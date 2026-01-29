Résultat municipale 2026 à Fréjus : tous les résultats en temps réel avec le score de chaque liste
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fréjus [EN DIRECT]
Les résultats des municipales 2026 à Fréjus sont dévoilés. Découvrez en direct tous les chiffres de l'élection et le score de chaque liste au 1er tour.
L'actu des élections municipales 2026 à Fréjus
18:59 - Analyse socio-économique de Fréjus : perspectives électorales
La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Fréjus contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,07% et une densité de population de 572 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 100 € par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 25858 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,18% et d'une population immigrée de 11,49% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 35,36%, comme à Fréjus, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Fréjus ?
Le parti d'extrême droite s'était arrogé la première place avec 50,60% des votes lors des élections locales à Fréjus il y a 6 ans. Il n'y aura pas de second tour, David Rachline étant choisi sans attendre. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,55% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,72% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 41,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national obtenait 59,48% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 47,46% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 52,91% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Julie Lechanteux.
17:20 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dévoilé dans le Var
Le taux de participations lors de ces élections municipales 2026 dans le Var atteint 55,36%. Le département fait partie de ceux qui se sont le plus mobilisés, pour l'instant, au premier tour du scrutin municipal. En revanche, c'est nettement moins que lors des élections législatives de 2024 (61,75%).
16:58 - À Fréjus, l'abstention s'annonce forte aux municipales
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 14 527 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Fréjus, ce qui donnait un taux de participation de 38,33 %, un chiffre assez faible alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause du Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 28 955 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,57 % de participation. La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 44,02 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 65,40 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation arrivait à 52,52 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune s'affiche donc plutôt comme une contrée moins participative que la moyenne. Pour ces élections municipales, cette contingence à Fréjus sera en définitive fondamentale dans la conclusion du scrutin.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fréjus
|Tête de listeListe
|
Martial Cerrutti
Liste des Républicains
Soyons fiers de Fréjus
|
|
David Rachline
Liste du Rassemblement National
Notre Force c'est Fréjus
|
|
Emmanuel Bonnemain
Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST FRÉJUS
|
|
Christine Romano
Liste d'union à gauche
FREJUS RIPOSTE
|
|
Paula Fassi
Liste divers droite
FREJUS NOTRE TERRITOIRE DURABLEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (36 élus) Fréjus réunie
|7 104
|50,60%
|
|Emmanuel Bonnemain (4 élus) Notre parti, c'est fréjus
|2 596
|18,49%
|
|Laurence Fradj (3 élus) Vivons fréjus
|1 823
|12,98%
|
|Julien Poussin (1 élu) Union des écologistes et de la gauche
|1 075
|7,65%
|
|Richard Sert (1 élu) Fréjus passionnément
|1 074
|7,65%
|
|Michel Nore Fréjus au coeur
|365
|2,60%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|38,33%
|Taux d'abstention
|61,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|14 527
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline (33 élus) Frejus pour vous
|10 852
|45,55%
|
|Philippe Mougin (7 élus) Ensemble confiants pour frejus
|7 250
|30,43%
|
|Elie Brun (5 élus) "frejus au coeur, frejus toujours"
|5 721
|24,01%
|
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|71,46%
|Taux d'abstention
|28,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,74%
|Nombre de votants
|25 273
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Rachline Frejus pour vous
|9 504
|40,30%
|Philippe Mougin Ensemble confiants pour frejus
|4 446
|18,85%
|Elie Brun "frejus au coeur, frejus toujours"
|4 152
|17,60%
|Elsa Di Meo Notre identite c'est frejus
|3 675
|15,58%
|Philippe Michel Frejus en mouvement
|1 804
|7,65%
|Participation au scrutin
|Fréjus
|Taux de participation
|68,47%
|Taux d'abstention
|31,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,62%
|Nombre de votants
|24 215
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