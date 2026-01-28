Résultat municipale 2026 à Colmar : suivez toutes les infos sur le 1er tour dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colmar

Tête de listeListe
Frédéric Hilbert
Frédéric Hilbert Liste d'union à gauche
VIVRE COLMAR CONSTRUISONS UNE VILLE VERTE, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
  • Frédéric Hilbert
  • Caroline Sanchez
  • Fabien Eymas
  • Annie Lemire
  • Francois Lentz
  • Souad Boutaleb
  • Christophe Roussel
  • Melike Duman
  • Jean-Marc Mayer
  • Nathalie Baronnet
  • Lino Basso
  • Véronique Mattlinger
  • Thomas Risser Effertz
  • Nelly Floderer
  • Max Fritsch
  • Sandrine Murschel
  • Florian Cosset
  • Laetitia Vocelle
  • Gaétan Leclerc
  • Myriam Layer
  • Marc Fouinat
  • Céline Weiss
  • Belkacem Benghada
  • Marion Krafft
  • Clément Spitz
  • Céliane Ganter
  • Pascal Garnier
  • Sylvie Pépin-Fouinat
  • Pierre Brossaud
  • Marie-Odile Battesti
  • Lucas Hilbert
  • Anne Hausser
  • Joanny Karft
  • Charlotte Guilbert
  • Fabien Roth
  • Cécile Terrier
  • Florian Weiss
  • Anne-Claire Gougou
  • Emmanuel Joly
  • Catherine Fender
  • Emmanuel Drusini
  • Hélène Freidenberg
  • Marc Ulrich
  • Anne-Marie Wucher
  • Balaji Balakirouchenane
  • Delphine Jonville
  • Benoît Zugmeyer
  • Alison Ober
  • Pierre Ackermann
  • Pauline Sanchez
  • Stéphane Deneyrat
Bruno Deltour
Bruno Deltour Liste divers gauche
Colmar, ville verte et engagée!
  • Bruno Deltour
  • Cécile Ney
  • Stéphane Jordan
  • Nathalie Joly-Michel
  • Arthur Egloffe
  • Catherine Basset-Dron
  • Pierre Palat
  • Laure Gautier
  • Antoine Theurkauff
  • Yolaine Baudelin
  • Jean-Marie Haegy
  • Adeline Pichot
  • Patrick Bienaimé
  • Fatiha Laouira
  • Steve Burgy
  • Melina Senani
  • Joël Bentzinger
  • Michelle Schroth
  • David Becker
  • Corinne Florent
  • Léo Barlot
  • Béatrice Sigrist
  • Julien Freymuth
  • Tatevik Gyulnazaryan
  • Terence Barnes
  • Sylvie Spoerry
  • Tristan Bret
  • Justine Heeder
  • Nicolas Bernard
  • Aurore Domingues
  • Patrice Cayet
  • Chloé Laloue
  • Cédric Marra
  • Hassania Elkadi
  • Jacques Selva
  • Magali Fabre
  • Boris Leveque
  • Axelle Murer
  • Grégoire Terrasson
  • Dominique Bourguignon
  • Vincent Meyer
  • Danielle Hobel
  • Thomas Horlacher
  • Camille Menzel
  • Christian Ney
  • Céline Wisson
  • Étienne Michel
  • Béatrice Hess
  • Charles Lefrang
Dominique Moriconi
Dominique Moriconi Liste divers gauche
Colmar citoyenne, verte et solidaire
  • Dominique Moriconi
  • Flavien Ancely-Frey
  • Garlonn Kergourlay
  • Dominique Loisy
  • Ambre Leblanc
  • Guillaume Kiefer
  • Sabah Dhafer
  • Bernard Heyberger
  • Marie-Laure Audie
  • Wilfried Nolot
  • Marie-Thérèse Schmotterer
  • Jean-Marc Michalak
  • Amina Ahamed
  • Nicolas Bettembourg
  • Christine Huckel-Ottenwelter
  • Stéphane Dos Santos
  • Pauline Minoux
  • Gilles Haeffelé
  • Magali Freyss
  • Richard Weiss
  • Marie-Eve Dietsch
  • Lucas Prévôt
  • Serena Schiller
  • Jamal Bendarouach
  • Estelle Balmer
  • Philippe Thomann
  • Emmanuelle Burger
  • Laurent Fleith
  • Isabelle Weithas
  • Guillaume Pernot
  • Johanne Lefranc
  • Sofiane El Blydy
  • Brigitte Bickard
  • Yves Schubnel
  • Marie-Rose Stief
  • Mathieu Gay
  • Odalys Gunes
  • Joël Hickenbick
  • Colette Thommeret
  • José Calvete
  • Denise Mangenot
  • Samuel Volke
  • Marie Claudine Tannacher
  • Ralph Minoux
  • Nadine Sappel
  • Hubert Meyer
  • Gisèle Hirstel
  • Albin Larriere
  • Béatrice Kien-Doell
  • Bruno Huckel
  • Isabelle Schmotterer
Gilles Schaffar
Gilles Schaffar Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Gilles Schaffar
  • Sevgi Lort
  • Hüseyin Karaduman
  • Christine Edmond
  • Pascal Sax
  • Halima Khatiri
  • William Langer
  • Snjezana Maricic
  • Thierry Schuster
  • Fidan Colak
  • Samuel Manyanga
  • Fatima Djebbari
  • Sami Karaduman
  • Jacqueline Ott
  • Mourad Chebbah
  • Valérie Simon
  • Dylan Tasler
  • Sandra Zannier
  • Yilmaz Gures
  • Nadia Kiener
  • Thierry Flecksteiner
  • Jessica Stuck Cristofano
  • Ugo Alviani
  • Rihana Didi
  • Vincent Tschudy
  • Ilda Sabovic
  • Okkes Colak
  • Michele Delhaye
  • Emmanuel Daniel
  • Nazik Avcioglu
  • Michel Ritz
  • Camilia Benyahia
  • Mustafa Korkmaz
  • Monia Bodein
  • Julien Schell
  • Myriam Trevisan
  • Mikael Erdogmus
  • Aurore Diaz
  • Philippe Olier
  • Jacqueline Kindelsberg
  • Christophe Niang
  • Léa Güldü
  • Yves Marciano
  • Angélique Leppert
  • Bernard Bartholome
  • Ozgur Baser
  • Antoine Jäger
  • Anaïs Reinders
  • Antonio Quijada
Nathalie Aubert
Nathalie Aubert Liste d'extrême droite
POUR COLMAR 2026
  • Nathalie Aubert
  • Yann Durriere
  • Fabiola Molina-Lopez
  • Alain Kott
  • Isabelle Vatel
  • Mathieu Kott
  • Armelle Durand
  • Sandy Klein
  • Virgine Gothscheck
  • Pierre Philipp
  • Isabelle Daval
  • Alain Del Medico
  • Cyrielle Couval
  • Pierre Labrousse
  • Isabelle Seiler
  • Gérard Renis
  • Nicole Maurer
  • Serge Picot
  • Evelyne Laemmel
  • Stéphane Durozey
  • Delphine Belland
  • Gérard Mantovanelli
  • Cassandra Sachs
  • Matthieu Metzger
  • Jasmine Laemmel
  • Quentin Baumann
  • Cindy Henry
  • Guillaume Barsotti
  • Sylviane Schuler
  • Jean Gley
  • Stéphanie Kuntzmann
  • Philippe Hessle
  • Christine Schwald
  • Richard Munier
  • Monique Boyenval
  • Patrice Mebold
  • Madelaine Serra Gamelin
  • Louis Thum
  • Veronique Thomann
  • Eric Brino
  • Marie Diaconu
  • Matteo Joncour
  • Joëlle Jean
  • Guy Rastaetter
  • Suzanne Pfister
  • Johan Justa
  • Nelly Rivat
  • Robert Schwald
  • Odile Halm
Yves Hemedinger
Yves Hemedinger Liste divers droite
Fiers d'être Colmariens
  • Yves Hemedinger
  • Céline Golly
  • Olivier Roth
  • Monique Fritsch
  • Adrien Wild
  • Cindy Hueber
  • Jean-François Cerfon
  • Sandrine Wybrecht
  • Philippe Jehin
  • Sandrine Feist
  • Claude Sembach
  • Sandrine Bonaton
  • Laurent Dibling
  • Stéphanie Adelson
  • Mohamed Zebatte
  • Vanessa Bourbon
  • Steve Crausaz
  • Patricia Remy
  • Hasan Gozel
  • Armelle Sass
  • Olivier Varennes
  • Jeanne Monsché
  • Gilles Tursin
  • Monique Bouston
  • Patrick Puppinck
  • Christine Froehly
  • Marc Glasser
  • Adeline Blec
  • Raphaël Torres
  • Rachel Herrgott
  • Cédric Canals
  • Laura Pfeiffer
  • Bernard Blatz
  • Silvia Lauter
  • Jérôme Ropers
  • Johanna Brandt
  • Claude Fuchs
  • Nathalie Dufreney
  • Mike Buhr
  • Mireille Muller
  • Thierry Kentzinger
  • Sylvie Rizzo-Schwindenhammer
  • Marc Delloue
  • Alexandra Di Giulio
  • Thierry Gruneisen
  • Dominique Szele
  • Michael Donath
  • Pia Keller
  • Francis Fix
  • Estelle Kernbeiss
  • Pierre Mangold
Eric Straumann
Eric Straumann Liste divers droite
ERIC STRAUMANN, VOTRE MAIRE
  • Eric Straumann
  • Odile Uhlrich-Mallet
  • Pascal Sala
  • Nathalie Prunier
  • Christian Meistermann
  • Claudia Chatelus
  • Alain Ramdani
  • Emmanuella Rossi
  • Olivier Zinck
  • Fréderique Schwob
  • Barbaros Mutlu
  • Claudine Mathis
  • Michel Spitz
  • Cécile Thevenin
  • Tristan Denéchaud
  • Christine Laissue-Stravopodis
  • Dominique Butterlin
  • Aurore Reinbold
  • Eric Loesch
  • Nora Ouissi
  • Bernard Gerber
  • Isabelle Fuhrmann
  • Pascal Weill
  • Héléne Bulle
  • Jérôme Guison
  • Claudine Ganter
  • Kevin Martin
  • Léna Duman
  • Ossama Tikradi
  • Wilhelmine Robert
  • Jean-Marc Bernaud
  • Marie-Etiennette Lerolle
  • Laurent Denzer-Figue
  • Patricia Keller
  • Richard Schalck
  • Amandine Baliry
  • Alexandre Peter
  • Fabienne Houbre
  • Monire Aziz
  • Déborah Sellge
  • Eddy Vingataramin
  • Lucie Spannagel
  • Mahmut Elvan
  • Sophie Rochdi-Claudepierre
  • Marc Perego
  • Anaïs Formwald
  • Cosimo Tamburrino
  • Michele Grand
  • Vincent Deparis
  • Marketa Macudova
  • Christophe Elchinger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Straumann
Eric Straumann (40 élus) Un nouveau maire pour colmar 		8 061 63,88%
  • Eric Straumann
  • Odile Uhlrich Mallet
  • Pascal Sala
  • Sybille Berthet
  • Rémy Angst
  • Isabelle Fuhrmann
  • Michel Spitz
  • Nathalie Prunier
  • Eric Loesch
  • Fabienne Houbre
  • Alain Ramdani
  • Nadia Hoog
  • Olivier Zinck
  • Catherine Hutschka
  • Tristan Denéchaud
  • Michèle Sengelen Chiodetti
  • Barbaros Mutlu
  • Claudine Mathis
  • Christian Meistermann
  • Aurore Reinbold
  • Ossama Tikradi
  • Manurêva Pelletier
  • Olivier Scherberich
  • Emmanuella Rossi
  • Laurent Denzer-Figue
  • Patricia Keller
  • Xavier Dessaigne
  • Nathalie Lacassagne
  • Benoît Nicolas
  • Geneviève Ebel
  • Richard Schalck
  • Léna Duman
  • Philippe Leuzy
  • Fréderique Schwob
  • Pascal Weill
  • Stéphanie Herzog
  • Yavuz Yildiz
  • Amandine Baliry
  • Eddy Vingataramin
  • Déborah Sellge
Frédéric Hilbert
Frédéric Hilbert (9 élus) Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire 		4 556 36,11%
  • Frédéric Hilbert
  • Sylvie Pepin-Fouinat
  • Francois Lentz
  • Véronique Spindler
  • Flavien Ancely
  • Caroline Sanchez
  • Jean-Marc Mayer
  • Véronique Mattlinger
  • Christophe Schneider
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 30,55%
Taux d'abstention 69,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 010

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Straumann
Eric Straumann Un nouveau maire pour colmar 		5 290 37,45%
Gilbert Meyer
Gilbert Meyer Colmar passionnément avec gilbert meyer 		4 585 32,46%
Frédéric Hilbert
Frédéric Hilbert Vivre colmar, l'écologie entreprenante, créative et solidaire 		2 152 15,23%
Stéphanie Villemin
Stéphanie Villemin Un nouvel horizon pour colmar 		900 6,37%
Tristan Denéchaud
Tristan Denéchaud Colmar pour tous 		793 5,61%
Michaël Meguellati
Michaël Meguellati Ouverture citoyenne 		247 1,74%
Huseyin Karaduman
Huseyin Karaduman Lutte ouvrière "faire entendre le camp des travailleurs" 		155 1,09%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 33,92%
Taux d'abstention 66,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 454

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Meyer
Gilbert Meyer (38 élus) Colmar j'aime, avec gilbert meyer 		11 586 51,31%
  • Gilbert Meyer
  • Claudine Ganter
  • Yves Hemedinger
  • Stéphanie Bardotto-Gomez
  • Matthieu Jaegy
  • Cécile Striebig-Thevenin
  • Philippe Leuzy
  • Manurêva Pelletier
  • Mohamed Hamdan
  • Béatrice Erhard
  • Cédric Clor
  • Céline Wolfs-Murrisch
  • Yavuz Yildiz
  • Dominique Zinck
  • Laurent Denzer-Figue
  • Catherine Hutschka
  • Jean-Jacques Weiss
  • Dominique Hoff
  • René Frieh
  • Catherine Schoenenberger
  • Jean-Pierre Bechler
  • Roseline Houpin
  • Maurice Brugger
  • Karen Deneuville
  • Guy Waehren
  • Corinne Dolle
  • Serge Hanauer
  • Odile Uhlrich-Mallet
  • Jacques Dreyfuss
  • Marianne Chelkova
  • Dominique Grunenwald
  • Margot De Carvalho
  • Jean-Paul Sissler
  • Marie Lathoud
  • Gérard Renis
  • Christiane Charluteau
  • Robert Remond
  • Cécile Siffert
Bertrand Burger
Bertrand Burger (7 élus) Colmar veut bouger 		6 362 28,17%
  • Bertrand Burger
  • Brigitte Klinkert
  • Christian Meistermann
  • Saloua Bennaghmouch
  • Tristan Denechaud
  • Nejla Brandalise
  • Pierre Ouadi
Frédéric Hilbert
Frédéric Hilbert (2 élus) Vivre colmar, ville verte, ouverte et solidaire 		2 108 9,33%
  • Frédéric Hilbert
  • Caroline Sanchez
Victorine Valentin
Victorine Valentin (2 élus) Un nouvel elan pour colmar 		1 957 8,66%
  • Victorine Valentin
  • Jean-Yves Barthe
Gilles Schaffar
Gilles Schaffar Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		564 2,49%
Participation au scrutin Colmar
Taux de participation 54,62%
Taux d'abstention 45,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 23 252

Villes voisines de Colmar

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