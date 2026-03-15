Résultat municipale 2026 à Evry-Courcouronnes : découvrez les résultats en temps réel
Résultat de l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Evry-Courcouronnes sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Évry-Courcouronnes
17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Évry-Courcouronnes
Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Évry-Courcouronnes il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 11,54% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 27,50% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 10,82% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Évry-Courcouronnes comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 17,02% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 14,90% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 14,47% le dimanche suivant.
17:39 - Le taux de participation dans l'Essonne à 17h s'élève à 39,54%
Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 39,54% dans l'Essonne.
16:58 - Dernières municipales : 27,11 % de participation à Évry-Courcouronnes
Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Évry-Courcouronnes, l'abstention frappait 72,89 % du corps électoral, bien au-delà des 55,3 % observés au niveau national, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 32,37 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 56,98 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,21 %, loin des 63,09 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville distancée du processus électoral. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Évry-Courcouronnes, cette réalité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.
15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Évry-Courcouronnes
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Évry-Courcouronnes demeurait à l'époque un territoire très porté vers la gauche, solidifiant son positionnement historique. Lors des dernières élections européennes, le podium à Évry-Courcouronnes s'était en effet dessiné autour de la liste menée par Manon Aubry (36,71%), devançant Jordan Bardella (17,02%) et Raphaël Glucksmann (11,66%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Farida Amrani (Union de la gauche) aux avants-postes avec 50,35% au premier tour, devant Stéphane Beaudet (Divers) avec 31,49%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Farida Amrani culminant à 56,33% des voix sur place.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes
|Tête de listeListe
|
Stéphane Beaudet
Liste divers centre
Rassembler-Protéger-Avancer
|
|
Freddy Nsonde
Liste Divers
EVRY-COURCOURONNES POUR TOUS
|
|
Julien Monier
Liste Les Ecologistes
EVRY-COURCOURONNES PLUS JUSTE POUR TOUS
|
|
Farida Amrani
Liste d'extrême-gauche
Changeons Evry-Courcouronnes avec Farida Amrani
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Beaudet (42 élus) #onestensemble
|4 621
|54,78%
|
|Samir Benamara (6 élus) Agissons citoyens pour evry-courcouronnes
|2 061
|24,43%
|
|Bénedicte Lesieur (3 élus) Evry-courcouronnes, pour le changement
|1 001
|11,86%
|
|Cécile Mukendi-Papa (2 élus) A evry-courcouronnes tous y gagnent
|752
|8,91%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|27,11%
|Taux d'abstention
|72,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 889
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat (34 élus) Ensemble pour reussir a evry
|5 163
|50,55%
|
|Joseph Nouvellon (7 élus) Evry au coeur
|3 131
|30,66%
|
|Farida Amrani (4 élus) Evry unis pour agir
|1 918
|18,78%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,56%
|Nombre de votants
|10 813
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat Ensemble pour reussir a evry
|4 505
|47,86%
|Joseph Nouvellon Evry au coeur
|2 219
|23,57%
|Farida Amrani Evry unis pour agir
|1 418
|15,06%
|Francis Dominguez Union pour evry
|647
|6,87%
|Francis Couvidat "pour evry, la gauche solidaire et combative contre l'austerite"
|623
|6,61%
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|38,71%
|Taux d'abstention
|61,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,08%
|Nombre de votants
|10 129
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