Résultat municipale 2026 à Evry-Courcouronnes : les résultats du 1er tour révélés ce dimanche, toute l'actu
Résultat de l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Evry-Courcouronnes ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Évry-Courcouronnes
10:28 - Les contraventions des Épinettes, une péripétie de campagne à Évry-Courcouronnes
Retour sur la campagne : à Évry-Courcouronnes, la campagne des élections municipales s'est tendue en mars alors que des jeunes ont dénoncé des verbalisations excessives par la police municipale. Ces adolescents affirmaient avoir reçu des contraventions exorbitantes, représentant des sommes importantes pour eux. Cette situation a créé des tensions dans le quartier des Épinettes, révélées par une vidéo virale. Lire sur leparisien.fr
11/03/26 - 14:41 - Évry-Courcouronnes : un débat sans l'une des candidates
Lors du débat du premier tour des élections municipales d'Évry-Courcouronnes, seules deux candidates étaient présentes, exacerbant les tensions politiques. L'une des candidates, Farida Amrani, a refusé de débattre, citant des incidents de dénigrement et d'invisibilisation. Le maire sortant, Stéphane Beaudet, s'est défendu face aux critiques concernant son bilan dans cette commune en difficulté économique. Lire sur leparisien.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Évry-Courcouronnes
|Tête de listeListe
|
Stéphane Beaudet
Liste divers centre
Rassembler-Protéger-Avancer
|
|
Freddy Nsonde
Liste Divers
EVRY-COURCOURONNES POUR TOUS
|
|
Julien Monier
Liste Les Ecologistes
EVRY-COURCOURONNES PLUS JUSTE POUR TOUS
|
|
Farida Amrani
Liste d'extrême-gauche
Changeons Evry-Courcouronnes avec Farida Amrani
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Beaudet (42 élus) #onestensemble
|4 621
|54,78%
|
|Samir Benamara (6 élus) Agissons citoyens pour evry-courcouronnes
|2 061
|24,43%
|
|Bénedicte Lesieur (3 élus) Evry-courcouronnes, pour le changement
|1 001
|11,86%
|
|Cécile Mukendi-Papa (2 élus) A evry-courcouronnes tous y gagnent
|752
|8,91%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|27,11%
|Taux d'abstention
|72,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 889
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat (34 élus) Ensemble pour reussir a evry
|5 163
|50,55%
|
|Joseph Nouvellon (7 élus) Evry au coeur
|3 131
|30,66%
|
|Farida Amrani (4 élus) Evry unis pour agir
|1 918
|18,78%
|
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|41,32%
|Taux d'abstention
|58,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,56%
|Nombre de votants
|10 813
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Chouat Ensemble pour reussir a evry
|4 505
|47,86%
|Joseph Nouvellon Evry au coeur
|2 219
|23,57%
|Farida Amrani Evry unis pour agir
|1 418
|15,06%
|Francis Dominguez Union pour evry
|647
|6,87%
|Francis Couvidat "pour evry, la gauche solidaire et combative contre l'austerite"
|623
|6,61%
|Participation au scrutin
|Évry-Courcouronnes
|Taux de participation
|38,71%
|Taux d'abstention
|61,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,08%
|Nombre de votants
|10 129
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