Résultat municipale 2026 à Dunkerque : suivez la publication des résultats sur place

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dunkerque

Tête de listeListe
Damien Lacroix
Damien Lacroix Liste de La France insoumise
Dunkerque populaire !
  • Damien Lacroix
  • Philippine Heyman
  • Thibaut Byache
  • Françoise Leclerc
  • Daniel Cordiez-Plouy
  • Céline Rousseau
  • Nicolas Bayart-Badts
  • Cécile Charlet
  • Arthur Ledaguenel
  • Frédérique Bachelet
  • Christophe Handtschoewercker
  • Emilie Benoit
  • Olivier Ravaiau
  • Pascale Descamps
  • Dominique Leclerc
  • Karine Demoulin
  • Stephane Van Belle
  • Wafaa Al-Ashkar
  • Jacques Grard
  • Solène Minnaert
  • Mohamed El Amrani
  • Marie-Hélène Waucquier
  • Mathieu Perrollaz
  • Lily Parvin
  • Amar Haderbache
  • Christine Arnault
  • Jordan Impines
  • Séverine Decloedt
  • Denis Ponchant
  • Alice Beder
  • William Gadea
  • Sandrine Deconinck
  • Roger Lopez
  • Fatima El Amrani
  • Alain Descamps
  • Béatrice Bertrand
  • Yves Marteel
  • Lysiane Stachetti
  • François Pisarek
  • Christèle Parvin
  • Xavier Huchette
  • Nathalie Marteel
  • Luc Bedoret
  • Dominique Milliot
  • Nicolas Camus
  • Celine Kieken
  • Hervé Fahy
  • Eve Vandenbilcke
  • Corentin Bardet
  • Jocelyne Lesaffre
  • Robin Fischer
  • Colette Delhau
  • Philippe Lihouck
Nicolas Fournier
Nicolas Fournier Liste Les Ecologistes
Dunkerque Citoyenne
  • Nicolas Fournier
  • Claudine Ducellier
  • Paulo-Serge Lopes
  • Elisabeth Demeester
  • Cédric Jamet
  • Lise Leroy
  • Eric Stroobandt
  • Brigitte Verbauwen
  • Florent Fleuri
  • Nelly Constans
  • Guillaume Baffoin
  • Nathalie Wulveryck
  • Mathieu Laverat
  • Sophie Becart
  • Philippe Debeire
  • Claire Joanny
  • Vincent Guigueno
  • Stéphanie Ambellié
  • Olivier Tanguy
  • Sarah-May Sauvageot
  • Antoine Brand
  • Christelle Goffard
  • Xavier Vilain
  • Elsa Bollengier
  • Romain Cordier
  • Pauline Delautel
  • Vincent Berteloot
  • Cécile Burlat
  • Thomas Keil
  • Camille Frazzetta
  • Sébastien Ardhuin
  • Elodie Arif
  • Antonio Messana
  • Anne Delcorde
  • Eric Morillon
  • Myriam Santhune
  • Gabin Beyaert
  • Catherine Delwaulle
  • Eric Lefebvre
  • Elisabeth Leclerc
  • Jean-Pierre Hannequin
  • Eveline Lelieur Lepoivre
  • Régis Terren
  • Michèle-Renée Dutoit
  • Gérard Chavy
  • Marie-Paule Hocquet-Duval
  • Jean-Marc Bruneel
  • Lise Dondeyne
  • Francesco Kovacs
  • Nathalie Michalski
  • Christophe Boumazouza
  • Francine Vanraet
  • Marcel Lefèvre
Patrice Vergriete
Patrice Vergriete Liste divers centre
Patrice Vergriete Bien vivre à Dunkerque
  • Patrice Vergriete
  • Martine Arlabosse
  • Christophe Claeys
  • Christine Decodts
  • Grégory Bartholoméus
  • Delphine Castelli
  • Frédéric Vanhille
  • Marjorie Eloy
  • Rémy Becuwe
  • Marjolaine Brunet
  • Géry Champagne
  • Fabienne Castel
  • Franck Gonsse
  • Emma Fornaro
  • Yann Landkocz
  • Catherine Seret
  • Davy Lemaire
  • Leïla Naïdji
  • Jean-François Montagne
  • Anne Thorel
  • Jean-Pierre Vandaele
  • Virginie Varlet
  • Charles Neuquelman
  • Marie-Christine Bebin
  • Laurent Schoutteet
  • Catherine Vandorme
  • Stéphane Lefelle
  • Houfrane Ahamed
  • Johan Bodart
  • Floriane Isal
  • Josseran Floch
  • Frédérique Plaisant
  • Laurent Desoutter
  • Marjorie Lenoir
  • Grégoire Paccou
  • Valérie Boulogne
  • Laurent Mazouni
  • Nadia Amara
  • Jean-François Joly
  • Stéphanie Caron
  • Ludovic Peers
  • Martine Cabaret
  • Julien Nonnez
  • Justine Vandenbussche
  • Francky Donse
  • Capucine Thomas
  • Thomas Dancel
  • Lucie Hypolite
  • Fabrice Baert
  • Cindy Stein
  • Stéphane Planckart
  • Isabelle Huyghe
  • Thibaud Delobelle
  • Adeline Carru
  • Elliot David Cabaret
Adrien Nave
Adrien Nave Liste d'extrême droite
Le Défi Dunkerquois
  • Adrien Nave
  • Pierrette Cuvelier
  • Yohann Duval
  • Dorothée Melin
  • Félicien Nave
  • Sabrina Van Den Broecke
  • Antoine La Scola
  • Véronique de Miribel
  • Tanguy Briche
  • Eugénie Madelaine
  • Patrick Taymans
  • Ludivine Meerettig
  • Jérôme Caigniez
  • Claudia Joonnekindt
  • Olivier Blazy
  • Thérèse Debever
  • Vincent Butez
  • Pascaline Ritter
  • Jean Tartar
  • Sabrina Depecker
  • Philippe Eymery
  • Sandrine Robic
  • Francis Guidot
  • Patricia Evrard
  • Freddy Barbe
  • Annie Charlon
  • René Hagneré
  • Chantal Denis
  • Grégory Dhondt
  • Angélique Verbecke
  • Ludwig Boudeweel
  • Marie-Hélène Devos
  • Alain Moy
  • Joëlle Casteur
  • André Mahieux
  • Jacqueline Cassez
  • Eric Masset
  • Sylvie L'Hoste
  • Jonathan Prevot
  • Cindy Devaux
  • Alexandre Ignace
  • Nadine Defrance
  • Habib Thioye
  • Michèle Legroux
  • Stéphane Cronie
  • Julie Ghiskier
  • Johnny Missue
  • Hélène Pattin
  • Michel Cassez
  • Micheline Claeyman
  • Quentin Devaux
  • Joëlle Tirmarche
  • Thibault Violier
  • Béatrice Scherier
  • Christian Lavery
Clément Bézine
Clément Bézine Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
  • Clément Bézine
  • Sandrine Desrayaud
  • David Haillant
  • Justine Leclerc
  • Jean-Luc Waringhem
  • Monique Guennou
  • Jacky Tropchaud
  • Patricia Natiez
  • Mourad Maarfi
  • Edith Bier
  • Mickaël Becour
  • Isabelle Becuwe
  • Arnaud Normand
  • Sabine Decourselle
  • Yannis Démotier
  • Sylvie Fleuri
  • Stéphane Bantignies
  • Charline Delorrier
  • Charles Wullems
  • Houria Benakcha
  • Florent Le Guilcher
  • Inès Ponsot
  • Francis Hedel
  • Marie-Ange Redor
  • Germain Barret
  • Marie-France Rommelaere
  • Théodore Macaigne
  • Flora Lucet
  • Sofiane Tabet
  • Chantal Tichoux
  • Idrissa Noumou
  • Tiphaine Destoop
  • Christian Duret
  • Marion Pattein
  • Geoffrey Potier
  • Pascale Famchon
  • Antoine Guillemot
  • Marielle Stieber
  • Rémy Bertin
  • Régine Lahaye
  • Vincent Vannoye
  • Murielle Van Der Elst
  • Fernand Rousseau
  • Myriam Mechain
  • Evan Declerck
  • Eliane Hedel
  • Samuel Ruchot
  • Chantal Hautier
  • Yves Beauchamp
  • Maëlle Dupont
  • Frankie Roi
  • Majda El Ghazi
  • Jacques Volant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete
Patrice Vergriete (46 élus) Liste de rassemblement républicain pour dunkerque en mouvement 		14 257 64,04%
  • Patrice Vergriete
  • Virginie Varlet
  • Grégory Bartholomeus
  • Martine Arlabosse
  • Jean-François Montagne
  • Fabienne Castel
  • Frédéric Vanhille
  • Sylvie Guillet
  • Jean Bodart
  • Catherine Seret
  • Davy Lemaire
  • Leila Naîdji
  • Alain Simon
  • Delphine Castelli
  • Franck Gonsse
  • Marjorie Eloy
  • Gérard Gourvil
  • Séverine Wicke
  • Jean-Pierre Vandaele
  • Elisabeth Longuet
  • Gilles Féryn
  • Danièle Bele-Fouquart
  • Rémy Becuwe
  • Sylvaine Brunet
  • Laurent Schoutteet
  • Eveline Lelieur
  • Fabrice Baert
  • Florence Bouteille-Saihi
  • Laurent Mazouni
  • Frédérique Plaisant
  • Michaël Desmadrille
  • Christine Decodts
  • Josseran Floch
  • Marie Simati
  • Johan Bodart
  • Anne Thorel
  • Francis Duyck
  • Justine Jotham
  • Thomas Dancel
  • Nadia Amara
  • Nelson Kadri
  • Anne-Marie Fatou
  • Yann Landkocz
  • Catherine Vandorme
  • Jean-Philippe Titeca
  • Patricia Verraes
Yohann Duval
Yohann Duval (4 élus) Défi dunkerquois - rassemblement national 		3 405 15,29%
  • Yohann Duval
  • Pierrette Cuvelier
  • Adrien Nave
  • Angélique Verbecke
Claude Nicolet
Claude Nicolet (3 élus) Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois 		2 881 12,94%
  • Claude Nicolet
  • Zoé Carré
  • Jean-Pierre Clicq
Jean-Louis Gadea
Jean-Louis Gadea La liste d'union 		1 091 4,90%
Jacques Volant
Jacques Volant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		627 2,81%
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 37,83%
Taux d'abstention 62,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 23 422

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete
Patrice Vergriete (42 élus) Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement 		23 020 55,52%
  • Patrice Vergriete
  • Karima Benarab
  • Jean-Philippe Titeca
  • Alice Varet
  • Régis Douilliet
  • Martine Arlabosse
  • Jean-François Montagne
  • Monique Bonin
  • Guillaume Florent
  • Fabienne Castel
  • Jean-Yves Fremont
  • Catherine Seret-Billemont
  • Michel Tomasek
  • Nadia Farissi
  • Guy Lecluse
  • Leila Naidji
  • Jérôme Soissons
  • Stéphanie Peeren
  • Bernard Montet
  • Séverine Wicke Bubbe
  • Pascal Lequien
  • Marjorie Voituriez
  • Frédéric Vanhille
  • Annette Disselkamp
  • Yves Pannequin
  • Martine Coudevylle
  • Alain Simon
  • Diana Dequidt
  • Gérard Gourvil
  • Laura Evrard
  • Rémy Becuwe
  • Catherine Damman
  • Davy Lemaire
  • Anne-Marie Fatou
  • Benjamin Prince
  • Elisabeth Longuet
  • Etienne Duquennoy
  • Olivia Henderyckx
  • Djoumoi Said
  • Nadia Amara
  • Guy Saint Martin
  • Catherine Vandorme
Michel Delebarre
Michel Delebarre (7 élus) Tous ensemble, nous sommes dunkerque ! 		10 889 26,26%
  • Michel Delebarre
  • Joëlle Crockey
  • Alain Vanwaefelghem
  • Gracienne Damman
  • Christian Hutin
  • Claudine Ducellier
  • Roméo Ragazzo
Philippe Eymery
Philippe Eymery (4 élus) Defi dunkerquois 		7 547 18,20%
  • Philippe Eymery
  • Martine Fortuit
  • Jean Tartar
  • Angélique Verbecke
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 42 872

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Vergriete
Patrice Vergriete Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement 		14 276 36,04%
Michel Delebarre
Michel Delebarre Tous ensemble, nous sommes dunkerque ! 		11 429 28,85%
Philippe Eymery
Philippe Eymery Defi dunkerquois 		8 948 22,59%
Antoine Diers
Antoine Diers Ump - retrouvons la fierte d'etre dunkerquois ! 		3 601 9,09%
Jacques Volant
Jacques Volant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		1 352 3,41%
Participation au scrutin Dunkerque
Taux de participation 64,11%
Taux d'abstention 35,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 41 339

Villes voisines de Dunkerque

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