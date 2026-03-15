Résultat municipale 2026 à Courbevoie : suivez les résultats sur place

Programme de Alban Thomas à Courbevoie (ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE)

Gouvernance et participation

La liste menée par Alban Thomas prône une gouvernance transparente et participative. Ils souhaitent impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent, en particulier pour des projets comme celui de Charras. Cette approche vise à renforcer le pouvoir d'agir des citoyens et à favoriser la co-construction des politiques publiques.

Développement durable

Le projet de Courbevoie met l'accent sur l'adaptation au dérèglement climatique. Des initiatives telles que la lutte contre les îlots de chaleur et la création d'un réseau de froid urbain sont envisagées. L'objectif est de rendre la ville pionnière dans la durabilité et le bien-être de ses habitants.

Équité sociale

Une des priorités est de garantir un service public équitable pour tous les quartiers de Courbevoie. Cela inclut des mesures pour encadrer les loyers et assurer l'accès à des activités culturelles et sportives à tarif réduit. L'équipe s'engage à mettre en place des critères transparents pour l'attribution de logements sociaux.

Revitalisation des quartiers

Le programme prévoit des actions spécifiques pour revitaliser chaque quartier de Courbevoie. Des projets tels que la réhabilitation des Damiers à Gambetta et la piétonnisation près de la gare de Bécon sont envisagés. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie et à dynamiser le commerce local.