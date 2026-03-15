Résultat municipale 2026 à Drancy : la journée d'élection heure par heure
Résultat de l'élection municipale 2026 à Drancy [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Drancy ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Drancy
14:06 - Jean-Christophe Lagarde toujours candidat à Drancy
Jean-Christophe Lagarde a annoncé en janvier sa candidature pour les élections municipales de 2026 à Drancy, après une période d'inéligibilité. Il souhaite succéder à sa femme Aude, qui ne se représente pas en raison de problèmes de santé. Lagarde vise à obtenir des résultats comparables à ceux de sa femme, élue avec une large majorité en 2020. Lire sur leparisien.fr
12:45 - Candidats se préparent pour Drancy en 2026
Les élections municipales de 2026 à Drancy voient l'enregistrement des candidats avant la date limite fixée au 26 février. Les critères d'éligibilité incluent la nationalité française ou européenne et l'âge minimum de 18 ans. Chaque liste présentée doit également être paritaire avec une représentation égale des femmes et des hommes. Lire sur leparisien.fr
12:16 - Candidats aux municipales 2026 à Drancy dévoilés
Les candidats pour les élections municipales de 2026 à Drancy ont été dévoilés, avec une date limite de dépôt des listes fixée au 26 février. Chaque liste doit respecter des critères d'éligibilité, dont la parité entre candidats hommes et femmes. Parmi les candidats figurent Hacène Chibane pour l'union à gauche et d'autres listes diversifiées. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Drancy
|Tête de listeListe
|
Hacène Chibane
Liste d'union à gauche
Avec Hacène Chibane
|
|
Gokhan Unver
Liste de La France insoumise
gagnez pour Drancy
|
|
Hamid Chabani
Liste divers droite
DRANCY AVEC VOUS
|
|
Jean-Christophe Lagarde
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
DRANCY TOUS ENSEMBLE
|
|
Mohamed Bacha
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aude Lagarde (42 élus) Continuons drancy ensemble
|6 990
|65,09%
|
|Carine Niles (5 élus) Ensemble, drancy, pour toutes et tous
|2 390
|22,25%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 140
|10,61%
|
|Didier Craffe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|218
|2,03%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|31,81%
|Taux d'abstention
|68,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 326
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Lagarde (45 élus) Continuons à faire progresser drancy
|12 595
|75,06%
|
|Nathalie Vasseur (2 élus) A gauche pour drancy,solidaires ensemble
|1 874
|11,16%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 856
|11,06%
|
|Estelle Jaquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|454
|2,70%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|49,47%
|Taux d'abstention
|50,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,78%
|Nombre de votants
|17 622
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