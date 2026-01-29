Résultat municipale 2026 à Frejus : les résultats du 1er tour dévoilés ce dimanche, toute l'actualité
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fréjus [EN DIRECT]
Les élections municipales 2026 sont lancées à Frejus ce dimanche 15 mars. Les résultats du 1er tour sont dévoilés dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'au résultat dans la ville.
L'actu des élections municipales 2026 à Fréjus
07:53 - Elections à Fréjus : les horaires des 47 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les votants de Fréjus sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Les 47 bureaux de vote de la commune de Fréjus seront accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Fréjus dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
14/03/26 - 14:48 - À Fréjus, cinq candidats en lice pour le fauteuil de maire
Pour les élections municipales 2026, cinq candidats se disputent la mairie de la troisième ville du Var. Le maire sortant David Rachline brigue un troisième mandat sous l'étiquette "Notre Force c'est Fréjus", mais sans l'investiture officielle du Rassemblement national et dans un contexte marqué par des déboires judiciaires. De son côté, le centriste Emmanuel Bonnemain, arrivé deuxième lors du précédent scrutin, mise sur la probité et le désendettement de la commune pour l'emporter. Martial Cerutti, investi par Les Républicains, centre son programme sur le dynamisme économique, tandis que Paula Fassi porte un projet axé sur le développement durable et la cohésion sociale. Enfin, la gauche se présente unie derrière Christine Romano, candidate unique d'une large coalition allant du PS à LFI, qui fait de l'accès au logement social sa priorité majeure. Lire sur France3région.fr
12/03/26 - 13:46 - Qui face à Rachline à Fréjus pour les élections municipales de 2026 ?
À Fréjus, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec la candidature du maire sortant David Rachline, qui, malgré des problèmes judiciaires, fait appel à un large rassemblement de la droite. Cinq candidats se disputent le siège, dont Emmanuel Bonnemain, qui mise sur la transparence, et Martial Cerutti, axé sur le développement économique. Les élections se tiendront les 15 et 22 mars, après une précédente victoire de Rachline au premier tour en 2020. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fréjus
|Tête de listeListe
|
Martial Cerrutti
Liste des Républicains
Soyons fiers de Fréjus
|
|
David Rachline
Liste du Rassemblement National
Notre Force c'est Fréjus
|
|
Emmanuel Bonnemain
Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST FRÉJUS
|
|
Christine Romano
Liste d'union à gauche
FREJUS RIPOSTE
|
|
Paula Fassi
Liste divers droite
FREJUS NOTRE TERRITOIRE DURABLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (36 élus) Fréjus réunie
|7 104
|50,60%
|
|Emmanuel Bonnemain (4 élus) Notre parti, c'est fréjus
|2 596
|18,49%
|
|Laurence Fradj (3 élus) Vivons fréjus
|1 823
|12,98%
|
|Julien Poussin (1 élu) Union des écologistes et de la gauche
|1 075
|7,65%
|
|Richard Sert (1 élu) Fréjus passionnément
|1 074
|7,65%
|
|Michel Nore Fréjus au coeur
|365
|2,60%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|38,33%
|Taux d'abstention
|61,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 527
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (33 élus) Frejus pour vous
|10 852
|45,55%
|
|Philippe Mougin (7 élus) Ensemble confiants pour frejus
|7 250
|30,43%
|
|Elie Brun (5 élus) "frejus au coeur, frejus toujours"
|5 721
|24,01%
|
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|71,46%
|Taux d'abstention
|28,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,74%
|Nombre de votants
|25 273
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline Frejus pour vous
|9 504
|40,30%
|Philippe Mougin Ensemble confiants pour frejus
|4 446
|18,85%
|Elie Brun "frejus au coeur, frejus toujours"
|4 152
|17,60%
|Elsa Di Meo Notre identite c'est frejus
|3 675
|15,58%
|Philippe Michel Frejus en mouvement
|1 804
|7,65%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|68,47%
|Taux d'abstention
|31,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|24 215
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