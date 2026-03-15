Résultat municipale 2026 à Clermont-Ferrand : suivez la publication des résultats en direct

Programme de Julien Bony à Clermont-Ferrand (LE SURSAUT CLERMONTOIS)

Sécurité et tranquillité

Le projet inclut un espace public entièrement vidéoprotégé et un éclairage public rallumé toute la nuit. Une nouvelle police municipale sera créée avec 100 postes supplémentaires et un hôtel de police adapté. Des dispositifs de sécurité, tels que des boutons d'alerte digitaux, seront mis en place pour renforcer la sécurité des Clermontois.

Santé et pouvoir d'achat

Le soutien aux maisons de santé pluridisciplinaires et la création de box de téléconsultation visent à améliorer l'accès aux soins. Des initiatives pour soutenir le pouvoir d'achat, notamment pour les familles et les seniors, seront mises en œuvre. La tarification dégressive des transports en commun et l'absence de hausse des taux municipaux de taxe foncière sont également prévues.

Cadre de vie et déplacements

La réorganisation des déplacements inclut la réouverture de grands axes et la suppression de zones à trafic limité. Des mesures pour rendre les espaces publics plus attractifs et accessibles seront instaurées. La mise en œuvre de 30 minutes de stationnement gratuites facilitera également les déplacements en ville.

Attractivité et gouvernance

Le projet vise à refonder la gouvernance municipale en mettant fin au cumul des fonctions de maire et de président de la métropole. Une baisse du train de vie de la municipalité est prévue pour redynamiser le centre-ville. La création d'un office municipal du commerce et de l'artisanat contribuera à soutenir l'emploi et à préparer l'avenir de Clermont-Ferrand.