Résultat municipale 2026 à Clermont-Ferrand : suivez la publication des résultats en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand

Tête de listeListe
Antoine Darbois
Antoine Darbois Liste du Rassemblement National
REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
  • Antoine Darbois
  • Alexandra Paret
  • Bernard Dimoyat
  • Priscilla Rais
  • Patrick Roesch
  • Mathilde Clauss
  • Stephane Thuel
  • Jehanne Duclos
  • Julien Gouttefangeas
  • Marlène Pancracio
  • Thomas Rondepierre
  • Mina Escudero
  • Stephane Capel
  • Concepcion Grinan Lopez
  • Axel Gibaud
  • Tina Navaron
  • Jean-Pierre Felix
  • Elisabeth Genuyt
  • Anthony Lampre
  • Pierrette Gauffier
  • Claude Bonnefoy
  • Sylvie Fournelle
  • Bernard Leroy
  • Louise Dalmas
  • Arnaud Viscontini
  • Marie Beaud
  • Jerôme Joguet
  • Marcelle de Serna
  • Franck Soulfour
  • Fabienne Couzon
  • Brice Bellingard
  • Nicole Belleux
  • Robert Requena
  • Denise Dusuel
  • Aymerick Mauriacoux
  • Paulette Chalopin
  • Georges Lamirand
  • Micheline Revardeau
  • Gregory Larpin
  • Suzanne Pichard
  • Simon Paccou
  • Caroline de la Tullaye
  • Jean-Marc Lapeire
  • Claudine Blampied
  • Alain Giraud
  • Gabrielle d'Estrees
  • Alain Moreau
  • Marie Sobanski
  • Honoré Ossohou
  • Genevieve Chassaing
  • Arnaud Philippe
  • Colette Mathieu
  • Alain Auger
  • Sabrina Lapeire
  • Daniel Roche
  • Michelle Pirat-Epailly
  • Christophe Teyssot
Marie Savre
Marie Savre Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Marie Savre
  • Dominique Leclair
  • Josiane Mainville
  • Claude Dufour
  • Catherine Juéry
  • Ivan Simonet
  • Claudine Queyrel
  • François Boutry
  • Sabine Aurand
  • Hervé Lapeyre
  • Marinette David
  • Frédéric Mainville
  • Annie Vercruysse
  • Grégory Baclet
  • Claudine Duméry
  • Daniel Queyrat
  • Odile Bardin
  • Franck Miraton
  • Rachel Ngo Teguel
  • Abel de Figueiredo
  • Annie Valla
  • Laurent Bonnet
  • Michelle Boutry
  • Nestor Govindin
  • Ilizabet Nogueira
  • Alain Menini
  • Alexandra Wilson
  • Jean-Marc Will
  • Annie Pignol
  • José Castro
  • Louise Delahaye
  • Antoine Brebion
  • Jacqueline Bosvert
  • Nicolas Fradin
  • Sylvie Poinas
  • Axel Larousse
  • Maria-Alice Rodrigues
  • François Calmard
  • Christiane Piot
  • Maoulida Mandhui
  • Anne Badiou
  • Cédric Martin
  • Laetitia Costa
  • Ahmed Djebli
  • Patricia Lacaze
  • Baptiste Ginisty
  • Aurélie Namoune
  • Vincent Couture
  • Marianne Morel
  • Fabien Morla
  • Maryse Negre
  • Dominique Gastrin
  • Martine Marot
  • Daniel Séguy
  • Claudette Rouhet
Julien Bony
Julien Bony Liste d'union à droite
LE SURSAUT CLERMONTOIS
  • Julien Bony
  • Corinne Mielvaque
  • Stanislas Renié
  • Catherine Pinet Des Ecots-Tallon
  • Alexis Blondeau
  • Cécile Laporte
  • Gérald Sertelet
  • Fatima Bismir
  • Julien Cerrajero
  • Bernadette Oleksiak
  • Robert Pages
  • Géraldine Bastien
  • Vincent Salesse
  • Florence Thomas
  • Thomas Lorblanchet
  • Christine Evezard Lepy
  • Kevin Quicke
  • Marie-Camille Guittard
  • David Alvarez
  • Christiane Jalicon
  • Quentin Dissard
  • Claire Bussière
  • Thomas Bouet-Baricault
  • Marie Deshommes-Chauffaut
  • François Merlet
  • Anaïs Sauzedde
  • Kevin Kerguen
  • Lucie Nourisson
  • Dominique Mansaré
  • Chantal Borderie
  • Jean-Baptiste Le Hen
  • Nathalie Roux-Dominget
  • Ruben Dos Santos
  • Valentine Tezenas Du Montcel
  • Corentin Pohu
  • Aurélie Dudek
  • Hugo Lambert
  • Sandrine Guy
  • Martin Pons
  • Chantal Dubessy
  • Yassine Bensouda
  • Cécile Bravard-Amadon
  • Rémi Convert
  • Valentine Boucher
  • Xavier Boilon
  • Céline Hansjacob
  • Jean-Jacques Picard
  • Amandine Mathieu
  • Papa Ibra Kébé
  • Catherine Charbonnel
  • Pierre Liagre
  • Simone Boudot
  • Jean-Pierre Brenas
  • Anne Lelabousse
  • Jean-Paul Chapus
  • Virginie Vial
  • Andria Sokolovic
Yannick Cartailler
Yannick Cartailler Liste divers centre
LE RÉVEIL CLERMONTOIS
  • Yannick Cartailler
  • Catherine Boutin
  • Cherif Bouzid
  • Paula Ribeiro
  • Louis Toury
  • Celine Pires
  • Raymond Collet
  • Evelyne Michelet
  • Johan Falkouska
  • Iliana Brunel
  • Clement Tronqual
  • Salima Alioui
  • Eric Desserre
  • Carolane Berciaud-Gauthier
  • Chamseaddine Meftah
  • Angelique Lehoux
  • Quentin Magnaudet
  • Laura Playa Pariente
  • Cedic Othily
  • Delphine Joannet
  • Pascal Marchand
  • Sara Hosni
  • Laurent Coussonnet
  • Anne Blancon
  • Sylvain Crepet
  • Josephine Marchand
  • Sylvain Molette
  • Angeline Guyot-Lenat
  • Amine Chaabane
  • Sanaa Bouljihad
  • Charles Roux
  • Isabelle Bayssac
  • Lilian Rodriguez
  • Laetitia Crepet
  • Igor Moulin
  • Jeanne Tribout
  • Laurent Teitgen
  • Laetitia Roumaud
  • Thierry Delbos
  • Rosa Monteiro
  • Kevin Bernillon
  • Erika Veremes
  • Mourad Zardahi
  • Isabelle Le Menager
  • Xavier Join
  • Sandrine Fayolle
  • Alexandre Hugues
  • Elvira Pereira
  • Michel Fougeroux
  • Anne André
  • Stephane Roux
  • Christelle Santia-Andrews
  • Marc Sierra
  • Delphine Garrachon
  • Eric Savy
  • Caresse Kombila Onkra
  • Jean-Pierre Noir
Marianne Maximi
Marianne Maximi Liste de La France insoumise
Clermont-Fd Fière et Solidaire
  • Marianne Maximi
  • Aliaume Couchard
  • Noémie Fel
  • Alparslan Coskun
  • Mayke Fustier
  • Diego Landivar
  • Juliette Lanos
  • Paco Larbi Bellouche
  • Laurence Schlienger
  • Fernand Koko
  • Anaïs Sahy
  • Rayan Chaouch
  • Jeanne Mathieu
  • Simon Lamure
  • Marine Pirony
  • Ilies Juillet
  • Estelle Sanous
  • Carlos Lopez
  • Michelle Guyot
  • Gilbride Ndissani
  • Charlotte Pascal-Stamm
  • Georges Bollon
  • Laure Dupuis
  • Gaël Boyer
  • Ayacha Lamrani
  • Nicolas Mouret
  • Dominique Laffont
  • Jean Hugon
  • Iris Lucand
  • Thibault Michel
  • Myriam Zeboudj
  • Arsène Ploeger
  • Camille Roger
  • François Mercat
  • Alexandra Kempin
  • Florian Couderc
  • Chloé Roux
  • Daniel Dravert
  • Sonia Cachinero
  • Dylan Kingue
  • Marie-José Subil
  • Louis Petit
  • Marion Auzat
  • Samy Hayon
  • Pauline Ibgui
  • Hugo Franck Bonnet
  • Emma Leyrit
  • Nello Frassetto
  • Lola Marcon
  • Max Arthaud
  • Louise Douay
  • Etienne Jules
  • Michèle Querre
  • Christian Mazet
  • Anne-Marie Harrand
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi Liste d'union à gauche
VIVRE CLERMONT !
  • Olivier Bianchi
  • Anne-Laure Stanislas
  • Cyril Cineux
  • Cécile Audet
  • Jérôme Auslender
  • Marion Canalès
  • Grégory Bernard
  • Lucie Mizoule
  • Frédéric Pilaud
  • Wendy Lafaye
  • Pierre Sabatier
  • Marion Barraud
  • Jean-Christophe Cervantes
  • Sondès El Hafidhi
  • Geoffrey Volat
  • Dominique Briat
  • Charles Dubreuil
  • Victoria Mure-Ravaud
  • Yannick Vigignol
  • Magali Gallais
  • Christophe Bertucat
  • Marie Fernandez Madrid
  • Steve Maquaire-Beausoleil
  • Isabelle Lavest
  • Louis d'Eramo
  • Claudine Khatchadourian
  • Samir El Bakkali
  • Sophie Boyer
  • Jean-Philippe Degui
  • Zakia Douakha
  • Clément Boudier
  • Manuela Ferreira de Sousa
  • Lucas Peyre
  • Elsa Siffert
  • Jérôme Godard
  • Asmaa Thevenot
  • Cyril Triolaire
  • Valérie Bernard
  • Osman Kulekci
  • Hayath Abdou
  • Simon Favier
  • Anna Aubois
  • Maxime Boyer
  • Cécile Gaudio
  • Abba Souleymane Diourte
  • Nadia Amara
  • Julien Barbat
  • Sandrine Nolot
  • Karim Srikah
  • Anne Gourdy David
  • Nicolas Bonnet
  • Sandrine Moriconi
  • Nicolas Lejolivet-Deligand
  • Odile Vignal
  • Fabrice Bouche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi (41 élus) Naturellement clermont 		10 254 48,41%
  • Olivier Bianchi
  • Anne-Laure Stanislas
  • Cyril Cineux
  • Christine Dulac Rougerie
  • Jérôme Auslender
  • Marion Canales
  • Nicolas Bonnet
  • Magali Gallais
  • Samir El Bakkali
  • Cécile Audet
  • Christophe Bertucat
  • Wendy Lafaye
  • Jean-Christophe Cervantes
  • Marion Barraud
  • Thomas Weibel
  • Sondès El Hafidhi
  • Rémi Chabrillat
  • Lucie Mizoule
  • Charles Dubreuil
  • Isabelle Lavest
  • Pierre Sabatier
  • Odile Vignal
  • Grégory Bernard
  • Estelle Bruant
  • Dominique Adenot
  • Nicaise Joseph
  • Vincent Soulignac
  • Claudine Khatchadourian
  • Jérôme Godard
  • Dominique Briat
  • Pierre Miquel
  • Manuela Ferreira De Sousa
  • Steve Maquaire-Beausoleil
  • Sylviane Tardieu
  • Yannick Vigignol
  • Anna Aubois
  • Frédéric Pilaud
  • Valérie Bernard
  • Didier Muller
  • Laëtitia Ben Sadok
  • Lucas Peyre
Jean-Pierre Brenas
Jean-Pierre Brenas (10 élus) Reunis pour vous 		7 730 36,50%
  • Jean-Pierre Brenas
  • Catherine Pinet-Tallon
  • Eric Faidy
  • Fatima Bismir
  • Julien Bony
  • Cécile Laporte
  • Stanislas Renié
  • Christiane Jalicon
  • Alexis Blondeau
  • Géraldine Bastien
Marianne Maximi
Marianne Maximi (4 élus) Clermont-ferrand en commun 		3 194 15,08%
  • Marianne Maximi
  • Diego Landivar
  • Fatima Chennouf-Terrasse
  • Alparslan Coskun
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 30,23%
Taux d'abstention 69,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 785

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi Naturellement clermont 		8 616 38,09%
Jean-Pierre Brenas
Jean-Pierre Brenas Révéler clermont 		4 691 20,74%
Eric Faidy
Eric Faidy Ensemble, transformons clermont-ferrand 		3 516 15,54%
Marianne Maximi
Marianne Maximi Clermont-ferrand en commun 		2 786 12,31%
Philippe Fasquel
Philippe Fasquel Faisons cause commune 		1 427 6,30%
Anne Biscos
Anne Biscos L'essentiel pour clermont 		1 219 5,38%
Marie Savre
Marie Savre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		362 1,60%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 32,63%
Taux d'abstention 67,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 443

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi (41 élus) Reinventons clermont-ferrand 		18 382 47,82%
  • Olivier Bianchi
  • Christine Dulac-Rougerie
  • Alain Laffont
  • Odile Vignal
  • Cyril Cineux
  • Patricia Guilhot
  • Grégory Bernard
  • Sondès El Hafidhi
  • Jérôme Auslender
  • Françoise Nouhen
  • Nicolas Bonnet
  • Magali Gallais
  • Florent Naranjo
  • Cécile Audet
  • Saïd Bara
  • Isabelle Lavest
  • Simon Pourret
  • Dominique Briat
  • Philippe Bohelay
  • Nicole Prieux
  • Dominique Adenot
  • Dominique Rogue-Sallard
  • Jean-Christophe Cervantes
  • Sylviane Tardieu
  • Pascal Guittard
  • Valérie Bernard
  • Guillaume Vimont
  • Marion Canales
  • Gérard Bohner
  • Monique Bonnet
  • Jérôme Godard
  • Claudine Khatchadourian-Tecer
  • Alparslan Coskun
  • Manuela Ferreira De Sousa
  • Abdelmajid Mellouki
  • Marianne Maximi
  • Pierre Miquel
  • Laurence Schlienger
  • Christophe Bertucat
  • Nicaise Joseph
  • Christian Portefaix
Jean-Pierre Brenas
Jean-Pierre Brenas (11 élus) Le renouveau pour gagner 		15 878 41,31%
  • Jean-Pierre Brenas
  • Edith Candelier
  • Jean-Pierre Lavigne
  • Nadia Guermit-Maffre
  • François Barrière
  • Christiane Jalicon
  • Didier Muller
  • Géraldine Bastien
  • Jean-Luc Blanc
  • Fabienne Montel
  • Louis Coustes
Antoine Rechagneux
Antoine Rechagneux (3 élus) Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand 		4 173 10,85%
  • Antoine Rechagneux
  • Anne Faurot
  • Eric Assad
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 55,33%
Taux d'abstention 44,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,05%
Nombre de votants 40 476

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Bianchi
Olivier Bianchi Reinventons clermont-ferrand 		11 756 30,99%
Jean-Pierre Brenas
Jean-Pierre Brenas Le renouveau pour gagner 		9 456 24,93%
Antoine Rechagneux
Antoine Rechagneux Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand 		4 821 12,71%
Alain Laffont
Alain Laffont Place au peuple a clermont-ferrand 		4 360 11,49%
Michel Fanget
Michel Fanget L'union 		3 036 8,00%
Mireille Lacombe
Mireille Lacombe Divers gauche, citoyenne, laïque et republicaine 		2 030 5,35%
Frédéric Ranchon
Frédéric Ranchon Mouvement 100% citoyens 		1 803 4,75%
Marie Savre
Marie Savre Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		662 1,74%
Participation au scrutin Clermont-Ferrand
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,09%
Nombre de votants 39 542

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