Résultat municipale 2026 à Drancy : les résultats publiés, retrouvez l'issue du scrutin dans la commune
Résultat de l'élection municipale 2026 à Drancy [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Drancy sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Drancy
17:57 - Vote RN à Drancy : ce que disent les chiffres
Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des municipales à Drancy il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 17,58% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 35,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,79% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Drancy comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,45% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 20,31% pour le Rassemblement national. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote final.
17:29 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département de la Seine Saint Denis avec 37,06% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 26,27%, contre 35,72% en 2014.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Drancy
Il y a six ans à Drancy, le premier round du scrutin municipal avait vu 31,81 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 11 326 votants qui s'étaient mobilisés alors qu'à cause de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de rester à la maison. S'agissant d'élire leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des scrutins où les électeurs se mobilisent en masse. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 67,10 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 41,89 % des électeurs (soit environ 14 343 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 60,26 %, bien au-delà des 40,15 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une localité assez peu mobilisée. En ce jour d'élection municipale 2026 à Drancy, cette contingence sera en conséquence suivie à la loupe.
16:31 - La Seine-Saint-Denis est le département à s'être le moins mobilisé pour les élections municipales à midi
La Seine-Saint-Denis est le département où les électeurs ont le moins voté aux élections municipales à midi selon les chiffres du ministère. Seulement 10,16% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne à la mi-journée. Le podium des départements les moins mobilisés pour le scrutin est complété par les Yvelines (12,13%) et Paris (13,89%).
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Drancy
|Tête de listeListe
|
Hacène Chibane
Liste d'union à gauche
Avec Hacène Chibane
|
|
Gokhan Unver
Liste de La France insoumise
gagnez pour Drancy
|
|
Hamid Chabani
Liste divers droite
DRANCY AVEC VOUS
|
|
Jean-Christophe Lagarde
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
DRANCY TOUS ENSEMBLE
|
|
Mohamed Bacha
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aude Lagarde (42 élus) Continuons drancy ensemble
|6 990
|65,09%
|
|Carine Niles (5 élus) Ensemble, drancy, pour toutes et tous
|2 390
|22,25%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 140
|10,61%
|
|Didier Craffe Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|218
|2,03%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|31,81%
|Taux d'abstention
|68,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 326
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Christophe Lagarde (45 élus) Continuons à faire progresser drancy
|12 595
|75,06%
|
|Nathalie Vasseur (2 élus) A gauche pour drancy,solidaires ensemble
|1 874
|11,16%
|
|Hacène Chibane (2 élus) Drancy autrement
|1 856
|11,06%
|
|Estelle Jaquet Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|454
|2,70%
|Participation au scrutin
|Drancy
|Taux de participation
|49,47%
|Taux d'abstention
|50,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,78%
|Nombre de votants
|17 622
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