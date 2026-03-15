Résultat municipale 2026 à Colombes : les résultats dévoilés, suivez l'élection dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Colombes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Colombes
17:57 - Les données clés du vote RN à Colombes
Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Colombes en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 9,05% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 19,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 7,10% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, à Colombes comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,99% lors du choc des européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Le parti d'extrême droite était relégué loin derrière dans l'urne sur l'ensemble des circonscriptions de Colombes.
17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Dernières municipales : 57,69 % d'abstention à Colombes
L'abstention s'élevait à 57,69 % à Colombes pour le premier tour des élections de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi élevé à 23,23 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, il est éclairant d'examiner l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 52,40 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 30,97 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,57 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. Ce facteur à Colombes sera en tout cas un véritable pivot de ces élections municipales.
15:59 - Colombes : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les scrutins législatifs du printemps 2024 avaient donné une pole position au courant 'Union de la gauche' (48,18%), devant Les Républicains (22,17%) sur les 2 circonscriptions associées à la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, Les Républicains culminant à 58,28% des voix dans la commune. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Colombes avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 24,57% des votes. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colombes
|Tête de listeListe
|
Amélie Delattre
Liste divers centre
ENSEMBLE, REVELONS COLOMBES
|
|
Nadia Frontigny
Liste divers droite
Colombes C Vous
|
|
Joakim Giacomoni
Liste des Républicains
Colombes est une chance
|
|
Julien Puertas
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Patrick Chaimovitch
Liste Les Ecologistes
Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
|
|
Jordan Robichon
Liste de La France insoumise
Colombes Populaire
|
|
René Kimbassa
Liste du Rassemblement National
Colombes en ordre
|
|
Valentin Narbonnais
Liste du Parti socialiste
Colombes en mieux - La gauche démocratique, républicaine et écologiste
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Chaimovitch (41 élus) Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|10 403
|53,20%
|
|Nicole Goueta (12 élus) Notre parti c'est colombes
|9 150
|46,79%
|
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,91%
|Taux d'abstention
|57,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 397
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta Mon parti c'est colombes
|6 684
|34,19%
|Patrick Chaimovitch Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|5 889
|30,13%
|Sébastien Perrotel Colombes nouvel air !
|4 219
|21,58%
|Nadia Frontigny Colombes ambition
|1 740
|8,90%
|Samuel Metias Colombes connect
|674
|3,44%
|Michel Fabre Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|339
|1,73%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,31%
|Taux d'abstention
|57,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 052
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta (41 élus) Ensemble pour la victoire
|14 282
|52,36%
|
|Philippe Sarre (12 élus) Colombes avance
|12 990
|47,63%
|
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|60,07%
|Taux d'abstention
|39,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|28 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Sarre Colombes avance
|8 616
|34,59%
|Nicole Goueta Tous pour colombes
|8 265
|33,18%
|Laurent Trupin La relève!
|3 829
|15,37%
|Samuel Metias Colombes v 2014
|1 726
|6,93%
|Lionnel Rainfray Union pour colombes 2014
|1 102
|4,42%
|Adda Bekkouche Une vraie gauche pour colombes
|809
|3,24%
|Philippe Goiset Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,40%
|Ahmed Abidine "debout pour la nouvelle france"
|207
|0,83%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|25 842
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