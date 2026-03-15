Programme de Martine Damien à Créteil (Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité)

Politique de guerre

Le budget de guerre du gouvernement Macron a entraîné des coupes significatives dans les services publics, notamment dans la santé et l'éducation. Ces décisions ont des conséquences directes sur la vie des citoyens, avec des millions d'euros redirigés vers l'armée. La liste Crétiel pour les travailleurs et jeunes s'oppose fermement à cette politique d'austérité.

Services publics

La défense et le développement des services publics à Créteil sont des priorités pour la liste Crétiel pour les travailleurs et jeunes. Il est urgent de répondre aux besoins en logement, éducation, transports et crèches, afin de garantir un accès équitable pour tous. La municipalité doit également veiller à ce que les services restent accessibles et de qualité pour les travailleurs, jeunes et retraités.

Mobilisation citoyenne

La liste Crétiel pour les travailleurs et jeunes appelle à une mobilisation générale de la population pour défendre ses droits. Elle insiste sur la nécessité de s'opposer à la politique actuelle qui favorise les intérêts des capitalistes. Les élus doivent être à l'écoute des citoyens et travailler pour obtenir les moyens nécessaires à l'amélioration des conditions de vie.

Engagement communautaire

Le soutien à la communauté est essentiel pour construire un avenir meilleur à Créteil. La liste met en avant l'importance de l'inclusion de tous les citoyens, indépendamment de leur origine ou statut. En unissant les forces des travailleurs, retraités et jeunes, il est possible de créer un environnement plus juste et solidaire.