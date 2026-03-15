Résultat municipale 2026 à Courbevoie : suivez les résultats sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Courbevoie sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Courbevoie
17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Courbevoie aux municipales ?
Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Courbevoie en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 8,52% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 20,16% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 5,95% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Courbevoie comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,36% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 12,99% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Courbevoie. Il était ensuite relégué plus loin le dimanche suivant.
17:54 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé
Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).
16:58 - Les électeurs de Courbevoie très mobilisés lors des scrutins
Pour cette municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Courbevoie sera primordiale dans l'épilogue du scrutin. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 61,63 % du corps électoral, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant historiquement, avec les élections présidentielles, des rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,32 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,12 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 28,75 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,18 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Comment a voté Courbevoie l'année de la dissolution ?
Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Courbevoie avaient propulsé aux avants-postes Les Républicains (45,24%), devant la gauche réunie (32,80%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, la gauche réunie culminant à 44,17% des voix sur place. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Courbevoie avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,92%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait recueilli 15,26% des suffrages. L'orientation des électeurs de Courbevoie a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une ville politiquement partagée.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courbevoie
|Tête de listeListe
|
Aurélie Taquillain
Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
|
|
Vincent Julé
Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
|
|
Alban Thomas
Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
|
|
Jacques Kossowski
Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) Fiers d'etre courbevoisiens
|9 251
|55,76%
|
|Aurélie Taquillain (11 élus) Ensemble, agissons pour courbevoie
|7 339
|44,23%
|
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|33,46%
|Taux d'abstention
|66,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|17 455
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski Fiers d'etre courbevoisiens
|8 923
|45,42%
|Aurélie Taquillain Ensemble, agissons pour courbevoie
|6 319
|32,16%
|Alban Thomas Tous pour courbevoie 2020
|1 844
|9,38%
|Ghizlaine Guessous Alternative courbevoie
|1 825
|9,28%
|Floriane Deniau Une nouvelle voie pour courbevoie
|734
|3,73%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|38,37%
|Taux d'abstention
|61,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|19 977
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Kossowski (42 élus) La defense des interets de courbevoie
|14 965
|55,94%
|
|Jean-André Lasserre (7 élus) Jean-andré lasserre - tous pour courbevoie
|7 011
|26,21%
|
|Floriane Deniau (2 élus) Courbevoie bleu marine
|1 972
|7,37%
|
|Arach Derambarsh (2 élus) Courbevoie, pour une ville moderne et solidaire
|1 888
|7,05%
|
|Khalid Ait Hamou L'humain d'abord, courbevoie 2014
|912
|3,40%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|52,86%
|Taux d'abstention
|47,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,14%
|Nombre de votants
|27 902
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