Résultat municipale 2026 à Créteil : suivez tous les résultats dans la ville

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Créteil

Tête de listeListe
Sabrina Pruvot
Sabrina Pruvot Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camps des Travailleurs
  • Sabrina Pruvot
  • Daniel Gendre
  • Eva Draud
  • Alain Stephan
  • Martine Roussillat
  • Mickael Tamburro
  • Almash Patel
  • Luis Guillermo Astete
  • Myriam Jean-Louis
  • Marc Pailler
  • Sandrine de Paz
  • Yaya Camara
  • Sandra Detivelle
  • Sodike Saliou
  • Sabrina Benarbia
  • Bilel Abid
  • Nelly Lima
  • Mickaël Gasparini
  • Marie-Emilie Lapierre
  • Yannick Ngassam Njampon
  • Anita Ditia
  • Bernard Balu
  • Néné Diop
  • Patrick Bobin
  • Salima Arfa
  • Gérard Maïto
  • Léa de Paz
  • Philippe Pierre
  • Martine Fergé
  • Paolo Gendre
  • Nathalie Lima
  • Fouzi Sid Mehadja
  • Karine Nicole
  • Fethi Rokia
  • Emmanuelle Gilliot
  • Edwin Basson
  • Hanan Sid-Mehadja
  • José Cardoso Goncalves
  • Fatiha Cheriette
  • Tom Dutilleul
  • Laurence Carisey
  • Tom Gendre
  • Nicole Labadie
  • Lassen Amjahdi
  • Evelyne Vagnini
  • Jean Battini
  • Naïma Amjahdi
  • Samuel Tournan
  • Patience Awero
  • Mohamed Naouagi
  • Lélia Martinat
  • Julien Bertin
  • Christine Renaud
  • Saïd Maaroufou
  • Diogou Sangare
Martine Damien
Martine Damien Liste d'extrême-gauche
Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité
  • Martine Damien
  • Soufoungo Koulibali
  • Louisa Le Meur
  • Thierry Detmers
  • Françoise Roussel
  • Marc Vautier
  • Marcelle Tavakkoli
  • Jamil Arouri
  • Majida Allali
  • Marwan Ben Khedher
  • Betty Beral
  • Frédéric Montalvillo
  • Isabelle Alcazar
  • Lionel Eliadore
  • Maryse Noir
  • Adamou Bakhayokho
  • Solange Aldegon
  • Hateme Garbaa
  • Yves Luce Anglio
  • Foudil Louhidi
  • Mona Ismaiel
  • Merzoug Ghali
  • Sana Ben Abdallah
  • Mustapha Meziani
  • Marie-Christine Pradon
  • Gérard Daniel
  • Marie-Christine Duprix
  • Darren Vernet
  • Evelyne Lemesle
  • Francis Montlouis-Félicité
  • Christine Bertrand
  • Babacar Sane
  • Mireille Lahaye
  • Saeid Tavakkoli
  • Edith Vermeille
  • Elias Ceresuela
  • Sterna Rotman
  • Marc Gicquiau
  • Christiane Collas
  • Rachid Nadime
  • Migdalia Lanz Alvarez
  • Philippe Evrard
  • Liliane Brun
  • Christian Cubells
  • Patricia Gauthier
  • Daniel Maréchal
  • Christine Pujol
  • Tengandé Kaboré
  • Sabine Ramani
  • Sloan Tirault
  • Françoise Abdoun
  • Daniel Faglin
  • Monique Duclos
Sylvain Thezard
Sylvain Thezard Liste d'union à droite
Pour Créteil, avançons
  • Sylvain Thezard
  • Gabriela Botros
  • Stéphane Bachschmidt
  • Nayla Sammour Sawaya
  • Jean-Jacques Maillot
  • Sylvie Le Maux
  • Naceur Boukhentache
  • Ly Phea Khun-Franck
  • Rachid Hallal
  • Ludivine de Leenheer
  • Bruno Kerisit
  • Faïza Boudhan
  • Khirdine Bouzouini
  • Vanessa Sinopoli
  • Jean-Marc Savery
  • Christiane Migevant
  • Abdelouahab Betouche
  • Naïma Lazizi
  • Jérôme Caen
  • Malika Jaouani-Benaïssa
  • Florian Reny
  • Alexandra Hamonet
  • Arnaud Nugues
  • Odette Malek Gharagozian
  • Ilian Kaddouni
  • Aurore Moutomé
  • Patrick Caramelle
  • Céline Carimali
  • Shahriar Shahabeddin
  • Bérénice d'Almeida
  • Geoffroy Prost
  • Nelly Reihani
  • Baver Erman
  • Lydia Mokrane
  • Michel Kaseke
  • Séverine Porret
  • Eric Saurel
  • Djenabou Sow
  • Adil Tyah
  • Katell Le Bronec
  • Mickaël Guersan
  • Saliha Ferroudj
  • Olivier Le Saux
  • Jessica Rousseau
  • Lucas Thuriez
  • Eva Zana
  • Ethan Cohen
  • Solmaz Dianat
  • Jean-Pierre Lemaire
  • Martine Braconnier
  • Judicael Coppeaux
  • Claudette Garcia
  • Christian Klethi
  • Marie-Reine Barijaona-Laurent
  • Amine Betouche
Hervé Nabarette
Hervé Nabarette Liste Les Ecologistes
Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil
  • Hervé Nabarette
  • Brigitte Laude
  • David Cousy
  • Sandrine de Haro
  • Jeremiah Erviel
  • Colette Chavas
  • Pascal Pierra
  • Astrid Ngwe Pouth
  • Olivier Thomas
  • Sylvie Ané
  • Rémi Vollot
  • Julie Thévenet
  • Benoît Martin
  • Christine Calinaud
  • Tristan Beideler
  • Catherine de Luca
  • Daniel Scimeca
  • Colette Davesne
  • Philippe Hellot
  • Maryse Maximin
  • Michel Demarest
  • Lucile Boitte
  • Michel Amar
  • Nathalie Anguill
  • Jean Angles
  • Geneviève Beaufils
  • Hans-Rainer Maasch
  • Bénédicte Kolle
  • Jérôme Chaput
  • Martine Cabanat
  • Philippe Batisse
  • Francine Benguigui
  • Théodore Guyot
  • Marianne Panigel
  • Ugo Simon
  • Laurence Durandau
  • Dilane Da Silva Marques
  • Isadora Steyaert
  • Laurent Mézy
  • Christine de Ternay
  • Nazareth Hekimian
  • Marie-Christne Dézé
  • Victor Planes
  • Christiane Belert
  • Gaspard Gaombalet
  • Anne-Marie Chevallier
  • Pierre Lemaître
  • Martine Cavazzoni
  • Philippe Malécot
  • Natalie Mayer
  • Romain Lecaque
  • Célia Pernet
  • Jean-François Billoudet
Laurent Cathala
Laurent Cathala Liste d'union à gauche
Bien Ensemble
  • Laurent Cathala
  • Maguy Boulard
  • Antoine Pelissolo
  • Frédérique Hachmi
  • Albert Elharrar
  • Chantal Vallier
  • Moncef Maïz
  • Josette Sol
  • Luc Mboumba
  • Magali Rousseau
  • Jean-Philippe Bien
  • Nelly Diallo
  • Olivier Place
  • Dominique Henon
  • Axel Urgin
  • Samira Adnane
  • Alain Dukan
  • Magda Vorchin
  • Eric Toledano
  • Martine Garrigou-Gaucherand
  • Maurice Braud
  • Evelyne Batenguek
  • Clément Martin
  • Sylviane Rupaire
  • Mohammed Tahri
  • Massilya Hamraoui
  • Thomas Defortescu
  • Mathilde Probel
  • Fahim Mohammad
  • Isabelle Morvan
  • Patrick Baulu
  • Diaoulé Diawara
  • Thomas Martin
  • Pauline Anamba-Onana
  • Mehdi Mockel
  • Marie Mattei
  • Joseph Palmier
  • Sylvie Méligne
  • Eric Esor
  • Murielle Christon
  • Michel Wannin
  • Luisa Sitouah
  • Marc Pommier
  • Aby Gaye
  • Elias H'Limi
  • Florence Lory
  • Raymond Soussan
  • Oumou Diasse
  • Mohamed Boubaya
  • Virginie Tregous
  • Tony Sorel
  • Béatrice Barbier
  • Kevin Lélé Sadjo
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht Liste divers droite
Créteil pour vous 2026 !
  • Thierry Hebbrecht
  • Clémence Bussière
  • Alban Vanotti
  • Léa de Boursetty
  • Max-Léo Orville
  • Neliffer Martin
  • Mehmet Ceylan
  • Sonia Raba
  • Michel Sasportas
  • Rachel Maffon
  • Pierre-Louis Lauzet
  • Rose Corlue
  • Emmanuel Ding
  • Julie-Hannah Hagege
  • Philippe Rault
  • Sophie Majar
  • Gérard Méligne
  • Fozia Doaleh Dider
  • Jacques Amselem
  • Yaelle Alice Brakha
  • Yamoan Maffon
  • Christelle Detienne
  • Luis Fernando Villegas Perez
  • Kahina Amri
  • Quang Hue Le
  • Nadia Saauassi
  • Jean-Pierre Protat
  • Nadège Katia Santamaria
  • Kamel Boudjellal
  • Joëlle Masson
  • Eric Marcel Marchal
  • Coralie Amelot
  • Andy Even
  • Sylvie Grison
  • Robert Jean-Luc Jimenez
  • Alexandra Isabelle Rioseco
  • Jean Calange
  • Shanone Morain
  • Yohan Marie-Sainte
  • Karine Denis
  • Thierry Piotrowski
  • Stéphanie Canakiah
  • Boris Arnaud Rebiffe
  • Jacqueline Cohen
  • Mamadou Sane
  • Jocelyne Besnard
  • Yohann Tordjman
  • Vanessa Dupuis
  • Jacques André René Santens
  • Safia Seynabou Lo
  • Goviden Canakiah
  • Ewa Maria Demus Rastawicka
  • Séverin Victor Manebard
Abdoulbar Djaffar
Abdoulbar Djaffar Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Créteil
  • Abdoulbar Djaffar
  • Flavie Lambelain
  • Thémis Belkhadra
  • Nadia Elezaar
  • Marchel Lenoir
  • Aminata Tandia
  • Jonas Sylneon
  • Yasmine Abazine
  • Salimou Maréga
  • Bomba Cisse
  • Johan Chupin
  • Emy Raucher
  • Walid Habib
  • Oumou N'Diaye
  • Killian Le Guillou
  • Wassila Benghouba
  • Réginald Georges
  • Valérie Claude Heymann
  • Lucas Chereault
  • Sonaté Ahouansou-Agnilo
  • Ilies Ifssah
  • Nawel Abi
  • Aboubakri Hadji Ali
  • Samantha Nsimba Mavuela
  • Imade Habhab
  • Aïssatou Mohamed
  • Quentin Deprince
  • Inès Bensarsa
  • Cyril Soilihi
  • Zainaba Ahamada
  • Jounaïd Ali
  • Coraline Delomosne
  • Matthieu Moudourou
  • Tanya Drieu
  • Leny Di Marco
  • Rizlène Anwar
  • Moussa Soukouna
  • Angelina Dominique Vrabie
  • Patrick Pacquette
  • Sarah Abou Ahmed
  • Ihab Gatoufi
  • Béatrice Allétié
  • Hachim Mohamed
  • Carla Mvie
  • Modacère Watanyar
  • Tess Muka--Lobez
  • Marius Delomosne
  • Maïssa Traore
  • Ayrton Mvie
  • Béatrice Pinat
  • Abdul-Sahib Meshtet
  • Fatma Benaissa
  • Cheikhna Seck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala
Laurent Cathala (45 élus) La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste 		6 680 69,82%
  • Laurent Cathala
  • Maguy Boulard
  • Antoine Pelissolo
  • Martine Garrigou-Gaucherand
  • Albert Elharrar
  • Chantal Vallier
  • Olivier Place
  • Sylvie Simon-Deck
  • Alain Dukan
  • Anne Angles
  • Jérôme Le Guillou
  • Frédérique Hachmi
  • Moncef Maiz
  • Josette Sol
  • Luc Mboumba
  • Samira Adnane
  • Bruno Helin
  • Sylvie Meligne
  • Jean-Philippe Bien
  • Marie Mattei
  • Maurice Braud
  • Sylviane Rupaire
  • Axel Urgin
  • Nelly Diallo
  • Rachid Hallal
  • Isabelle Morvan
  • Eric Toledano
  • Magda Vorchin
  • Joël Pessaque
  • Marie-Christine Salvia
  • Michel Sasportas
  • Patrice Deprez
  • Jean-François Dufeu
  • Pascale Torgemen
  • Mehedi Henry
  • Séverine Perreau
  • Mohammed Tahri
  • Marie-Louise Camara
  • Michel Wannin
  • Pauline Anamba-Onana
  • Eric Esor
  • Murielle Christon
  • Martin Mulumba
  • Oumou Diasse
  • Michel Teissedre
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht (8 élus) Creteil votre ville 		2 887 30,17%
  • Thierry Hebbrecht
  • Sonia Raba
  • Bruno Kerisit
  • Claudette-Renée Garcia
  • Emmanuel Yi Ding
  • Safia Lô
  • Abdelouahab Betouche
  • Vanessa Dupuis
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 22,64%
Taux d'abstention 77,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 088

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala
Laurent Cathala La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste 		5 821 45,45%
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht Creteil votre ville 		1 862 14,53%
Mehmet Ceylan
Mehmet Ceylan Creteil, un nouvel elan 		1 177 9,19%
Sylvain Thezard
Sylvain Thezard Demain pour creteil 		1 098 8,57%
David Cousy
David Cousy Pour l'écologie créteil en commun 		1 096 8,55%
Thomas Dessalles
Thomas Dessalles Creteil, l'avenir en commun 		661 5,16%
Linda Bouifrou
Linda Bouifrou Osons la transition 		446 3,48%
Mustapha Abbaoui
Mustapha Abbaoui Ensemble au coeur de notre ville 		364 2,84%
Daniel Gendre
Daniel Gendre Lutte ouvrière-faire entendre le camps des travailleurs 		155 1,21%
Martine Damien
Martine Damien Reconquerir l'ecole et les services publics 		127 0,99%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 30,14%
Taux d'abstention 69,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 386

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala
Laurent Cathala (42 élus) La passion de la ville - creteil, une passion partagée 		13 132 58,71%
  • Laurent Cathala
  • Brigitte Jeanvoine
  • Jean-François Dufeu
  • Martine Garrigou-Gaucherand
  • Axel Urgin
  • Danièle Cornet
  • Bruno Helin
  • Sylvie Simon-Deck
  • Mehedi Henry
  • Delphine Melkonian
  • Michel Sasportas
  • Frédérique Hachmi
  • Michel Wannin
  • Marie-Christine Salvia
  • Luc Mboumba
  • Oumou Diasse
  • Rachid Hallal
  • Soraya Cardinal
  • Moncef Maiz
  • Patrice Deprez
  • Eric Toledano
  • Séverine Perreau
  • Serge Roche
  • Béatrice Barbusse
  • Alain Dukan
  • Josette Sol
  • Abraham Johnson
  • Marie-France Bellois
  • Joël Pessaque
  • Claudine Blouet
  • Thomas Lardeau
  • Pascale Torgemen
  • Jean-Pierre Heno
  • Dominique Nicolas
  • Hedi Condroyer
  • Françoise Andreau
  • Olivier Place
  • Danielle Defortescu
  • Jean-Paul Defrade
  • Hala Babikir
  • Stéphane Caristan
  • Laïla Sebbar-Bedra
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht (8 élus) Agir pour vous 		6 622 29,60%
  • Thierry Hebbrecht
  • Ange Cadot Sevestre
  • Alain Ghozland
  • Catherine Doumid
  • Sylvain Thezard
  • Dominique Lacroze
  • Bruno Kerisit
  • Patricia Attia
Gaétan Marzo
Gaétan Marzo (3 élus) Créteil bleu marine 		2 611 11,67%
  • Gaétan Marzo
  • Marie-Agnès Houck
  • Raphaël Quinart
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 46,95%
Taux d'abstention 53,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,44%
Nombre de votants 23 404

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Cathala
Laurent Cathala La passion de la ville - creteil, une passion partagée 		10 459 47,25%
Thierry Hebbrecht
Thierry Hebbrecht Agir pour vous 		4 553 20,57%
Gaétan Marzo
Gaétan Marzo Créteil bleu marine 		2 623 11,85%
Marianne Boulc'h
Marianne Boulc'h Creteil demain 		1 668 7,53%
Sylvie Smaniotto Gruska
Sylvie Smaniotto Gruska Osons créteil 		1 123 5,07%
Mustapha Abbaoui
Mustapha Abbaoui Rapprochons la ville de ses habitants 		934 4,22%
Daniel Gendre
Daniel Gendre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		492 2,22%
Farid Chibout
Farid Chibout Les citoyens se mobilisent 		280 1,26%
Participation au scrutin Créteil
Taux de participation 46,09%
Taux d'abstention 53,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 22 978

Villes voisines de Créteil

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