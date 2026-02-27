Résultat municipale 2026 à Clichy : les résultats sont tombés, suivez l'élection dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Clichy [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Clichy sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Clichy
18:59 - Clichy : démographie, élections et stratégies politiques
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Clichy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,63% de cadres pour 65 102 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 6 623 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (61,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 12 890 résidents étrangers, soit 19,80% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,57%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3 198 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Clichy, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.
17:57 - À Clichy, le Rassemblement national ne prend pas
Le RN restait loin du match lors des élections locales à Clichy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 7,19% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 17,65% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 5,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Clichy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 10,57% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 10,44% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.
17:55 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Clichy : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention
La mobilisation atteignait 41,22 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Clichy, une proportion assez classique, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs provoqué un fort engouement, avec 75,70 % de participation dans la ville (contre une abstention à 24,30 %). Il y a quatre ans, les législatives livraient pour leur part une participation de 47,62 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 68,14 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 51,43 % des électeurs. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Clichy comme une zone assez peu mobilisée par rapport au reste de la France. L'envie d'aller voter des électeurs de Clichy constituera quoi qu'il en soit une clé pour ces élections municipales.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Clichy
|Tête de listeListe
|
François Esmyot
Liste du Rassemblement National
CLICHY, OSONS L'AVENIR !
|
|
Léa Druet
Liste de La France insoumise
Faisons mieux pour Clichy
|
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Daniel Dutheil
Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics et Beaujon. Contre l'économie de guerre et l'austérité.
|
|
Mireille Lambert
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
|
Paul André Rebollo Mayo
Liste Divers
MOUVEMENT CITOYEN CLICHY ÉNERGIE
|
|
Julie Martinez
Liste divers gauche
Vivre Clichy
|
|
Dalila Bahmed
Liste Les Ecologistes
Clichy demain
|
|
Rémi Muzeau
Liste divers droite
REMI MUZEAU, CLICHY NATURELLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Muzeau (39 élus) Avec rémi muzeau, clichy naturellement
|6 292
|51,94%
|
|Alain Fournier (7 élus) Clichy en commun
|3 343
|27,59%
|
|Paul Rieusset (3 élus) Clichy au coeur du changement
|1 525
|12,58%
|
|Oussama Adref Agir pour ne plus subir a clichy la garenne
|382
|3,15%
|Liliane Pradier Rassemblement pour clichy
|314
|2,59%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|163
|1,34%
|Daniel Dutheil "clichy pour les travailleurs, pas pour les speculateurs pour une ville 100% public" liste soutenue par le parti ouvrier indépendant démocratique (poid)
|94
|0,77%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|41,22%
|Taux d'abstention
|58,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 494
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire (30 élus) Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|5 706
|32,67%
|
|Rémi Muzeau (7 élus) Oxygène
|5 434
|31,12%
|
|Didier Schuller (6 élus) Agir ensemble pour clichy
|4 323
|24,75%
|
|Marie-Claude Fournier (2 élus) Clichy citoyenne
|1 998
|11,44%
|
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|57,83%
|Taux d'abstention
|42,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|18 119
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Catoire Clichy solide et solidaire avec gilles catoire liste de la gauche rassemblée
|4 175
|25,25%
|Rémi Muzeau Oxygène
|3 619
|21,89%
|Didier Schuller Agir pour tous
|3 426
|20,72%
|Marie-Claude Fournier Clichy citoyenne
|1 883
|11,39%
|Mireille Gitton J'aime clichy unie
|1 332
|8,05%
|Rémi Carillon Clichy bleu marine
|1 082
|6,54%
|Jean-Claude Moingt Pour vous, avec vous, clichy autrement
|670
|4,05%
|Mireille Lambert Lutte ouvriere faire entendre le camps des travailleurs
|246
|1,48%
|Frédéric Le Bellour Unite resistance reconquete contre la politique du gouvernement et de l'union europeenne soutenue par le parti ouvrier independant
|99
|0,59%
|Participation au scrutin
|Clichy
|Taux de participation
|54,73%
|Taux d'abstention
|45,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|17 147
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