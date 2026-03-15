Résultat municipale 2026 à Colombes : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colombes

Tête de listeListe
Amélie Delattre
Amélie Delattre Liste divers centre
ENSEMBLE, REVELONS COLOMBES
  • Amélie Delattre
  • Laurent Boulay
  • Marie Abita
  • Michel Mome
  • Charlotte Mesnil
  • Antoine Moukarzel
  • Murielle Portebois
  • Christian Don
  • Stéphanie Moreau
  • Daniel Wanasi
  • Murielle Barrat
  • Patrick Calvez
  • Sylvie Monjiant
  • Henri Blouvac
  • Hélène Bonnet
  • Rafic El Mir El Hawa
  • Sofia Mondon
  • Raphaël Stora
  • Emmanuelle Finet
  • Mahdi Taguemount
  • Frédérique Taupin
  • Franck Jacob
  • Sally O'Shea
  • Ronald Wasylec
  • Carine Radian
  • Franck Souyris
  • Christine Penin
  • Sami Outerbah
  • Sarah Da Costa
  • Michel Szybist
  • Valérie de Mey
  • Mohamed Khaif
  • Virginie Rucheton
  • Laurent Gabard
  • Candide Duclos
  • Simon Trudelle
  • Jessica Mathieu
  • Raphaël Marie
  • Maria-Teresa Segura
  • Cyril Voillequin
  • Lili Dumon
  • Pavly Abdou
  • Magali Blaud
  • François Yvon
  • Emmanuelle Coutanson
  • Kévin Gin
  • Evelyne Brung
  • Jean-Athanas Iskander
  • Jessica Cortes
  • Aymeric Gaschignard
  • Marie Jacob
  • Nicola Neto
  • Monique Charignon
  • Philippe Micheletti
  • Jocelyne Marchand
Nadia Frontigny
Nadia Frontigny Liste divers droite
Colombes C Vous
  • Nadia Frontigny
  • Lionnel Rainfray
  • Sylvie Trupin
  • Jean Bertin
  • Odile Blanchard
  • Frédéric-Farid Sarkis
  • Marie-Françoise Vezin
  • Ali Aram
  • Zohra Dahmouni
  • Olivier Le Gorgeu
  • Alexandra Riu
  • Eric Legens
  • Aude Selly
  • Rawan Ioanca
  • Malory Richard
  • Damien Gaveau
  • Pascale Salomon
  • Fouad Agunaou
  • Naïma Cheikh
  • Christian Branchi
  • Ouarda Ouaï
  • Thomas Talic
  • Fatma Oukhenniche
  • Bruno Fischer
  • Layane Chawaf
  • Raymond Melka
  • Pascale Moriceau
  • Marcel Bouvier
  • Inès Beldjoudi
  • Miguel Ribeiro
  • Diane Secq
  • Fouzi Kaouche
  • Angélina Grace Barka
  • Carlos Anaya Florez
  • Kenza Chaouiche
  • Madjid Benbelaïd
  • Nagette Msaoubi
  • Stéphane Hervé
  • Marie-Line Leoty
  • Jean Roubinet
  • Patricia Koffi Muya
  • Bilaile El Cosantini
  • Anaïs Ismaïli
  • Tristan de Pontevès
  • Héloïse de Miribel
  • Bernard Lallemand
  • Françoise Lefèvre
  • Adrien Vallée
  • Malika Djebbari
  • Daniel Parmentelot
  • Kéhan Marie-Lucie Tia
  • Kaddour Chaker
  • Brigitte Broutin
  • Hani Jouadi
  • Léonor Teixeira
Joakim Giacomoni
Joakim Giacomoni Liste des Républicains
Colombes est une chance
  • Joakim Giacomoni
  • Leïla Leghmara
  • Alexandre Giudicelli
  • Hélène Malet
  • Denis Butaye
  • Yamina Taton
  • Sébastien Perrotel
  • Alexandra Durrieu
  • Antoine Pian
  • Sandrine Barbé
  • Hakim Naït Chalal
  • Magali Filhue
  • Abdeslam Koulouh
  • Anne Pouligny
  • Gilles Bouyssou
  • Anne-Claire Hoareau
  • Paul Azoug
  • Nora Djellab
  • Michaël Thine
  • Karin Nironi
  • Hervé Hemonet
  • Solène Joulin
  • Jean-Philippe Burtin
  • Udanthi Narahenpitage
  • Yves Pique
  • Diane de Longueville
  • Arnaud Thorel
  • Huguette Nemer
  • Aubin Minesi
  • Sondes Khemiri
  • Eddy Elmaleh
  • Clara Lemainque
  • Christophe Joube
  • Blandine Férey
  • Kaci Brik
  • Chanez Herbanne
  • Rédha Djelaibia
  • Catherine Barkati
  • Mohammad Komat
  • Fabienne Koskas
  • Pierre Dépret
  • Patricia Finotello
  • Jules Dufraiche
  • Ségolène Joyeux
  • Antoine Chambourdon
  • Eva Belkacemi
  • Salah Boucherit
  • Odette Geslin
  • Jean-Louis Daubian
  • Patricia Taieb
  • Messaoud Bordji
  • Nathalie Myoux
  • Tarek Wehbe
  • Jacqueline Borde
  • Filipe Choupina
Julien Puertas
Julien Puertas Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Julien Puertas
  • Fabienne Paris
  • Michel Fabre
  • Souad Haddady
  • Alimou Barry
  • Fatma Berte
  • Alae-Eddine Akhamal
  • Lydie Pépin
  • Jefferson Reyes Laso
  • Sonia Graça
  • Hakim Betata
  • Wafa Medjdoub
  • Dilip Ramessur
  • Kélya Semedo Leal
  • Ababacar Diop
  • Chloé Talla
  • Emmanuel Camy-Portenabe
  • Sandra Andoulsi
  • Abdelali Chelghoum
  • Aïcha El Haïl
  • Christian Tonneau
  • Blandine Ntsimba
  • Abdelhamid Yacine
  • Fatima Mekri
  • Derek Haskell
  • Samah Bellouti
  • Yanis Abdelmoumene
  • Léa Mendy
  • Rabah Hemine
  • Yness Ghemmour
  • Tengwa Kizole
  • Marianne Journo
  • Jean-Yves Prudentos
  • Françoise Gnagne
  • Axel Louison
  • Yali Diebakhate
  • Jacky Lagadec
  • Patricia Bertonèche
  • Mourad Taleb
  • Merveille Loufoua Pombo
  • Lylian Balou Tchitchelle
  • Elise Garel
  • Eugène Kancel
  • Chantal Manhès
  • Mekhaiel Boushra
  • Maria Iciar Satrustegui
  • Luc Grennepoix
  • Nadia Imessaoudene
  • Laurent Vienne
  • Chantal Bouchaudon
  • Pierre Portet
  • Daniela Palomo Hernando
  • Fermin Albarral
  • Claudine Ollivier
  • Lounes Belkacemi
Patrick Chaimovitch
Patrick Chaimovitch Liste Les Ecologistes
Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
  • Patrick Chaimovitch
  • Soraya Mesbahi
  • Boris Dulac
  • Sabine Linguanotto
  • Nordine Khelika
  • Cécilia Aladro
  • Quentin Demmer
  • Camille Teillet
  • Gilles Touquet
  • Clémentine Leyer
  • Alexis Bachelay
  • Perrine Tricard
  • Pierre-Jean Stephan
  • Fabienne Dos Santos
  • Adda Bekkouche
  • Myriam Allal
  • Suleiman Kante
  • Nagète Maatougui
  • Leopold Michallet
  • Camille Boadas
  • Aïssa Ben Braham
  • Nathalie Ma
  • Tom Sanmarty
  • Audrey Phanor
  • Yahia Bouchouicha
  • Kady Sylla
  • Said Kara
  • Khadija Ouissi
  • Samuel Lamotte d'Incamps
  • Elisabeth Mauduech
  • Jean-Paul Jeangoudoux
  • Claire Parisot
  • John Mossot
  • Rokia Camara
  • Najib Benarafa
  • Aïcha Bouharz
  • François Mama Okene
  • Annouk Becquerel
  • Kouame Kodjo
  • Lisa Paolini
  • Habib Benbelaïd
  • Rabia Hnida
  • Mousse Nassirou
  • Anne Fratoni
  • Rachid Ferhat
  • Emmanuelle Laignel
  • Paul Duflot
  • Arielle Boulin-Prat
  • Fayçal Hafayed
  • Véronique Valentin
  • Malik Habibi
  • Maïssa Touquet
  • Abdelkader Guehmoudi
  • Geneviève Gojard
  • Pierre Parreaux
Jordan Robichon
Jordan Robichon Liste de La France insoumise
Colombes Populaire
  • Jordan Robichon
  • Rania Hattabi
  • Soulymane Salym
  • Mancita Fofana
  • Aymane Thegat
  • Aramata Diarra
  • Rémy Choury
  • Salima Gueddouchi
  • Noureddine Berkat
  • Magali Ricordeau
  • Jamal Djeghidel
  • Fatiha Mayouf
  • Boubakar Mazari
  • Elyssa Chaâbi
  • Nicolas Duthoit
  • Amélie Lecomte
  • Anthony Robichon
  • Juliette Vacherie
  • Patrick Albert
  • Christiane Chombeau
  • Kenzi Manallah
  • Frédérique Ladanne
  • Johan Cougé
  • Céline Oukhenniche
  • Younès El Atfi
  • Sarah Menouni
  • Timothée Gerrier
  • Monia Bounebache
  • Franck Adam
  • Zineb Hassani
  • William Tchapda
  • Françoise Mazalto
  • Michel Illana
  • Sabrina Hassani
  • Alinoë Gentaz-Bourchanin
  • Samah Rafaki
  • Newfel-Isham Omari
  • Ilham Rahmani
  • Jean-Michel Lemay
  • Marie-Angèle Aka
  • Nicolas Jallad
  • Nathalie Albert
  • Pierre Besse
  • Salia Albert
  • Nourdine Manallah
  • Catherine Pinchedez
  • Mokhtar Merazga
  • Danièle Vannoni
  • Thomas Schweitzer
  • Hawa Fofana
  • Jean-François Girard
  • Odile Mourre
  • Dominique Mourre
  • Fadila Barkat
  • David Correia
René Kimbassa
René Kimbassa Liste du Rassemblement National
Colombes en ordre
  • René Kimbassa
  • Nathalie Coche
  • Antoine Villalard
  • Patricia Jaffrelot
  • Patrick Stekelerom
  • Hongxia Wang
  • Gilbert Peradon
  • Christelle Matuszak
  • Jean-François Strack
  • Marie-Laure Aissaoui
  • Olivier Euve
  • Stéphanie Blivet
  • Frédéric Migneau
  • Virginie Delbauche
  • Yves N'Guyenno Kervasdoue
  • Rose Derouard
  • Régis Vettier
  • Reine Rousselle
  • Aurélien Popescu
  • Paule Barré
  • Didier Demeule-Emin
  • Virginie Szeles
  • Maurice Christmann
  • Longannie Chhim
  • Jean Vacher
  • Marie Hyenne
  • Thomas Thorel
  • Sarah Denis
  • Corentin Picard
  • Angélique Le Van
  • Francis Delattre
  • Ekodi Onawelo
  • Michel Riou
  • Sylvie Cavaillé
  • Igor Dujardin
  • Colette Riou
  • Henri Demailly
  • Catherine Alibert
  • Kylian Kimbassa
  • Chantal Orbinot
  • André Bottollier
  • Christiane Richard
  • Benjamin Stekelerom
  • Tatiana Vettier
  • Germain Bricout
  • Danielle Gullo
  • Frédéric de Moy
  • Rosanna Paparella
  • Marceau Stekelerom
  • Armelle Bout
  • Roger Le Gall
  • Amélie Guit
  • Frédéric Humbert
Valentin Narbonnais
Valentin Narbonnais Liste du Parti socialiste
Colombes en mieux - La gauche démocratique, républicaine et écologiste
  • Valentin Narbonnais
  • Myriam Petit
  • Guillaume Bailey
  • Fatoumata Sow
  • Malik Benbelaid
  • Hayat Achik
  • Mamadou Konte
  • Béatrice Noyère
  • Pierre Thomas
  • Ismahène Seddik
  • Farid Bouchouk
  • Chantal Barthélémy-Ruiz
  • Lionel Faubeau
  • Chrystelle Méthon
  • Baptiste Bonzon
  • Yaye Amy Diop
  • Mathis André
  • Emma Gilibert
  • Sylvain Lecourt
  • Marie Jaffres
  • Paul Carden
  • Ilana Saucet
  • Sidi-Mohamed Drago
  • Micheline Dubreucq
  • Mathieu Tesnier
  • Valentine Pressard
  • Landry-Félix Tchondjo
  • Zulhra Sayah
  • Takfarinas Chabane
  • Catherine Slimani
  • Paul-Emile Leloup
  • Stella Natchkebia
  • Dalal Saïd Salim
  • Leïla Ayyadi
  • Steven Gigout
  • Elizabeth Marie
  • Amine Achik
  • Elsa Corvo
  • Sofiane Sidhoum
  • Nivetha Saravanamuttu
  • Taylor Bazin
  • Louane Da Silva
  • Michel Toloton
  • Julie Colinet
  • Max Arias
  • Samia Gasmi
  • Lionel Gamard
  • Yudeymis Garcia Cutiño
  • Mamadou Keita
  • Martine Antognazza
  • Modibo Kouyate
  • Rosette Kebabdjian
  • Ahmed Bella
  • Michèle Etcheberry
  • Philippe Le Prevost

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Chaimovitch
Patrick Chaimovitch (41 élus) Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch 		10 403 53,20%
  • Patrick Chaimovitch
  • Fatoumata Sow
  • Alexis Bachelay
  • Samia Gasmi
  • Julien Beaussier
  • Dounia Moumni
  • Maxime Charreire
  • Perrine Tricard
  • Jérémy Desarthe
  • Valérie Mestres
  • Boumédienne Agoumallah
  • Claire Arnould
  • Valentin Narbonnais
  • Hélène Nicolas
  • Boris Dulac
  • Chantal Barthelemy-Ruiz
  • Aïssa Ben Braham
  • Aline Chemin
  • Adda Bekkouche
  • Nagète Maatougui
  • Leopold Michallet
  • Patricia Pacary
  • Nordine Khelika
  • Udanthi Naharenpitage
  • Guillaume Bailey
  • Cecilia Aladro
  • Cherif Mohellebi
  • Madeleine Saint-Jacques
  • Mamadou Konte
  • Soraya Mesbahi
  • Lionel Faubeau
  • Kady Sylla
  • Jean-Paul Jeangoudoux
  • Nathalie Ma
  • Stanislas Gros
  • Sabine Linguanotto
  • Pierre Thomas
  • Hayat Achik
  • Suleiman Kanté
  • Sally O'shea
  • Pierre-Jean Stephan
Nicole Goueta
Nicole Goueta (12 élus) Notre parti c'est colombes 		9 150 46,79%
  • Nicole Goueta
  • Hervé Hémonet
  • Caroline Coblentz
  • Sébastien Perrotel
  • Leïla Leghmara
  • Jean-Paul Bolufer
  • Bernadette Samama
  • Yves Pique
  • Véronique Vignon
  • Michel Mome
  • Amélie Delattre
  • Alexandre Giudicelli
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 42,91%
Taux d'abstention 57,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 397

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole Goueta
Nicole Goueta Mon parti c'est colombes 		6 684 34,19%
Patrick Chaimovitch
Patrick Chaimovitch Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch 		5 889 30,13%
Sébastien Perrotel
Sébastien Perrotel Colombes nouvel air ! 		4 219 21,58%
Nadia Frontigny
Nadia Frontigny Colombes ambition 		1 740 8,90%
Samuel Metias
Samuel Metias Colombes connect 		674 3,44%
Michel Fabre
Michel Fabre Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		339 1,73%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 42,31%
Taux d'abstention 57,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 20 052

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicole Goueta
Nicole Goueta (41 élus) Ensemble pour la victoire 		14 282 52,36%
  • Nicole Goueta
  • Jean-Paul Bolufer
  • Caroline Coblentz
  • Hervé Hemonet
  • Anne Bourdu
  • Samuel Metias
  • Nadia Frontigny
  • Sébastien Perrotel
  • Leila Leghmara
  • Remi Noual
  • Amélie Delattre
  • Eddy Elmaleh
  • Nora Djellab
  • Tarek Wehbe
  • Guénola De La Seigliere
  • Pierre Nicot
  • Bernadette Samama
  • Yves Pique
  • Véronique Vignon
  • Mohamed Regragui
  • Marie-Lise Vallee
  • Antoine Moukarzel
  • Yvonne Perichon
  • Jean Lorrain
  • Diane De Longueville
  • Alexandre Guidicelli
  • Danielle Skenazi
  • Karim El Bachtany
  • Soazig Hubert
  • Rachid Beldjoudi
  • Gaëlle Moncomble
  • Arnold Bauer
  • Marie-Claude Bourgeot
  • Rachid Chaker
  • Anne Sloukgi
  • Ludovic Arnould
  • Sabrina Mebarki
  • Mickael Thine
  • Patricia Koutenay
  • Michel Mome
  • Touria Hadj-Kacem
Philippe Sarre
Philippe Sarre (12 élus) Colombes avance 		12 990 47,63%
  • Philippe Sarre
  • Véronique Monge
  • Yahia Bouchouicha
  • Chantal Barthelemy-Ruiz
  • Patrick Chaimovitch
  • Patricia Pacary
  • Maurice Lobry
  • Michèle Etcheberry
  • Aïssa Ben Braham
  • Fatoumata Sow
  • Kamel Essaïed
  • Brigitte Gonthier-Maurin
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 60,07%
Taux d'abstention 39,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 28 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Sarre
Philippe Sarre Colombes avance 		8 616 34,59%
Nicole Goueta
Nicole Goueta Tous pour colombes 		8 265 33,18%
Laurent Trupin
Laurent Trupin La relève! 		3 829 15,37%
Samuel Metias
Samuel Metias Colombes v 2014 		1 726 6,93%
Lionnel Rainfray
Lionnel Rainfray Union pour colombes 2014 		1 102 4,42%
Adda Bekkouche
Adda Bekkouche Une vraie gauche pour colombes 		809 3,24%
Philippe Goiset
Philippe Goiset Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		349 1,40%
Ahmed Abidine
Ahmed Abidine "debout pour la nouvelle france" 		207 0,83%
Participation au scrutin Colombes
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 25 842

Villes voisines de Colombes

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