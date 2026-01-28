Résultat municipale 2026 à Colmar : suivez toutes les infos sur le 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Colmar [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Colmar ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Colmar
07:44 - Municipales à Colmar : les horaires des 42 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur commune. À Colmar comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Eric Straumann (Divers droite) a gagné la mairie au second tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Colmar. A noter que les horaires d’ouverture des 42 bureaux de vote de Colmar sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. La diffusion des résultats du premier tour à Colmar débutera sur cette page à partir de 20 h.
14/03/26 - 16:16 - À Colmar, le RN fait son retour face à six autres listes
À Colmar, le scrutin du 15 mars se jouera entre sept listes, une configuration identique à celle de 2020, mais marquée par des nouveautés de taille. Le maire sortant Éric Straumann (LR), soutenu par la majorité présidentielle (Renaissance et Horizons), retrouve face à lui Yves Hemedinger, ex-premier adjoint historique de la ville, qui mène une liste sans étiquette issue de la société civile. L'événement majeur de ce scrutin reste le retour du Rassemblement national, absent des municipales colmariennes depuis 2001. La candidate Nathalie Aubert bénéficie du soutien d'Alain Kott, ancien président départemental des Républicains passé chez l'UDR d'Éric Ciotti. La gauche, de son côté, part une nouvelle fois divisée malgré quelques rapprochements. Si l'écologiste Frédéric Hilbert et le socialiste Christophe Roussel ont uni leurs forces, ils devront compter avec la concurrence de Dominique Moriconi (PCF), de la liste citoyenne portée par le duo Deltour-Ney, et de la liste Lutte ouvrière menée par Gilles Schaffar. Lire sur Lalsace.fr
12/03/26 - 14:46 - Une initiative originale pour connaitre les candidats aux élections municipales à Colmar
L'Alsace propose un quiz interactif sur les candidats aux élections municipales de 2026 à Colmar, révélant des aspects personnels de leur vie. À travers des photos d'enfance, les futurs aspirants maires partagent leur histoire et leurs parcours. Cette initiative vise à humaniser les candidats et à rapprocher les électeurs d'eux. Lire sur lalsace.fr
12/03/26 - 10:12 - A Colmar, Straumann réélu dès le premier tour ?
Les élections municipales de 2026 à Colmar se préparent avec la candidature d'Éric Straumann (LR) pour un second mandat face à Yves Hemedinger (divers droite), Frédéric Hilbert (écologiste) et Nathalie Aubert (RN). La ville, très touristique, fait face à des enjeux de gestion des flux et à des problèmes de sécurité. Ces élections, marquées par une forte concurrence à droite, pourraient voir Straumann réélu dès le premier tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colmar
|Tête de listeListe
|
Frédéric Hilbert
Liste d'union à gauche
VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Bruno Deltour
Liste divers gauche
Colmar, ville verte et engagée!
|
|
Dominique Moriconi
Liste divers gauche
Colmar citoyenne, verte et solidaire
|
|
Gilles Schaffar
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nathalie Aubert
Liste d'extrême droite
POUR COLMAR 2026
|
|
Yves Hemedinger
Liste divers droite
Fiers d'être Colmariens
|
|
Eric Straumann
Liste divers droite
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann (40 élus) Un nouveau maire pour colmar
|8 061
|63,88%
|
|Frédéric Hilbert (9 élus) Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|4 556
|36,11%
|
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|30,55%
|Taux d'abstention
|69,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 010
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Straumann Un nouveau maire pour colmar
|5 290
|37,45%
|Gilbert Meyer Colmar passionnément avec gilbert meyer
|4 585
|32,46%
|Frédéric Hilbert Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire
|2 152
|15,23%
|Stéphanie Villemin Un nouvel horizon pour colmar
|900
|6,37%
|Tristan Denéchaud Colmar pour tous
|793
|5,61%
|Michaël Meguellati Ouverture citoyenne
|247
|1,74%
|Huseyin Karaduman Lutte ouvrière "faire entendre le camp des travailleurs"
|155
|1,09%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|33,92%
|Taux d'abstention
|66,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 454
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Meyer (38 élus) Colmar j'aime, avec gilbert meyer
|11 586
|51,31%
|
|Bertrand Burger (7 élus) Colmar veut bouger
|6 362
|28,17%
|
|Frédéric Hilbert (2 élus) Vivre colmar, ville verte, ouverte et solidaire
|2 108
|9,33%
|
|Victorine Valentin (2 élus) Un nouvel elan pour colmar
|1 957
|8,66%
|
|Gilles Schaffar Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|564
|2,49%
|Participation au scrutin
|Colmar
|Taux de participation
|54,62%
|Taux d'abstention
|45,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,90%
|Nombre de votants
|23 252
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