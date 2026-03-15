Résultat municipale 2026 à Dunkerque : suivez la publication des résultats sur place
Résultat de l'élection municipale 2026 à Dunkerque [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Dunkerque sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Dunkerque
17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Dunkerque ?
Le Rassemblement national avait totalisé 15,29% des voix comptabilisées lors des élections municipales à Dunkerque en 2020. Il n'y aura pas de second tour, Patrice Vergriete étant reconduit au premier tour. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 30,17% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 48,65% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 26,26% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le parti d'extrême droite obtenait 43,04% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,35% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,42% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Dunkerque. Il clôturera le scrutin avec 35,28% lors du vote final.
17:41 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Nord avec 44,44% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,85%, contre 56,34% en 2014.
16:58 - Les électeurs de Dunkerque peu mobilisés lors des scrutins
En marge de cette municipale, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Dunkerque. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 23 422 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 37,83 % (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Traditionnellement, les élections municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 69,63 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 43,26 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 61,86 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 48,79 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins participative que la moyenne.
15:59 - Comment Dunkerque a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Lors des dernières européennes, le podium à Dunkerque s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (38,35%), challengée par Valérie Hayer (14,13%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,32%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Dunkerque avaient ensuite placé en tête le Rassemblement National (33,42%), devant la tendance Divers (26,71%) selon les résultats compilés sur les 2 circonscriptions. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, la tendance Divers culminant à 42,29% des votes localement. La préférence des électeurs de Dunkerque a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Dunkerque
|Tête de listeListe
|
Damien Lacroix
Liste de La France insoumise
Dunkerque populaire !
|
|
Nicolas Fournier
Liste Les Ecologistes
Dunkerque Citoyenne
|
|
Patrice Vergriete
Liste divers centre
Patrice Vergriete Bien vivre à Dunkerque
|
|
Adrien Nave
Liste d'extrême droite
Le Défi Dunkerquois
|
|
Clément Bézine
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (46 élus) Liste de rassemblement républicain pour dunkerque en mouvement
|14 257
|64,04%
|
|Yohann Duval (4 élus) Défi dunkerquois - rassemblement national
|3 405
|15,29%
|
|Claude Nicolet (3 élus) Avec vous, pour vous, soyons dunkerquois
|2 881
|12,94%
|
|Jean-Louis Gadea La liste d'union
|1 091
|4,90%
|Jacques Volant Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|627
|2,81%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|37,83%
|Taux d'abstention
|62,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|23 422
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete (42 élus) Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|23 020
|55,52%
|
|Michel Delebarre (7 élus) Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|10 889
|26,26%
|
|Philippe Eymery (4 élus) Defi dunkerquois
|7 547
|18,20%
|
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|66,49%
|Taux d'abstention
|33,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|42 872
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Vergriete Liste de rassemblement republicain pour dunkerque en mouvement
|14 276
|36,04%
|Michel Delebarre Tous ensemble, nous sommes dunkerque !
|11 429
|28,85%
|Philippe Eymery Defi dunkerquois
|8 948
|22,59%
|Antoine Diers Ump - retrouvons la fierte d'etre dunkerquois !
|3 601
|9,09%
|Jacques Volant Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|1 352
|3,41%
|Participation au scrutin
|Dunkerque
|Taux de participation
|64,11%
|Taux d'abstention
|35,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|41 339
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