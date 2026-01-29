Résultat municipale 2026 à Frejus : les résultats du 1er tour dévoilés ce dimanche, toute l'actualité

Martial Cerrutti Liste des Républicains

Soyons fiers de Fréjus Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Martial Cerrutti Programme de Martial Cerrutti à Fréjus (Soyons fiers de Fréjus) Fréjus Sûr et Protége La sécurité des Fréjusiens est une priorité essentielle. Cela inclut la création d'un nouveau poste central de police municipale et l'augmentation des effectifs de la police. De plus, des mesures seront mises en place pour lutter contre l'habitat indigne et améliorer la protection contre les inondations. Fréjus Attractif Le développement culturel et touristique de Fréjus est au cœur des préoccupations. Un grand projet de valorisation du patrimoine historique, incluant un musée archéologique, sera lancé. Par ailleurs, des initiatives pour améliorer les infrastructures, comme le réaménagement de la Plaine de l'Argens, sont prévues. Fréjus de Demain La ville aspire à un développement durable et respectueux de l'environnement. La création d'un pôle agricole et l'arrêt de la bétonisation sont des objectifs clés. De plus, des projets de reforestation et de décarbonation des bâtiments seront mis en œuvre pour un avenir plus vert. Fréjus Bien Géré La gestion financière de la ville sera optimisée pour garantir la transparence et l'efficacité. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts et des efforts seront faits pour réduire les dépenses de fonctionnement. Un budget participatif permettra aux citoyens de s'impliquer dans les décisions locales.

Martial Cerrutti

Raphaëlle Scaduto

Gilles Duquénois

Amandine Merlay

Hervé de Serna

Manon Muller

Eric Rios

Séverine Domergue

Richard Baldacchino

Marion Warrant-Mallia

Philippe Delpech

Laure Marchese

François Carloni

Febe Schmitt

Charles Petit

Priscilla Plançon

Philippe Cravero

Déborah Huguenin

Olivier Costa

Marion Brunet

Alain Tixier

Stéphanie Berne

Léandro Fornarino

Catherine Ladet

Christian Denizon

Françoise Roy

Gauthier Wernert

Sabrina Charef

Nicolas Bertolino

Pilar Rios

Fabrice Cros

Anaïs Castaldo

Jérome Jacquot

Aline Bordogna

Amar Safer

Faiza Zerrouki Laadjal

François-Xavier Gonzalez

Souad Ouaham

Stanislas Monnier

Mylène Topenot

Patrick Mallia

Sabine Hanart

Michaël Deygas

Samia Saïdia

Robert Icard

Nelly Tarlant

Vincent Monnier

David Rachline Liste du Rassemblement National

Notre Force c'est Fréjus Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de David Rachline Programme de David Rachline à Fréjus (Notre Force c'est Fréjus) Élections municipales Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 représentent un moment crucial pour la ville de Fréjus. Il ne s'agit pas seulement de choisir une équipe, mais de décider du destin de la commune. La mobilisation des citoyens est essentielle pour éviter de reproduire les échecs d'autres villes. Engagement pour Fréjus Le candidat, David Rachline, met en avant un engagement clair envers Fréjus. Il prône la proximité, le bon sens et la protection du quotidien des habitants. Les actions menées visent à renforcer la sécurité, améliorer les quartiers et valoriser le patrimoine local. Préparation de l'avenir Le projet pour Fréjus inclut des initiatives pour les enfants et les familles, avec la création de nouvelles écoles et des équipements adaptés. La ville doit également respecter son patrimoine tout en se tournant vers l'avenir, en modernisant ses infrastructures culturelles et son littoral. Enfin, un accent est mis sur la durabilité avec des initiatives pour une ville plus verte. Mobilisation des citoyens La participation des électeurs est cruciale pour garantir l'avenir de Fréjus. L'abstention pourrait avoir des conséquences durables sur la ville, risquant de perdre les avancées réalisées. Les élections sont un appel à l'action pour préserver la qualité de vie et l'identité de la commune.

David Rachline

Martine Pétrus Benhamou

Gilles Longo

Annie Soler

Pierre Colomar

Imane El Akkadi

Charles Marchand

Carine Leroy

Stéphane Digani

Sonia Lauvard

Paul Violet

Brigitte Lancine

Christophe Chiocca

Christelle Plantavin

Fabien Roux

Karen Brendle

Yoann Aglio

Telesia Fihipalai

Patrick Renard

Alexia Dalmasso

Marcel Sabbah

Dominique Vandra

Julien Jouniaux

Marie-Pierre Stephan

Patrick Perona

Sarah Benhabreuche

Didier Dalmasso

Nadia Azahaf

Patrick Beraud

Sabria Ouadah

Michel Bourdin

Sylvie Caietta

Robert Simon-Chautemps

Jennifer Mirbelle

Yann Julien

Ada-Maria Vaterlaus

Antoine Mancino

Evelyne Rey

Angel Lussot

Sylvie Ferreri

Frédéric Cazala

Anne Sopena

Patrick Lieugaut

Angélique Tramoni

Jimmy Jeanpierre

Emmanuel Bonnemain Liste divers centre

NOTRE PARTI C'EST FRÉJUS Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Emmanuel Bonnemain Programme de Emmanuel Bonnemain à Fréjus (NOTRE PARTI C'EST FRÉJUS) Engagements pour Fréjus Le parti "Notre Parti C'est Fréjus" s'engage à rester constant dans ses actions pour la ville. Depuis 6 ans, il se positionne comme une opposition responsable face à la gestion actuelle. L'objectif est de remettre de l'ordre et de redonner aux habitants leur place dans les décisions. Sécurité et tranquillité La sécurité des Fréjusiens est une priorité, avec des mesures pour renforcer la présence de la police municipale. Des actions seront mises en place pour éradiquer les incivilités et les trafics. La vidéo-surveillance sera également subventionnée pour prévenir les cambriolages. Gestion financière rigoureuse Une gestion assainie des finances est essentielle, sans augmentation des impôts locaux. Le parti vise à réduire la dette de 20 millions d'euros en 6 ans. Des dépenses inutiles seront supprimées pour valoriser le patrimoine communal et répondre aux besoins quotidiens. Développement durable Fréjus doit s'adapter aux enjeux environnementaux et au changement climatique. Des initiatives seront mises en place pour verdir la ville et développer des circuits courts. L'objectif est de créer un cadre de vie respirable et durable pour tous les habitants.

Emmanuel Bonnemain

Chloé Charlet

Mickaël Camilleri

Katia Michelan

Jérôme Fotia

Marie Noelle Feuillepain

Benoit Pittet

Corinne Gras

Philippe Defert

Patricia Vento

Frédéric Vieux

Sabine Frattini

Régis Palin

Fatima Zekri

Christian Alminana

Marie José de Azevedo

Jérôme Paquette

Karolina Lazarewicz

Christian Jaffard

Josette Clediere

Pascal Marty

Brigitte de Angelis

Damien Dubreuil

Diane Wassermann

Arab Abdi

Magali Maignan

Maxence Bieron

Françoise Legroux

Anthony Hulcio

Claire Sibille

Joao Paulo Rodrigues Bento Duarte

Isabelle Kerjean

Michel Ridoux

Rachida Chekirine

Ahmed Wadih

Sophie Pouponnot

Pascal Giraudet

Josiane Pateau

Michaël Caullery

Franceline Tognetti

Malec Aït-Ibrahim

Christine Bruant-Guigonnet

Jonathan Plisson

Caroline Coquilhat

Xavier Barthe

Christine Romano Liste d'union à gauche

FREJUS RIPOSTE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christine Romano Programme de Christine Romano à Fréjus (FREJUS RIPOSTE) Union de la gauche La liste Fréjus Riposte est constituée principalement de membres de la société civile et de partis de gauche. Cette union vise à rassembler les forces progressistes pour promouvoir une gestion participative de la commune. L'objectif est de faire de la politique communale une affaire collective, impliquant tous les habitants. Problèmes de logement Le programme met en lumière la crise du logement à Fréjus, exacerbée par des politiques axées sur le tourisme. Cette situation rend l'accès au logement difficile pour les jeunes et contribue au vieillissement de la population. Le coût élevé du logement et de l'énergie pèse sur les familles et nuit à l'attractivité de la ville. Accès aux soins et jeunesse Le programme prévoit une amélioration de l'accès aux soins avec la création d'une mutuelle communale et d'un centre de santé municipal. Il met également l'accent sur le soutien à la jeunesse par la gratuité des fournitures scolaires et des investissements dans l'éducation, le sport et la culture. Ces initiatives visent à former des citoyens éclairés et à favoriser le bien vivre ensemble. Transition écologique La liste s'engage pour une transition écologique face à l'urgence climatique, en protégeant les zones agricoles et en réduisant la production de déchets. Des mesures pour une mobilité durable et la gratuité des transports publics sont également prévues. L'objectif est de fluidifier la ville tout en réduisant son empreinte carbone.

Christine Romano

Philippe Ferreira

Névine Vanbeselaere

David Coutelle

Anissa Amriou

Laurent Pojaghi

Fatiha Messadi

Sébastien Odasso

Eveline Henrot Fortuit

Pierre Barbe

Caroline Didillon

Rémy Jambon

Nathalie Blasco

Jean Paul Armagnac

Catherine Gaspari

Joffrey Navarro

Marie Miceli

Allan Blanchard

Cathie Klink

Patrick Gérome Lafaye

Christine Bentameur

Nicolas Breil

Myriam Koffi Oswald

Michel Sirera

Josianne Roche

Jean-Paul Romano

Florence Vigner

Jean-Claude Macé

Patricia Primavori

Joao de Oliveira

Kaéna Breil

Matthieu Debrisay

Théodora Geffroy

Alizé Biot

Maiva de Oliveira

Chafik Bahri

Martine Oeil

Régis Courtois

Florence Gavignet

Olivier Merel

Marie Renée Prique

Joel Pouilly

Victoria de Franceschi

Camilo Augusto Fernandes de Oliveira

Dominique Bard

Paula Fassi Liste divers droite

FREJUS NOTRE TERRITOIRE DURABLEMENT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Paula Fassi Programme de Paula Fassi à Fréjus (FREJUS NOTRE TERRITOIRE DURABLEMENT) Fréjus La ville de Fréjus aspire à une gouvernance basée sur l'écoute et la transparence. La candidate Paula Fassi met en avant l'importance de l'implication citoyenne dans les décisions. L'objectif est de construire un territoire durable qui respecte l'environnement tout en favorisant le développement. Développement économique durable Le développement économique durable vise à concilier progrès économique et protection de l'environnement. Des tables rondes seront organisées avec des acteurs économiques pour mieux impliquer les résidents dans les décisions. L'urbanisme durable sera au cœur des préoccupations pour améliorer la qualité de vie. Cohésion sociale La cohésion sociale est essentielle pour créer un territoire inclusif et solidaire. Des initiatives seront encouragées pour renforcer les liens entre les générations et les cultures. Le soutien aux associations locales sera également renforcé pour améliorer le tissu social des quartiers. Éducation L'éducation est une priorité pour assurer le bien-être des élèves et du personnel éducatif. Des adaptations seront mises en place pour répondre aux défis du changement climatique. L'inclusivité et l'apprentissage de la citoyenneté seront également développés pour enrichir l'expérience scolaire.