Résultat municipale 2026 à Colombes : suivez toutes les infos du 1er tour dans la ville

Programme de Joakim Giacomoni à Colombes (Colombes est une chance)

Candidat à la mairie

Joakim Giacomoni se présente comme le candidat de la droite et du centre pour la mairie de Colombes. Avec une expérience significative dans les affaires publiques et un engagement fort envers la ville, il souhaite redonner à Colombes la place qu'elle mérite. Son équipe est constituée d'élus et d'acteurs de la société civile, unie par la volonté d'améliorer le quotidien des habitants.

Projets pour Colombes

Le programme de Joakim Giacomoni inclut plusieurs projets phares pour dynamiser la ville. Parmi eux, la création d'un nouveau poste de police municipale et la rénovation de plusieurs infrastructures comme la MJC et l’Avant-Seine. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité, améliorer les équipements publics et soutenir le développement local.

Soutiens politiques

Joakim Giacomoni bénéficie du soutien de personnalités politiques influentes comme Valérie Précise et Philippe Juvin, députés des Hauts-de-Seine. Ce soutien témoigne de la crédibilité de sa candidature et de l'importance de son projet pour la région. La mobilisation de ces figures politiques vise à rassembler des forces pour un avenir meilleur à Colombes.

Engagement pour l'avenir

Le candidat met l'accent sur la nécessité d'un projet ambitieux et humain pour Colombes. Il souhaite impliquer les habitants dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la ville, en valorisant ses talents et sa diversité. Joakim Giacomoni est déterminé à relever le défi de l'engagement citoyen et à préparer l'avenir des générations futures.