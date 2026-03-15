Résultat municipale 2026 à Dunkerque : ne manquez rien de la journée électorale
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dunkerque [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Dunkerque ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Dunkerque
13:56 - Adrien Nave se présente avec une nouvelle liste
À Dunkerque, Adrien Nave mène une liste renouvelée pour les municipales, bien qu'il ne bénéficie plus du soutien du Rassemblement national. Malgré une polémique autour de ce retrait, Nave affiche sa confiance, surtout dans les communes voisines. Cette nouvelle équipe se distingue par deux-tiers de nouveaux candidats et une moyenne d'âge de 54 ans. Lire sur lavoixdunord.fr
12:56 - Dunkerque facilite l'accès au vote pour les PMR
À Dunkerque, à l'approche des élections municipales de 2026, des mesures sont mises en place pour faciliter l'accès aux bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite. Des navettes gratuites sont proposées, bien que les inscriptions soient closes. Des places de stationnement temporaires seront disponibles près des bureaux de vote pour faciliter l'accès. Lire sur nordlittoral.fr
12/03/26 - 16:36 - Le projet de Patrice Vergriete pour Dunkerque
Patrice Vergriete, le maire sortant de Dunkerque, brigue un troisième mandat pour les élections municipales de 2026. Il propose un projet d'union politique rassemblant diverses tendances et vise à rendre la ville plus attractive avec 89 projets en perspective. Sa campagne mise sur la dynamique positive créée par ses précédents mandats. Lire sur radio6.fr
12/03/26 - 14:24 - A Dunkerque, les propositions des candidats sur le logement
À Dunkerque, les cinq candidats aux élections municipales de 2026 dévoilent leurs stratégies concernant le logement. Les enjeux sont cruciaux alors que la ville fait face à une demande croissante en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Chacun propose des solutions pour répondre aux besoins des habitants et soutenir l'attractivité de la commune. Lire sur lavoixdunord.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dunkerque
|Tête de listeListe
|
Damien Lacroix
Liste de La France insoumise
Dunkerque populaire !
|
|
Nicolas Fournier
Liste Les Ecologistes
Dunkerque Citoyenne
|
|
Patrice Vergriete
Liste divers centre
Patrice Vergriete Bien vivre à Dunkerque
|
|
Adrien Nave
Liste d'extrême droite
Le Défi Dunkerquois
|
|
Clément Bézine
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (46 élus) Liste de rassemblement républicain pour dunkerque en mouvement
|14 257
|64,04%
|
|Yohann Duval (4 élus) Défi dunkerquois - rassemblement national
|3 405
|15,29%
|
|Claude Nicolet (3 élus) Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois
|2 881
|12,94%
|
|Jean-Louis Gadea La liste d'union
|1 091
|4,90%
|Jacques Volant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|627
|2,81%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|37,83%
|Taux d'abstention
|62,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 422
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (42 élus) Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|23 020
|55,52%
|
|Michel Delebarre (7 élus) Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|10 889
|26,26%
|
|Philippe Eymery (4 élus) Defi dunkerquois
|7 547
|18,20%
|
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|66,49%
|Taux d'abstention
|33,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|42 872
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|14 276
|36,04%
|Michel Delebarre Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|11 429
|28,85%
|Philippe Eymery Defi dunkerquois
|8 948
|22,59%
|Antoine Diers Ump - retrouvons la fierte d'etre dunkerquois !
|3 601
|9,09%
|Jacques Volant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 352
|3,41%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|64,11%
|Taux d'abstention
|35,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|41 339
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