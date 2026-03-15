Résultat municipale 2026 à Clichy : les résultats publiés ce dimanche, toutes les infos

François Esmyot Liste du Rassemblement National

CLICHY, OSONS L'AVENIR ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de François Esmyot Programme de François Esmyot à Clichy (CLICHY, OSONS L'AVENIR !) Défis de Clichy Clichy fait face à des enjeux importants tels que la crise du logement et la dégradation des services publics. La fermeture des commerces et l'augmentation des impôts aggravent la situation des habitants. Il est crucial de changer cette politique pour améliorer la qualité de vie dans la commune. Engagement de François Esmyot François Esmyot, originaire de l'Île Maurice et Clichois depuis dix ans, s'engage à œuvrer pour le bien commun. Avec une expérience dans l'humanitaire et un diplôme de l'ENA, il souhaite mettre ses compétences au service des habitants. À 40 ans, il se présente comme un candidat du changement. Priorités de la campagne La campagne de François Esmyot se concentre sur la lutte contre le clientélisme et le favoritisme. Il propose d'augmenter les effectifs de la Police Municipale et de moderniser le système de vidéo-surveillance. De plus, il souhaite baisser les impôts locaux pour redonner du pouvoir d'achat aux Clichois. Amélioration des services publics Renforcer l'offre et la qualité des services publics est une priorité pour François Esmyot. Cela inclut l'augmentation des places en crèche et l'amélioration des centres de santé municipaux. Un audit indépendant des finances de la commune sera également lancé pour assurer une gestion rigoureuse des deniers publics.

François Esmyot

Anaïs Lefeuvre

Rachid Haddadi

Josette Botet

Yves Barelli

Lisa Pinault

Dominique Lambourion

Sylvie Haimovici

Henri Mombambi

Maria Mendes

Henri Levy

Zedra Rahantamalalaharisoa

Maurice Nguyen

Jeannine Leclerc

David Lachkar

Iwona Borcuch

Luc Couraleau

Irégré Gatta

Henri Le Roux

Méline Urgen

Lucas Pinault

Brigitte Khalifeh

Jose Lavaredas

Claire Bentaala

Mitch Domingues

Arlena Ociepka

Nicolas Ghanem

Natalia Giron

François Michaut

Marie-Thérèse Lemoine

Carlos Gonçalves Carvalho

Marie-Hélène Tassot

Victor Luccini

Maria Da Cruz

Nicolas Koch

Armelle Gironière

Wojciech Rzeszutek

Béatrice Taïeb

Maxime Bonnet

Véronique Moinat

Jean Bertrand

Liliane Schmitt

Roger Cuculière

Monique Sanglard

Olivier Bidu

Catherine Cariller

Michel Bouteculet

Véronique Legot

Tapan Barua

Denise Le Creff

Alain Torossian

Léa Druet Liste de La France insoumise

Faisons mieux pour Clichy Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Léa Druet Programme de Léa Druet à Clichy (Faisons mieux pour Clichy) Problèmes de gentrification À Clichy, la gentrification est un phénomène marquant, entraînant une ségrégation sociale croissante. Les quartiers populaires sont délaissés, et leurs habitants sont souvent chassés par la crise du logement. Cette situation fragilise la cohésion sociale et nie l'identité de la ville. Engagement pour les services publics Le programme vise à défendre et à restaurer les services publics, en mettant l'accent sur le retour en régie publique des communs essentiels. La protection de l'hôpital Beaujon et le renforcement du centre municipal de santé sont des priorités. L'objectif est de garantir un accès équitable aux services pour tous les Clichois. Initiatives pour la jeunesse Le développement d'infrastructures pour la jeunesse est crucial pour assurer un avenir prometteur à Clichy. Des activités culturelles et sportives gratuites seront proposées, ainsi que la création de maisons de quartier. Ces initiatives visent à renforcer les solidarités et à offrir des opportunités d'épanouissement. Priorités environnementales Le programme inclut un plan pluriannuel de végétalisation de l'espace public pour améliorer la qualité de vie. La lutte contre la sur-densification est essentielle pour préserver l'environnement urbain. L'objectif est que chaque Clichois soit à moins de 300 mètres d'un espace vert, favorisant ainsi un cadre de vie sain.

Léa Druet

Djamel Charif

Zaia Sahraoui

Hippolyte Mounier

Manon Bossy

Bilel Saidane

Margot Chantrel

Yannis Qoriche

Sonia Franco

Philippe Coepel

Galia Mercier

Gilles Catoire

Ariane Droulez

Vincent Vallée

Aude Rochat

François Galindo

Eileen Escandre

Blaky Diallo

Catherine Claudine Gilbert

Paul Duley-Haour

Fanny Brisson

Abdelghani Najem

Camille Riou

Ziad Hamdar

Mounia Boubaker

Ludo Brunel

Zeynabou Keita

Gokan Ekinci

Hajar Berrechid

Djamel Andasmas

Célia Tounkara Grimal

Thyshaant Palachandiran

Hajar El Mimouni

Ismaël Quaïsse

Anne Melchior

El Haouari Boukhari

Priscillia Gaudan

Maxime Bon

Lylia Anehasse

Kadir Ketir

Inès Bentenah

Pierre Remoissenet

Anne Rufo

Alessandro Poletti

Sabrina Mehouas

Jacques Moreaux

Oumou Sarr

Saïd Abderemane

Nadia Metallaoui

Thierry Degroux

Sarah Afsahi

Daniel Dutheil Liste d'extrême-gauche

Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité. Voir la liste des candidats

Daniel Dutheil

Mélissa Eliazord

Pierre Iwanoff

Maria Passos

Bachir Baziz

Chloé Le Clère

Jérôme Guyonnet

Nadine Andreani

Tristan Camio

Sandie Montanari

Nissi Kalombo

Agathe Gbahou

Yanni Gacem

Ghania Kasri

Patrick Pasquelin

Olivia Calcedo

Karim Bennis

Aïcha Roumane

Belgacem Bouzidi

Meriem Boutra

Wilfried Gauchet

Zaya Gacem

Rachid Houha

Chantal David

Giovanny Oliveira

Nicole Gillard

Eric Louédec

Jacqueline Bissainthe

Hassan El Bghail

Stéphanie Renat

Abderrahmane Mansour

Tassadit Yaya

Patrick Eliès

Simone Destour

Michel Gauchet

Latifa Sakli

Jean-Paul Dutreilh

Setti de Matos

Didier Venoval

Caroline Gimard

Slimane Benloulou

Luise Mboul Ekosso

Serge Norasing

Chantale Lechevalier

Julien Sauge

Monique Victor

Keny Kalombo

Jocelyne Caratto

Nicolas Stourlan

Mireille Lambert Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière Voir la liste des candidats

Mireille Lambert

Philippe Nicolas

Françoise Marcel

Éric Chevobbe

Anne-Marie Sadé

Désiré Nogrette

Catherine Saintemarie

Jean Alsaint

Corinne Fichot

Alexandre Nunez

Florence Bussolari

Philippe Lazarevitch

Édith Djenadou

Éric Laurence

Marie Leroux

Éric Gérard

Khadidja Tadj

Louis Degroux

Hélène Vallecillo

Manuel Cartesse

Farida Daoud

Bertrand Bitouzé

Angèle Roché Campos

El Habib Gassimi

Mireille Djuma-Ziada

Pierre Nicolas

Simone Nerette

Mody Sayandé

Florence Bitouzé

Thomas Nicolas

Béatrice Michel

Zeber Dib

Houria Horra

Jacky Rénia

Véronique Bourdier

André Degroux

N'Galla Ann

Adrien Alexandre

Mimi Ba

Camilo Trujillo de Rivero

Justine Zahui

Daniel Chevret

Corinne Dépret

Mebarek Ouadah

Jocelyne Digaud

Aziz Keli

Geneviève Bouard

Layachi Mezaache

Florence Woods

Éric Garcia

Édith Crouzet

Paul André Rebollo Mayo Liste Divers

MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE Voir la liste des candidats

Paul André Rebollo Mayo

Alvine Etoké

Frédéric Pin

Jacqueline Astred

Samy Jabnouni

Cathye Moukoko

Olivier Druot

Sabrina Sedraia

Claude Feuvrier

Margaux Bourdier

Vincent Carton

Fatima Laouchir

Rémy Palazzi

Nadia Laouchir

Loïc Queval

Fanta Sy Sahade

Alfred Cohen

Diana Dardor

Jimmy Manach

Marianne Auguste

Mohd Azher Meah

Kahina Lakhdari

Anis Mekdad

Bozena Kochan

Didier Poupier

Jozefa Chilczuk

Rabah Ait Moussa

Lilia Lakhdari

Gérard Kidouchime

Maryam Soubai

Carlo Isnasni

Hayette Berrichi

Soosay Savarinadane

Coralie Jacquot

Younse Oubenaissa

Fatimata Barry

Miloud Sabbah

Clémentine Makougang

Pascal Lacourt

Angélique Massonnaud

Maxime Dervin

Tina Hadadi

Karim Mehabil

Olive Limmois

Charhan Mouheb

Lamia Behlouli

Jean-Louis Moutongo-Black

Virginia Soosay

Mouloud Iddir

Julie Martinez Liste divers gauche

Vivre Clichy Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Julie Martinez Programme de Julie Martinez à Clichy (Vivre Clichy) Transformation de Clichy La ville de Clichy a connu une transformation rapide, souvent perçue comme une bétonisation qui nuit à sa qualité de vie. Les habitants expriment une inquiétude croissante face à la montée des loyers et à la perte d'identité de leur ville. Cette évolution soulève des questions sur l'avenir de Clichy et sur la nécessité de préserver son âme. Priorités pour le logement Le programme propose d'encadrer les loyers et de protéger le logement social pour garantir un accès équitable à tous. Il inclut également la mise en place du Bail Réel Solidaire, facilitant l'accès à la propriété pour les classes moyennes. Ces mesures visent à rendre le logement plus abordable et accessible à tous les Clichois. Espaces verts et mobilités Un plan de végétalisation est prévu pour augmenter les espaces verts et améliorer la qualité de vie des habitants. La transformation des cours d'école en îlots de fraîcheur et l'aménagement des berges de Seine en promenades piétonnes sont des initiatives clés. Parallèlement, un réseau cyclable sécurisé sera développé pour encourager les mobilités douces. Soutien aux familles Le programme inclut des mesures spécifiques pour soutenir les familles monoparentales, comme la création d'une "Carte parent-solo". Cela permettra d'offrir des priorités en crèche et des tarifs réduits pour divers services. L'objectif est de simplifier la vie quotidienne des parents solos et de leur fournir un soutien adapté.

Julie Martinez

Philémon Tassel

Laure Buzens

Julien Lay

Hayat Bakhti

Hicham Dad

Fatma Zohra Rabiai

Rachid Baid

Lucie Delduc

Pierre Flecheux

Karima Ait-Moumaz

Sylvain Reymond

Naïma Sellam

Lucas Robin Chevallier

Agnès Collonge

Philippe Caron

Estelle Rouchon

Vincent Briot

Hélène Bru

Claude Lechat

Salsabil Moumen Mokhtary

Guy Delva

Chaïma Saleh Ragab

Younes Saihine

Laeticia Mayo

Alejo Verga

Amel Reffad

Simon Traymany

Camille Truchot

Théo Baland

Lina Ferchichi

Xavier Desjardins

Emeline Felices

Pierre-Charles Koumondji

Sophie Barbaroux

Julien Haure

Soraya Feruzi

Guillaume Trebosc

Binta Lopes Rodrigues

Mathieu Molka

Claire Riou

Mustapha Merabet

Céline Mandouze

Nordine Mezaache

Takine Camara

Mohamed-Amine Sahnoune

Hélène Filippi

Jean-Claude Guillou

Monique Dhuin

Dalila Bahmed Liste Les Ecologistes

Clichy demain Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Dalila Bahmed Programme de Dalila Bahmed à Clichy (Clichy demain) Engagement citoyen La candidature de Dalia Bahmed se veut un appel à l'engagement des citoyens de Clichy-la-Garenne. Elle souligne l'importance de la participation active des habitants dans les décisions qui les concernent. Le vote des 15 et 22 mars prochains est présenté comme un moment décisif pour l'avenir de la ville. Transition écologique Le programme met l'accent sur la nécessité d'accélérer la transition écologique pour répondre aux enjeux climatiques actuels. Il propose des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie et promouvoir un environnement sain. L'écologie est présentée comme un pilier fondamental de la vision pour Clichy. Cohésion sociale Un autre axe du programme est la promotion du lien social et du vivre-ensemble au sein de la communauté. Il s'agit de développer des politiques qui renforcent la solidarité entre les habitants. L'inclusivité est mise en avant comme essentielle pour construire une ville harmonieuse. Vision d'avenir La candidature de Dalia Bahmed propose une réinvention de Clichy, où chaque citoyen peut devenir acteur de son avenir. Cette vision se veut ambitieuse et tournée vers l'avenir, cherchant à redonner espoir aux habitants. L'idée est de construire ensemble un chemin vers un futur meilleur.

Dalila Bahmed

Manuel Allamellou

Alice Noret

Lucas Watelet

Myriam Ramit

Hugo Meyapin

Marie-Claude Fournier

Michel Lejeune-Mengwang

Élise Lachaume

Joël Jeanvier

Alicia Hammoudi

Nathan Seignemartin

Mariana Sanchez

Jean-François Connan

Douda Kerma

Paul Rieusset

Joëlle Sarouda

Fouad Belhadji

Anouchka Lima

Louis Trouvé

Izabela Zak

Serge Bernard

Virginie Perez

Nasser Ali Halifa

Sophie Gourmelon

Nicolas Thirion

Ambre Bentoumi

Mathieu Daubresse

Marie-Laure Desgre

Constantin Lépron

Fatiha Belacel

Daniel Hollaar

Chantal Ascoët

Simon Norgé

Saadia Djerrah

Anis Messaoudi

Tiffany Da Graça Mendes

Philippe Blanzat

Nadia Touati

Honoré Matsiona

Nadine Dumans

Mamadou Doucoure

Naïma Roger

Jean-François Péclet

Dounia Rami

Amine Moghrani

Justine Sagnard

Jean-Michel Moisant

Élodie Chamois

Rémi Muzeau Liste divers droite

REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Rémi Muzeau Programme de Rémi Muzeau à Clichy (REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT) Sécurité et tranquillité La sécurité est une priorité pour la ville de Clichy, avec la mise en place d'un nouveau poste de police municipale et un réseau de 187 caméras couvrant 90 % de la ville. Plus de 2 700 élèves ont été sensibilisés aux problématiques de harcèlement et de violences. Grâce à ces efforts, Clichy se classe parmi les villes les plus sûres de France. Gestion financière responsable La ville a réussi à réduire sa dette de 144 M€ à 60 M€ en dix ans, permettant ainsi d'investir plus de 300 M€ dans des infrastructures essentielles. Ces investissements comprennent la rénovation des écoles et des espaces publics, visibles par tous les habitants. Une gestion rigoureuse est essentielle pour garantir l'avenir de Clichy. Développement durable et écologie Clichy s'engage dans une transition écologique pragmatique avec la création de plus de 35 000 m² d'espaces verts et la végétalisation des cours d'écoles. La ville prévoit également de refondre son réseau de chaleur pour atteindre 70 % d'énergie décarbonée d'ici 2032. Protéger l'environnement est crucial pour la qualité de vie des générations futures. Engagement social et solidarité Chaque année, Clichy consacre 3 M€ à l'action sociale, avec 42 000 rendez-vous au centre municipal de santé. La ville met en place des dispositifs de démocratie locale pour impliquer les habitants dans les décisions. Une attention particulière est portée aux seniors, aux familles monoparentales et aux jeunes, renforçant ainsi le tissu social de la ville.