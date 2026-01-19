Résultat municipale 2026 à Dijon : les infos et résultats du scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dijon

Tête de listeListe
Rémi Goguel
Rémi Goguel Liste Divers
Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger
  • Rémi Goguel
  • Mathilde Mouchet
  • Xavier Daire
  • Anouk Coqblin
  • Sidi Ag Tiyoukene
  • Carole Brunet
  • Julien Chapeleau
  • Adeline Labrousse
  • Jean-Louis Gross
  • Manon Laudy
  • Jérémie Wavrer
  • Clémence Kesse
  • David Lacroix
  • Marianne Beziau
  • Jean Rapenne
  • Patricia Guillaumot
  • Julien Brissonnet
  • Annah Vergote-Gras
  • François Boulicault
  • Isabelle Martin
  • Cyril Chapeleau
  • Fatima Larbi
  • Alexis Gelé
  • Alice Carbonnel
  • Samuel Asserpe
  • Anne Flamant
  • Jean Magnien
  • Christine Lange
  • Thibault Féral
  • Magali Raynal
  • Charles Compérat
  • Aurélia Latournerie
  • Julien Glorieux
  • Frédérique Datiche
  • Bérenger Vuittenez
  • Audrey Hatcherian
  • Pierre-Yves Carême
  • Fatma Danhoj
  • Olivier Marion
  • Enisa Aruçi
  • Milan Crance
  • Audrey Druet
  • Antoine Berland
  • Caroline Pasquet
  • Jean-Marc Pillon
  • Elisabeth Diaferia
  • Remi Fairy
  • Antoinette Seguire
  • Roland Essayan
  • Geneviève Darosey
  • Didier Farion
  • Geneviève Bertrand
  • Antoine Del Toso
  • Christelle Lemaitre
  • Fabrice Penasse
  • Madeleine Bastick
  • Gérard Brey
  • Françoise Pons
  • Antonin Jay
Michel Haberstrau
Michel Haberstrau Liste d'union à gauche
Dijon change d'ère
  • Michel Haberstrau
  • Manon Leger
  • Olivier Muller
  • Marie Hegly
  • Bruno Léon
  • Claire Loussel
  • Arnaud Guvenatam
  • Tata Ouarag
  • Louis Buffet
  • Marielle Gaertner
  • Sylvain Nocquard
  • Andrée Dejeu
  • Thibaut Lily
  • Marie Chaufour
  • Alain Le Douaron
  • Shirley Andellé
  • Jean-Philippe Edet
  • Anne-Lise Polack
  • Gabriel Lapostolle
  • Stéphanie Modde
  • Jean-Michel Dorlet
  • Michèle Cardozo Tiboul
  • Frédéric Faverjon
  • Jeanne Gouault-Campagne
  • Lùca Marsella
  • Maud Quesne
  • Boris Masson
  • Léa Ponedelkow
  • Julien Raillard
  • Céline Lehenoff
  • Cyril Bousquet
  • Sonia Pessey-Bodroux
  • Benoit Guilleux
  • Agathe Bonnin
  • Jean Diananouka
  • Fanny Renaudeau
  • Pierre Genevois
  • Cécile Ropiteaux
  • Frédéric Rémond
  • Nathalie Joly
  • Robin Villemaine-Bessière
  • Estelle Montané
  • Julien Halska
  • Aurore Lasnier
  • Guillaume Moissé
  • Floriane Derbez
  • Jean-François Nichèle
  • Julie Le Gallo
  • Simon Philippe-Manillier
  • Roseline de Remémont
  • Etienne Roy
  • Véronique Beucic
  • Jean-Pierre Thorey
  • Eveline Berger
  • Jacques Fumey
  • Martine Lepeule
  • Denis Lepicier
  • Catherine Hervieu
  • Antoine Barré Foncelle
  • Hélène Bonnaud
  • Rémi Lejeune
Claire Rocher
Claire Rocher Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Claire Rocher
  • Christian Marchet
  • Odile Koller
  • Abdennour El Kamel
  • Dominique Sauvanet
  • Alain Guernier
  • Karine Danière
  • Pierre Ranoux
  • Christine Pelletier
  • Régis Mayet
  • Maryline Guyénot
  • Christophe Blanchet
  • Marie-Thérèse Peteuil
  • Marcel Millot
  • Brigitte Kagerere
  • Louis Georges
  • Fouzia Ouattia
  • Jean-Pierre Pansiot
  • Bernadette Cefis
  • Geoffroy Lamy
  • Mélanie Bougé
  • Valentin Peltier
  • Maria de Sousa
  • Yohann Moreau
  • Nicole Parcelier
  • Ahmed Dendane
  • Odile Pallant
  • José Fonlebeck
  • Gilberte Magini
  • Arnaud Delrive
  • Nathalie Fichot
  • Alexis Detaille
  • Emilienne Saudemont
  • Adrian Desmidt
  • Mariame Mchindra
  • Christian Lariotte
  • Gabrielle Girard
  • Hicham Laârej
  • Sylvie Legendre
  • Martial Vanier
  • Sandrine Delrive
  • Vincent Suillot
  • Nadine Mignotte
  • Jean-Yves Lahaye
  • Martine Vaidelauskas
  • Jean-Claude Bacquet
  • Maria Guedes de Sousa
  • Ludovic Chevillard
  • Françoise Ferrara-Saget
  • Bruno Dupré
  • Sylvie Gros
  • Gilles Coste
  • Murielle Martin
  • Paul Pansiot
  • Marie-Odile Demangelle
  • Armand Gaudiau
  • Michelle Fichot
  • Alain Wolf
  • Jocelyne Puget
Olivier Minard
Olivier Minard Liste de La France insoumise
Dijon Populaire
  • Olivier Minard
  • Dominique Guidoni-Stoltz
  • Rafik Tbatou
  • Eloïse Dubuet
  • Jonas Cherkaoui Malki
  • Eva Langereux
  • Rémi Le Romanser
  • Béatrice Seuzaret
  • Enzo Frochot
  • Soumya Berrag
  • Maxime Guilllauma
  • Dorsaf Ben Nasser
  • Arthur Briot
  • Anna Sibaud
  • Jean-Paul Brenelin
  • Maïlys Gangloff
  • Issa Morize
  • Hélène Guépet Sordet
  • Eloi Delaporte
  • Emma Cohen
  • Miguel Leperlier-Billaud
  • Shayma Kerdous
  • Romain Tramoy
  • Véronique Cardinal
  • Louis Morizot
  • Gwenaëlle Dodard
  • Mohamed Ettanjaoui
  • Epona Tebaldini
  • Jean-Dominique Torre
  • Adèle Rivière--Reynord
  • Laurent Levadny Delva
  • Christine Laska
  • Damien Calais
  • Aurélie Mercier
  • Martin Camerlynck
  • Marie-Françoise Morin
  • Jean-Marie Stoltz
  • Lucie Sacquin
  • Pierre Clement
  • Ghislaine Mangione
  • Daniel Mangione
  • Catherine Beziau
  • Julien Peyrard
  • Virginie Hachoud
  • Jérôme Gillet
  • Anne Ravat
  • Patrick Gonzales
  • Martine Meknassi
  • Esteban Ramirez
  • Chantal Garrigues
  • Jacques Bourgoin
  • Pascale Bretzner
  • Yves Mestas
  • Raïssa Bénétreau
  • Sébastien Lacour
  • Michèle Von Gunten
  • Stany Bressot
  • Mina Alaoui Mhammedi
  • Lucas Pistoia
  • Elise Sordoillet
  • René Carruge
Camille Joyeux
Camille Joyeux Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre
  • Camille Joyeux
  • Christophe Moniotte
  • Claire Lyon
  • Franck Carillo
  • Karine Loth
  • David Defaux
  • Emmanuelle Kindt
  • Gilles Mongilardi
  • Sabine Courvoisier
  • Louis Seulin
  • Nelly Petot-Maugras
  • Paul Paget
  • Amandine Dauer
  • Jacques Gaillard
  • Elodie Ballaud
  • Nicolas Defosse
  • Nadia Bouilakmane
  • Laurent Soucelier
  • Audrey Lanneaux
  • Rémi Bullier
  • Tiphanie Baruet
  • Alexandre Vignaud
  • Anne Perron
  • Nicolas Sauvageot
  • Marie Jehanno
  • Simon Chupin
  • Isabelle Clement
  • Guillaume Perrin
  • Delphine Chahran
  • Gaël Demelin
  • Marie-Ange Josse
  • Nathanaël Ruffin
  • Christine Maume
  • Mahmoud Safiah
  • Jeannine Barbey (jouvet)
  • Tarik Varol
  • Cindy Philippot
  • Yves Bouin
  • Léa Da Silva
  • Yves Lavanant
  • Marie Basilio
  • Bruno Marsot
  • Marie Vandel
  • Xavier Variot
  • Jeanne Ricout
  • Yves Legrand
  • Audrey Deliant
  • Talib El Jaoui
  • Claudie Monnot
  • Xavier Yencesse
  • Isabelle Thiedey
  • Arthur Joyeux
  • Marie-Anne Droin
  • Nicolas Bierent
  • Conception Chaveriat
  • Patrick Gand-Roy
  • Danielle Rhety
  • Alain Bony
  • Morgane Chaumeron
Thierry Coudert
Thierry Coudert Liste d'union à l'extrême-droite
LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
  • Thierry Coudert
  • Mélanie Fortier
  • Antoine Camus
  • Marie Mille
  • Claude Broquier
  • Marie-Laure Pierre
  • Jean-Marc Chatelet
  • Corinne Bulteau
  • Maxime Varrault
  • Louvine Genniaux
  • Denis Jordan
  • Victoire de Riols de Fonclare
  • Pierre-Marie Barbier
  • Julie Davoine
  • Claude Brochot
  • Annabelle Lippler
  • Emmanuel Jeanjean
  • Anne Riquet
  • Richard Gaberand
  • Marie de Vasselot de Régné
  • Jacques-Daniel Grappin
  • Tyffanie Vanpouche--Briet
  • François Chuchu
  • Vatcheslavovna Manca
  • Benoît Himblot
  • Ruth Welten
  • Steve Tasciotti
  • Andrée Pouget
  • Tom Chevance
  • Lalao Raharinjatovo
  • Martial Garnier
  • Pierrine Ponnelle
  • Gilles Tallet
  • Dominique Dameron
  • Maxime Hakim
  • Claude Montépagano
  • Pascal Debard
  • Dominique Finch
  • Florian Joly Ricquebourg
  • Virginie Richard
  • Tony Hils
  • Eva Greef
  • Patrice Tailliez
  • Yvanne Roux
  • Léo Berdin
  • Lucie Legale
  • Thibault Isler
  • Cassandra Tronville
  • Jérémy Baudin
  • Cécile Dard
  • Christophe Milani
  • Noémie Rolland
  • Julien Pahin
  • Ginette Lauthissier
  • Michel Hardouin
  • Elena Renard
  • Patrick Koenig
  • Chantal Cortet
  • Michel Angel
Emmanuel Bichot
Emmanuel Bichot Liste d'union à droite
AGIR POUR DIJON
  • Emmanuel Bichot
  • Laurence Gerbet
  • Axel Sibert
  • Sandra Gaudilliere
  • Henri-Bénigne de Vregille
  • Sabine Baillot
  • Franck Ayache
  • Clémence Houard
  • Bruno David
  • Marie Krempp
  • Ludovic Bonnot
  • Sandrine Baudot
  • Grégory Vitu
  • Céline Renaud
  • Joffrey Degueurce
  • Nadia Celerier
  • Stephen Duval
  • Christine Sondon
  • Jean Liottet
  • Christine Paquet
  • Jean-François Muscat
  • Catherine Namura
  • Emeric Bastide
  • Marie Clement
  • Raphaël Goepfert
  • Chantal Outhier
  • Loïc Saunois
  • Marie-France Weyl-Mauduit
  • Raphaël Lefevre
  • Jennifer Dionne
  • Nicolas Levoyet
  • Tatiana Coignet
  • Eric Cadart
  • Fleur Bouyé
  • Philippe Perney
  • Natacha Sekli
  • Pierre-André Jobard
  • Marie Verdier
  • Thierry Vivot
  • Myriam Ducceschi
  • Frédéric Porlier
  • Pascale Coste
  • Matthieu Lhermitte
  • Ermira Zuka Lato
  • Paul Sarraute
  • Muriel Comparot
  • Jean-Marc Daucourt
  • Maud Lasserre
  • Lucas Cotellon
  • Anne Claire Colin
  • Jean-Baptiste Amblard
  • Cezanne Seguin
  • Valentin Zemihi
  • Céline Piron
  • Olivier Lesprit
  • Marie-Agnès Perronneau
  • Bruno Pillet
  • Francoise Riou
  • Louis Contesse
  • Agnès Pouthier-Monnot
Nathalie Koenders
Nathalie Koenders Liste du Parti socialiste
Dijon. écologique sociale attractive
  • Nathalie Koenders
  • Christian Duchange
  • Nuray Akpinar-Istiquam
  • François Deseille
  • Karine Savina
  • François Rebsamen
  • Catherine Petitjean
  • Hamid El Hassouni
  • Mélanie Balson
  • Antoine Hoareau
  • Marie-Héléne Juillard-Randrian
  • Billy Chrétien
  • Françoise Tenenbaum
  • Michel Felkay
  • Claire Tomaselli
  • Christophe Avena
  • Ludmila Monteiro
  • Jordane Gallois
  • Christine Martin
  • Franck Lehenoff
  • Isabelle Pierret-Rouget
  • Philippe Lemanceau
  • Stephanie Vacherot
  • Massar N'Diaye
  • Nadjoua Belhadef
  • Patrice Chateau
  • Dominique Martin-Gendre
  • Marien Lovichi
  • Clémentine Hugol-Gential
  • Benoît Bordat
  • Lydie Pfander-Meny
  • Maël Szabelski
  • Delphine Blaya
  • Stephane Chevalier
  • Céline Maglica
  • Denis Guvenatam
  • Sabine Sicurezza
  • Jean-Philippe Morel
  • Caroline Jacquemard
  • Philippe Thirion
  • Marie-Thérèse Pugliese
  • Laurent Monnot
  • Vanessa Vaizant
  • Florent Colombo
  • Nina Martins
  • Clément Craveur
  • Emilie Simone
  • Julien Hubert
  • Guillemette Zuddas
  • Azim Naïm
  • Catherine Du Tertre
  • Bertrand Soulas
  • Océane Godard
  • Louis Gervais
  • Camille Chabert
  • Xavier Sublet
  • Marinette Savonnet
  • Philippe Montcharmont
  • Malika Gauthie
  • Jean-Patrick Masson
  • Marie Hervieu-Begue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen
François Rebsamen (43 élus) Dijon c'est capitale 		11 746 43,51%
  • François Rebsamen
  • Nathalie Koenders
  • François Deseille
  • Océane Charret-Godard
  • Philippe Lemanceau
  • Kildine Bataille
  • Christophe Avena
  • Claire Tomaselli
  • Denis Hameau
  • Stéphanie Vacherot
  • Pierre Pribetich
  • Sladana Zivkovic
  • Jean-Patrick Masson
  • Christine Martin
  • Marien Lovichi
  • Najoua Belhadef
  • Hamid El Hassouni
  • Dominique Martin-Gendre
  • Antoine Hoareau
  • Danielle Juban
  • Benoît Bordat
  • Nuray Akpinar-Istiquam
  • Jean-Philippe Morel
  • Marie-Hélène Juillard-Randrian
  • Christophe Berthier
  • Françoise Tenenbaum
  • Georges Mezui
  • Laurence Favier
  • Massar N'diaye
  • Lydie Pfander-Meny
  • Jean-François Courgey
  • Ludmila Monteiro
  • David Haegy
  • Delphine Blaya
  • Joël Mekhantar
  • Marie-Odile Chollet
  • Vincent Testori
  • Mélanie Balson
  • Jean-Paul Durand
  • Nora El Mesdadi
  • Franck Lehenoff
  • Catherine Du Tertre
  • Bassir Amiri
Emmanuel Bichot
Emmanuel Bichot (10 élus) Agir pour dijon avec emmanuel bichot 		9 406 34,84%
  • Emmanuel Bichot
  • Caroline Jacquemard
  • Stéphane Chevalier
  • Céline Renaud
  • Laurent Bourguignat
  • Marie Jean Cléon
  • Bruno David
  • Laurence Gerbet
  • Axel Sibert
  • Claire Vuillemin
Stéphanie Modde
Stéphanie Modde (6 élus) Dijon ecologique et solidaire 		5 839 21,63%
  • Stéphanie Modde
  • Olivier Müller
  • Karine Huon-Savina
  • Patrice Chateau
  • Catherine Hervieu
  • Fabien Robert
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 33,40%
Taux d'abstention 66,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 27 663

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen
François Rebsamen Dijon c'est capitale 		11 101 38,24%
Emmanuel Bichot
Emmanuel Bichot Agir pour dijon avec emmanuel bichot 		5 778 19,90%
Stéphanie Modde
Stéphanie Modde Dijon ecologique et solidaire 		4 382 15,09%
Sylvain Comparot
Sylvain Comparot Dijon l'avenir ensemble 		2 556 8,80%
Damien Cantin
Damien Cantin Rassemblement dijonnais 		1 957 6,74%
Arnaud Guvenatam
Arnaud Guvenatam Dijon en commun 		1 494 5,14%
Bruno Louis
Bruno Louis Dijon 2020 : un printemps ecologiste 		1 092 3,76%
Claire Rocher
Claire Rocher Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		349 1,20%
Jean-Baptiste Gavignet
Jean-Baptiste Gavignet Nous ne battrons pas en retraite 		316 1,08%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 35,93%
Taux d'abstention 64,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 29 730

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen
François Rebsamen (46 élus) Dijon avec vous! 		24 646 52,84%
  • François Rebsamen
  • Colette Popard
  • Alain Millot
  • Nathalie Koenders
  • Charles Rozoy
  • Stéphanie Modde
  • François Deseille
  • Françoise Tenenbaum
  • Laurent Grandguillaume
  • Christine Martin
  • Pierre Pribetich
  • Danielle Juban
  • Didier Martin
  • Anne Dillenseger
  • André Gervais
  • Lê-Chînh Avena
  • Patrice Chateau
  • Hélène Roy
  • Jean-Patrick Masson
  • Badiaâ Maslouhi
  • Hamid El Hassouni
  • Catherine Hervieu
  • Georges Maglica
  • Chantal Trouwbost
  • Joël Mekhantar
  • Nuray Akpinar-Istiquam
  • Benoît Bordat
  • Sladana Zivkovic
  • Jean-Yves Pian
  • Océane Charret-Godard
  • Michel Julien
  • Elizabeth Revel
  • Frédéric Faverjon
  • Dominique Martin-Gendre
  • Jean-Claude Decombard
  • Christine Durnerin
  • Denis Hameau
  • Claire Tomaselli
  • Lionel Bard
  • Aline Ferriere
  • Christophe Berthier
  • Cécile Chevalier
  • Mohamed Bekhtaoui
  • Sandrine Hily
  • Marien Lovichi
  • Lydie Pfander-Meny
Alain Houpert
Alain Houpert (10 élus) Changeons d'ere avec alain houpert 		15 871 34,02%
  • Alain Houpert
  • Anne Erschens
  • Laurent Bourguignat
  • Catherine Vandriesse
  • François Hélie
  • Chantal Outhier
  • Emmanuel Bichot
  • Angèle Tchurukdichian
  • Stéphane Chevalier
  • Virginie Voisin-Vairelles
Édouard Cavin
Édouard Cavin (3 élus) Dijon bleu marine 		6 124 13,13%
  • Édouard Cavin
  • Frederika Desaubliaux
  • Bernard Bonoron
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 58,99%
Taux d'abstention 41,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 48 668

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rebsamen
François Rebsamen Dijon avec vous! 		20 825 44,27%
Alain Houpert
Alain Houpert Changeons d'ere avec alain houpert 		13 294 28,26%
Édouard Cavin
Édouard Cavin Dijon bleu marine 		5 975 12,70%
David Lanaud Du Gray
David Lanaud Du Gray Dijonnons ensemble avec david lanaud du gray 		4 023 8,55%
Isabelle De Almeida
Isabelle De Almeida Dijon, l'humain d'abord 		2 194 4,66%
Claire Rocher
Claire Rocher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		722 1,53%
Participation au scrutin Dijon
Taux de participation 58,83%
Taux d'abstention 41,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 48 541

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