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Puy de Dome avec 54,3% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 35,44%, contre 57,09% en 2014.
16:58 - Une participation de 32,63 % à Clermont-Ferrand aux dernières municipales
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Clermont-Ferrand, l'abstention frappait 67,37 % des inscrits, au-dessus de la moyenne nationale alors que progressait le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention se fixer à 27,36 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 54,46 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,87 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,76 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville frappée par un fort abstentionnisme. Cette variable à Clermont-Ferrand sera en définitive une variable majeure pour cette municipale 2026.
16:33 - Marianne Maximi (LFI) a voté à Clermont-Ferrand
La candidate à la mairie de Clermont-Ferrand pour La France Insoumise vient de déposer son bulletin dans l'urne. A travers un post sur ses réseaux sociaux, Marianne Maximi rappelle également que les premiers bureaux de vote ferment à 18h.
???? A voté !— Marianne Maximi (@MarianneMaximi) March 15, 2026
Vous avez jusqu'à 18h pour aller voter.
Une carte d'identité suffit.
Merci à toutes celles et ceux qui sont mobilisés aujourd'hui pour tenir les bureaux de vote. pic.twitter.com/0scQluUcfw
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand
|Tête de listeListe
|
Antoine Darbois
Liste du Rassemblement National
REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
|
|
Marie Savre
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Julien Bony
Liste d'union à droite
LE SURSAUT CLERMONTOIS
|
|
Yannick Cartailler
Liste divers centre
LE RÉVEIL CLERMONTOIS
|
|
Marianne Maximi
Liste de La France insoumise
Clermont-Fd Fière et Solidaire
|
|
Olivier Bianchi
Liste d'union à gauche
VIVRE CLERMONT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Naturellement clermont
|10 254
|48,41%
|
|Jean-Pierre Brenas (10 élus) Reunis pour vous
|7 730
|36,50%
|
|Marianne Maximi (4 élus) Clermont-ferrand en commun
|3 194
|15,08%
|
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|30,23%
|Taux d'abstention
|69,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 785
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Naturellement clermont
|8 616
|38,09%
|Jean-Pierre Brenas Révéler clermont
|4 691
|20,74%
|Eric Faidy Ensemble, transformons clermont-ferrand
|3 516
|15,54%
|Marianne Maximi Clermont-ferrand en commun
|2 786
|12,31%
|Philippe Fasquel Faisons cause commune
|1 427
|6,30%
|Anne Biscos L'essentiel pour clermont
|1 219
|5,38%
|Marie Savre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|362
|1,60%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|32,63%
|Taux d'abstention
|67,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 443
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Reinventons clermont-ferrand
|18 382
|47,82%
|
|Jean-Pierre Brenas (11 élus) Le renouveau pour gagner
|15 878
|41,31%
|
|Antoine Rechagneux (3 élus) Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 173
|10,85%
|
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|55,33%
|Taux d'abstention
|44,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,05%
|Nombre de votants
|40 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Reinventons clermont-ferrand
|11 756
|30,99%
|Jean-Pierre Brenas Le renouveau pour gagner
|9 456
|24,93%
|Antoine Rechagneux Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 821
|12,71%
|Alain Laffont Place au peuple a clermont-ferrand
|4 360
|11,49%
|Michel Fanget L'union
|3 036
|8,00%
|Mireille Lacombe Divers gauche, citoyenne, laïque et republicaine
|2 030
|5,35%
|Frédéric Ranchon Mouvement 100% citoyens
|1 803
|4,75%
|Marie Savre Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|662
|1,74%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|39 542
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