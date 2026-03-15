Résultat municipale 2026 à Foix : les résultats rendus publics, retrouvez l'issue du scrutin en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Foix

Tête de listeListe
Alexandre Besson
Alexandre Besson Liste divers gauche
FOIX EN COMMUN.E
  • Alexandre Besson
  • Agnès Leclerc
  • Aurélien Feneuil
  • Isabelle Loison
  • Livio Tilatti
  • Garance Fafa
  • Jean-Denis Achard
  • Blandine Lacour
  • Laëlien Delort
  • Brigitte Bomme
  • Assaf Urieli
  • Claire Faure
  • Dominique Masset
  • Emma Zarzi
  • Jérôme Mariette
  • Véronique Bichon
  • Bruno Sans
  • Joêlle Palévody
  • Manuel Meïer
  • Magdalena Gallego
  • Daniel Denia
  • Nina Condeço
  • Marc El Reda
  • Jocelyne Fernandez
  • Samuel Bricault
  • Maxime Vrignon
  • Bernard Terris
  • Ophélie Bonnet
  • Jean-Louis Waserman
  • Marie-Laure Sabathier
  • Sylvain Comelerant
Jérôme Matéos
Jérôme Matéos Liste divers centre
L'AUTRE CHOIX POUR FOIX
  • Jérôme Matéos
  • Véronique Lavayssiere
  • Philippe Seguelas
  • Rosita Vaello
  • Matthieu Latrille
  • Laure Cassagne
  • Farid Touil
  • Carole Ghirardi
  • Philippe Dedieu
  • Elisabeth Goyeau-Tignol
  • Mathieu Gaston Bigata
  • Danielle Martin
  • Bastien Sans
  • Claudine Sturbeaux-Frandon
  • Geoffrey Lopes
  • Annick Le Blanc
  • Théo Marc
  • Caroline Roque
  • Bernard Tavella
  • Maryse Brandel
  • Jean-Guy Quidu
  • Nadine Cohou
  • Jean-Luc Solvet
  • Mina Slami
  • Michel Perez
  • Paulette Barrière
  • Bertrand Escaich
  • Fabienne Manèle
  • Thierry Figueréo
  • Yvonne Muller
  • Georges Laffont
Marine Bordes
Marine Bordes Liste d'union à gauche
FC2032
  • Marine Bordes
  • Fabien Guichou
  • Pascale Canal
  • Romain Ecoffard
  • Elisabeth Clain
  • Thierry Portet
  • Morgane Pommies
  • Jean-Paul Alba
  • Monique Gonzales
  • Francis Authié
  • Noémie Varado Défos
  • Dominique Duflau
  • Marie-Pierre Rousse
  • Guy Loszach
  • Mylène Facchetti
  • Lawrence Bories
  • Michèle Portet
  • Gildas Michel
  • Salomé Angrieu-Pattar
  • Pierre Marie
  • Zahia Ahfir
  • Philippe Montié
  • Marion Lanoux-Blanco
  • Frédéric Fernandez
  • Mina Achary
  • Vivian Vittet
  • Nathalie Gaudant
  • Vincent Alvarez
  • Catherine Salvador
  • Corentin Meler
  • Florence Rouch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Meler
Norbert Meler (24 élus) Foix cap 2026 		1 919 61,96%
  • Norbert Meler
  • Marine Bordes
  • Jean-François Gavelle
  • Pascale Canal
  • André Pechin
  • Mina Achary
  • Thomas Fromentin
  • Elisabeth Clain
  • Jean-Paul Alba
  • Monique Gonzales
  • Francis Authié
  • Florence Rouch
  • Lawrence Bories
  • Christel Carol
  • Guy Loszach
  • Morgane Pommies
  • Frédéric Coux
  • Mylène Facchetti
  • Fabien Guichou
  • Catherine Dubuisson
  • Vincent Alvarez
  • Michèle Portet
  • Nicolas Vlerick
  • Marie-Pierre Rousse
Jérôme Azema
Jérôme Azema (3 élus) Foix 2020 		712 22,98%
  • Jérôme Azema
  • Anne-Sophie Tribout
  • Jérôme Matéos
Agnès Leclerc
Agnès Leclerc (2 élus) Foix en commun.e 		466 15,04%
  • Agnès Leclerc
  • Fabien Collin
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 46,64%
Taux d'abstention 53,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 193

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Meler
Norbert Meler (24 élus) Foix, agir et vivre ensemble 		2 237 58,83%
  • Norbert Meler
  • Elisabeth Clain
  • Alain Navarro
  • Marine Bordes
  • André Pechin
  • Dominique Subra
  • Jean-François Gavelle
  • Pascale Canal
  • Jean-Paul Alba
  • Monique Gonzales
  • Thomas Fromentin
  • Florence Rouch
  • Alain Roumieu
  • Mina Achary
  • Jean-Michel Dramard
  • Yolande Terré
  • Francis Authié
  • Marylise Schamberger
  • Philippe Montié
  • Michèle Portet
  • Pascal Cubizolles
  • Anne-Marie Daste
  • Yves Vergé
  • Hélène Billières
Jean Cholin
Jean Cholin (3 élus) Foix renouveau 		890 23,40%
  • Jean Cholin
  • Jacqueline Rougé
  • Cyril Sejalon
Jean-Pierre Icre
Jean-Pierre Icre (2 élus) Foix vraiment a gauche 		675 17,75%
  • Jean-Pierre Icre
  • Nathalie Davidoff-Loze
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,05%
Nombre de votants 4 047

Villes voisines de Foix

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