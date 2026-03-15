Résultat municipale 2026 à Courbevoie : la journée électorale heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Courbevoie ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Courbevoie
08:51 - Des accusations pèsent sur le maire à Courbevoie avant les municipales
À Courbevoie, la candidate DVD Aurélie Taquillain a porté plainte pour « détournement de suffrage » après avoir reçu des accusations d'une retraitée sur des pressions pour voter pour le maire sortant, Jacques Kossowski. Ce dernier dément et a également porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Une enquête préliminaire est ouverte. Lire sur actu.fr
13/03/26 - 18:31 - Les candidats à Courbevoie veulent accentuer la lutte contre le gaspillage
À Courbevoie, les élections municipales de 2026 éveillent l'intérêt autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les candidats s'engagent à pérenniser les politiques déjà en place, reconnues par les Nations Unies en 2024. L'objectif est d'étendre ces mesures aux entreprises locales pour renforcer cette démarche solidaire. Lire sur francebleu.fr
13/03/26 - 17:31 - Les Damiers s'invitent dans les débats à Courbevoie
À Courbevoie, le projet des Damiers devient un enjeu majeur des élections municipales de 2026. Les candidats expriment des opinions divergentes sur l'impact de ce projet controversé sur la ville et ses habitants. Ce sujet, bien que d'envergure, soulève un débat qui dépasse les limites locales. Lire sur leparisien.fr
13/03/26 - 16:41 - Kossowski et Soares unissent leurs forces à Courbevoie
À Courbevoie, le maire Jacques Kossowski a annoncé dès le mois de décembre sa candidature pour les élections municipales de mars 2026, en s'associant à l'élue centriste Stéphanie Soares. Il utilise les réseaux sociaux pour promouvoir sa campagne, démontrant son dynamisme. Leur tandem vise à renforcer leur position pour l'avenir de la ville. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courbevoie
|Tête de listeListe
|
Aurélie Taquillain
Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
|
|
Vincent Julé
Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
|
|
Alban Thomas
Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
|
|
Jacques Kossowski
Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) Fiers d'etre courbevoisiens
|9 251
|55,76%
|
|Aurélie Taquillain (11 élus) Ensemble, agissons pour courbevoie
|7 339
|44,23%
|
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|33,46%
|Taux d'abstention
|66,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 455
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski Fiers d'etre courbevoisiens
|8 923
|45,42%
|Aurélie Taquillain Ensemble, agissons pour courbevoie
|6 319
|32,16%
|Alban Thomas Tous pour courbevoie 2020
|1 844
|9,38%
|Ghizlaine Guessous Alternative courbevoie
|1 825
|9,28%
|Floriane Deniau Une nouvelle voie pour courbevoie
|734
|3,73%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|38,37%
|Taux d'abstention
|61,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 977
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) La defense des interets de courbevoie
|14 965
|55,94%
|
|Jean-André Lasserre (7 élus) Jean-andré lasserre - tous pour courbevoie
|7 011
|26,21%
|
|Floriane Deniau (2 élus) Courbevoie bleu marine
|1 972
|7,37%
|
|Arach Derambarsh (2 élus) Courbevoie, pour une ville moderne et solidaire
|1 888
|7,05%
|
|Khalid Ait Hamou L'humain d'abord, courbevoie 2014
|912
|3,40%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|52,86%
|Taux d'abstention
|47,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|27 902
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