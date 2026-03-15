Résultat municipale 2026 à Foix : les résultats rendus publics, retrouvez l'issue du scrutin en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Foix [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Foix sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Foix
17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Foix
Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Foix il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,93% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,97% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,45% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Foix comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,87% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 31,24% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Martine Froger.
16:58 - Foix : des résultats d'ordinaire marqués par la participation
Il y a six ans à Foix, le premier round des municipales avait vu 46,64 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 53,36 %) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 77,49 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,51 %). La mobilisation atteignait de son côté 55,99 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,91 %, contre seulement 53,73 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez participative. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Foix sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Foix
Les législatives à Foix organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Martine Froger (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 58,42% au premier tour, devant Jean-Marc Garnier (Rassemblement National) avec 31,24%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Foix avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 23,87% des votes. Le panorama politique de Foix a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.
14:57 - Les électeurs de Foix avaient résolument privilégié la gauche il y a 4 ans
La synthèse des votes de 2022 dépeint Foix comme un bastion historique de la gauche radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Foix accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 31,33%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,06%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,03% pour Emmanuel Macron, contre 36,97% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Foix accordaient leurs suffrages à Bénédicte Taurine (Nupes) avec 37,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,76% des suffrages.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Foix
|Tête de listeListe
|
Alexandre Besson
Liste divers gauche
FOIX EN COMMUN.E
|
|
Jérôme Matéos
Liste divers centre
L'AUTRE CHOIX POUR FOIX
|
|
Marine Bordes
Liste d'union à gauche
FC2032
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix cap 2026
|1 919
|61,96%
|
|Jérôme Azema (3 élus) Foix 2020
|712
|22,98%
|
|Agnès Leclerc (2 élus) Foix en commun.e
|466
|15,04%
|
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|46,64%
|Taux d'abstention
|53,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 193
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Meler (24 élus) Foix, agir et vivre ensemble
|2 237
|58,83%
|
|Jean Cholin (3 élus) Foix renouveau
|890
|23,40%
|
|Jean-Pierre Icre (2 élus) Foix vraiment a gauche
|675
|17,75%
|
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,05%
|Nombre de votants
|4 047
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