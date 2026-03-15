Résultat municipale 2026 à Colmar : découvrez l'intégralité des résultats du premier tour

Frédéric Hilbert Liste d'union à gauche

VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Hilbert Programme de Frédéric Hilbert à Colmar (VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE) Gestion du tourisme Le tourisme à Colmar est un enjeu majeur qui nécessite une attention particulière pour équilibrer les besoins des résidents et des visiteurs. Il est essentiel de retrouver un équilibre entre la vie quotidienne des habitants et l'afflux touristique. Des mesures doivent être mises en place pour garantir que le tourisme bénéficie à tous les Colmariens. Logements sociaux Le manque de logements sociaux à Colmar est un problème pressant qui doit être adressé pour assurer un accès équitable à tous. La construction de nouveaux logements doit se faire sans nuire aux espaces naturels environnants. Il est crucial de favoriser l'accès à des logements abordables pour les différentes générations de la ville. Réchauffement climatique Préparer Colmar à affronter le réchauffement climatique est une priorité, notamment en multipliant les zones de fraîcheur. La rénovation énergétique des bâtiments doit être encouragée pour réduire l'empreinte carbone de la ville. Ces initiatives visent à protéger la santé des citoyens et à améliorer leur qualité de vie. Participation citoyenne La création d'un conseil citoyen à Colmar est essentielle pour impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Un budget spécifique pour les projets participatifs permettra de soutenir les initiatives locales. Cela favorisera un dialogue constructif entre les citoyens et les autorités, renforçant ainsi la démocratie locale.

Frédéric Hilbert

Caroline Sanchez

Fabien Eymas

Annie Lemire

Francois Lentz

Souad Boutaleb

Christophe Roussel

Melike Duman

Jean-Marc Mayer

Nathalie Baronnet

Lino Basso

Véronique Mattlinger

Thomas Risser Effertz

Nelly Floderer

Max Fritsch

Sandrine Murschel

Florian Cosset

Laetitia Vocelle

Gaétan Leclerc

Myriam Layer

Marc Fouinat

Céline Weiss

Belkacem Benghada

Marion Krafft

Clément Spitz

Céliane Ganter

Pascal Garnier

Sylvie Pépin-Fouinat

Pierre Brossaud

Marie-Odile Battesti

Lucas Hilbert

Anne Hausser

Joanny Karft

Charlotte Guilbert

Fabien Roth

Cécile Terrier

Florian Weiss

Anne-Claire Gougou

Emmanuel Joly

Catherine Fender

Emmanuel Drusini

Hélène Freidenberg

Marc Ulrich

Anne-Marie Wucher

Balaji Balakirouchenane

Delphine Jonville

Benoît Zugmeyer

Alison Ober

Pierre Ackermann

Pauline Sanchez

Stéphane Deneyrat

Bruno Deltour Liste divers gauche

Colmar, ville verte et engagée! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bruno Deltour Programme de Bruno Deltour à Colmar (Colmar, ville verte et engagée!) Élections municipales 2026 Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Colmar sont un moment crucial pour les habitants. La liste citoyenne menée par Bruno Deltour se présente comme une alternative aux élites en place depuis 30 ans. Elle appelle à un vote utile pour redonner la parole aux citoyens et répondre à leurs préoccupations. Priorités de la liste citoyenne La liste citoyenne met en avant plusieurs priorités, notamment l'arrêt de la bétonisation du quartier des Maraîchers et la relance de l'activité agricole. Elle propose également des mesures pour améliorer le logement et la qualité de vie des Colmariens, comme la limitation des meublés de tourisme. Enfin, elle souhaite développer des infrastructures et services adaptés aux besoins des habitants. Engagement environnemental Un des axes majeurs du projet est la protection et la valorisation des richesses naturelles de Colmar. La liste s'engage à multiplier les espaces verts et à promouvoir une ville jardin, favorisant ainsi la biodiversité. Cette approche vise à améliorer le cadre de vie et à sensibiliser les habitants à l'importance de l'environnement. Équipe engagée La liste citoyenne est composée de membres aux parcours variés, tels que Cécile Hey, responsable d'ONG, et Jean-Louis Dreyfus, professeur d'histoire. Chacun apporte une expertise qui enrichit le projet collectif. Ensemble, ils souhaitent incarner une politique au service des habitants et répondre à leurs attentes.

Bruno Deltour

Cécile Ney

Stéphane Jordan

Nathalie Joly-Michel

Arthur Egloffe

Catherine Basset-Dron

Pierre Palat

Laure Gautier

Antoine Theurkauff

Yolaine Baudelin

Jean-Marie Haegy

Adeline Pichot

Patrick Bienaimé

Fatiha Laouira

Steve Burgy

Melina Senani

Joël Bentzinger

Michelle Schroth

David Becker

Corinne Florent

Léo Barlot

Béatrice Sigrist

Julien Freymuth

Tatevik Gyulnazaryan

Terence Barnes

Sylvie Spoerry

Tristan Bret

Justine Heeder

Nicolas Bernard

Aurore Domingues

Patrice Cayet

Chloé Laloue

Cédric Marra

Hassania Elkadi

Jacques Selva

Magali Fabre

Boris Leveque

Axelle Murer

Grégoire Terrasson

Dominique Bourguignon

Vincent Meyer

Danielle Hobel

Thomas Horlacher

Camille Menzel

Christian Ney

Céline Wisson

Étienne Michel

Béatrice Hess

Charles Lefrang

Dominique Moriconi Liste divers gauche

Colmar citoyenne, verte et solidaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Dominique Moriconi Programme de Dominique Moriconi à Colmar (Colmar citoyenne, verte et solidaire) Engagement citoyen La liste Colmar Citoyenne, Verte et Solidaire est portée par des citoyens engagés, désireux de construire une alternative politique. Menée par Dominique MORICONI et Flavien ANCELY-FREY, elle se veut représentative des valeurs de solidarité et de justice sociale. Cette dynamique est née d'une union de la gauche, visant à offrir une voix forte face à l'extrême droite. Démocratie participative Le programme prévoit la création d'un élu dédié à la vie démocratique, avec des ressources pour les conseils de quartier. Cela vise à renforcer la participation des citoyens dans les décisions locales. La liste s'engage à instaurer un dialogue constant avec les Colmariens pour faire vivre la démocratie. Logement inclusif Un des axes majeurs du programme est le développement de l'offre de logements, notamment pour les étudiants et les familles. La liste s'oppose à l'augmentation des résidences secondaires et des locations touristiques. Elle propose également la création d'habitats sociaux participatifs pour favoriser l'inclusion. Protection de l'environnement La liste s'engage à bloquer les projets d'urbanisation nuisibles aux terres agricoles. Elle prévoit la création d'une ferme urbaine pour promouvoir une alimentation saine et durable. De plus, des actions seront mises en place pour gérer la faune urbaine en partenariat avec des associations locales.

Dominique Moriconi

Flavien Ancely-Frey

Garlonn Kergourlay

Dominique Loisy

Ambre Leblanc

Guillaume Kiefer

Sabah Dhafer

Bernard Heyberger

Marie-Laure Audie

Wilfried Nolot

Marie-Thérèse Schmotterer

Jean-Marc Michalak

Amina Ahamed

Nicolas Bettembourg

Christine Huckel-Ottenwelter

Stéphane Dos Santos

Pauline Minoux

Gilles Haeffelé

Magali Freyss

Richard Weiss

Marie-Eve Dietsch

Lucas Prévôt

Serena Schiller

Jamal Bendarouach

Estelle Balmer

Philippe Thomann

Emmanuelle Burger

Laurent Fleith

Isabelle Weithas

Guillaume Pernot

Johanne Lefranc

Sofiane El Blydy

Brigitte Bickard

Yves Schubnel

Marie-Rose Stief

Mathieu Gay

Odalys Gunes

Joël Hickenbick

Colette Thommeret

José Calvete

Denise Mangenot

Samuel Volke

Marie Claudine Tannacher

Ralph Minoux

Nadine Sappel

Hubert Meyer

Gisèle Hirstel

Albin Larriere

Béatrice Kien-Doell

Bruno Huckel

Isabelle Schmotterer

Gilles Schaffar Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats

Gilles Schaffar

Sevgi Lort

Hüseyin Karaduman

Christine Edmond

Pascal Sax

Halima Khatiri

William Langer

Snjezana Maricic

Thierry Schuster

Fidan Colak

Samuel Manyanga

Fatima Djebbari

Sami Karaduman

Jacqueline Ott

Mourad Chebbah

Valérie Simon

Dylan Tasler

Sandra Zannier

Yilmaz Gures

Nadia Kiener

Thierry Flecksteiner

Jessica Stuck Cristofano

Ugo Alviani

Rihana Didi

Vincent Tschudy

Ilda Sabovic

Okkes Colak

Michele Delhaye

Emmanuel Daniel

Nazik Avcioglu

Michel Ritz

Camilia Benyahia

Mustafa Korkmaz

Monia Bodein

Julien Schell

Myriam Trevisan

Mikael Erdogmus

Aurore Diaz

Philippe Olier

Jacqueline Kindelsberg

Christophe Niang

Léa Güldü

Yves Marciano

Angélique Leppert

Bernard Bartholome

Ozgur Baser

Antoine Jäger

Anaïs Reinders

Antonio Quijada

Nathalie Aubert Liste d'extrême droite

POUR COLMAR 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nathalie Aubert Programme de Nathalie Aubert à Colmar (POUR COLMAR 2026) Engagement personnel Mon parcours est guidé par des valeurs de service, de protection et d'action. Après 28 ans dans l'armée, j'ai continué à servir en tant qu'ambulancière et éducatrice sportive. Mon bénévolat à la SPA témoigne de mon attachement au respect du vivant. Expérience politique Élue conseillère régionale en 2021, j'ai acquis une meilleure compréhension des attentes des habitants de Colmar. Cette expérience m'incite à me présenter aux élections municipales pour donner une voix aux Colmariens. Je souhaite les impliquer dans les décisions qui les concernent. Priorités pour Colmar Mes priorités incluent l'augmentation des effectifs de la Police Municipale et l'amélioration de l'accès au centre-ville pour les professionnels de santé. Je prévois également de lancer un grand plan commerce pour soutenir les artisans et les commerçants locaux. Des consultations avec les habitants seront organisées pour élaborer de grands projets. Vision pour l'avenir Je suis prête à assumer la responsabilité d'être maire avec sincérité et détermination. Mon équipe et moi travaillerons à renforcer la sécurité et à améliorer le cadre de vie des Colmariens. Ensemble, nous préparerons un avenir meilleur pour notre ville.

Nathalie Aubert

Yann Durriere

Fabiola Molina-Lopez

Alain Kott

Isabelle Vatel

Mathieu Kott

Armelle Durand

Sandy Klein

Virgine Gothscheck

Pierre Philipp

Isabelle Daval

Alain Del Medico

Cyrielle Couval

Pierre Labrousse

Isabelle Seiler

Gérard Renis

Nicole Maurer

Serge Picot

Evelyne Laemmel

Stéphane Durozey

Delphine Belland

Gérard Mantovanelli

Cassandra Sachs

Matthieu Metzger

Jasmine Laemmel

Quentin Baumann

Cindy Henry

Guillaume Barsotti

Sylviane Schuler

Jean Gley

Stéphanie Kuntzmann

Philippe Hessle

Christine Schwald

Richard Munier

Monique Boyenval

Patrice Mebold

Madelaine Serra Gamelin

Louis Thum

Veronique Thomann

Eric Brino

Marie Diaconu

Matteo Joncour

Joëlle Jean

Guy Rastaetter

Suzanne Pfister

Johan Justa

Nelly Rivat

Robert Schwald

Odile Halm

Yves Hemedinger Liste divers droite

Fiers d'être Colmariens Voir la liste des candidats

Yves Hemedinger

Céline Golly

Olivier Roth

Monique Fritsch

Adrien Wild

Cindy Hueber

Jean-François Cerfon

Sandrine Wybrecht

Philippe Jehin

Sandrine Feist

Claude Sembach

Sandrine Bonaton

Laurent Dibling

Stéphanie Adelson

Mohamed Zebatte

Vanessa Bourbon

Steve Crausaz

Patricia Remy

Hasan Gozel

Armelle Sass

Olivier Varennes

Jeanne Monsché

Gilles Tursin

Monique Bouston

Patrick Puppinck

Christine Froehly

Marc Glasser

Adeline Blec

Raphaël Torres

Rachel Herrgott

Cédric Canals

Laura Pfeiffer

Bernard Blatz

Silvia Lauter

Jérôme Ropers

Johanna Brandt

Claude Fuchs

Nathalie Dufreney

Mike Buhr

Mireille Muller

Thierry Kentzinger

Sylvie Rizzo-Schwindenhammer

Marc Delloue

Alexandra Di Giulio

Thierry Gruneisen

Dominique Szele

Michael Donath

Pia Keller

Francis Fix

Estelle Kernbeiss

Pierre Mangold

Eric Straumann Liste divers droite

ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Eric Straumann Programme de Eric Straumann à Colmar (ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE) Gestion financière La gestion des finances de la ville de Colmar est présentée comme saine et rigoureuse. Avec une dette de 36 % et une trésorerie de 43 millions d'euros, la ville a su maintenir un équilibre budgétaire. De plus, il n'y a eu aucune augmentation des impôts locaux, ce qui contribue à préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Investissements futurs Le projet pour le prochain mandat inclut plus de 600 millions d'euros d'investissements dans divers secteurs. Parmi les priorités figurent le logement, la transition écologique et la rénovation des infrastructures publiques. Ces investissements visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en assurant un développement durable. Sécurité renforcée La sécurité est un axe majeur de la politique municipale, avec des mesures concrètes pour renforcer la police municipale et moderniser le centre de supervision. L'installation de 200 caméras supplémentaires et une coopération accrue avec la Police nationale sont également prévues. Ces initiatives visent à lutter contre les incivilités et à assurer un environnement serein pour les citoyens. Soutien aux familles Des actions spécifiques sont mises en place pour soutenir les familles et la jeunesse à Colmar. Cela inclut un bon d'achat pour les naissances et l'augmentation du nombre de places en crèche. De plus, des rénovations d'aires de jeux et des activités éducatives sont prévues pour enrichir le cadre de vie des jeunes.