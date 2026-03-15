Résultat municipale 2026 à Dijon : les résultats dévoilés, découvrez tous les chiffres en direct

Programme de Rémi Goguel à Dijon (Dijon Avenir : Bifurquer, Inspirer, Protéger)

Bifurquer

Le thème de la bifurcation évoque la nécessité de changer de direction pour orienter la ville vers un modèle de post-croissance. Cela implique de promouvoir une économie de sobriété énergétique et matérielle, favorisant la relocalisation et la circularité. Cette transformation vise à créer des emplois dignes et non délocalisables, tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels.

Inspiration

Inspiration se concentre sur la construction d'une vision positive pour l'avenir de Dijon à l'horizon 2050. Ce projet repose sur des valeurs de justice sociale, de coopération et d'écologie profonde. L'objectif est de susciter l'adhésion et l'engagement des citoyens pour un avenir meilleur.

Protection

Le thème de la protection vise à garantir les besoins vitaux et les sécurités sociales et environnementales pour tous, en particulier pour les plus vulnérables. Cela inclut des mesures pour se protéger des vagues de chaleur et garantir un accès à une nourriture de qualité. L'accent est mis sur la nécessité d'un environnement sain et sécurisé pour tous les habitants.

Ville nourricière

La ville nourricière aborde la question de l'autonomie alimentaire de Dijon, qui est actuellement très faible. L'objectif est d'atteindre 80 % d'autonomie alimentaire d'ici 2050, en établissant des synergies avec l'espace rural. Cela passe par la création de ceintures maraîchères et de marchés alimentaires pour rapprocher producteurs et consommateurs.