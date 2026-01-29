Résultat municipale 2026 à Frejus : les résultats du 1er tour dévoilés ce dimanche, toute l'actualité

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fréjus

Tête de listeListe
Martial Cerrutti
Martial Cerrutti Liste des Républicains
Soyons fiers de Fréjus
  • Martial Cerrutti
  • Raphaëlle Scaduto
  • Gilles Duquénois
  • Amandine Merlay
  • Hervé de Serna
  • Manon Muller
  • Eric Rios
  • Séverine Domergue
  • Richard Baldacchino
  • Marion Warrant-Mallia
  • Philippe Delpech
  • Laure Marchese
  • François Carloni
  • Febe Schmitt
  • Charles Petit
  • Priscilla Plançon
  • Philippe Cravero
  • Déborah Huguenin
  • Olivier Costa
  • Marion Brunet
  • Alain Tixier
  • Stéphanie Berne
  • Léandro Fornarino
  • Catherine Ladet
  • Christian Denizon
  • Françoise Roy
  • Gauthier Wernert
  • Sabrina Charef
  • Nicolas Bertolino
  • Pilar Rios
  • Fabrice Cros
  • Anaïs Castaldo
  • Jérome Jacquot
  • Aline Bordogna
  • Amar Safer
  • Faiza Zerrouki Laadjal
  • François-Xavier Gonzalez
  • Souad Ouaham
  • Stanislas Monnier
  • Mylène Topenot
  • Patrick Mallia
  • Sabine Hanart
  • Michaël Deygas
  • Samia Saïdia
  • Robert Icard
  • Nelly Tarlant
  • Vincent Monnier
David Rachline
David Rachline Liste du Rassemblement National
Notre Force c'est Fréjus
  • David Rachline
  • Martine Pétrus Benhamou
  • Gilles Longo
  • Annie Soler
  • Pierre Colomar
  • Imane El Akkadi
  • Charles Marchand
  • Carine Leroy
  • Stéphane Digani
  • Sonia Lauvard
  • Paul Violet
  • Brigitte Lancine
  • Christophe Chiocca
  • Christelle Plantavin
  • Fabien Roux
  • Karen Brendle
  • Yoann Aglio
  • Telesia Fihipalai
  • Patrick Renard
  • Alexia Dalmasso
  • Marcel Sabbah
  • Dominique Vandra
  • Julien Jouniaux
  • Marie-Pierre Stephan
  • Patrick Perona
  • Sarah Benhabreuche
  • Didier Dalmasso
  • Nadia Azahaf
  • Patrick Beraud
  • Sabria Ouadah
  • Michel Bourdin
  • Sylvie Caietta
  • Robert Simon-Chautemps
  • Jennifer Mirbelle
  • Yann Julien
  • Ada-Maria Vaterlaus
  • Antoine Mancino
  • Evelyne Rey
  • Angel Lussot
  • Sylvie Ferreri
  • Frédéric Cazala
  • Anne Sopena
  • Patrick Lieugaut
  • Angélique Tramoni
  • Jimmy Jeanpierre
Emmanuel Bonnemain
Emmanuel Bonnemain Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST FRÉJUS
  • Emmanuel Bonnemain
  • Chloé Charlet
  • Mickaël Camilleri
  • Katia Michelan
  • Jérôme Fotia
  • Marie Noelle Feuillepain
  • Benoit Pittet
  • Corinne Gras
  • Philippe Defert
  • Patricia Vento
  • Frédéric Vieux
  • Sabine Frattini
  • Régis Palin
  • Fatima Zekri
  • Christian Alminana
  • Marie José de Azevedo
  • Jérôme Paquette
  • Karolina Lazarewicz
  • Christian Jaffard
  • Josette Clediere
  • Pascal Marty
  • Brigitte de Angelis
  • Damien Dubreuil
  • Diane Wassermann
  • Arab Abdi
  • Magali Maignan
  • Maxence Bieron
  • Françoise Legroux
  • Anthony Hulcio
  • Claire Sibille
  • Joao Paulo Rodrigues Bento Duarte
  • Isabelle Kerjean
  • Michel Ridoux
  • Rachida Chekirine
  • Ahmed Wadih
  • Sophie Pouponnot
  • Pascal Giraudet
  • Josiane Pateau
  • Michaël Caullery
  • Franceline Tognetti
  • Malec Aït-Ibrahim
  • Christine Bruant-Guigonnet
  • Jonathan Plisson
  • Caroline Coquilhat
  • Xavier Barthe
Christine Romano
Christine Romano Liste d'union à gauche
FREJUS RIPOSTE
  • Christine Romano
  • Philippe Ferreira
  • Névine Vanbeselaere
  • David Coutelle
  • Anissa Amriou
  • Laurent Pojaghi
  • Fatiha Messadi
  • Sébastien Odasso
  • Eveline Henrot Fortuit
  • Pierre Barbe
  • Caroline Didillon
  • Rémy Jambon
  • Nathalie Blasco
  • Jean Paul Armagnac
  • Catherine Gaspari
  • Joffrey Navarro
  • Marie Miceli
  • Allan Blanchard
  • Cathie Klink
  • Patrick Gérome Lafaye
  • Christine Bentameur
  • Nicolas Breil
  • Myriam Koffi Oswald
  • Michel Sirera
  • Josianne Roche
  • Jean-Paul Romano
  • Florence Vigner
  • Jean-Claude Macé
  • Patricia Primavori
  • Joao de Oliveira
  • Kaéna Breil
  • Matthieu Debrisay
  • Théodora Geffroy
  • Alizé Biot
  • Maiva de Oliveira
  • Chafik Bahri
  • Martine Oeil
  • Régis Courtois
  • Florence Gavignet
  • Olivier Merel
  • Marie Renée Prique
  • Joel Pouilly
  • Victoria de Franceschi
  • Camilo Augusto Fernandes de Oliveira
  • Dominique Bard
Paula Fassi
Paula Fassi Liste divers droite
FREJUS NOTRE TERRITOIRE DURABLEMENT
  • Paula Fassi
  • Jean-Pierre Giovenco
  • Claudine Bleuze
  • Gerard Fassy
  • Sylvie Haton
  • Florent Cassini
  • Florence Ripert
  • Christian Ferrero
  • Irene Benvenuti
  • Jean-Louis Blanquiot
  • Célia Joseph
  • Alain Bachelet
  • Sonia Cohen-Skali
  • Paul Crisci
  • Gwenaelle Grandmontagne
  • Jean-Jacques Danchin
  • Helene Brunet
  • Yvan Coelho
  • Christine Etienne
  • Jean-Luc Etienne
  • Evelyne Chaleil
  • Daniel Capra
  • Joelle Popandopoulo
  • Etienne Adriansen
  • Roberte Ferrero
  • Luc Fassi
  • Linda Lecoq
  • Alexandre Camperi
  • Joelle Bricard
  • Gilbert Colombano
  • Marie-Jeanne Landra
  • Geoffrey Galiana
  • Daniele Lamaix
  • Francis Rousseau
  • Nicole Giordano
  • Didier Bourelle
  • Killiane Belmont
  • Vincent Colombano
  • Jacqueline Bonnamy
  • Julien Vallade
  • Naoelle Soraya Khebchi
  • Paul Thollet
  • Patricia Barosco
  • Guillaume Miorada
  • Josette Mekerba

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline (36 élus) Fréjus réunie 		7 104 50,60%
  • David Rachline
  • Martine Petrus Benhamou
  • Gilles Longo
  • Carine Leroy
  • Charles Marchand
  • Nassima Barkallah
  • Gerard Charlier De Vrainville
  • Brigitte Lancine
  • Christophe Chiocca
  • Christelle Plantavin
  • Patrick Pérona
  • Sonia Lauvard
  • Thierry Sarrauton
  • Sandrine Crepet
  • Jean-Louis Barbier
  • Lydia Rigaill
  • Robert Simon-Chautemps
  • Ariane Karbowski
  • Cedrick Humbert
  • Christine Meunier
  • Patrick Renard
  • Karen Brendle
  • Mohamed Bourguiba
  • Telesia Fihipalai
  • Didier Dalmasso
  • Mireille Leroux
  • Michel Bourdin
  • Dominique Vandra
  • Fabien Roux
  • Nelly Bonnot
  • Pascal Pipitone
  • Imane El Akkadi
  • Frédéric Cazala
  • Sylvie Caietta
  • Yoann Aglio
  • Marie-Thérèse Gatto
Emmanuel Bonnemain
Emmanuel Bonnemain (4 élus) Notre parti, c'est fréjus 		2 596 18,49%
  • Emmanuel Bonnemain
  • Annie Soler
  • Robert Icard
  • Eliane Sabatier
Laurence Fradj
Laurence Fradj (3 élus) Vivons fréjus 		1 823 12,98%
  • Laurence Fradj
  • Jean-Luc Epuron
  • Angélique Fernandes
Julien Poussin
Julien Poussin (1 élu) Union des écologistes et de la gauche 		1 075 7,65%
  • Julien Poussin
Richard Sert
Richard Sert (1 élu) Fréjus passionnément 		1 074 7,65%
  • Richard Sert
Michel Nore
Michel Nore Fréjus au coeur 		365 2,60%
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 38,33%
Taux d'abstention 61,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 14 527

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline (33 élus) Frejus pour vous 		10 852 45,55%
  • David Rachline
  • Brigitte Lancine
  • Richard Sert
  • Christine Meunier
  • Williams Aureille
  • Brigitte Auloy
  • Pascal Pipitone
  • Julie Lechanteux
  • Robert Simon-Chautemps
  • Sonia Lauvard
  • Gilles Longo
  • Sylvie Ferreri
  • Christophe Chiocca
  • Jocelyne Montesi
  • Olivier Alauzet
  • Laetitia Michel
  • Charles Marchand
  • Guilaine Daunay
  • Eric Laguette
  • Maryse Selves
  • Patrick Renard
  • Mélissa Merlino
  • Fabrice Curti
  • Monique Milioti
  • Dominique Beaumont
  • Laetitia Saubiac
  • Pierre Joly
  • Cynthia Crozet
  • Pesamino Fihipalai
  • Denise Monet
  • François Latouche
  • Dominique Vandra
  • Eric Biancuzzi
Philippe Mougin
Philippe Mougin (7 élus) Ensemble confiants pour frejus 		7 250 30,43%
  • Philippe Mougin
  • Giselle Thollet-Paysant
  • Jean-Claude Tosello
  • Annie Soler
  • Michel Boissonnet
  • Michèle Bagnasco
  • Jean Dubos
Elie Brun
Elie Brun (5 élus) "frejus au coeur, frejus toujours" 		5 721 24,01%
  • Elie Brun
  • Françoise Cauwel
  • Francis Tosi
  • Sonia Thollet
  • Dominique Vian
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 71,46%
Taux d'abstention 28,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,74%
Nombre de votants 25 273

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Rachline
David Rachline Frejus pour vous 		9 504 40,30%
Philippe Mougin
Philippe Mougin Ensemble confiants pour frejus 		4 446 18,85%
Elie Brun
Elie Brun "frejus au coeur, frejus toujours" 		4 152 17,60%
Elsa Di Meo
Elsa Di Meo Notre identite c'est frejus 		3 675 15,58%
Philippe Michel
Philippe Michel Frejus en mouvement 		1 804 7,65%
Participation au scrutin Fréjus
Taux de participation 68,47%
Taux d'abstention 31,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,62%
Nombre de votants 24 215

Villes voisines de Fréjus

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