Résultat municipale 2026 à Digne-les-Bains : les résultats publiés, suivez le verdict dans la ville
Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Digne-les-Bains sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Digne-les-Bains
17:57 - Les données récentes du vote RN à Digne-les-Bains
Le mouvement nationaliste ne figurait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Digne-les-Bains en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 23,71% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,23% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 21,44% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN sécurisait 45,38% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 32,92% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 37,62% pour le RN. Il terminera avec 47,02% lors du vote final.
17:16 - Le taux de participation des Alpes-de-Haute-Provence à 17h s'élève à 60,57%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 60,57% dans les Alpes-de-Haute-Provence.
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Digne-les-Bains au crible
Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Digne-les-Bains sera primordiale dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était fixée à 50,55 % à la fin du premier round, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 8 365 habitants qui ont voté au premier tour, soit 76,18 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 49,99 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 68,09 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 55,44 % des électeurs locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Digne-les-Bains ?
Le panorama politique de Digne-les-Bains a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (32,92%). Christian Girard (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Digne-les-Bains après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 37,62%. Felix Blanc (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 31,71%. C'est néanmoins Felix Blanc (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,98% des suffrages exprimés.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Jean-Luc Brochier
Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS Ville de demain
|
|
Benoît de Souza
Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS, ville d'histoire et d'avenir
|
|
Francis Kuhn
Liste divers centre
DIGNE au cœur
|
|
Gilles Chalvet
Liste divers centre
Terre Dignoise 2026
|
|
Julien Di Benedetto
Liste divers gauche
TOUJOURS DIGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello (23 élus) Ambitions pour digne-les-bains
|1 699
|32,49%
|
|Gilles Chalvet (5 élus) Terre dignoise - devoir d'agir
|1 696
|32,43%
|
|Richard Valla (2 élus) Ensemble pour digne-les-bains
|783
|14,97%
|
|France Gally (2 élus) Digne d'avenir
|624
|11,93%
|
|Marie-Anne Baudoui (1 élu) Les dignois d'abord
|427
|8,16%
|
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|49,56%
|Taux d'abstention
|50,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 363
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello Ambitions pour digne-les-bains
|1 431
|27,27%
|Gilles Chalvet Terre dignoise - devoir d'agir
|1 149
|21,89%
|Richard Valla Ensemble pour digne-les-bains
|1 105
|21,05%
|France Gally Digne d'avenir
|836
|15,93%
|Marie-Anne Baudoui Les dignois d'abord
|726
|13,83%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|50,55%
|Taux d'abstention
|49,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 460
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet (25 élus) Osons digne les bains
|3 777
|46,98%
|
|Marie-Anne Baudoui-Maurel (5 élus) Les dignois d'abord
|2 685
|33,39%
|
|Christian Barbero (3 élus) Alternative digne les bains
|1 577
|19,61%
|
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|71,39%
|Taux d'abstention
|28,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|8 328
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Anne Baudoui-Maurel Les dignois d'abord
|2 129
|27,68%
|Patricia Granet Osons digne les bains
|2 005
|26,07%
|Franck Di Benedetto Digne de demain
|1 565
|20,35%
|Christian Barbero Alternative digne les bains
|1 272
|16,54%
|Gérard Segond Digne les bains exclusivement
|718
|9,33%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|68,36%
|Taux d'abstention
|31,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|7 971
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