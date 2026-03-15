Résultat municipale 2026 à Créteil : suivez la journée électorale en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Créteil ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Créteil
08:47 - Fahim rejoint Laurent Cathala à Créteil pour les municipales
Lors d'une réunion publique à Créteil début février, le maire Laurent Cathala a présenté Fahim Mohammad, un prodige des échecs de 25 ans, qui rejoint sa liste pour les élections municipales de 2026. Cathala, candidat à un 9e mandat, a mis en avant le parcours inspirant de Fahim, un jeune réfugié bangladais. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 17:46 - Thierry Hebbrecht l'ancien adjoint devenu candidat aux municipales à Créteil
À Créteil, Thierry Hebbrecht, conseiller municipal et opposant à Laurent Cathala, maire depuis 1977, a annoncé en février son départ des Républicains. Il se présente de nouveau aux élections municipales de 2026 avec le soutien de Renaissance, bien que LR ne soit plus derrière lui. Malgré la pression qui pèse sur lui, il affirme être plus serein. Lire sur leparisien.fr
12/03/26 - 16:12 - Laurent Cathala brigue un nouveau mandat à Créteil à 80 ans
À Créteil, Laurent Cathala, 80 ans, sollicite un 9e mandat aux élections municipales de 2026 avec sa liste « Bien ensemble ». Son long parcours de près de 50 ans en tant qu'élu soulève des questions sur son bilan en matière de logement, de dette et de sécurité. Les électeurs, partagés, espèrent un changement malgré son indéboulonnabilité. Lire sur leparisien.fr
11/03/26 - 17:01 - Vitry : Capitano s'oppose au projet d'incinérateur annoncé
Olivier Capitanio, président du Val-de-Marne, critique le projet d'incinérateur à Vitry-sur-Seine, affirmant que le territoire ne servira pas de dépotoir pour Paris. Il appelle à un débat public et à la résistance face à la décision imposée, tout en dénonçant l'impact environnemental. La fronde s'organise avec des oppositions transpartisanes au projet. Lire sur actu.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Créteil
|Tête de listeListe
|
Sabrina Pruvot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camps des Travailleurs
|
|
Martine Damien
Liste d'extrême-gauche
Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité
|
|
Sylvain Thezard
Liste d'union à droite
Pour Créteil, avançons
|
|
Hervé Nabarette
Liste Les Ecologistes
Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil
|
|
Laurent Cathala
Liste d'union à gauche
Bien Ensemble
|
|
Thierry Hebbrecht
Liste divers droite
Créteil pour vous 2026 !
|
|
Abdoulbar Djaffar
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Créteil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (45 élus) La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|6 680
|69,82%
|
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Creteil votre ville
|2 887
|30,17%
|
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|22,64%
|Taux d'abstention
|77,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 088
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|5 821
|45,45%
|Thierry Hebbrecht Creteil votre ville
|1 862
|14,53%
|Mehmet Ceylan Creteil, un nouvel elan
|1 177
|9,19%
|Sylvain Thezard Demain pour creteil
|1 098
|8,57%
|David Cousy Pour l'écologie créteil en commun
|1 096
|8,55%
|Thomas Dessalles Creteil, l'avenir en commun
|661
|5,16%
|Linda Bouifrou Osons la transition
|446
|3,48%
|Mustapha Abbaoui Ensemble au coeur de notre ville
|364
|2,84%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière-faire entendre le camps des travailleurs
|155
|1,21%
|Martine Damien Reconquerir l'ecole et les services publics
|127
|0,99%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|30,14%
|Taux d'abstention
|69,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 386
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (42 élus) La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|13 132
|58,71%
|
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Agir pour vous
|6 622
|29,60%
|
|Gaétan Marzo (3 élus) Créteil bleu marine
|2 611
|11,67%
|
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,95%
|Taux d'abstention
|53,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,44%
|Nombre de votants
|23 404
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|10 459
|47,25%
|Thierry Hebbrecht Agir pour vous
|4 553
|20,57%
|Gaétan Marzo Créteil bleu marine
|2 623
|11,85%
|Marianne Boulc'h Creteil demain
|1 668
|7,53%
|Sylvie Smaniotto Gruska Osons créteil
|1 123
|5,07%
|Mustapha Abbaoui Rapprochons la ville de ses habitants
|934
|4,22%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|492
|2,22%
|Farid Chibout Les citoyens se mobilisent
|280
|1,26%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,09%
|Taux d'abstention
|53,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|22 978
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