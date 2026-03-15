Résultat municipale 2026 à Colombes : suivez toutes les infos du 1er tour dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Colombes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Colombes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Colombes
16:23 - À Colombes, une campagne sous haute tension judiciaire
À Colombes, le scrutin du 15 mars se déroule dans une atmosphère électrique, marquée par des dossiers judiciaires qui pèsent sur les principaux camps. Le candidat LR Joakim Giacomoni-Vincent est sous les coups d'une enquête du Parquet national financier liée à ses anciennes fonctions au Siaap, ce qui l'a conduit à démissionner de cet organisme en février dernier. De son côté, le maire écologiste Patrick Chaimovitch, qui brigue un second mandat, voit sa campagne bousculée par l'enquête pour prise illégale d'intérêts visant son ancien directeur de cabinet, dont les liens avec des associations locales ont justifié des perquisitions à la mairie en décembre dernier. Lire sur Challenges.fr
12/03/26 - 17:48 - Le candidat Joakim Giacomoni en pleine tourmente
Joakim Giacomoni, candidat pour les municipales de 2026 à Colombes, est impliqué dans un scandale financier lié à l'affaire EcoGlobal. Cette enquête préliminaire par le parquet national financier évoque des suspicions de détournement de fonds publics et de corruption. Les accusations concernent des subventions de 2016 à 2025 pour une coopération internationale. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 16:46 - Jordan Robichon conduit la liste LFI à Colombes
À Colombes, Jordan Robichon mène une liste LFI pour les municipales de 2026 après un désaccord avec le maire sortant. Malgré une proposition d'union de la gauche, LFI a choisi d'aller seul, critiquant la gestion de Patrick Chaimovitch. Robichon promet de lutter contre la gentrification et de défendre les quartiers populaires. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 15:46 - La gauche se divise avant le premier tour
À Colombes, l'alliance entre LFI et le maire écologiste Patrick Chaimovitch, célébrée lors de l'inauguration de son QG de campagne, n'a duré qu'une semaine. Après des négociations, cette union a éclaté, menant LFI à se dissocier et à former sa propre liste, 'Colombes populaire 2026'. Ce conflit reflète les tensions au sein de la gauche locale avant les élections municipales de 2026. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Colombes
|Tête de listeListe
|
Amélie Delattre
Liste divers centre
ENSEMBLE, REVELONS COLOMBES
|
|
Nadia Frontigny
Liste divers droite
Colombes C Vous
|
|
Joakim Giacomoni
Liste des Républicains
Colombes est une chance
|
|
Julien Puertas
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Patrick Chaimovitch
Liste Les Ecologistes
Avec vous pour Colombes, Populaire, Ecologiste et Solidaire
|
|
Jordan Robichon
Liste de La France insoumise
Colombes Populaire
|
|
René Kimbassa
Liste du Rassemblement National
Colombes en ordre
|
|
Valentin Narbonnais
Liste du Parti socialiste
Colombes en mieux - La gauche démocratique, républicaine et écologiste
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Chaimovitch (41 élus) Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|10 403
|53,20%
|
|Nicole Goueta (12 élus) Notre parti c'est colombes
|9 150
|46,79%
|
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,91%
|Taux d'abstention
|57,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 397
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta Mon parti c'est colombes
|6 684
|34,19%
|Patrick Chaimovitch Pour colombes les écologistes, la gauche et les citoyens avec patrick chaimovitch
|5 889
|30,13%
|Sébastien Perrotel Colombes nouvel air !
|4 219
|21,58%
|Nadia Frontigny Colombes ambition
|1 740
|8,90%
|Samuel Metias Colombes connect
|674
|3,44%
|Michel Fabre Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|339
|1,73%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|42,31%
|Taux d'abstention
|57,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|20 052
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicole Goueta (41 élus) Ensemble pour la victoire
|14 282
|52,36%
|
|Philippe Sarre (12 élus) Colombes avance
|12 990
|47,63%
|
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|60,07%
|Taux d'abstention
|39,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|28 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Sarre Colombes avance
|8 616
|34,59%
|Nicole Goueta Tous pour colombes
|8 265
|33,18%
|Laurent Trupin La relève!
|3 829
|15,37%
|Samuel Metias Colombes v 2014
|1 726
|6,93%
|Lionnel Rainfray Union pour colombes 2014
|1 102
|4,42%
|Adda Bekkouche Une vraie gauche pour colombes
|809
|3,24%
|Philippe Goiset Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,40%
|Ahmed Abidine "debout pour la nouvelle france"
|207
|0,83%
|Participation au scrutin
|Colombes
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|25 842
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