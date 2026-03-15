Résultat municipale 2026 à Créteil : suivez tous les résultats dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Créteil [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Créteil sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Créteil
17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Créteil
Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Créteil en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,79% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 24,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 9,85% à la formation d'extrême droite au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score trop limité, à Créteil comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 16,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 17,37% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Créteil. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 16,95% lors du vote définitif.
17:23 - Le taux de participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val de Marne avec 38,26% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 29,42%, contre 43,40% en 2014.
16:58 - La commune de Créteil plutôt abstentionniste lors des élections
En 2020, la participation à Créteil était allée jusqu'à 30,14 % à la fin du premier tour (en deçà de la moyenne nationale). 13 386 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 73,31 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 51,26 % des électeurs (soit environ 23 727 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,82 %, bien au-delà des 42,33 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée en comparaison de l'ensemble du pays. La mobilisation de l'électorat de Créteil sera en définitive une clé pour cette municipale.
15:59 - Il y a deux ans, Créteil avait opté pour la droite
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Créteil, les choix s'étaient majoritairement portés sur Manon Aubry (30,16%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Créteil plaçaient en tête le rassemblement des gauches (49,68%), devant la nuance Majorité présidentielle (18,14%). Le second round n'a pas changé grand chose, le rassemblement des gauches culminant à 45,14% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Créteil
|Tête de listeListe
|
Sabrina Pruvot
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camps des Travailleurs
|
|
Martine Damien
Liste d'extrême-gauche
Créteil pour les travailleurs et jeunes, contre la guerre et l'austérité
|
|
Sylvain Thezard
Liste d'union à droite
Pour Créteil, avançons
|
|
Hervé Nabarette
Liste Les Ecologistes
Pour un renouveau écologique et citoyen à Créteil
|
|
Laurent Cathala
Liste d'union à gauche
Bien Ensemble
|
|
Thierry Hebbrecht
Liste divers droite
Créteil pour vous 2026 !
|
|
Abdoulbar Djaffar
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Créteil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (45 élus) La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|6 680
|69,82%
|
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Creteil votre ville
|2 887
|30,17%
|
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|22,64%
|Taux d'abstention
|77,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 088
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La vie, la ville, la planete - creteil, un futur juste
|5 821
|45,45%
|Thierry Hebbrecht Creteil votre ville
|1 862
|14,53%
|Mehmet Ceylan Creteil, un nouvel elan
|1 177
|9,19%
|Sylvain Thezard Demain pour creteil
|1 098
|8,57%
|David Cousy Pour l'écologie créteil en commun
|1 096
|8,55%
|Thomas Dessalles Creteil, l'avenir en commun
|661
|5,16%
|Linda Bouifrou Osons la transition
|446
|3,48%
|Mustapha Abbaoui Ensemble au coeur de notre ville
|364
|2,84%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière-faire entendre le camps des travailleurs
|155
|1,21%
|Martine Damien Reconquerir l'ecole et les services publics
|127
|0,99%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|30,14%
|Taux d'abstention
|69,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 386
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala (42 élus) La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|13 132
|58,71%
|
|Thierry Hebbrecht (8 élus) Agir pour vous
|6 622
|29,60%
|
|Gaétan Marzo (3 élus) Créteil bleu marine
|2 611
|11,67%
|
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,95%
|Taux d'abstention
|53,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,44%
|Nombre de votants
|23 404
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Cathala La passion de la ville - creteil, une passion partagée
|10 459
|47,25%
|Thierry Hebbrecht Agir pour vous
|4 553
|20,57%
|Gaétan Marzo Créteil bleu marine
|2 623
|11,85%
|Marianne Boulc'h Creteil demain
|1 668
|7,53%
|Sylvie Smaniotto Gruska Osons créteil
|1 123
|5,07%
|Mustapha Abbaoui Rapprochons la ville de ses habitants
|934
|4,22%
|Daniel Gendre Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|492
|2,22%
|Farid Chibout Les citoyens se mobilisent
|280
|1,26%
|Participation au scrutin
|Créteil
|Taux de participation
|46,09%
|Taux d'abstention
|53,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|22 978
Villes voisines de Créteil
- Créteil (94000)
- Ecole primaire à Créteil
- Maternités à Créteil
- Crèches et garderies à Créteil
- Classement des collèges à Créteil
- Salaires à Créteil
- Impôts à Créteil
- Dette et budget de Créteil
- Climat et historique météo de Créteil
- Accidents à Créteil
- Délinquance à Créteil
- Inondations à Créteil
- Nombre de médecins à Créteil
- Pollution à Créteil
- Entreprises à Créteil
- Prix immobilier à Créteil