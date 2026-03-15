Résultat municipale 2026 à Foix : ce que l'on sait déjà
Résultat de l'élection municipale 2026 à Foix [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Foix ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Foix
13:36 - Les candidats débattent des grands enjeux des municipales
À Foix, un débat animé a rassemblé 250 personnes pour discuter des élections municipales de 2026. Les trois candidats, Alexandre Besson, Jérôme Matéos et Marine Bordes, ont présenté leurs programmes respectifs et abordé des thèmes cruciaux tels que la sécurité, la santé et la culture. Cet événement a été organisé par la Gazette Ariégeoise et Radio Transparence. Lire sur gazette-ariegeoise.fr
10/03/26 - 11:51 - Montoulieu prépare les élections avec une nouvelle équipe
À Montoulieu, la maire sortante Françoise Fernandez se représente aux élections municipales de 2026 avec une nouvelle équipe sans étiquette politique. Son programme, centré sur la solidarité, la tranquillité et la qualité de vie, est actuellement diffusé dans le village. Elle souligne l'implication et la diversité des profils de son équipe pour continuer à faire vivre la commune. Lire sur ladepeche.fr
10/03/26 - 11:51 - Brassac présente des projets citoyens pour 2026
Joël Rausa a présenté la liste "Brassac pour tous·tes" pour les prochaines élections municipales de Brassac. Son équipe a élaboré un projet en concertation avec les habitants, mettant l'accent sur la gestion financière responsable, la sécurité routière et le dynamisme local. Ils visent également à redynamiser la vie associative et le patrimoine du village. Lire sur ladepeche.fr
09/03/26 - 15:31 - Pierre Ville prépare les élections municipales à Ganac
À Ganac, le maire sortant Pierre Ville se présente aux élections municipales des 15 et 22 mars avec une liste renouvelée à 60 %. Son équipe s'engage à poursuivre des projets écologiques et sociaux tout en mettant l'accent sur l'égalité de genre. Les priorités incluent la rénovation des infrastructures et le soutien à la vie associative. Lire sur ladepeche.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Foix
|Tête de listeListe
|
Alexandre Besson
Liste divers gauche
FOIX EN COMMUN.E
|
|
Jérôme Matéos
Liste divers centre
L'AUTRE CHOIX POUR FOIX
|
|
Marine Bordes
Liste d'union à gauche
FC2032
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix cap 2026
|1 919
|61,96%
|
|Jérôme Azema (3 élus) Foix 2020
|712
|22,98%
|
|Agnès Leclerc (2 élus) Foix en commun.e
|466
|15,04%
|
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|46,64%
|Taux d'abstention
|53,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 193
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix, agir et vivre ensemble
|2 237
|58,83%
|
|Jean Cholin (3 élus) Foix renouveau
|890
|23,40%
|
|Jean-Pierre Icre (2 élus) Foix vraiment a gauche
|675
|17,75%
|
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,05%
|Nombre de votants
|4 047
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