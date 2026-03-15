Résultat municipale 2026 à Colmar : découvrez l'intégralité des résultats du premier tour
Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Colmar sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Colmar
17:57 - Les électeurs de Colmar séduits par le RN ?
Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Colmar en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,09% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 12,71% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Colmar comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,99% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 27,08% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 35,51% le dimanche suivant.
17:47 - Le taux de participation dans le Haut-Rhin à 17h s'élève à 46,40%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 46,40% dans le Haut-Rhin.
16:58 - Colmar classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
Les archives de 2020 indiquent que 14 454 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Colmar, correspondant à un taux de participation de 33,92 %, un score en demi-teinte, l'épidémie de coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs réuni 67,54 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le nombre de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 40,57 % au premier tour en 2022 à 57,83 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 44,84 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation. Au soir des élections municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Colmar.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Colmar a-t-elle voté ?
Les législatives à Colmar organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Brigitte Klinkert (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 29,11% au premier tour, devant Laurent Gnaedig (Rassemblement National) avec 27,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Brigitte Klinkert culminant à 64,49% des votes dans la localité. Lors des européennes précédemment, le résultat à Colmar s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,99%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,91%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,42%). La physionomie politique de Colmar a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colmar
|Tête de listeListe
|
Frédéric Hilbert
Liste d'union à gauche
VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Bruno Deltour
Liste divers gauche
Colmar, ville verte et engagée!
|
|
Dominique Moriconi
Liste divers gauche
Colmar citoyenne, verte et solidaire
|
|
Gilles Schaffar
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nathalie Aubert
Liste d'extrême droite
POUR COLMAR 2026
|
|
Yves Hemedinger
Liste divers droite
Fiers d'être Colmariens
|
|
Eric Straumann
Liste divers droite
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann (40 élus) Un nouveau maire pour colmar
|8 061
|63,88%
|
|Frédéric Hilbert (9 élus) Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|4 556
|36,11%
|
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|30,55%
|Taux d'abstention
|69,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 010
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann Un nouveau maire pour colmar
|5 290
|37,45%
|Gilbert Meyer Colmar passionnément avec gilbert meyer
|4 585
|32,46%
|Frédéric Hilbert Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|2 152
|15,23%
|Stéphanie Villemin Un nouvel horizon pour colmar
|900
|6,37%
|Tristan Denéchaud Colmar pour tous
|793
|5,61%
|Michaël Meguellati Ouverture citoyenne
|247
|1,74%
|Huseyin Karaduman Lutte ouvrière "faire entendre le camp des travailleurs"
|155
|1,09%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|33,92%
|Taux d'abstention
|66,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 454
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Meyer (38 élus) Colmar j'aime, avec gilbert meyer
|11 586
|51,31%
|
|Bertrand Burger (7 élus) Colmar veut bouger
|6 362
|28,17%
|
|Frédéric Hilbert (2 élus) Vivre colmar, ville verte, ouverte et solidaire
|2 108
|9,33%
|
|Victorine Valentin (2 élus) Un nouvel elan pour colmar
|1 957
|8,66%
|
|Gilles Schaffar Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|564
|2,49%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|54,62%
|Taux d'abstention
|45,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|23 252
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