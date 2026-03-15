Résultat municipale 2026 à Digne-les-Bains : suivez le premier tour et l'annonce des résultats

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains

Tête de listeListe
Jean-Luc Brochier
Jean-Luc Brochier Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS Ville de demain
  • Jean-Luc Brochier
  • Myriam Cadenel
  • Fabrice Esposito-Fava
  • Pauline Petetin
  • Adrien Brochier Allari
  • Marie-Christine Carlin
  • Lionel Thonnatte
  • Annael Esposito-Fava
  • Patrick Pisani
  • Anne-Marie Defontaine
  • Sylvain Defontaine
  • Virginie Rossi
  • Enzo Laplane
  • Patricia Pignol
  • Eloi Pannetier
  • Carole Jacques
  • Philippe Brimicombe
  • Marie-Noëlle Basch
  • Jean-Marc Desloyal
  • Magali Girard
  • Frédéric Fieret
  • Svitlana Filliere
  • Jean-Michel Taxis
  • Céline Basch
  • Michaël Luciani
  • Joëlle Farana
  • Raphaël Jullien
  • Nathalie Alberola
  • Mathis Bellacci
  • Laurence Mille
  • Serafettin Altinisik
  • Monique Chailan
  • Marcel Ciosi
Benoît de Souza
Benoît de Souza Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS, ville d'histoire et d'avenir
  • Benoît de Souza
  • Coline Tarroux
  • Dominique Dauchy
  • Christine Cerna
  • Vincent Palomba
  • Marie Line Paret
  • Patrice Reynaud
  • Audrey Declincourt
  • Luis Martins Caldeira
  • Chantal Toppan
  • Pierre Boulbes
  • Marie-Thérèse Gentile
  • Christophe Fleury
  • Chrystal Frayon
  • Patrice Lafon
  • Coraly Girardin
  • Patrice Poilve
  • Sandrine Certano
  • Marc Vassallo
  • Jacqueline Fardella
  • Olivier Reynaud
  • Isabelle Martinez
  • Kaïs Lajili
  • Nicole Garnier
  • Alain Boutin
  • Joële Manent
  • Ludovic Bitz
  • Jeannine Dhonneur
  • Marcel Leydet
  • Graziella La Neve
  • Michel Roth
  • Joëlle Motz
  • Pascal Barre-Lazo
Francis Kuhn
Francis Kuhn Liste divers centre
DIGNE au cœur
  • Francis Kuhn
  • Catherine Chaussegros Gruet
  • Bernard Pieri
  • Sandra Raponi
  • Jérôme Martinez
  • Marie-José Sery
  • Pierre Catillon
  • Catherine Tapon
  • Matthieu Esteve
  • Clémence Samb
  • Georges Pereira
  • Laurence Skiara
  • Antoine Thouroude
  • Sandrine Chabalier
  • Jean Franck Albertelli
  • Eliane Teyssier
  • Thierry Imbert
  • Fatima Abalhate
  • Abderrahim Derlaoui
  • Eva Cordat Karademir
  • Samuel Andre
  • Nicole Leclercq
  • Théo Duhamel
  • Evelyne Bourgouin
  • Clément Gineste
  • Bernadette Chandre
  • Gilles Mejean
  • Laura Fardella
  • Jean-Baptiste Hippolyte
  • Marie-Yasmine Piedor
  • Teddy Lakhlef
  • Clémentine Maurel
  • Paul Cazals
  • Cécile Riviere Bonnefoy
  • Gérard Mezzano
Gilles Chalvet
Gilles Chalvet Liste divers centre
Terre Dignoise 2026
  • Gilles Chalvet
  • Marie-Claude Paire
  • Pascal Rovere
  • Nadia Tsalamlal
  • Eric Pilmann
  • Cécile Duplay
  • Frédéric Batail
  • Valérie Boudoire
  • Stéphane Gruet
  • Noémie Ricaud
  • Guillaume Morelli
  • Tanya Giraud-Erbek
  • Richard Tereygeol
  • Laurence Gimenez
  • Dominique Armand
  • Maryse Tartiere
  • Florian Boyer
  • Evangeline Clement
  • Eric Brunaud
  • Martine Houdelette
  • Alain Miller
  • Catherine Naghiz
  • Yves Rose
  • Hélène Lorget-Precheur
  • Philippe Comte
  • Sylvie Brunaud
  • Gérard Garot
  • Annick Miller
  • Fabien Lacroix
  • Nancy Bayonna
  • Swen Wolff
  • Julie Mazelier
  • Lucien Ruiz
  • Monique Murcia
  • Hervé Mousset
Julien Di Benedetto
Julien Di Benedetto Liste divers gauche
TOUJOURS DIGNE
  • Julien Di Benedetto
  • Marie-Pierre Rinaldi
  • Alexis Audiffred
  • Patricia Sarracanie
  • Alban Richaud
  • Myriam Sereno
  • Emmanuel Couronnel
  • Valérie Dompnier
  • Gérard Esmiol
  • Joëlle Troude
  • Jacques Dayan
  • Cathie Laurent
  • Christophe Grac
  • Marie Mahler
  • Xavier Delcroix
  • Anne Gassend
  • Sébastien Lamblin
  • Sylvie Garcin
  • Mathys Legay
  • Maryline Mena
  • Richard Bonnet
  • Catherine Greuillet
  • François Giraud
  • Marion Paul
  • Frédéric Casteignau
  • Clarisse Panaias
  • Yannick Bovyn
  • Marie-Clotilde Blanc
  • Christian Burgalassi
  • Danielle Mezzarobba
  • Morade M'Rad
  • Geneviève Primiterra
  • Thierry Maleval
  • Junie Baussan
  • François Chairat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet-Brunello
Patricia Granet-Brunello (23 élus) Ambitions pour digne-les-bains 		1 699 32,49%
  • Patricia Granet-Brunello
  • Francis Kuhn
  • Céline Oggero Bakri
  • Bernard Teyssier
  • Martine Thieblemont
  • Michel Blanc
  • Nadine Vollaire
  • Bernard Pieri
  • Laurence Isnard-Aubert
  • Pierre Sanchez
  • Eliane Teyssier
  • Damien Moulard
  • Mireille Paris
  • Georges Pereira
  • Mireille Isnard
  • Bernard Aigrot
  • Gwenola Coulange
  • William Modjinou
  • Sandrine Chabalier
  • Thibaut Le Corre
  • Margaret Missimilly
  • Bernard Francis Georges Dumond
  • Pascale Quenette
Gilles Chalvet
Gilles Chalvet (5 élus) Terre dignoise - devoir d'agir 		1 696 32,43%
  • Gilles Chalvet
  • Nathalie Magaud
  • Patrice Reynaud
  • Michelle Honnorat
  • Eric Pilmann
Richard Valla
Richard Valla (2 élus) Ensemble pour digne-les-bains 		783 14,97%
  • Richard Valla
  • Corinne Arboux Tromel
France Gally
France Gally (2 élus) Digne d'avenir 		624 11,93%
  • France Gally
  • Gilles Brest
Marie-Anne Baudoui
Marie-Anne Baudoui (1 élu) Les dignois d'abord 		427 8,16%
  • Marie-Anne Baudoui
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 49,56%
Taux d'abstention 50,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 363

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet-Brunello
Patricia Granet-Brunello Ambitions pour digne-les-bains 		1 431 27,27%
Gilles Chalvet
Gilles Chalvet Terre dignoise - devoir d'agir 		1 149 21,89%
Richard Valla
Richard Valla Ensemble pour digne-les-bains 		1 105 21,05%
France Gally
France Gally Digne d'avenir 		836 15,93%
Marie-Anne Baudoui
Marie-Anne Baudoui Les dignois d'abord 		726 13,83%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 50,55%
Taux d'abstention 49,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 460

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Granet
Patricia Granet (25 élus) Osons digne les bains 		3 777 46,98%
  • Patricia Granet
  • Bruno Villaron
  • Martine Bonnet
  • Michel Blanc
  • Eliane Domenge
  • Ambroise Mazal
  • Geneviève Primiterra
  • Bernard Teyssier
  • Nadine Vollaire
  • Philip Nicolosi
  • Sylvie Argivier-Aillaud
  • Alain Sfrecola
  • Juliette Gantier-Rubio
  • Bernard Aymes
  • Martine Thieblemont
  • Thibaut Le Corre
  • Céline Oggero-Bakri
  • Gérard Esmiol
  • Valérie Nikitas
  • Michel Eyraud
  • Angélique Valentin
  • Jean-Louis Bartolini
  • Anne Gassend-Noir
  • Gérard Mezzano
  • Laurence Likaj
Marie-Anne Baudoui-Maurel
Marie-Anne Baudoui-Maurel (5 élus) Les dignois d'abord 		2 685 33,39%
  • Marie-Anne Baudoui-Maurel
  • Georges Reynier
  • Corinne Tonelli
  • Gilles De Valckenaere
  • Veronique Robert
Christian Barbero
Christian Barbero (3 élus) Alternative digne les bains 		1 577 19,61%
  • Christian Barbero
  • Emilie Albanese-Bec
  • Francis Balandris
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 71,39%
Taux d'abstention 28,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,47%
Nombre de votants 8 328

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Anne Baudoui-Maurel
Marie-Anne Baudoui-Maurel Les dignois d'abord 		2 129 27,68%
Patricia Granet
Patricia Granet Osons digne les bains 		2 005 26,07%
Franck Di Benedetto
Franck Di Benedetto Digne de demain 		1 565 20,35%
Christian Barbero
Christian Barbero Alternative digne les bains 		1 272 16,54%
Gérard Segond
Gérard Segond Digne les bains exclusivement 		718 9,33%
Participation au scrutin Digne-les-Bains
Taux de participation 68,36%
Taux d'abstention 31,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 7 971

Villes voisines de Digne-les-Bains

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