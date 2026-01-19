Résultat municipale 2026 à Dijon : les infos et résultats du scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Dijon ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Dijon
07:43 - Jusqu'à quelle heure voter à Dijon ?
Les 96 bureaux de vote de la ville de Dijon seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Dijon de se prononcer sur les défis qui affectent leur territoire. À Dijon et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est François Rebsamen qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Dijon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
14/03/26 - 19:47 - Lors de son dernier meeting, Thierry Coudert a appelé à un changement de politique à Dijon
À Dijon, Thierry Coudert a lancé un appel à renverser un système politique qu'il juge obsolète, lors de son dernier meeting avant le premier tour des élections municipales. Il met en lumière un cycle politique de vingt-cinq ans, en critiquant la continuité sous l'ancien maire Rebsamen. La campagne s'est terminé sur une note de tension, le candidat insistant sur la nécessité d'un changement fort pour l'avenir de la ville. Lire sur dijon-actualites.fr
14/03/26 - 11:32 - La mairie de Dijon peut-elle basculer à droite ?
Les élections municipales de 2026 à Dijon s'annoncent disputées avec huit listes en compétition. Depuis 2001, la ville est dirigée par la gauche, mais la droite espère remporter la mairie, arguant qu'il est temps d'un changement après plusieurs décennies. Les candidats abordent des thèmes variés comme la sécurité et la proximité avec les citoyens. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
13/03/26 - 20:32 - Bientôt la fin de la campagne pour les élections municipales à Dijon
À Dijon, la campagne pour les élections municipales se termine ce soir, laissant place à la voix des citoyens. Le scrutin de dimanche prochain est crucial pour l'avenir de la ville, impliquant directement la communauté dans les décisions qui affectent leur quotidien. Lire sur dijon-actualites.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dijon
|Tête de listeListe
|
Rémi Goguel
Liste Divers
Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger
|
|
Michel Haberstrau
Liste d'union à gauche
Dijon change d'ère
|
|
Claire Rocher
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Olivier Minard
Liste de La France insoumise
Dijon Populaire
|
|
Camille Joyeux
Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre
|
|
Thierry Coudert
Liste d'union à l'extrême-droite
LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
|
|
Emmanuel Bichot
Liste d'union à droite
AGIR POUR DIJON
|
|
Nathalie Koenders
Liste du Parti socialiste
Dijon. écologique sociale attractive
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (43 élus) Dijon c'est capitale
|11 746
|43,51%
|
|Emmanuel Bichot (10 élus) Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|9 406
|34,84%
|
|Stéphanie Modde (6 élus) Dijon ecologique et solidaire
|5 839
|21,63%
|
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 663
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon c'est capitale
|11 101
|38,24%
|Emmanuel Bichot Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|5 778
|19,90%
|Stéphanie Modde Dijon ecologique et solidaire
|4 382
|15,09%
|Sylvain Comparot Dijon l'avenir ensemble
|2 556
|8,80%
|Damien Cantin Rassemblement dijonnais
|1 957
|6,74%
|Arnaud Guvenatam Dijon en commun
|1 494
|5,14%
|Bruno Louis Dijon 2020 : un printemps ecologiste
|1 092
|3,76%
|Claire Rocher Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,20%
|Jean-Baptiste Gavignet Nous ne battrons pas en retraite
|316
|1,08%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|35,93%
|Taux d'abstention
|64,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (46 élus) Dijon avec vous!
|24 646
|52,84%
|
|Alain Houpert (10 élus) Changeons d'ere avec alain houpert
|15 871
|34,02%
|
|Édouard Cavin (3 élus) Dijon bleu marine
|6 124
|13,13%
|
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|48 668
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon avec vous!
|20 825
|44,27%
|Alain Houpert Changeons d'ere avec alain houpert
|13 294
|28,26%
|Édouard Cavin Dijon bleu marine
|5 975
|12,70%
|David Lanaud Du Gray Dijonnons ensemble avec david lanaud du gray
|4 023
|8,55%
|Isabelle De Almeida Dijon, l'humain d'abord
|2 194
|4,66%
|Claire Rocher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|722
|1,53%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|48 541
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