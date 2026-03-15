Résultat municipale 2026 à Digne-les-Bains : suivez le premier tour et l'annonce des résultats
Résultat de l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Digne-les-Bains ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Digne-les-Bains
17:11 - Cinq hommes veulent succéder à la maire sortante
À Digne-les-Bains, cinq candidats se présentent aux élections municipales de 2026, cherchant à succéder à Patricia Granet-Brunello après 12 ans de mandat. Parmi eux, Francis Kuhn, le premier adjoint sortant, défend un programme réaliste malgré le départ des socialistes, tandis que d'autres, comme Jean-Luc Brochier, affichent des idéologies claires. Ces élections marquent un tournant avec une concurrence inédite et des visions distinctes pour l'avenir de la ville. Lire sur laprovence.com
12/03/26 - 18:06 - Julien Di Benedetto fait des propositions pour redynamiser Digne-les-Bains
Julien Di Benedetto, candidat aux élections municipales de 2026 à Digne-les-Bains, a appelé à retrouver la fierté d'être dignois lors d'un meeting. Il a présenté son programme axé sur la qualité de vie, l'environnement et la solidarité, avec un appel au renouveau pour une ville jugée endormie. L'enjeu est majeur pour lui, qualifiant ces élections de cruciales pour l'avenir de Digne. Lire sur laprovence.com
12/03/26 - 17:21 - Francis Kuhn en meeting pour mobiliser les électeurs avant le premier tour
Les élections municipales de 2026 à Digne-les-Bains s'annoncent cruciales, car elles éliront à la fois le maire et le président de l'agglomération P2A. Le candidat Francis Kuhn, soutenu par des élus locaux dont la maire sortante, présente un programme axé sur la jeunesse, l'écologie et l'économie pour dynamiser la ville. La maire sortante, Patricia Granet-Brunello, critique vivement les adversaires de son premier adjoint et défend son bilan face aux défis municipaux. Lire sur hauteprovenceinfo.com
12/03/26 - 14:26 - A Digne-les-Bains, 300 personnes au meeting de Francis Kuhn
Francis Kuhn a tenu un meeting à Digne-les-Bains pour sa candidature à la mairie, rassemblant environ 300 personnes. Il a remercié le soutien d'Éliane Barreille et salué le travail de la maire sortante Patricia Granet, qui ne se représente pas. Les élections municipales, prévues dans quatre jours, soulignent l'importance du soutien local. Lire sur laprovence.com
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Digne-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Jean-Luc Brochier
Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS Ville de demain
|
|
Benoît de Souza
Liste divers droite
DIGNE-les-BAINS, ville d'histoire et d'avenir
|
|
Francis Kuhn
Liste divers centre
DIGNE au cœur
|
|
Gilles Chalvet
Liste divers centre
Terre Dignoise 2026
|
|
Julien Di Benedetto
Liste divers gauche
TOUJOURS DIGNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello (23 élus) Ambitions pour digne-les-bains
|1 699
|32,49%
|
|Gilles Chalvet (5 élus) Terre dignoise - devoir d'agir
|1 696
|32,43%
|
|Richard Valla (2 élus) Ensemble pour digne-les-bains
|783
|14,97%
|
|France Gally (2 élus) Digne d'avenir
|624
|11,93%
|
|Marie-Anne Baudoui (1 élu) Les dignois d'abord
|427
|8,16%
|
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|49,56%
|Taux d'abstention
|50,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 363
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet-Brunello Ambitions pour digne-les-bains
|1 431
|27,27%
|Gilles Chalvet Terre dignoise - devoir d'agir
|1 149
|21,89%
|Richard Valla Ensemble pour digne-les-bains
|1 105
|21,05%
|France Gally Digne d'avenir
|836
|15,93%
|Marie-Anne Baudoui Les dignois d'abord
|726
|13,83%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|50,55%
|Taux d'abstention
|49,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 460
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Granet (25 élus) Osons digne les bains
|3 777
|46,98%
|
|Marie-Anne Baudoui-Maurel (5 élus) Les dignois d'abord
|2 685
|33,39%
|
|Christian Barbero (3 élus) Alternative digne les bains
|1 577
|19,61%
|
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|71,39%
|Taux d'abstention
|28,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,47%
|Nombre de votants
|8 328
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Anne Baudoui-Maurel Les dignois d'abord
|2 129
|27,68%
|Patricia Granet Osons digne les bains
|2 005
|26,07%
|Franck Di Benedetto Digne de demain
|1 565
|20,35%
|Christian Barbero Alternative digne les bains
|1 272
|16,54%
|Gérard Segond Digne les bains exclusivement
|718
|9,33%
|Participation au scrutin
|Digne-les-Bains
|Taux de participation
|68,36%
|Taux d'abstention
|31,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|7 971
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