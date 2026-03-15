Résultat municipale 2026 à Clichy : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Clichy ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Clichy
17:36 - A Clichy, la candidate LFI Léa Druet se désolidarise de son colistier, incarcéré
À Clichy, la candidate LFI Léa Druet se désolidarise de son colistier Ibrahim D., incarcéré pour séquestration. Bien que leur liste soit validée, elle assure qu'il n'occupera aucune fonction municipale en cas d'élection. L'affaire suscite de vives réactions parmi les autres candidats, choqués par la gravité des faits. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clichy
|Tête de listeListe
|
François Esmyot
Liste du Rassemblement National
CLICHY, OSONS L'AVENIR !
|
|
Léa Druet
Liste de La France insoumise
Faisons mieux pour Clichy
|
|
Daniel Dutheil
Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité.
|
|
Mireille Lambert
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Paul André Rebollo Mayo
Liste Divers
MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE
|
|
Julie Martinez
Liste divers gauche
Vivre Clichy
|
|
Dalila Bahmed
Liste Les Ecologistes
Clichy demain
|
|
Rémi Muzeau
Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Muzeau (39 élus) Avec rémi muzeau, clichy naturellement
|6 292
|51,94%
|
|Alain Fournier (7 élus) Clichy en commun
|3 343
|27,59%
|
|Paul Rieusset (3 élus) Clichy au coeur du changement
|1 525
|12,58%
|
|Oussama Adref Agir pour ne plus subir a clichy la garenne
|382
|3,15%
|Liliane Pradier Rassemblement pour clichy
|314
|2,59%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|163
|1,34%
|Daniel Dutheil "clichy pour les travailleurs, pas pour les speculateurs pour une ville 100% public" liste soutenue par le parti ouvrier indépendant démocratique (poid)
|94
|0,77%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|41,22%
|Taux d'abstention
|58,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 494
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire (30 élus) Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|5 706
|32,67%
|
|Rémi Muzeau (7 élus) Oxygène
|5 434
|31,12%
|
|Didier Schuller (6 élus) Agir ensemble pour clichy
|4 323
|24,75%
|
|Marie-Claude Fournier (2 élus) Clichy citoyenne
|1 998
|11,44%
|
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|57,83%
|Taux d'abstention
|42,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|18 119
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|4 175
|25,25%
|Rémi Muzeau Oxygène
|3 619
|21,89%
|Didier Schuller Agir pour tous
|3 426
|20,72%
|Marie-Claude Fournier Clichy citoyenne
|1 883
|11,39%
|Mireille Gitton J'aime clichy unie
|1 332
|8,05%
|Rémi Carillon Clichy bleu marine
|1 082
|6,54%
|Jean-Claude Moingt Pour vous, avec vous, clichy autrement
|670
|4,05%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|246
|1,48%
|Frédéric Le Bellour Unite resistance reconquete contre la politique du gouvernement et de l'union europeenne soutenue par le parti ouvrier independant
|99
|0,59%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|54,73%
|Taux d'abstention
|45,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|17 147
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