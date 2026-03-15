Résultat municipale 2026 à Dijon : les résultats dévoilés, découvrez tous les chiffres en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dijon [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Dijon sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Dijon
17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Dijon
Le RN ne parvenait pas à se hisser dans le groupe de tête lors des élections locales à Dijon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,11% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 30,11% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 12,54% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions liées à la municipalité. Un score trop faible, à Dijon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,19% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 20,25% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Dijon. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 24,94% lors du vote final.
17:33 - Le taux de participation en Côte-d'Or à 17h s'élève à 36,86%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 36,86% en Côte-d'Or.
17:15 - Dijon connaît une forte affluence aux municipales
Le 15 mars 2026, Dijon a connu un fort taux d'affluence dans les bureaux de vote pour le premier tour des élections municipales, avec 21,63 % de participation à midi. Les électeurs, dont plusieurs élus sortants, ont répondu présents aux urnes malgré des chiffres inférieurs par rapport aux précédentes élections. Huit listes sont en compétition, reflétant la diversité politique de la ville. Lire sur infos-dijon.com
16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Dijon au crible
Pour ces municipales, l'abstention à Dijon sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 64,07 % des inscrits (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux) alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 23,41 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,26 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,96 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,83 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux moyennes françaises.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dijon
|Tête de listeListe
|
Rémi Goguel
Liste Divers
Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger
|
|
Michel Haberstrau
Liste d'union à gauche
Dijon change d'ère
|
|
Claire Rocher
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Olivier Minard
Liste de La France insoumise
Dijon Populaire
|
|
Camille Joyeux
Liste d'extrême-gauche
Pour la défense des services publics, contre l'économie de guerre
|
|
Thierry Coudert
Liste d'union à l'extrême-droite
LE RASSEMBLEMENT DIJONNAIS
|
|
Emmanuel Bichot
Liste d'union à droite
AGIR POUR DIJON
|
|
Nathalie Koenders
Liste du Parti socialiste
Dijon. écologique sociale attractive
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (43 élus) Dijon c'est capitale
|11 746
|43,51%
|
|Emmanuel Bichot (10 élus) Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|9 406
|34,84%
|
|Stéphanie Modde (6 élus) Dijon ecologique et solidaire
|5 839
|21,63%
|
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|27 663
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon c'est capitale
|11 101
|38,24%
|Emmanuel Bichot Agir pour dijon avec emmanuel bichot
|5 778
|19,90%
|Stéphanie Modde Dijon ecologique et solidaire
|4 382
|15,09%
|Sylvain Comparot Dijon l'avenir ensemble
|2 556
|8,80%
|Damien Cantin Rassemblement dijonnais
|1 957
|6,74%
|Arnaud Guvenatam Dijon en commun
|1 494
|5,14%
|Bruno Louis Dijon 2020 : un printemps ecologiste
|1 092
|3,76%
|Claire Rocher Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|349
|1,20%
|Jean-Baptiste Gavignet Nous ne battrons pas en retraite
|316
|1,08%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|35,93%
|Taux d'abstention
|64,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|29 730
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen (46 élus) Dijon avec vous!
|24 646
|52,84%
|
|Alain Houpert (10 élus) Changeons d'ere avec alain houpert
|15 871
|34,02%
|
|Édouard Cavin (3 élus) Dijon bleu marine
|6 124
|13,13%
|
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,99%
|Taux d'abstention
|41,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|48 668
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rebsamen Dijon avec vous!
|20 825
|44,27%
|Alain Houpert Changeons d'ere avec alain houpert
|13 294
|28,26%
|Édouard Cavin Dijon bleu marine
|5 975
|12,70%
|David Lanaud Du Gray Dijonnons ensemble avec david lanaud du gray
|4 023
|8,55%
|Isabelle De Almeida Dijon, l'humain d'abord
|2 194
|4,66%
|Claire Rocher Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|722
|1,53%
|Participation au scrutin
|Dijon
|Taux de participation
|58,83%
|Taux d'abstention
|41,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|48 541
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