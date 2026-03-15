Résultat municipale 2026 à Clermont-Ferrand : suivez tous les résultats en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Clermont-Ferrand ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Clermont-Ferrand
18:06 - Une carte interactive mise en place pour localiser les bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 à Clermont-Ferrand débuteront le 15 mars avec des bureaux de vote ouverts de 8h à 18h. Les électeurs peuvent vérifier leur inscription et localiser leur bureau via une carte interactive mise à disposition par la Ville. Un changement d'emplacement est à signaler pour le bureau n°403, désormais à la Maison Internationale Universitaire. Lire sur actu.fr
09:42 - Des débats animés sur la circulation autour de l'hôpital à Clermont-Ferrand avant les municipales
À Clermont-Ferrand, des syndicats du CHU Estaing ont lancé une pétition pour dénoncer le nouveau plan de circulation autour de l'hôpital, le qualifiant de danger sanitaire. Les professionnels de santé et usagers alertent sur des bouchons qui compromettent les interventions d'urgence. Ils demandent des changements immédiats pour améliorer l'accès sécurisé des patients et du personnel hospitalier. Lire sur actu.fr
08:41 - Avant le premier tour des municipales à Clermont-Ferrand, un nouveau point sur les candidats
Les élections municipales de 2026 à Clermont-Ferrand mettront en opposition six candidats en lice. D'Antoine Darbois du Rassemblement national, qui prône une 'désoviétisation' de la ville, à Marie Savre de Lutte ouvrière. Lire sur lamontagne.fr
13/03/26 - 11:12 - Julien Bony dévoile son plan pour revitaliser Clermont-Ferrand
À Clermont-Ferrand, les élections municipales approchent avec Julien Bony des Républicains en lice. Il met en avant un projet basé sur l'engagement local et la participation de la société civile pour revitaliser la ville. Sa liste, composée à 60 % de citoyens sans affiliation politique, vise à rassembler et redonner de l'éclat aux quartiers clermontois. Lire sur clermontinfos63.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clermont-Ferrand
|Tête de listeListe
|
Antoine Darbois
Liste du Rassemblement National
REMETTRE CLERMONT EN ORDRE
|
|
Marie Savre
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Julien Bony
Liste d'union à droite
LE SURSAUT CLERMONTOIS
|
|
Yannick Cartailler
Liste divers centre
LE RÉVEIL CLERMONTOIS
|
|
Marianne Maximi
Liste de La France insoumise
Clermont-Fd Fière et Solidaire
|
|
Olivier Bianchi
Liste d'union à gauche
VIVRE CLERMONT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Naturellement clermont
|10 254
|48,41%
|
|Jean-Pierre Brenas (10 élus) Reunis pour vous
|7 730
|36,50%
|
|Marianne Maximi (4 élus) Clermont-ferrand en commun
|3 194
|15,08%
|
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|30,23%
|Taux d'abstention
|69,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 785
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Naturellement clermont
|8 616
|38,09%
|Jean-Pierre Brenas Révéler clermont
|4 691
|20,74%
|Eric Faidy Ensemble, transformons clermont-ferrand
|3 516
|15,54%
|Marianne Maximi Clermont-ferrand en commun
|2 786
|12,31%
|Philippe Fasquel Faisons cause commune
|1 427
|6,30%
|Anne Biscos L'essentiel pour clermont
|1 219
|5,38%
|Marie Savre Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|362
|1,60%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|32,63%
|Taux d'abstention
|67,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 443
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi (41 élus) Reinventons clermont-ferrand
|18 382
|47,82%
|
|Jean-Pierre Brenas (11 élus) Le renouveau pour gagner
|15 878
|41,31%
|
|Antoine Rechagneux (3 élus) Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 173
|10,85%
|
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|55,33%
|Taux d'abstention
|44,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,05%
|Nombre de votants
|40 476
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Bianchi Reinventons clermont-ferrand
|11 756
|30,99%
|Jean-Pierre Brenas Le renouveau pour gagner
|9 456
|24,93%
|Antoine Rechagneux Rassemblement bleu marine pour clermont-ferrand
|4 821
|12,71%
|Alain Laffont Place au peuple a clermont-ferrand
|4 360
|11,49%
|Michel Fanget L'union
|3 036
|8,00%
|Mireille Lacombe Divers gauche, citoyenne, laïque et republicaine
|2 030
|5,35%
|Frédéric Ranchon Mouvement 100% citoyens
|1 803
|4,75%
|Marie Savre Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|662
|1,74%
|Participation au scrutin
|Clermont-Ferrand
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,09%
|Nombre de votants
|39 542
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